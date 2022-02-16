Елизавета II выплатит часть денег по иску против принца Эндрю

Принц Эндрю и его обвинительница Вирджиния Джуффре достигли внесудебного урегулирования — принц выплатит 12 миллионов фунтов стерлингов (более $16 млн). Об этом пишет Daily Mail.

«Говорят, что мать униженного герцога Йоркского собирается помочь финансировать урегулирование, которое было согласовано между юристами... Предполагается, что этот шаг является попыткой подвести черту под скандалом перед ее долгожданным празднованием юбилея в конце этого года, на котором принцу, по-видимому, будет запрещено присутствовать», — говорится в статье.

По словам источников, королева Елизавета и принц Чарльз оказали давление на принца Эндрю, настаивая на том, чтобы он урегулировал дело.

Ранее сообщалось, что у Вирджинии Джуффре, обвиняющей в изнасиловании принца Эндрю, нет оригинала фотографии, предположительно сделанной в 2001 году, которая подтверждает знакомство с ним.

Снимок, о котором идет речь, широко был растиражирован СМИ — на нем 41-летний герцог Йоркский обнимает за талию 17-летнюю Вирджинию Робертс (в замужестве — Джуффре). На заднем плане можно видеть Гислейн Максвелл, соучастницу уличенного в сутенерстве и педофилии Джеффри Эпштейна. Считается, что фотография была сделана в ее доме.