Обвиненный в педофилии принц Эндрю находится на грани разорения

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю, обвиняемый в насилии над несовершеннолетней, оказался на грани финансового разорения из-за судебного разбирательства, пишет Daily Record.

Разорение герцогу Йоркскому может грозить из-за того, что он больше не в состоянии оплачивать дорогостоящие судебные расходы из бюджетных денег и должен делать это за свой счет. По информации издания, счета принца выросли до двух миллионов фунтов стерлингов, к этому может добавиться еще и потенциальная выплата в £10 млн обвинителю Вирджинии Джуффре.

Как пишет Daily Record, о своем неутешительном финансовом положении сам Эндрю уже рассказал ближайшему окружению.

Ранее сообщалось, что Елизавета II одобрила лишение 61-летнего принца почетных воинских званий и королевского покровительства. В суде он будет защищать себя как частное лицо. Обвинения против герцога выдвинула американо-австралийская активистка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что сын королевы пользовался услугами бизнесмена Джеффри Эпштейна, который поставлял влиятельным людям по всему миру подростков для сексуальных утех. Сам принц не отрицает, что дружил с Эпштейном, но настаивает на своей невиновности.