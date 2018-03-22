«Прошу прощения»: Цукерберг прервал молчание

Основатель Facebook Марк Цукерберг отправился на телеканал CNN и дал интервью, посвященное утечке данных пользователей социальной сети, которые впоследствии были незаконным образом использованы третьими лицами.

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«Это был чудовищный подрыв доверия, и я прошу прощения за то, что случилось, — заявил Цукерберг. — На нас лежит ответственность за хранение информации пользователей, но если мы не можем этого гарантировать, значит, мы недостойны служить людям».

Лучше поздно, чем никогда

По словам создателя Facebook, на текущий момент платформа должна сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторялось. Для этого необходимо сделать две вещи — удостовериться, чтобы сторонние разработчики вроде Александра Когана, из-за которого произошла утечка, не имели полного доступа к данным пользователей, а использовали лишь ограниченную часть массива информации.

Кроме того, необходимо выяснить, нет ли на рынке других компаний, как Cambridge Analytica, которые нелегально получают данные пользователей Facebook.

«Поэтому мы решили провести расследование — мы проверим каждое приложение, у которого может быть доступ к данным Facebook, и в случае обнаружения подозрительной активности устроим полную ревизию.

Мы несем ответственность за это перед людьми нашего сообщества», — заключил Марк Цукерберг.

Он также выразил сожаления, что не сделал этого раньше, до того, как случилась утечка.

«Пожалуй, это наша самая большая ошибка», — признался миллиардер, добавив, что совершил много ошибок с самого момента основания Facebook.

«Я уже запустил такое количество провальных проектов, сколько не наберется у большинства людей за всю их жизнь, но я выношу уроки из этих провалов», — заявил бизнесмен.

К даче показаний готов

Накануне Конгресс США и британский парламент призвали Facebook к ответу, требуя дать показания. Отвечая на вопрос, готов ли он сделать это, Цукерберг ответил: «С радостью, если так будет правильно».

Он добавил, что Facebook регулярно выступает перед Конгрессом по ряду самых разнообразных вопросов. Тем не менее, сам Цукерберг никогда не давал показаний.

Когда журналист CNN отметила, что Цукерберг должен представлять Facebook лично в качестве лица компании, бизнесмен подчеркнул, что выступление в Конгрессе не является пиар-ходом.

«На мой взгляд, давать показания должен тот, кто располагает максимальным знанием касательно ситуации с утечкой. Если это я, то я с радостью принимаю предложение», — сообщил основатель Facebook.

На вопрос о том, должен ли Facebook регулироваться со стороны государства, Цукерберг ответил положительно. Он отметил, что было бы неплохо заняться регулированием рекламы в интернете по аналогии с регулированием рекламы в прессе или на телевидении, чтобы добиться наивысшей прозрачности.

«Люди должны знать, кто покупает рекламные публикации, которые они видят у себя в ленте», — заявил Цукерберг.

Война продолжается

Кроме того, Цукерберг заявил о том, что на текущий момент неназванные злоумышленники пытаются воспользоваться возможностями Facebook для вмешательства в грядущие американские выборы в ноябре 2018 года.

«Я уверен, что это вторая версия того, что русские сделали в 2016 году. У них явно будет новая тактика, которую нам нужно предвидеть, чтобы выстроить грамотное противодействие», — рассказал бизнесмен, добавив, что этой работой занимаются 20 тыс. сотрудников Facebook.

В рамках интервью создатель Facebook также признался, что несмотря на все приложенные усилия по борьбе с фейковыми новостями и вмешательством в выборы, в 2016 году социальная сеть «сделала далеко не все возможное», однако продолжает улучшать свои алгоритмы для более успешного противодействия вызовам.

Марк Цукерберг также поделился своими мыслями насчет того, как сильно эволюционировала Facebook с момента своего запуска.

«Если бы мне в 2004 году сказали, что через четырнадцать лет я буду защищать честные выборы от вмешательства иностранных государств, я бы точно не поверил», — поделился глава Facebook.

Теряя миллиарды

Скандал, главным фигурантом которого является Facebook, разгорелся в конце прошлой недели — стало известно, что личные данные пользователей социальной сети незаконным образом собираются сторонней компанией Cambridge Analytica. Появилась информация, что эти данные могли быть использованы во время президентских выборов в США, чтобы повлиять на настроения избирателей.

Учитывая негативную реакцию в СМИ, а также недовольство инвесторов и обычных пользователей Facebook, стоимость акций компании снизилась на 6,8%, что стало самым крупным падением с марта 2014 года. Сам Цукерберг при этом потерял $4,9 млрд своего состояния.