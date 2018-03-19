Не только русские: кто помог Трампу победить на выборах

Генеральный прокурор штата Массачусетс объявила о начале расследования в отношении Facebook — социальную сеть Марка Цукерберга обвиняют в «сливе» личных данных пользователей сторонней компании под названием Cambridge Analytica.

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Эту историю осложняет тот факт, что Cambridge Analytica была тесно вовлечена в предвыборную кампанию Дональда Трампа 2016 года, а значит, полученные ей данные могли быть использованы в ходе избрания нового американского президента.

Данные не для науки

Cambridge Analytica — филиал частной британской компании SCL Group, который был специально создан для работы в Америке. Сотрудники Cambridge Analytica занимались сбором данным об американцах, составляя так называемый «психографический портрет» избирателя, что позволяло более эффективно использовать возможности агитации.

Изначально Cambridge Analytica занималась президентской кампанией Теда Круза, но после его выхода из гонки в 2016 году начала работать на штаб Трампа.

Теперь компанию обвиняют в том, что она воспользовалась информацией, полученной от профессора Кембриджского университета Александра Когана. Ученый создал приложение для Facebook, которое называлось thisisyourdigitallife и якобы предсказывало поведение конкретного пользователя и формировало его психологический портрет.

Для его корректной работы необходимо было предоставить доступ к профилю, что, судя по количеству установок, сделали как минимум 270 тыс. человек. Информация, которую получило приложение Когана, включало в себя геолокацию, «лайки» и данные о друзьях пользователя. Как утверждал Коган, данные собирались исключительно для «академических целей».

Тем не менее, профессор передавал эти данные Cambridge Analytica, а также компании, занимающейся сбором личной информации, Eunoia Technologies. Эта передача происходила вопреки строгим правилам Facebook, которая обещает неприкосновенность персональных данных своих пользователей.

Информатором в этом деле выступил аналитик Кристофер Уайли из Eunoia Technologies, который работал непосредственно с Александром Коганом.

«Мы воспользовались уязвимостью Facebook, чтобы собирать информацию миллионов аккаунтов. Используя то, что мы знали о людях, мы могли напрямую воздействовать на их «внутренних демонов». На этом принципе строилась вся работа компании», — заявил Уайли в изобличительном интервью.

Сообщается, что Facebook узнала о том, что информация о пользователях находится в руках третьих лиц, еще в 2015 году, но приняла решение не информировать их об этом.

Вместо этого социальная сеть приняла базовые меры по защите аккаунтов — в отчетах говорится о 50 млн пострадавших от совместного проекта Когана и статистических компаний.

Представитель Cambridge Analytica заявил о том, что компания удалила всю информацию, полученную от Александра Когана, как только узнала о нелегальном способе сбора этих данных. Тем не менее, Facebook в своем официальном сообщении выразила уверенность, что это не соответствует действительности, так как копии данных Cambridge Analytica все еще можно обнаружить в интернете.

В качестве карательных мер Facebook заблокировала любую деятельность SCL Group, Cambridge Analytica и лично Александра Когана на своей платформе. Что характерно, под санкции попал и осведомитель Кристофер Уайли — ему теперь тоже запрещено пользоваться социальной сетью до окончания внутреннего расследования Facebook.

Много дыма без огня

История с Cambridge Analytica явно не пойдет на пользу имиджу Facebook, которую и до этого обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в США. Но если раньше кампанию в поддержку Трампа приписывали только «русским ботам», которые своей активной пропагандой в соцсетях помогли миллиардеру победить, то теперь в списке подозреваемых оказалась и американская компания.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование по «российскому делу», уже запросил электронную переписку сотрудников Cambridge Analytica, чтобы разобраться в причастности фирмы к победе Дональда Трампа на выборах.

При этом не исключен сценарий, в котором Cambridge Analytica свяжут не только с кембриджским профессором, но и с Кремлем.

Эксперты отмечают, что пока вклад Cambridge Analytica в выборы 2016 года до конца не ясен, но нельзя отрицать, что кампания Трампа в интернете была «шокирующе эффективной». Для сравнения, количество протрамповских ботов в социальных сетях в пять раз превосходило ботов, агитирующих за Хиллари Клинтон.

В любом случае, Facebook и Марк Цукерберг снова оказались под шквалом критики — несмотря на все обещания Конгрессу, улучшения алгоритмов и найм бесконечного числа модераторов, социальная сеть, чья аудитория составляет 2 млрд человек, продолжает использоваться не по назначению.

«Эта история лишь подтверждает, что рынок политической рекламы в интернете остается «Диким Западом». Будь то проплаченные объявления от русских, или таргетинг, основанный на нелегальном сборе информации, — пока Facebook никак не регулируется, она так и останется оплотом лжи и непрозрачности», — заявил сенатор-демократ Марк Уорнер.