Елизавета II лишила принца Эндрю военных званий и патронажа

Королева Великобритании Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю (герцога Йорского) военных званий на фоне скандала с обвинениями в изнасиловании, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Помимо званий, принц был лишен королевского патронажа.

«Герцог Йоркский продолжит не исполнять официальные обязанности и будет защищать себя в суде как частная персона», — отметили в Букингемском дворце.

Ранее стало известно, что принц Эндрю предстанет перед судом Южного округа Нью-Йорка.

Осенью прошлого года полиция Лондона решила прекратить расследование в отношении принца Эндрю, возбужденного на основании показаний американки Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что в подростковом возрасте ее принуждали к сексу с принцем.

Джуффре обвиняет принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. По ее словам, первый раз она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в лондонском особняке светской львицы Гислен Максвелл, второй случай произошел в особняке финансиста Джеффри Эпштейна, третий — на его частном острове. Истица подчеркнула, что в момент совершения предполагаемого преступления ей было 17 лет.