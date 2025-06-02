Умерла автор песен советских звезд Дилором Омонуллаева

Известная узбекская композитор, заслуженный деятель культуры Узбекистана, профессор Дилором Омонуллаева умерла на 66-м году жизни. Об этом сообщила профессор Узбекской государственной консерватории Ойдин Абдуллаева в соцсетях.

По данным Qalampir.uz, сердце Омонуллаевой перестало биться 31 мая, она находилась в родном Ташкенте.

«Ушла из жизни настоящая дочь узбекского народа, выдающийся творец Дилором Омонуллаева. Всю свою жизнь она посвятила развитию узбекского музыкального искусства и оставила после себя богатое творческое наследие», — написала Абдуллаева.

Дилором Омонуллаева родилась 1 октября 1959 года в семье музыкантов. С 1990 по 1993 год она работала преподавателем кафедры композиции и оркестровки в консерватории.

В своем творчестве она отдавала предпочтение современному эстрадному жанру. Она написала более 100 песен на стихи современных поэтов: Усмона Азима, Ёдгора Обида, Пулата Муминова, Зульфии Муминовой, Халимы Худойбердиевой и других.

Среди работ композитора такие известные произведения, как: «Мен сени ҳеч кимга бермайман» (Я тебя никому не отдам), «Ёмғир ёғди» (Пошел дождь), «Саратон» (Жара), «Сиз ёққансиз менга ҳамиша» (Ты мне всегда нравился), «Икки дарахт» (Два дерева), «Сен қайдасан» (Где ты?). Кроме того, Омонуллаева написала музыку к известному советскому мультфильму 1985 года «Цветочная песенка».

Ранее скончалась актриса Московского Губернского театра Татьяна Рудова.