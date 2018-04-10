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Цукерберг отчитывается перед сенатом за Россию. LIVE

Цукерберг выступает перед сенатом в связи со скандалом с утечкой данных

Создателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга вызвали в сенат США для дачи показаний. Теперь ему предстоит объяснить сенаторам, как его платформа не смогла обеспечить приватность десятков миллионов своих пользователей после глобальной утечки личных данных третьим лицам, а также еще раз ответить на вопросы, связанные с вмешательством России в американские выборы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию допроса миллиардера.
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21:30

И вот Марк Цукерберг наконец вошел в зал и занял свое место. Ради такого события он отказался от своей знаменитой серой футболки и надел классический костюм с галстуком.

21:22

Слушание пока не началось, но в зале уже яблоку негде упасть. Среди пришедшей публики был замечен как минимум один тролль.

21:10

Полчаса назад Марк Цукерберг оставил публикацию в своем аккаунте в Facebook, в которой пообещал сделать социальную сеть тем местом, которое объединит близких людей, где бы они не находились, при этом оставаясь позитивной силой. А вот видео очереди в зал, где миллиардер вскоре будет давать показания.

21:00

Тем временем американские журналисты опубликовали фотографию с той трибуны, с которой в скором времени выступит с показаниями Марк Цукерберг. Сенаторы пока еще не подошли.

По предварительным данным, слушание продлится около двух часов.

20:55

Марк Цукерберг уже публично извинялся перед своими пользователями во время телевизионного эфира, однако давать показания в Сенате он будет впервые. Источник, близкий к бизнесмену заявил о том, что тот «нервничает, но при этом чувствует себя уверенно». При этом встречать Цукерберга у Капитолия будут несколько десятков картонных фигур, изображающих его самого, в футболке с надписью «fix fakebook».

20:50

Ожидается, что сенаторы зададут много вопросов не только об утечке личной информации пользователей Facebook, но и о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, которое осуществлялось с помощью платформы Цукерберга. Тем временем, в твиттере опубликовали вариант игры «Бинго», в котором предлагают зачеркивать те фразы, которые Марк обязательно произнесет во время своей речи.

20:40

Добрый вечер, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию со специального заседания в Сенате, в рамках которого глава Facebook Марк Цукерберг даст показания. Причиной этому стал скандал с утечкой персональных данных 87 млн пользователей социальной сети, которые оказались в руках сторонней компании Cambridge Analytica.

Заседание стартует в 21:15 по московскому времени.