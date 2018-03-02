«Охота на ведьм»: Мюллер назовет «главного злодея из России»

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается так называемым «российским делом», готовится предъявить обвинения гражданам РФ. Об этом NBC News сообщили несколько источников из американских государственных структур.

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Речь идет о взломе почты членов Демократической партии и дальнейшем распространении личной корреспонденции в интернете, что якобы повлияло на исход президентских выборов 2016 года.

Массовый заговор

Источники сообщают, что Мюллер собрал необходимые доказательства о причастности Кремля к кибератаке уже давно, но выжидает нужный момент «из стратегических соображений». Обвинения в адрес россиян могут быть предъявлены в ближайшие недели или месяцы — все будет зависеть от данных разведки, предоставленных ЦРУ, АНБ, ФБР и Министерством внутренней безопасности США.

Предположительно обвинения будут включать в себя нарушения избирательного законодательства, преступный сговор, кибермошенничество и злоупотребление.

В рамках дела ожидается, что Роберт Мюллер расскажет подробности кибератаки — как именно кремлевским спецслужбам удалось проникнуть во внутреннюю сеть и похитить письма Национального комитета Демократической партии США, а также главы штаба Клинтон Джона Подесты.

Украденная переписка была опубликована в том числе и на сайте WikiLeaks, которую директор ЦРУ Майк Помпео назвал «враждебной негосударственной разведслужбой, сотрудничающей с Россией». При этом руководитель организации Джулиан Ассанж отрицает любую связь с Кремлем.

Сообщается, что расследование Мюллера параллельно пытается установить, знал ли Дональд Трамп о содержании похищенных писем до того, как они были выложены в общий доступ, и не руководил ли он этой операцией.

Действующий президент США неоднократно опровергал любые инсинуации и называл действия спецпрокурора «охотой на ведьм».

За месяц до выборов в 2016 году Министерство внутренней безопасности США опубликовало официальное заявление, в котором выразило уверенность, в том, что «российское правительство санкционировало недавнюю кибератаку». Тем не менее, уголовное дело так и не было заведено.

ФБР начало расследование, чтобы выяснить подробности этой спецоперации, а также определить, не участвовали ли в ней американские граждане. На текущий момент доказательств прямого участия России в выборах президента США 2016 года обнародовано не было.

В прошлом месяце спецпрокурор уже выдвинул обвинения против тринадцати россиян, которые якобы распространяли пропаганду в социальных сетях, очерняя кампанию Хиллари Клинтон и продвигая кандидатуру Дональда Трампа. «Русские тролли» так же являются одной из составляющих дела о вмешательстве в выборы.

Кто ответит за все

Эксперты отмечают, что Соединенным Штатам вряд ли удастся экстрадировать обвиненных «русских хакеров» или их заказчиков, но официальные обвинения Мюллера подадут специальный сигнал для россиян или представителей других наций, если они тоже участвовали во взломе почты демократов.

Маловероятно, что уголовное дело приведет к реальным задержаниям — Business Insider вспоминает, что в 2014 году Министерство юстиции предъявило обвинения пяти китайским хакерам в шпионаже, а в 2016 году — семи кибермошенникам, связанным с иранским правительством. Ни один из этих людей так и не предстал перед судом.

Тем не менее, остается загадкой, кому именно будут предъявлены обвинения, если такое все-таки произойдет.

Например, появятся ли в списках высшие российские чиновники и старшие офицеры ФСБ. Ранее NBC News заявлял, что у американской разведки есть доказательства того, что заказчиком кибератаки был лично президент России Владимир Путин, но едва ли специальный прокурор зайдет так далеко в своих обвинениях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил сожаление касательно того, что любые хакерские атаки отныне ассоциируются с Россией.

«Мы по-прежнему сожалеем и констатируем, что любые хакерские атаки в мире ассоциируются с «российскими хакерами», но каждый раз эти обвинения или заявления звучат без каких-то конкретных доказательств», — заявил Песков.