Как же так, Марк: Facebook обвинили в шпионаже

Не прошло и недели с того момента, как Марк Цукерберг публично извинился за утечку данных из Facebook и скандал с Cambridge Analytica, как СМИ сообщили о новой неприятной истории, связанной с социальной сетью.

Реклама

Сразу несколько пользователей Twitter заявили о том, что мобильное приложение Facebook для Android на протяжении нескольких лет собирало информацию о всех их звонках и SMS-сообщениях.

Архив всей жизни

Неожиданное открытие первым совершил новозеландец Дилан МакКей. В рамках кампании #DeleteFacebook (рус. «удали Facebook), МакКей, как и многие недовольные пользователи соцсети, решил избавиться от своего аккаунта.

Тем не менее, перед тем, как безвозвратно удалить конкретный профиль, Facebook предлагает скачать архив с личными данными, который представляет собой копию всей информации о пользователе — его фотографии, «лайки» и репосты, историю переписок в чатах, IP-адреса и т.д.

После того, как Дилан МакКей решил просмотреть архив, он обнаружил в нем подробный отчет о звонках и SMS, отправленных с его смартфона. В отчете содержались данные о времени звонка и продолжительности разговора.

Кроме того, в архиве Facebook хранились телефонные номера всех контактов МакКея, включая те, которые были уже удалены из памяти телефона.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 марта 2018 г.

Портал Ars Technica связался с Facebook, чтобы прояснить ситуацию. Представитель социальной сети в ответ заявил о том, что основной целью всех приложений-мессенджеров является улучшение пользовательского опыта, а значит обеспечение легкого доступа к переписке с любым человеком.

Чтобы этого достичь, приложения при первой загрузке часто запрашивают доступ к телефонной книге пользователя. При этом последний может отказать приложению — в таком случае, его данные останутся в безопасности.

Тем не менее, судя по сообщениями пользователей, Facebook занимался сбором информации на протяжении многих лет, в том числе и тогда, когда операционная система Android устанавливала менее строгие требования к приложениям. Вероятно, что на старых версиях Android API и вовсе отсутствовал запрос о доступе, а Facebook получал данные пользователей по умолчанию.

Отмечается, что на устройствах на базе iOS такой проблемы нет — большинство приложений, заточенных под «яблочную» ОС, в том числе и Facebook, никак не могут считывать информацию о звонках и сообщениях.

Черная полоса для компании

После широкого освещения истории в прессе, Facebook решила опубликовать официальное разъяснение по поводу сложившейся ситуации. Как говорится в блоге компании, сохранение истории звонков и переписки — неотъемлемая часть функционала приложений Messenger и Facebook Lite, от которой, тем не менее, можно отказаться.

«Если пользователи больше не хотят пользоваться этой функцией, они могут отключить ее в настройках, и вся собранная информация о звонках и сообщениях будет удалена», — сообщается в публикации Facebook.

Социальная сеть подчеркнула, что бережно хранит эти данные и не передает их третьим лицам.

Кроме того, у компании нет доступа к содержанию звонков и сообщений — она обладает лишь технической информацией.

К сожалению, заверения Facebook о том, что информация пользователей находится в безопасности, звучат по меньшей мере неубедительно, ведь неделю назад социальная сеть оказалась замешана в крупном скандале — компания Cambridge Analytica свободно пользовалась личными данными юзеров Facebook.

Платформа действительно не передавала эту информацию третьим лицам, как и обещала — утечка произошла в обход Facebook. Генеральный директор и создатель компании Марк Цукерберг в минувшие выходные выкупил страницы в национальных газетах Великобритании, чтобы опубликовать личные извинения в связи с потерей данных 50 млн человек.

«Это предательство доверия, и я прошу прощения, что тогда мы не сделали все возможное», — заявил бизнесмен. Будет ли Цукерберг также извиняться за новый скандал, пока неизвестно.