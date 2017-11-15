iPhone потерял лицо

Одно лицо на всю семью

Десятилетний мальчик смог обмануть сканер лица и разблокировал iPhone X своей матери — весь процесс был детально заснят и выложен на YouTube. Ролик показывает маму и ребенка с двух ракурсов.

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Владелица iPhone X рассказала, что несколько раз регистрировала свое лицо с помощью камеры под разным освещением, что приводило к разным результатам — иногда ее сын мог получить доступ к айфону, а иногда нет. Также сообщается, что один раз мальчик смог обмануть и Face ID на телефоне своего отца.

Родители десятилетнего Аммара заявили, что сначала это показалось им забавным, но в конце концов на передний план вышли проблемы безопасности и конфиденциальности.

«Мы с женой постоянно шлем друг другу сообщения, и в них может оказаться что-то, что Аммару знать не нужно. Теперь супруге приходится удалять те сообщения, которые сын может потенциально увидеть», — жалуется глава семейства.

Ранее Apple заявляла, что сканер лица может давать сбои, если им пользуются братья и сестры до 13 лет из-за схожести черт лица. Как выяснилось, такая же проблема проявляется и среди родителей и их детей.

Близнецы сломали систему

Обмануть Face ID удалось и другим способом — с помощью специально сконструированной маски общей стоимостью в $150. Вьетнамские исследователи создали макет лица человека с силиконовыми накладками глаз, носа и губ, который помог им разблокировать iPhone X. Видео эксперимента было опубликовано на YouTube.

Некоторые эксперты полагают, что вьетнамцы добились такого результата обманным путем или «что-то недоговаривают». Однако у этой группы уже был опыт успешного обхода защиты нескольких моделей ноутбуков в 2008 году.

Профессор Алан Вудвард из университета Суррея считает, что биометрия пока еще не является стопроцентным способом аутентификации человека.

«Удобство использования Face ID очень привлекательно, но если в нем есть недостатки, то сканер становится совершенно бесполезным — ведь у вас есть только одно лицо, которое нельзя сменить, как пароль», — заявил Вудвард.

Что же касается ситуации с близнецами, о которой представители Apple говорили еще во время презентации 12 сентября, Face ID действительно с трудом различает людей с идентичными чертами лица. Mashable провел эксперимент с двумя парами братьев-близнецов, и сканер iPhone X так и не смог их различить.

Wall Street Journal тоже проверял датчик эмпирическим путем — на двуяйцевых близнецах и однояйцевых тройняшках. Последние сумели обмануть Face ID, а вот различия в двойняшках сканер все-таки обнаружил.

Этот сломался, давайте новый

Apple старается воздерживаться от пространных комментариев на каждый новый случай взлома Face ID, делая акцент на том, что этот сканер в любом случае надежнее датчика отпечатка пальца Touch ID, который присутствовал в предыдущих моделях iPhone.

Тем не менее Bloomberg нашел косвенное доказательство того, что компания не очень довольна своим сканером. Несколько источников сообщают, что Apple Inc. работает над системой 3D-сенсоров, которые будут располагаться с обратной стороны будущих моделей iPhone.

Эта система будет основана на новой технологии, отличной от той, которая применяется в Face ID — речь идет о так называемом времяпролетном принципе, который лежит в основе точных 3D-камер.

Он предполагает измерение расстояния между камерой и объектом на базе времени, которое потребовалось лучу света, чтобы преодолеть это расстояние, таким образом создавая достоверный снимок окружения в трех измерениях.

Скорее всего, айфоны будущего сохранят оба сканера, так что датчики будут располагаться и спереди, и сзади смартфона. Пока тестирование этой технологии находится на ранней стадии, но в случае ее одобрения новые iPhone скорее всего получат больший простор для внедрения возможностей дополненной реальности (AR).