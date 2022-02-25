Кейт Миддлтон выпила в любимом пабе принца Гарри

Герцогиня Кембриджская провела время в пабе вместе с мамами одноклассников ее детей, сообщает Daily Mail.

На прошлой неделе Кейт Миддлтон была замечена в одном из пабов в Челси. Она поводила время за выпивкой в компании родителей детей из школы Thomas's London Day Schools, где учатся принц Джордж и принцесса Шарлотта. Кстати, для встречи вышло выбрано заведение Hollywood Arms, которое во времена молодости очень любил принц Гарри.

В пабе Кейт Миддлтон находилась без охраны. Раньше и герцог Сассекский приходил туда без сопровождения служб безопасности. Однако сейчас он заявил, что не приедет на родину, если его семье не будет гарантирована безопасность.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Кейт Миддлтон предложила принцу Уильяму завести четвертого ребенка.