Революция в FB: Цукерберг вернулся в семью

Создатель и владелец Facebook Марк Цукерберг объявил о масштабной реформе новостной ленты социальной сети. По его словам, в 2018-м году компания сосредоточится на том, чтобы время, проведенное в Facebook, «было потрачено не зря».

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Семья — прежде всего

В своей публикации Цукерберг отмечает тот факт, что хорошие отношения с членами семьи и друзьями положительно влияют на уровень жизни человека и делают его более счастливым. Таким образом, Facebook приняла решение сократить количество публикаций от брендов, крупных компаний и СМИ, заменив их на записи от родственников и знакомых.

Причиной этому стали сообщения пользователей, которые жалуются на засилие так называемого «публичного контента» в своей ленте.

Согласно исследованию, проведенного по заказу Facebook, использование социальной сети для связи с близкими людьми заставляет людей чувствовать себя менее одинокими, что хорошо отражается на здоровье в долгосрочной перспективе.

А вот просмотр видеороликов и чтение статей и заметок напротив не несут в себе таких положительных аспектов.

«Я хочу, чтобы вы меня поняли: после этих нововведений время, которое люди проводят в Facebook, может пойти на спад. Но я хочу, чтобы время, которое вы проводите на Facebook, имело большую ценность. И если мы все сделаем правильно, я верю, что изменения пойдут на пользу нашему сообществу, а также нашему бизнесу», — заявил Марк Цукерберг.

Впрочем, критики социальной сети видят в новом подходе Facebook не заботу о счастье своих пользователей, а желание спрятаться от шквала критики. Последний год был непростым для детища Цукерберга, но самым главным грехом Facebook было признано массовое распространение fake news, или недостоверных новостей, которые смогли повлиять на общественное мнение и даже определили исход президентских выборов в США в ноябре 2016 года.

К сожалению, Марк Цукерберг поначалу весьма скептически отнесся к угрозе «фейк ньюс» и признал ее реальность только к концу 2017 года — вскоре после того, как был выпущен отчет об объемах пропагандистской рекламы, якобы купленной «русскими троллями» для продвижения своих идей.

Габриэль Канн из Школы журналистики и коммуникаций Южно-Калифорнийского университета рассказал »Би-би-си», что такой шаг со стороны Цукерберга демонстрирует признание того факта, что Facebook обладает огромным влиянием на современное общество.

«Сейчас Facebook пытается потушить все те пожары, которые говорят вокруг него, стараясь восстановить свое «доброе и пушистое» имя», — добавил Канн.

Эксперты также отметили, что новая стратегия Цукерберга может негативно отразиться на деятельности компаний, так как из Facebook идет большое количество интернет-трафика. Некоторые медиа, специализирующиеся на вирусных новостях и кликбейте, могут и вовсе выйти из игры.

Фейкам — бой

Тем временем в мире давно идет война с «фейковыми новостями», которая постепенно охватывает все новые и новые страны. Наиболее жесткие меры по борьбе с недостоверной информацией в соцсетях предприняла Германия. В июне немецкое правительство приняло законопроект о введении штрафов за распространение fake news и публикаций, разжигающих ненависть.

Таким образом, соцсети могут быть оштрафованы на сумму, достигающую €50 млн.

Закон предусматривает 24 часа на уничтожение или блокировку противоправного контента. В противном случае социальная сеть штрафуется. Отмечается, что для попадания под денежные санкции требуется не одно, а несколько подобных нарушений.

Вслед за Германией принять закон о наказании за «лженовости» планирует и президент Франции Эммануэль Макрон. В представленном им законопроекте говорится о необходимости усиления контроля за контентом социальных сетей. Решение о штрафе будет приниматься судом.

Законопроект Макрона уже успели раскритиковать противники цензуры в интернете. Кроме того, некоторые политологи выразил опасения насчет того, что термину fake news трудно дать определение — под него попадают как мнения, с которыми кто-то не согласен, так и «безумная ложь, которая хочет подорвать демократический процесс».