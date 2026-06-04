Россиянам рассказали, как выбрать подходящую обувь в жару

При выборе обуви для прогулок в жаркую погоду необходимо учитывать наличие жесткого задника и плоскость подошвы. Об этом газете «Известия» рассказали стилист, дизайнер аксессуаров, основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова и врач-травматолог-ортопед медицинской компании« СберЗдоровье» Александр Аржаков.

По словам Скороходовой, в жару нужно отдавать предпочтение физиологически правильной обуви, в которой нога не будет скользить и перегреваться. Универсальным вариантом будут кожаные сандалии с фиксированной пяткой. При этом следует выбирать модели с небольшой анатомической стелькой или устойчивым основанием.

Стилист добавила, что тем, кто хочет носить обувь на каблуке, стоит надевать невысокие модели без тонких шпилек. В противном случае увеличивается риск быстрой утомляемости ног.

Аржаков подчеркнул, что хорошая летняя обувь должна обеспечивать баланс между стабильностью и гибкостью. Нужно учитывать наличие жесткого задника, который будет фиксировать пятку. При этом необходимо избегать моделей на абсолютно плоской подошве, поскольку такая обувь перегружает сухожилия и суставы.

«Подошва должна сгибаться примерно на 1/3 от длины носка, что соответствует естественной зоне переката стопы при ходьбе. Предпочтение стоит отдавать подошве средней жесткости, чтобы обеспечить и амортизацию, и устойчивость стопы, но при это не мешать движению», — объяснил травматолог.

Эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов до этого рассказал «Газете.Ru», что для бега следует выбирать грунтовые или резиновые поверхности в парках и на стадионах. Он также призвал подбирать кроссовки с амортизацией.

Ранее травматолог объяснил, почему возникает жжение в стопах.