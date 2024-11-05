Как избавиться от плесени в доме: эффективные способы Пошаговая инструкция по избавлению от плесени на стенах квартиры, в ванной и на кухне

Плесень в доме — это не только ужасные пятна на стенах, но и реальная угроза для вашего здоровья и жилья. Как эффективно избавиться от плесени и предотвратить ее повторное появление? «Газета.Ru» выяснила у специалистов несколько проверенных способов, которые помогут забыть о проблеме навсегда.

Что такое плесень

Плесень — это относящиеся к грибам организмы, которые растут в виде микроскопических нитей (гиф), образующих сеть — мицелий. Они размножаются с помощью спор, которые переносятся по воздуху и устойчивы к неблагоприятным условиям. Споры могут оставаться активными в течение долгого времени, пока не найдут влажную среду для прорастания. В подходящих условиях спора начинает расти, образуя колонии в виде цветных пятен на стенах, мебели или других поверхностях.

Плесень отличается от других грибов способностью быстро и агрессивно распространяться в замкнутых влажных помещениях и высоким потенциалом для разрушения материалов. Она особенно любит влажные, темные и теплые места. В условиях повышенной влажности плесень быстро растет на различных поверхностях — дереве, гипсокартоне, текстиле. Плесень может прорастать даже в бетоне и кирпиче.

Эти микроорганизмы окрашивают поверхность, на которой растут, в зеленые, серые, черные или белые оттенки — в зависимости от вида. Благодаря этому плесень легко распознать. На бытовом уровне к ней обычно относят налет, покрывающий сырые и влажные поверхности и заметный невооруженным глазом.

Причины появления плесени

Высокая влажность — одна из ключевых причин появления плесени, рассказал «Газете.Ru» санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин. Она может возникнуть из-за регулярного приготовления пищи, сушки одежды в помещении, частого использования душа и ванны без должного проветривания. Вода испаряется, а влажность накапливается в воздухе, особенно если в квартире нет эффективной системы вентиляции.

Недостаточное проветривание усугубляет проблему, так как свежий воздух не поступает в помещение, а влажный не выводится. В закрытых комнатах сырость покрывает поверхности, создавая благоприятные условия для роста плесени, особенно в углах и вокруг окон, где влажность еще выше.

Третий фактор — холодные стены и поверхности. Когда температура внутри помещения ниже комфортной, влажность из воздуха конденсируется на более холодных поверхностях. Такой конденсат служит идеальной средой для развития плесени.

Строительные ошибки — слабая теплоизоляция стен и окон — также могут способствовать накоплению жидкости и образованию плесени. Протечки в крыше, поврежденные трубы или щели в стенах создают участки повышенной влажности и делают их уязвимыми для образования плесени. В таких местах вода проникает внутрь, накапливается и поддерживает постоянный уровень влажности, что приводит к активному распространению плесени.

Как избавиться от плесени: пошаговая инструкция

Чтобы избавиться от уже появившейся плесени в доме, важно тщательно очистить пораженные поверхности, устранить условия, способствующие ее росту, и предотвратить повторное появление. Вот детальная пошаговая инструкция.

Подготовка к работе

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Плесень может быть токсична, поэтому первый шаг — меры безопасности. Используйте средства защиты: наденьте перчатки, респиратор или маску, чтобы не вдыхать споры плесени, и защитные очки для предотвращения попадания химических веществ в глаза. Откройте окна и, если возможно, включите вентиляторы, чтобы споры не распространялись по дому и быстрее выводились из комнаты. Защитите окружающие предметы — накройте пленкой мебель, пол и другие поверхности, чтобы не повредить их и избежать загрязнения.

Механическое удаление плесени

Второй шаг — физическое удаление плесени с поверхностей. Используйте жесткую щетку, чтобы снять плесень с пораженных участков. Это нужно делать аккуратно, иначе споры могут разлететься в стороны. После удаления основного слоя микрофлоры протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы собрать оставшиеся микроорганизмы.

Обработка химическими средствами

Для полного удаления плесени и ее репродуктивных клеток необходимо использовать дезинфицирующие средства, которые обладают антигрибковыми свойствами. Вот несколько эффективных вариантов:

Белизна (раствор хлора). Смешайте одну часть белизны с тремя частями воды. Нанесите раствор на поверхность и оставьте на 10–15 минут, затем протрите тряпкой или губкой. Учтите, что белизну нельзя использовать на пористых поверхностях (дерево, гипсокартон), так как она может их повредить.

Уксус. Он безопасен для использования на разных поверхностях и обладает антибактериальными свойствами. Нанесите неразбавленный уксус на пораженные участки. Оставьте на час, а затем протрите тряпкой. Уксус также помогает предотвратить повторное появление плесени.

Перекись водорода. Для более глубокого воздействия можно использовать 3% раствор перекиси водорода. Распылите его на поверхность, оставьте на 10–15 минут и протрите.

Сода и вода. Смешайте одну чайную ложку соды с двумя стаканами воды и нанесите раствор на плесень. Это средство безопасно для всех поверхностей и эффективно удаляет запах.

Берется раствор дезинфицирующего средства, которое применяют от бактерий. Концентрацию лучше брать немного выше. Применяйте средство по инструкции — от плесени практически всегда помогает. Николай Дубинин Санитарный врач, врач-дезинфектолог, директор по качеству компании «Добролов»

После первого этапа удаления плесени используйте антигрибковое средство, которое можно купить в любом магазине. Оно предотвратит повторное появление микроорганизмов. Если плесень была на стенах, стоит покрасить эти зоны краской с антигрибковыми добавками.

Мониторинг и повторная обработка

Избавившись от вредной микрофлоры, продолжайте следить за состоянием помещения, особенно в осенне-зимний сезон, когда влажность возрастает. Периодически осматривайте те участки, где ранее были зараженные очаги. При первых признаках возвращения повторите обработку. Помимо этого, регулярно делайте профилактическую уборку, особенно в ванной и на кухне. Раз в месяц можно протирать стены и углы раствором соды и воды или уксуса, чтобы предотвратить рост грибка.

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«Самое важное — найти и уничтожить первопричину. Например, плесень может образоваться, потому что мокнут стены. А второе — нужно следить за вентиляцией», — подчеркнул Николай Дубинин.

Советы по профилактике плесени

Чтобы предотвратить появление плесени в квартире или доме, важно создать условия, при которых избыточная влага и подходящая для плесени среда будут минимизированы.

Контроль уровня влажности

Оптимальный уровень влажности в помещении должен составлять 40–60%. При превышении этого диапазона создаются предпосылки для развития плесени. Чтобы отслеживать уровень влажности, можно использовать гигрометр: этот прибор покажет, когда уровень влаги поднимается выше нормы. Если вы живете в районе с повышенной влажностью воздуха или часто сталкиваетесь с конденсатом, то влажность в доме можно регулировать с помощью осушителя воздуха. Это также поможет поддерживать оптимальный микроклимат.

Регулярное проветривание

Недостаток свежего воздуха — одна из основных причин накопления влаги. Проветривание снизит влажность и улучшит циркуляцию воздуха. Особенно важно вентилировать ванные комнаты и кухни после использования горячей воды. Также рекомендуется открывать настежь окна на 10–15 минут несколько раз в день.

Установка вытяжки

Кухня и ванная комната — самые влажные зоны в доме, и вытяжка значительно уменьшает вероятность появления плесени. Она позволит быстро выводить влажный воздух наружу. Устройство особенно полезно при готовке, принятии душа или мытье посуды. Оставляйте его включенным еще несколько минут после использования, чтобы влага полностью ушла из помещения.

Устранение источников влаги

Текущие трубы, краны и другие источники протечек могут существенно повысить уровень влажности. Проблемы с системами отопления или водоснабжения необходимо устранять как можно быстрее. Периодически осматривайте трубы под раковинами, водонагреватели и другие возможные источники утечек. Не допускайте накопления воды на полу или стенах, так как это создает условия для плесени.

В холодное время года старайтесь поддерживать стабильную температуру в разных комнатах, чтобы избежать сильного охлаждения стен. В местах, где стены особенно склонны к охлаждению, можно дополнительно использовать обогреватели или теплоизоляцию, чтобы они оставались теплыми и не собирали конденсат.

Сушка вещей на балконе или улице

Если возможно, сушите вещи на улице или балконе, чтобы излишняя влага не оставалась внутри жилья. Когда сушка белья дома неизбежна, включите осушитель рядом с мокрым бельем либо повесьте вещи возле окна или батареи, чтобы быстрее устранить влажность.

Установка окон с хорошей изоляцией

Современные окна с качественной герметизацией помогают предотвратить сквозняки и конденсацию на стеклах, что также препятствует развитию плесени. Старайтесь выбирать окна с двойным или тройным стеклопакетом, так как они лучше сохраняют тепло и уменьшают риск конденсации. Не забывайте, что со временем уплотнители на окнах могут изнашиваться, поэтому их рекомендуется регулярно проверять и менять при необходимости.

Почему важно избавляться от плесени

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Наличие плесени в жилом помещении представляет серьезную угрозу для здоровья, целостности имущества и общего состояния жилья.

Споры плесени, по словам врача-дезинфектолога, могут вызывать различные аллергические реакции: насморк, кашель, зуд кожи и слезотечение, особенно у людей с повышенной чувствительностью и астмой. Длительное воздействие некоторых видов микроорганизмов — например, черной плесени — способно привести к токсическим реакциям: головной боли, тошноте, раздражению глаз и даже в особо тяжелых случаях к поражению нервной системы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, плесень разрушает материалы, на которых она растет, включая дерево, гипсокартон и текстиль, что приводит к повреждению стен, мебели и других предметов. Испорченные плесенью конструкции теряют прочность и требуют ремонта или полной замены, что ведет к существенным финансовым затратам.

Также плесень создает неприятный запах сырости и гнили, который проникает в обивку мебели, ковры и стены, ухудшая атмосферу в доме и делая его неуютным и негигиеничным.