«Это сексизм»: Google обидел белых мужчин

Прошлогодний скандал в Google не только не затих, но и набрал обороты — уволенный сотрудник компании Джеймс Деймор, которого обвинили в сексизме, подал в суд на бывшего работодателя. Он заявил о том, что Google несправедливо относится и дискриминирует белых работников мужского пола, придерживающихся консервативных взглядов в политике.

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Вместе с Деймором в списке истцов фигурирует Дэвид Гудман, который также считает, что он был несправедливо уволен из компании. Представитель Google заявил, что компания «с нетерпением ждет встречи с мистером Деймором в суде».

Грешен в том, что родился мужчиной

В тексте иска, который занимает свыше 150 страниц, говорится о нескольких топ-менеджерах Google, составляющих «черные списки» людей, с которыми они отказываются работать. Кроме того, Деймор, Гудман и их адвокаты обратили внимание на то, что некоторые сотрудники компании консервативных взглядов лишены возможности посещать кампус.

Согласно составленному документу, в период с 2014 года по настоящее время сотрудники Google, которые высказывали мнение, отличное от мнения большинства,

подвергались «издевательствам, наказанию и увольнению», что является нарушением прав человека и работника.

Открытая враждебность Google к консерватизму привела к тому, что при найме новых менеджеров компания отдавала предпочтение людям из «незащищенных» категорий, из-за чего большинство, представленное мужчинами европеоидной расы, страдало от дискриминации. У руководителей даже были отдельные квоты на женщин и представителей других рас, которые нужно было соблюдать.

«Деймор, Гудман и другие белые мужчины подверглись остракизму, унижению и наказанию за свое инакомыслие, так как были грешны в том, что родились европеоидами мужского пола», — говорится в иске.

В тексте также отмечается, что в Google истцов оценивали не по их достоинствам, а по членству в группе, которой приписывались определенные характеристики.

«Женщина всегда права»

Джеймса Деймора уволили в августе 2016 года после того, как он разослал своим коллегам из Google манифест, в котором подробно объяснил, почему женщины менее пригодны для работы в IT-сфере, чем мужчины. Он объяснил этот «гендерный разрыв» биологическими особенностями.

К примеру, по мнению Деймора, женщинами часто более доверяют чувствам и проявляют больше интереса к людям, а не к вещам, из-за чего склонны к эмпатии. Мужчины, наоборот, отдают предпочтение логической систематизации.

Кроме того, женщины менее стрессоустойчивы, поэтому количество женщин на должностях, связанных с высоким уровнем стресса, весьма невелико.

«Мы должны перестать воспринимать гендерный разрыв как проявление сексизма», — заключил Джеймс Деймор.

Тем не менее, после того, как письмо Деймора разошлось по почтовым ящикам его коллег, в Google его практически сразу заклеймили сексистом, не придавая большого значения терминологии. В своем иске бывший инженер предоставил доказательства того, что некоторым сотрудникам начислялись бонусы от руководства за то, что они открыто выступили против его манифеста.

Скриншот из иска Джеймса Деймора / Dropbox

Джон Гудман работал в Google с октября 2013 года по декабрь 2015 года. В последний год его работы среди сотрудников компании был популярен другой манифест, направленный против белых мужчин, которые жаловались на дискриминацию. Гудман оставил комментарий под открытым письмом, в котором отметил, что мужчины-европеоиды не виноваты в том, что являются жертвами расизма и сексизма.

Он добавил, что у сотрудников мужского пола нет никакой возможности защитить свою позицию, если его действительно дискриминируют.

«Женщина всегда права. У мужчины нет другого варианта, кроме как подчиниться. В языке есть слово для этого явления, это называется «сексизм», — написал Гудман.

Кроме того, он сравнил манифест с руководством, которое «рабовладельцы составили для своих рабов, чтобы те знали, как общаться со своими хозяевами», пытаясь указать на предрассудки, которые были подчеркнуты в документе.

После выговора и угроз в адрес Гудмана, он был уволен в конце года — как раз после избрания президента Трампа, которого бывший сотрудник Google открыто поддерживал.