Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Порошенко запланировал новый визит в Брюссель 16:02
Губерниев об увольнении Шевченко из «Дженоа»: не разобрался... 16:02
На Украине заявили, что предоставленные США $200 млн не решат основные проблемы Киева 15:58
BI: Россия легко расправится с американскими штурмовиками А-10 в случае войны 15:54
В Казахстане пояснили отставки близких к Назарбаеву людей 15:52
Стало известно, когда будет назван состав сборной России по фигурному катанию... 15:49
Украинские военные получат оружие в рамках плана на «непредсказуемый случай» 15:24
Обвинивший создателей фильма «Елки-8» в плагиате фотограф поставил новое условие 15:23
«Дженоа» уволила главного тренера Шевченко 15:18
В РПЦ посоветовали не совершать крещенских купаний из-за пандемии 15:07

Обвиненный в педофилии принц Эндрю находится на грани разорения

Daily Record: принцу Эндрю придется оплачивать судебные издержки за свой счет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Manish Swarup/AP

Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю, обвиняемый в насилии над несовершеннолетней, оказался на грани финансового разорения из-за судебного разбирательства, пишет Daily Record.

Разорение герцогу Йоркскому может грозить из-за того, что он больше не в состоянии оплачивать дорогостоящие судебные расходы из бюджетных денег и должен делать это за свой счет. По информации издания, счета принца выросли до двух миллионов фунтов стерлингов, к этому может добавиться еще и потенциальная выплата в £10 млн обвинителю Вирджинии Джуффре.

Как пишет Daily Record, о своем неутешительном финансовом положении сам Эндрю уже рассказал ближайшему окружению.

Ранее сообщалось, что Елизавета II одобрила лишение 61-летнего принца почетных воинских званий и королевского покровительства. В суде он будет защищать себя как частное лицо. Обвинения против герцога выдвинула американо-австралийская активистка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что сын королевы пользовался услугами бизнесмена Джеффри Эпштейна, который поставлял влиятельным людям по всему миру подростков для сексуальных утех. Сам принц не отрицает, что дружил с Эпштейном, но настаивает на своей невиновности.

Все новости на тему:
Королевская семья Британии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть