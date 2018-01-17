Цензура для всех: YouTube отбирает видео

Прошлый год выдался непростым для YouTube — несмотря на финансовые достижения и наращивание своей аудитории, самому популярному видеохостингу мира пришлось столкнуться с несколькими крупными скандалами.

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Один из них связан с рекламой, демонстрируемой перед видео: многие рекламодатели столкнулись с тем, что их ролики показывались перед противоречивым или даже неправомерным контентом.

Активно это освещалось принадлежащими Руперту Мердоку газетами The Wall Street Journal и лондонской The Times, корреспонденты которых активно интересовались у корпораций с многомиллиардной капитализацией, хотят ли они, чтобы их бренды ассоциировались с «чернушными» видео, на которых запечатлены проявления расизма, насилия и жестокости.

Об отказе от размещения рекламы на YouTube заявили Johnson & Johnson, Verizon, AT&T, General Motors, Walmart и Pepsico.

В результате в 2018 году YouTube решил ввести новые правила и ужесточить процесс монетизации контента.

Модераторы отсортируют вручную

Основным изменением, которое затронет авторов контента, станут новые требования к вступлению в партнерскую программу YouTube. Если ранее для этого было достаточно иметь не менее 10 тыс. просмотров, то теперь автор должен накопить 4 тыс. часов просмотра в течение последних 12 месяцев, а также тысячу подписчиков.

По мнению руководства YouTube, ограничения позволят выявлять недобросовестных пользователей, которые хотят «навредить сообществу», и не дадут им зарабатывать на рекламе при помощи противоречивого контента. Новые правила вступят в силу с 20 февраля 2018 года и будут действовать в том числе и для уже существующих каналов.

Отмечается, что этих критериев недостаточно для определения правомерности загружаемых видео.

«Поэтому, чтобы защитить авторов YouTube от недобросовестных конкурентов, мы и дальше будем отслеживать любые нарушения принципов сообщества, распространение спама или другие виды недопустимого контента», — сообщается в пресс-релизе компании.

Эксперты считают, что новые правила дадут YouTube больше времени, чтобы «приглядеться» к каналу и уже потом позволить ему монетизироваться.

В теории это даст возможность на раннем этапе отсекать авторов, которые собираются манипулировать общественным мнением или распространять ложную информацию.

За несколько дней до анонса новых правил монетизации YouTube сообщил о планах использовать специальных модераторов для осмотра каждой единицы контента, которая попадает в раздел Google Preferred — там находятся популярные каналы, реклама на которых продается по более дорогой цене.

Для этих целей будут наняты около 10 тыс. человек, которым будет помогать искусственный интеллект. Совместными усилиями они будут помечать видео, которые непригодны для монетизации. Таким образом, видео будут проходить своеобразную цензурную проверку, основанную на мнении компьютерных алгоритмов и нескольких человеческих экспертов.

Критики Google, впрочем, говорят о запоздалости всех этих мер. По их мнению, компания не могла не знать о том, что рекламные ролики известных брендов могут появляться перед сомнительным контентом, но предпочла зарабатывать деньги до тех пор, пока не разразился скандал с массовым исходом рекламодателей с видеохостинга.

Судьбоносное решение

Кажется, что чашу терпения Google/YouTube переполнило «экстремистское» видео Феликса Чельберга, более известного под никнеймом PewDiePie, который в 2016 году стал самым богатым видеоблогером мира. Он позволил себе антисемитскую шутку, которая была негативно воспринята сообществом YouTube.

В сентябре PewDiePie опять попался на недопустимой шутке, оскорбив своего темнокожего противника по игре. Он принес свои извинения и пообещал побольше думать о том, какой пример он подает своим фанатам.

В центре скандала оказалось и видео популярного американского блогера Логана Пола, чья аудитория составляет 15 млн человек.

Он вел репортаж из «леса самоубийц» в Японии, который печально известен количеством совершенных в нем суицидов. Посреди съемок Пол с сопровождающими наткнулись на тело человека, совершившего самоубийство. Блогер подошел к нему практически вплотную, закрыв лицо погибшего квадратами.

После того, как на место прибыл полицейский, Пол и его друзья пошли дальше, периодически улыбаясь и смеясь. Сам блогер несколько раз повторил, что суицид — это не шутки. Он добавил, что задумывал видео веселым, но не ожидал, что «все обернется так серьезно».

Спустя сутки Логан Пол удалил видео после многочисленных нападок в свой адрес. Что характерно, его осудил и вышеупомянутый PewDiePie, которому, по всей видимости, собственные шутки после этого случая показались вполне безобидными.

Спустя неделю YouTube наконец отреагировал на инцидент с Полом, удалив его канал из раздела Google Preferred, что впоследствии привело к введению новых правил на платформе.

«Мы уверены, что сегодняшние изменения помогут защитить авторов и способствуют росту нашего прекрасного сообщества», — заявляет руководство видеохостинга.