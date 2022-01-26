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Дочь Валентина Юдашкина рассказала, отойдет ли от дел ее отец

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gyudashkina/Instagram

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина выразила сомнение в том, что в ближайшие годы он закончит свою деятельность. В интервью «Газете.Ru» она назвала отца трудоголиком.

«Мне кажется, любой человек говорит, что к 60 хочет уйти. Но если этот человек трудоголик, а Валентин является таким, не думаю, что к 60 он куда-то уйдет», — сказала Галина Юдашкина, комментируя прежние заявления отца о том, что он планирует уйти на пенсию после 60 лет.

Юдашкина, выполняющая роль арт-директора бренда Valentin Yudashkin, добавила, что «работа ему дает жизнь, силы, интерес».

«Он очень любит этим заниматься. Сейчас у него было особенно много проектов с театрами, а это вообще его любимое дело. Думаю, он так и будет продолжать хотя бы отрисовывать коллекции», — рассказала дочь модельера, которому исполнится 60 лет в 2023 году.

В интервью «Газете.Ru» Галина Юдашкина также рассказала, тяжело ли быть наследницей известной фамилии и в чем заключается ее работа в паре с отцом.

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