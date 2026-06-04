Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам рассказали, как выбрать подходящую обувь в жару

Врач Аржаков: в жару не следует носить обувь на абсолютно плоской подошве
Shutterstock

При выборе обуви для прогулок в жаркую погоду необходимо учитывать наличие жесткого задника и плоскость подошвы. Об этом газете «Известия» рассказали стилист, дизайнер аксессуаров, основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова и врач-травматолог-ортопед медицинской компании« СберЗдоровье» Александр Аржаков.

По словам Скороходовой, в жару нужно отдавать предпочтение физиологически правильной обуви, в которой нога не будет скользить и перегреваться. Универсальным вариантом будут кожаные сандалии с фиксированной пяткой. При этом следует выбирать модели с небольшой анатомической стелькой или устойчивым основанием.

Стилист добавила, что тем, кто хочет носить обувь на каблуке, стоит надевать невысокие модели без тонких шпилек. В противном случае увеличивается риск быстрой утомляемости ног.

Аржаков подчеркнул, что хорошая летняя обувь должна обеспечивать баланс между стабильностью и гибкостью. Нужно учитывать наличие жесткого задника, который будет фиксировать пятку. При этом необходимо избегать моделей на абсолютно плоской подошве, поскольку такая обувь перегружает сухожилия и суставы.

«Подошва должна сгибаться примерно на 1/3 от длины носка, что соответствует естественной зоне переката стопы при ходьбе. Предпочтение стоит отдавать подошве средней жесткости, чтобы обеспечить и амортизацию, и устойчивость стопы, но при это не мешать движению», — объяснил травматолог.

Эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов до этого рассказал «Газете.Ru», что для бега следует выбирать грунтовые или резиновые поверхности в парках и на стадионах. Он также призвал подбирать кроссовки с амортизацией.

Ранее травматолог объяснил, почему возникает жжение в стопах.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!