15 лучших игр для компании взрослых — от настольных до ролевых Во что поиграть, когда скучно: 15 вариантов игр для любой компании

Когда собирается большая компания друзей или коллег, всегда хочется сделать встречу живой и веселой, чтобы каждый был вовлечен и никто не скучал. Игры для компании помогут раскрепоститься, наладить контакт, узнать друг друга с новой стороны и создать множество забавных моментов. «Газета.Ru» собрала лучшие варианты игр, которые увлекут людей разных возрастов, интересов и темпераментов.

Настольные игры

Настольные игры — это игры, в которых участники используют физические элементы (карты, кубики, игровое поле) для выполнения различных заданий или целей. Они обычно требуют некоторой стратегии, планирования и могут занимать значительное время. Настолки бывают самых разных жанров: от стратегических и экономических симуляторов до игр на ассоциации с творческими заданиями.

«Имаджинариум»

Настольная игра на ассоциации и воображение. Игроки по очереди выбирают карточки с изображениями и придумывают к ним ассоциации, чтобы другие участники могли угадать их карту. Эта игра помогает лучше понять друг друга через ассоциативное мышление и раскрепоститься. Отлично подходит для творческих коллективов.

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«Каркассон»

Увлекательная и несложная тактическая игра в стилистике Средневековья. Участники по ходу партии сами формируют игровое поле из отдельных фрагментов (тайлов), создавая дороги, города, монастыри и поля. Задача — заселить все это своими подданными, захватить как можно больше земель и получить максимум очков. Плюс «Каркассона» в том, что поле каждый раз формируется по-новому, игра не надоедает даже после большого количества законченных партий.

«Монополия»

«Монополия» — это экономическая стратегия, в которой игроки покупают, продают и развивают недвижимость, стремясь стать монополистами и обанкротить соперников. Каждый ход участники бросают кубики, передвигая свою фишку по игровому полю, где можно купить участок, построить на нем дома или отели, платить налоги, получать прибыль, а также попадать на случайные события, как, например, тюрьма.

Викторины

Викторины — это игры, направленные на проверку знаний и логики участников. Игрокам или командам задают вопросы из различных областей, а победа зависит от количества правильных ответов. Часто викторины разбиты на тематические раунды, которые охватывают разные сферы знаний: науку, искусство, спорт и т.д. Они помогают игрокам почувствовать соревновательный дух и проверить свои знания, а также могут стать образовательными и познавательными.

Kahoot!

Платформа для викторин, где вопросы отображаются на общем экране, а участники отвечают через свои устройства (смартфоны или планшеты). Один участник создает игру и делится кодом, остальные присоединяются, вводя цифры на своем гаджете. Kahoot показывает результаты каждого раунда. На сайте есть готовые викторины на разнообразные темы, также можно сделать собственные вопросы.

QuizUp

Мобильная викторина с множеством категорий, где можно соревноваться как с друзьями, так и с игроками со всего мира. Темы от общих знаний до специфических интересов, рейтинги игроков и турнирные таблицы. Игроки выбирают категорию, после чего начинается раунд с несколькими вопросами. Побеждает тот, кто ответит на наибольшее количество вопросов правильно за наименьшее время.

Активные игры

Активные игры предполагают физическое участие и подвижность. Они часто включают задания, связанные с ловкостью, балансом, гибкостью и скоростью реакции. Активные игры позволяют разрядить обстановку, привнести в компанию больше веселья. Подобные игры обычно просты в правилах и могут стать отличной разрядкой.

«Твистер»

Активная и физически развивающая игра, в которой игроки ставят руки и ноги на указанные цвета на специальном коврике, пытаясь сохранить равновесие. Игра добавляет динамику и веселье в любую компанию, особенно если есть достаточно пространства для перемещения.

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Шарады («Крокодил»)

Классическая игра, в которой игроки изображают слова или фразы с помощью мимики и жестов, не говоря ни слова. Остальные должны угадать, что именно показывают. Подходит для любой компании и вызывает массу веселья. Можно использовать тематические категории, чтобы сделать игру интереснее.

Игры с вопросами и заданиями

Этот тип игр фокусируется на личных предпочтениях, историях и откровениях участников. Людям предлагают ответить на вопросы, касающиеся их опыта или взглядов. Кроме того, могут быть и забавные задания, которые предстоит выполнить. Такие игры помогают участникам лучше узнать друг друга и раскрыться, создают неформальную атмосферу и часто становятся началом интересных историй и обсуждений. Такой формат отлично подходит для сближения и построения доверительных отношений.

«Данетки»

Игра на логику и детективное мышление. Ведущий загадывает необычную ситуацию или историю, а остальные игроки задают вопросы, чтобы разгадать, как и почему произошло событие. Эта игра помогает развить способность к анализу и подходит для тех, кто любит размышлять и разгадывать загадки.

«Кто я?»

Каждый участник получает бумажный стикер с именем известного персонажа или названием предмета и прикрепляет его на лоб так, чтобы написанное могли прочитать другие, но не он сам. Задавая вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет», игроки должны догадаться, кто они. Игра отлично помогает раскрепоститься.

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«Правда или действие»

Игра для тех, кто хочет узнать друг друга поближе. Игрокам задаются вопросы, на которые они должны ответить честно или выполнить забавные задания. Игра подходит как для небольших, так и для больших компаний, так как ее можно адаптировать под разные уровни откровенности и веселья.

«Две правды и одна ложь»

Каждый участник говорит три факта о себе, два из которых правдивы, а один — ложь. Остальные игроки должны догадаться, что из сказанного неправда. Игра позволяет участникам узнать больше друг о друге и часто вызывает удивление и смех.

Ролевые игры

В ролевых играх каждому участнику присваивается определенная роль с уникальными целями и действиями. Роли могут быть как игровыми персонажами, так и просто случайными характеристиками (например, кто-то детектив, а кто-то — мафия). Такие игры часто выстраиваются на элементах стратегии, интриги и логики, где участники взаимодействуют друг с другом, скрывают или, наоборот, раскрывают свою роль. Они создают атмосферу загадки и позволяют игрокам погрузиться в историю.

«Манчкин»

Юмористическая карточная игра, где участники отправляются в подземелья, сражаются с монстрами и собирают сокровища. Игроки могут помогать друг другу или, наоборот, мешать, создавая веселую атмосферу. Манчкин привносит элемент конкуренции и подходит для небольших компаний.

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«Мафия»

Классическая ролевая игра, где каждый участник получает роль (мирный житель, мафия, детектив и т.д.). Цель игры — выяснить, кто из игроков принадлежит к мафии. Игра развивает дедуктивное мышление, помогает вовлечь всех участников и создает интригу, так как каждый старается скрыть свою роль. Подходит для больших компаний.

Игры на импровизацию

Эти игры ориентированы на создание спонтанных ситуаций и требуют от игроков гибкости мышления, креативности и юмора. Импровизационные игры обычно включают элементы актерской игры, где собравшиеся разыгрывают неожиданные сюжеты или предложенные ситуации. Такие игры помогают проявить творческую смелость, развивают навыки импровизации и часто приводят к неожиданным и веселым результатам, поднимая настроение в компании.

«Что было бы, если бы…»

Один из участников придумывает гипотетическую ситуацию, например, «что было бы, если бы кошки умели говорить». Остальные участники должны разыграть импровизированную сценку или вести разговор так, как будто ситуация действительно произошла. Это способствует творческому мышлению и помогает придумывать сценарии и решения для необычных ситуаций.

«История по кругу»

Игроки сидят в кругу, и каждый участник по очереди добавляет одно предложение к истории. Первый игрок начинает с фразы, например, «Однажды в лесу…», а последующий добавляет что-то новое. История может принять неожиданные обороты благодаря юмору и фантазии игроков.

Настольные карточные игры

Карточные игры отличаются разнообразием. В большинстве из них используют стандартную колоду, но бывают и специальные карты, придуманные для конкретной игры. Правила чаще всего довольно простые, играть можно как короткими партиями, так и длительными раундами — в зависимости от типа игры. Они идеально подходят для неформальной обстановки и могут занимать участников на разные промежутки времени.

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«Уно»

Азартная и несложная карточная игра. Участники по очереди скидывают карты по цвету или номеру, стремясь первым избавиться от всех карт. Игра захватывает и подходит для разных возрастов, ее легко освоить в любой компании.

«Диксит»

Это карточная игра на ассоциации. Каждый игрок по очереди выбирает карту с изображением и придумывает к ней загадочную фразу или ассоциацию. Остальные игроки выбирают из своих карт ту, которая может соответствовать этой фразе, а затем пытаются угадать, какая карта была оригинальной. Игра развивает воображение и интуицию, идеально подходит для спокойных вечеров.

«Свинтус»

Правила чем-то похожи на «Уно». Игроки по очереди сбрасывают карты по цвету или номеру, стараясь первыми избавиться от всех карт. У игры есть свои «вредные» карты, которые могут заставить игроков брать дополнительные карты или пропускать ход. Легкая, быстрая и веселая, эта игра идеально подходит для компаний разного возраста.

Онлайн-игры для компании

Онлайн-игры подходят для компаний людей, которые не могут собраться вместе физически, но хотят провести время вместе. При таких встречах участники могут отвечать на вопросы, разгадывать головоломки, участвовать в мини-играх. Онлайн-игры помогают поддерживать контакт и ощущение общения на расстоянии и позволяют всем игрокам взаимодействовать независимо от места нахождения. Сегодня выбор онлайн-игр, в которые можно поиграть компанией, по-настоящему огромен — Мафия онлайн, Among Us, Alias, Skribbl.io, покер, карточные игры и т.д.