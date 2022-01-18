Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Наибольшее число завозных случаев «омикрона» в Москве связано... 18:59
В Москве зарегистрирован 1 241 случай штамма «омикрон» 18:59
Посол Белоруссии в России Семашко госпитализирован 18:58
Лавров и Блинкен провели телефонный разговор по инициативе США 18:56
Художник, рисующий одновременно ртом, ногами и руками, удивил соцсети 18:55
Сторонники QAnon сообщили о появлении двойника Трампа 18:54
Агент футболиста «Барселоны» рассказал об угрозах со стороны каталонского... 18:53
В оргкомитете Евро прокомментировал желание России подать заявку на проведение... 18:47
Врач Андрей Тяжельников дал рекомендации по лечению при первых симптомах... 18:45
Опубликован федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту в России 18:41

Белла Хадид показала мастер-класс по приготовлению долмы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Супермодель Белла Хадид показала в Instagram-сториз процесс приготовления долмы с мясом.

На снимках и в роликах можно увидеть, как она закручивает мясной фарш в виноградный лист и укладывает долму в большую кастрюлю вместе с другими фаршированными мясом овощами – кабачками, болгарскими перцами и баклажанами.

Также Белла Хадид показала, как ее отец Мохаммед Хадид накрывает уложенную долму тарелкой перед тем, как поставить блюдо томиться на плиту.

close
100%
bellahadid/Instagram

На одном из роликов также можно видеть, как долму сворачивает вся семья Мохаммеда Хадида. Его Белла Хадид перепостила из сториз Мариэлль Хадид, старшей дочери Мохаммеда от первого брака. В ролике также отмечена ее родная сестра Алана.

В подписи указано, что рецепт долмы из виноградных листьев передается в семье из поколения в поколение.

Мохаммед Хадид родился в 1948 году на территории Палестины, и до 14 лет жил в Сирии, Тунисе и Греции, пока его семья не перебралась в США.

Ранее Белла Хадид заявляла, что гордится палестинскими корнями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть