Как научиться играть в «Уно»: правила и стратегии «Уно» для начинающих: правила игры, стратегии и инструкция по подсчету очков

«Уно» (Uno) — это веселая карточная игра, где задача игрока — быстрее других избавиться от всех карт. Чтобы освоить игру, нужно следовать простым правилам, пользоваться стратегическими картами и помнить об обязательных шагах. «Газета.Ru» подготовила гайд по игре в «Уно» с полезными советами для новичков.

Подготовка к игре

Прежде всего — соберите игроков. Игра в «Уно» подходит для группы от 2 до 10 человек, но чаще всего играют 3–6 участников. Чем больше людей, тем интереснее будет процесс.

Перетасуйте колоду и раздайте каждому по семь карт, чтобы создать стартовую позицию. Остальные карты сложите в стопку в центре стола — это колода для взятия, из которой «пополняют руки» собравшиеся, если у них нет подходящих карт.

Переверните верхнюю карту из колоды и положите ее рядом, чтобы создать колоду сброса — именно с нее и начнется игра. Если это специальная карта, она сразу активируется, и игра начинается с первого действия.

Определите направление игры — по часовой стрелке или против, в зависимости от того, как удобно игрокам. Это направление можно будет менять в процессе игры с помощью карты «Обратное направление».

Основные правила игры

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Цель игры: избавиться от всех карт быстрее остальных игроков.

Каждый игрок в свой ход должен сбросить одну карту на колоду сброса, которая совпадает по цвету, числу или типу с верхней картой этой колоды. Если у игрока нет подходящей карты, он должен взять одну карту из колоды для взятия; если она подходит, ее можно сыграть, если нет — ход завершается.

Если в руке остается только одна карта, игрок обязан сказать «Уно», чтобы предупредить остальных, что у него почти нет карт. Если он забудет это сделать, любой соперник может напомнить, и тогда нарушитель обязан взять две карты из колоды.

Особые карты и их действие

В «Уно» есть специальные карты, которые добавляют интригу, позволяя контролировать других игроков и изменять правила на ходу.

Пропусти ход (Skip) — карта, которая заставляет следующего игрока пропустить свой ход, что может испортить его стратегию. Ее можно положить на любую карту того же цвета или на другую карту «Пропусти ход».

Обратное направление (Reverse) — карта, которая меняет направление игры, переключая очередность игроков. Например, если игра шла по часовой стрелке, она изменится на против часовой, что особенно полезно в больших группах.

Возьми две карты (Draw Two) — карта, при которой следующий игрок обязан взять две карты из колоды и пропустить свой ход. Ее можно сыграть на любую карту того же цвета или на другую карту «Возьми две карты».

Смена цвета (Wild) — универсальная карта, которая позволяет игроку выбрать любой цвет для следующего хода. Ее можно положить в любой момент, независимо от цвета или числа карты в колоде сброса. Это мощный инструмент, который позволяет менять стратегию в зависимости от карт у соперников.

Возьми четыре и смена цвета (Wild Draw Four) — карта, которая заставляет следующего игрока взять четыре карты и пропустить ход, а также дает право текущему игроку выбрать новый цвет. Ее можно сыграть только тогда, когда у вас нет других карт, соответствующих текущему цвету.

close Слева направо: Универсальная карта, карта Wild Draw Four, карта Wild, карта Reverse, карта Draw Two, карта Skip Hnjosh/Shutterstock/FOTODOM

Завершение игры и подсчет очков

Игра заканчивается, когда один из игроков избавляется от всех своих карт, что делает его победителем текущего раунда.

Подсчет очков. Оставшиеся карты на руках у других игроков дают очки победителю, где карты с числами дают столько очков, сколько на них указано, а специальные карты имеют фиксированные значения. Карты «Пропусти ход», «Обратное направление» и «Возьми две карты» дают по 20 очков, а «Смена цвета» и «Возьми четыре и смена цвета» — по 50 очков.

Победа в игре. Обычно играют до 500 очков, но можно выбрать любое значение, которое устраивает всех. Первый игрок, достигший лимита, становится победителем, хотя можно играть и несколько отдельных раундов, каждый из которых будет самостоятельной партией.

Советы и стратегии для победы

Управляйте цветами на столе. Старайтесь поддерживать на столе цвет, который у вас преобладает в руке, чтобы вы могли чаще ходить, не беря карты из колоды. Если вам удастся контролировать цвет, вы сможете быстрее избавиться от своих карт и продержаться дольше, не рискуя подбирать лишние.

Используйте универсальные карты в ключевые моменты. Карты «Смена цвета» и «Возьми четыре и смена цвета» мощные, поэтому используйте их с умом. Например, сохраните «Смену цвета» на случай, если у вас останется одна карта не того цвета, который сейчас на столе — это даст вам шанс сбросить ее.

Изучайте карты других игроков. Обратите внимание, какие цвета сбрасывают ваши соперники — это даст вам представление об их возможных картах. Например, если игрок не смог ответить на синий цвет, скорее всего, у него нет карт этого цвета, и вы можете использовать это для контроля.

Сохраняйте «Пропусти ход» и «Обратное направление» для атак на лидеров. Если кто-то близок к победе, используйте «козыри», чтобы сбить их темп и замедлить игру. Это позволит увеличить расстояние между потенциальным победителем и вами, позволяя другим игрокам вмешиваться.

Используйте карту «Возьми две карты» как тормоз для соперников. Когда у вас есть карта «Возьми две карты», попробуйте направить ее на игрока, у которого мало карт. В идеале, делайте это перед тем, как он начнет ходить — это заставит его брать новые карты и увеличит его руку, что замедлит его игру.

Держите парные карты для комбинации. Если у вас есть две карты с одинаковым номером и цветом, сохраните их, чтобы сбросить за один ход. Это особенно полезно для карт с высоким номиналом или специальных карт, так как такие ходы помогают сократить количество карт в руке быстрее.

Планируйте на несколько ходов вперед. Всегда думайте наперед, особенно если у вас есть особые карты. Например, если вы собираетесь играть «Возьми четыре и смена цвета», выберите тот цвет, которого у вас много, чтобы следующим ходом сбросить несколько карт.

Манипулируйте цветом, когда осталось мало карт. Когда в руке остается 2–3 карты, старайтесь играть так, чтобы контролировать цвет на столе в вашу пользу. Это поможет вам сбрасывать свои последние карты быстрее без необходимости тянуть из колоды.

Старайтесь держать специальную карту до финала. Если у вас осталось 2 карты, и одна из них — специальная (например, «Возьми четыре и смена цвета»), оставьте ее напоследок. Это создаст элемент неожиданности и поможет заблокировать противников в решающий момент, если они слишком близки к победе.

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Не забывайте о психологических уловках. Многие игроки забывают сказать «Уно», когда у них остается одна карта, особенно в напряженные моменты. Будьте начеку и следите за руками противников; если кто-то забудет сказать «Уно», вам нужно быстро напомнить об этом, чтобы он взял дополнительную карту.

Используйте «Обратное направление» для создания союзов. Если кто-то постоянно кидает на вас карты вроде «Возьми две», смените направление, чтобы атака пошла в их сторону. Это создает временные союзы и помогает справляться с особо агрессивными соперниками.

Сохраняйте спокойствие и не показывайте эмоции. Не выказывайте радости, когда у вас осталась одна карта, чтобы не привлекать внимание к своему ходу. Оставаясь спокойным и сдержанным, вы увеличиваете шанс, что соперники не будут специально пытаться изменить цвет или использовать специальные карты против вас.

Вопросы — ответы

Можно ли положить карту «Возьми четыре и смена цвета» в любой момент?

Нет, карта «Возьми четыре и смена цвета» может быть сыграна только если у вас нет карт, которые соответствуют текущему цвету на столе. Если соперник считает, что вы сыграли ее нечестно, он может оспорить это, и если окажется, что у вас была подходящая карта, вы берете четыре карты в качестве штрафа.

Что делать, если у всех игроков много карт, и никто не может сбросить?

Если у игроков на руках много карт и никто не может ходить, то каждый по очереди берет по одной карте из колоды, пока не появится подходящая. Это добавляет разнообразие карт в руки, а игра снова набирает темп.

Можно ли сразу сбросить несколько карт, если они одинаковые?

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В стандартных правилах нельзя сбрасывать несколько карт за один ход, даже если они одинаковые по цвету и числу. Однако некоторые игроки используют «домашнее правило», позволяющее сбрасывать дублирующиеся карты, что ускоряет игру.

Что делать, если игрок забыл сказать «УНО»?

Если игрок забыл сказать «УНО», и кто-то это заметил до следующего хода, он должен взять две карты в качестве штрафа. Однако если следующий игрок уже сходил, штраф не применяется, а игра продолжается.

Что происходит, если заканчиваются карты в колоде для взятия?

Когда карты для взятия заканчиваются, перемешивают колоду сброса (кроме верхней карты) и используют ее как новую колоду для взятия. Игра продолжается как обычно.

Можно ли изменить цвет карты, если я уже положил «Смена цвета»?

Когда вы играете карту «Смена цвета» или «Возьми четыре и смена цвета», вы выбираете новый цвет, это нельзя изменить до следующего хода. Это действие завершает ваш ход, а цвет останется выбранным до тех пор, пока кто-то снова не поменяет его.

Как играется карта «Обратное направление» в игре вдвоем?

В игре вдвоем «Обратное направление» работает как «Пропусти ход». Это значит, что ход снова переходит к тому же игроку, который сыграл карту.

Можно ли сбросить карту, не совпадающую по цвету или числу?

Вы можете сбросить карту, которая совпадает с верхней картой колоды по цвету, числу или типу, либо использовать карту «Смена цвета». Другие карты, не соответствующие ни одному из этих параметров, нельзя сбрасывать.

Как можно разнообразить игру или сделать ее быстрее?

Можно использовать дополнительные «домашние правила», например, разрешить сбрасывать дублирующиеся карты или установить ограничение на количество карт на руке. Также можно играть до меньшего количества очков, чтобы укоротить игру.