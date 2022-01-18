Белла Хадид показала мастер-класс по приготовлению долмы

Супермодель Белла Хадид показала в Instagram-сториз процесс приготовления долмы с мясом.

На снимках и в роликах можно увидеть, как она закручивает мясной фарш в виноградный лист и укладывает долму в большую кастрюлю вместе с другими фаршированными мясом овощами – кабачками, болгарскими перцами и баклажанами.

Также Белла Хадид показала, как ее отец Мохаммед Хадид накрывает уложенную долму тарелкой перед тем, как поставить блюдо томиться на плиту.

close 100% bellahadid/Instagram

На одном из роликов также можно видеть, как долму сворачивает вся семья Мохаммеда Хадида. Его Белла Хадид перепостила из сториз Мариэлль Хадид, старшей дочери Мохаммеда от первого брака. В ролике также отмечена ее родная сестра Алана.

В подписи указано, что рецепт долмы из виноградных листьев передается в семье из поколения в поколение.

Мохаммед Хадид родился в 1948 году на территории Палестины, и до 14 лет жил в Сирии, Тунисе и Греции, пока его семья не перебралась в США.

Ранее Белла Хадид заявляла, что гордится палестинскими корнями.