Цукерберг отчитывается перед сенатом за Россию. LIVE

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И вот Марк Цукерберг наконец вошел в зал и занял свое место. Ради такого события он отказался от своей знаменитой серой футболки и надел классический костюм с галстуком.
Слушание пока не началось, но в зале уже яблоку негде упасть. Среди пришедшей публики был замечен как минимум один тролль.
Полчаса назад Марк Цукерберг оставил публикацию в своем аккаунте в Facebook, в которой пообещал сделать социальную сеть тем местом, которое объединит близких людей, где бы они не находились, при этом оставаясь позитивной силой. А вот видео очереди в зал, где миллиардер вскоре будет давать показания.
Тем временем американские журналисты опубликовали фотографию с той трибуны, с которой в скором времени выступит с показаниями Марк Цукерберг. Сенаторы пока еще не подошли.
По предварительным данным, слушание продлится около двух часов.
Марк Цукерберг уже публично извинялся перед своими пользователями во время телевизионного эфира, однако давать показания в Сенате он будет впервые. Источник, близкий к бизнесмену заявил о том, что тот «нервничает, но при этом чувствует себя уверенно». При этом встречать Цукерберга у Капитолия будут несколько десятков картонных фигур, изображающих его самого, в футболке с надписью «fix fakebook».
Ожидается, что сенаторы зададут много вопросов не только об утечке личной информации пользователей Facebook, но и о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, которое осуществлялось с помощью платформы Цукерберга. Тем временем, в твиттере опубликовали вариант игры «Бинго», в котором предлагают зачеркивать те фразы, которые Марк обязательно произнесет во время своей речи.
Добрый вечер, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию со специального заседания в Сенате, в рамках которого глава Facebook Марк Цукерберг даст показания. Причиной этому стал скандал с утечкой персональных данных 87 млн пользователей социальной сети, которые оказались в руках сторонней компании Cambridge Analytica.
Заседание стартует в 21:15 по московскому времени.