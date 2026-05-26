Эксперт рассказал, какие правила нужно знать уличному бегуну

Эксперт по фитнесу Халимов: для бега по асфальту нужно подбирать кроссовки с хорошей амортизацией

Для бега лучше выбирать грунтовые или резиновые поверхности в парках и на стадионах и подбирать кроссовки с амортизацией. Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дал эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

«С позиции закона уличный бегун приравнивается к обычному пешеходу, и для него действует раздел 4 ПДД. По пункту 4.1 двигаться положено по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам, а если их нет, то по обочине. Выходить на проезжую часть в жилой зоне допустимо лишь при условии, что вы не создаете помех машинам. За городом картина другая. Если нет ни тротуара, ни обочины, ПДД разрешают двигаться по краю проезжей части, причем строго навстречу транспорту, чтобы заранее видеть приближающиеся автомобили. По самой обочине направление жестко не регламентировано, но здравый смысл подсказывает то же самое. В сумерках или ночью вне населенного пункта светоотражающие элементы на одежде обязательны, иначе грозит штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.29 КоАП», — пояснил Халимов.

Он отметил, что в черте города для тренировок подходят многие зоны. Например, набережные, парковые аллеи, школьные стадионы в свободное время, лесопарки, дорожки вокруг прудов.

«Я обычно советую подопечным избегать утреннего бега вдоль крупных магистралей. Концентрация выхлопов в часы пик способна свести на нет всю пользу кардио. Разумнее потратить десять минут и добежать трусцой до ближайшего сквера», — добавил эксперт.

Халимов рекомендовал внимательно выбирать покрытие для бега или тренировки, так как оно влияет на суставы. Важна также обувь.

«Грунт и резиновая крошка стадиона мягче всего, плитка и асфальт — жестче, брусчатка травмоопасна на скорости. Если в районе только асфальт, подбирайте кроссовки с амортизацией не ниже среднего класса и закладывайте дни отдыха между длинными пробежками. Тема наушников также заслуживает внимания. Полное погружение в подкаст лишает слуха, а это треть всей информации об уличной обстановке. Берите модели с режимом окружающего звука или оставляйте одно ухо свободным, особенно на перекрестках и во дворах, где машины часто выезжают задним ходом», — посоветовал эксперт.

Ранее эксперт рассказал, каким спортом не стоит заниматься в квартире.