Белла Хадид показала мастер-класс по приготовлению долмы

Супермодель Белла Хадид показала в Instagram-сториз процесс приготовления долмы с мясом.
На снимках и в роликах можно увидеть, как она закручивает мясной фарш в виноградный лист и укладывает долму в большую кастрюлю вместе с другими фаршированными мясом овощами – кабачками, болгарскими перцами и баклажанами.
Также Белла Хадид показала, как ее отец Мохаммед Хадид накрывает уложенную долму тарелкой перед тем, как поставить блюдо томиться на плиту.
На одном из роликов также можно видеть, как долму сворачивает вся семья Мохаммеда Хадида. Его Белла Хадид перепостила из сториз Мариэлль Хадид, старшей дочери Мохаммеда от первого брака. В ролике также отмечена ее родная сестра Алана.
В подписи указано, что рецепт долмы из виноградных листьев передается в семье из поколения в поколение.
Мохаммед Хадид родился в 1948 году на территории Палестины, и до 14 лет жил в Сирии, Тунисе и Греции, пока его семья не перебралась в США.
Ранее Белла Хадид заявляла, что гордится палестинскими корнями.