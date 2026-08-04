Куда сходить с ребенком в Москве: 20+ лучших идей для семейного отдыха

Выходные с ребенком в Москве могут быть разными: активными, познавательными, творческими или просто расслабляющими. Главное — выбрать правильное место. «Газета.Ru» собрала более 20 локаций, которые точно понравятся вашим детям.

Парки и зоны отдыха

Московские парки давно перестали быть просто местом для прогулок. Сегодня это настоящие города в городе: с аттракционами, научными лабораториями, творческими мастерскими и даже собственными огородами. А если ваш ребенок любит животных — в столице есть места, где можно не только гулять, но и наблюдать за обитателями со всего мира.

Парк Горького — это удивительное пространство, где для детей и родителей найдется буквально все: от активных игр до тихого творчества, от научных опытов до кулинарных шедевров.

Начать стоит с гигантской площадки «Салют» на два гектара: водные ручейки с фонтанчиками, огромные песочницы для замков, канатные лазалки, горки и качели-гнезда развивают ловкость и смелость. Отдельная гордость — Зеленая школа. Здесь учат лепить из глины, рисовать, плести из бисера, варить свечи и мыло, мастерить игрушки и работать с деревом. Есть кулинарные классы, а рядом — Общественный огород с собственными грядками.

Любителям активностей — аттракционы у Пионерского пруда: от паровозиков для малышей до «Воздушных шаров» для смельчаков и автодрома. По парку разбросаны уютные кафе и киоски с хот-догами, пончиками и мороженым, работают игровые комнаты с воспитателями, а прогулки ведут к набережной Москвы-реки, скульптурам Музеона и аллеям Нескучного сада.

Адрес: ул. Крымский Вал, 9, метро «Парк Культуры», «Октябрьская»

Цена: вход в парк бесплатный; мастер-классы от 900 рублей, аттракционы от 400 рублей

Режим работы: парк открыт круглосуточно; время работы аттракционов и Зеленой школы лучше уточнять на официальном сайте

Кирилл Зыков/РИА Новости

В саду «Эрмитаж» с ребенком точно не будет скучно — здесь каждый найдет занятие по душе. Для самых маленьких и ребят постарше работает современная детская площадка с лабиринтами и канатными трассами, а неподалеку расположен развивающий клуб «Мамин садик»: по будням — керамика, музыка, живопись и театр, по выходным — спектакли и праздники. Юные натуралисты оценят вольеры с белками и фазанами. Любителям погулять понравится искать ажурные беседки, старинные фонари с вензелем основателя сада и памятник «Всем влюбленным». В театрах «Сфера» и «Новая опера» идут семейные спектакли, включая «Маленького принца».

Адрес: ул. Каретный Ряд, 3, стр. 15А, метро «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская»

Цена: вход в парк бесплатный

Режим работы: парк открыт круглосуточно

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В парке «Царицыно» летом работают лодочные станции, где можно взять напрокат катамараны, а также детские маршруты на электромобилях. На территории — четыре современных площадки, а на Нижнем пруду гостей ждет светодинамический фонтан — более 800 струй взлетают вверх.

Со вторника по воскресенье открыт интерактивный Детский музей в Большом дворце: там можно создать театральную маску, поиграть в настенные шахматы или посмотреть мультфильм об истории усадьбы. Для школьников и дошкольников проводят познавательные программы и квест-экскурсии с поиском тайных символов.

А с 21 по 30 августа здесь пройдет Фестиваль исторических садов, где можно увидеть необычные ландшафтные композиции.

Адрес: ул. Дольская, 1, метро «Царицыно», «Орехово»

Цена: вход в парк бесплатный

Режим работы: открыт для посещения ежедневно с 6:00 до 0:00

Александр Авилов/Агентство «Москва»

Московский зоопарк прекрасно подходит для семейного отдыха. Особого внимания заслуживает Детский зоопарк, расположенный на Новой территории. Попасть в него можно как через основную территорию, так и с отдельного входа со стороны Садового кольца. Здесь можно увидеть альпак, коз и овец, а на контактной площадке — погладить коз и овечек и покормить их специальным кормом. Для юных биологов при зоопарке работают кружки, а также проводятся мастер-классы и интерактивные программы с играми, квизами и спектаклями.

По территории удобно гулять, есть прокат детских тележек и много лавочек для отдыха. Для детей постарше — специальная конструкция, где можно полазить, для проголодавшихся — кафе. Учтите, что зоопарк большой, лучше планировать его посещение на весь день.

Адрес: ул. Большая Грузинская, 1, метро «Краснопресненская», «Баррикадная»

Цена: взрослый входной билет 1700 рублей, детский (от 4 до 17 лет включительно) – 1000 рублей; кому и в какие дни доступно бесплатное посещение и льготы, можно узнать на официальном сайте

Режим работы: открыт ежедневно с 7:30 до 21:00 (вход до 20:00)

Елена Мельникова/Агентство «Москва»

Музеи для детей

Современные детские музеи Москвы ломают стереотип о том, что в музее скучно. Мы собрали места, которые превращают обучение в приключение и нравятся даже тем, кто обычно не любит ходить по выставкам.

Музей занимательных наук «Экспериментаниум» называют местом, где интересно взрослым и детям. Здесь нет привычных музейных правил: все экспонаты можно и нужно трогать руками, что сразу увлекает ребенка в мир науки. Более 300 интерактивных моделей собраны в тематические залы, посвященные физике, химии, оптике и механике. Вместе вы сможете принять участие в опытах: увидеть звук, порисовать светом и провести другие необычные эксперименты.

В музее также проводятся лекции, шоу и мастер-классы — программа регулярно обновляется, поэтому даже при повторном визите найдется что-то новое.

Адрес: Ленинградский просп., 80, к.11, метро «Сокол»

Цена: взрослый от 950 рублей, детский (от 4 до 16 лет) — от 850 рублей, детям до 4 лет бесплатно, многодетный билет — от 680 рублей

Режим работы: ежедневно с 09:30 до 20:00

Агентство «Москва»

Музей детства в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке — это увлекательное путешествие в мир советского детства 1950–1980-х годов. В коллекции музея более 1500 экспонатов: отреставрированные игрушки (плюшевые мишки, куклы, солдатики, неваляшки), настольные игры, книги и пластинки. Многие из них когда-то продавались прямо здесь, в легендарном «Детском мире».

Одна из самых атмосферных зон — кукольная комната с игрушечной мебелью и посудой. Здесь же на стенах размещены информационные таблички с историей игрушечных фабрик. Каждый час в музее проходит световое 3D-шоу: макет исторического здания ЦДМ превращается в живую инсталляцию, погружая в атмосферу прошлого. Также можно посмотреть документальный фильм об истории магазина. Взрослые смогут ностальгировать, а дети — узнать, как играли их родители.

Важно Посещение музея неразрывно связано со смотровой площадкой на крыше ЦДМ. Так что заодно можно насладиться красивым видом на город.

Адрес: Театральный пр., 5, стр. 1 (этаж 6), метро «Лубянка»

Цена: стоимость посещения составляет 399 рублей, детям до 3 лет — бесплатно

Режим работы: вс–чт с 10:00 до 22:00, пт–сб с 10:00 до 23:00

Александр Щербак/ТАСС

Театры и шоу

Театр для ребенка — это не скучные декорации и непонятные монологи, а живое волшебство, где куклы разговаривают, зрители становятся участниками, а любимые игрушки оживают на глазах. В Москве множество театров, где бережно относятся к детской психологии и создают постановки, которые запоминаются надолго.

Московский Театр кукол — старейший государственный театр кукол столицы. В его репертуаре — и классические постановки: «Золотой ключик», «Мойдодыр», «Чиполлино», и современные форматы вроде мюзиклов и интерактивных историй для подростков. Для самых маленьких в афише есть особые спектакли — «Театр на ладошке» и «Маленький Енот». В театре несколько сцен, в том числе на Спартаковской и на Бажова. Актуальное расписание ищите на официальном сайте театра.

Адрес: ул. Спартаковская, 26/30 (Большая и Малая сцены), метро «Бауманская»; ул. Бажова, 9 (сцена на Бажова), МЦК «Ростокино»; Пестовский переулок, 2 (сцена в Пестовском), метро «Таганская», «Марксистская»

Цена: от 800 рублей

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Театр на Таганке приглашает семьи на спектакли, которые не боятся сложных тем. К примеру, «Щелкунчик» (6+) — драматическая версия сказки Гофмана с готической эстетикой Тима Бертона и отсылками к России начала XX века. Герои столкнутся с коварным врагом и ответят на вопрос: «Можно ли прийти к свету, уничтожив зло?». Секрет постановки: зрителям разрешают брать с собой любимые игрушки — вдруг чудо коснется и их?

«Корова» (12+) — метафорический спектакль по текстам Платонова. Это путешествие взрослого человека в собственное детство, где реальность переплетена со сказкой. Постановка учит принимать прошлое и видеть мир глазами ребенка — искренне и трепетно. В репертуаре есть и другие постановки.

Важно Для посещения мероприятия необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Адрес: Земляной Вал, 76/21 стр.1 (основная сцена), метро «Таганская», «Марксистская»

Цена: от 1000 рублей

Режим работы: в дни показа спектаклей — кассы с 12:00 до 20:00, в остальные дни — с 12:00 до 18:00

Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Московский цирк Никулина на Цветном бульваре открылся в 1880 году и за свою долгую историю стал легендой. Здесь блистали Дуровы, Лазаренко, Кио, а главной звездой на долгие годы оставался великий клоун Юрий Никулин. В годы войны представления не прекращались, а после реконструкции цирк обрел новую жизнь. Сегодня это современная площадка с уникальной атмосферой, где традиции соседствуют с новаторством. Зрительный зал бережно воссоздан в историческом облике и вмещает более 2000 гостей. Цирк славится семейными и детскими шоу, которые идут в каникулы, а еще здесь помнят каждого, кто выходил на манеж. Приходите за смехом, чудесами и живым общением с артистами.

Адрес: Цветной бульвар, 13, метро «Цветной бульвар»

Цена: от 1000 рублей

Режим работы: кассы открыты с 11:00 до 19:00, перерыв на обед — с 15:00 до 16:00

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Развлекательные центры

Когда хочется активностей на целый день и не зависеть от погоды, на помощь приходят развлекательные центры. Это идеальный вариант для дождливого дня или когда ребенку нужно выплеснуть энергию.

Город профессий для детей «КидБург» — это не просто игровой центр, а настоящая модель взрослого города. Здесь есть улицы, банк, больница, полиция, МЧС, телестудия и даже центр подготовки космонавтов. Ребенок выбирает профессию, проходит обучение и сразу применяет знания на практике: тушит пожар, ведет эфир или делает операцию. За работу выдается игровая валюта, которую можно тратить, копить или вкладывать в обучение. При первом визите выдают паспорт жителя и стартовый капитал, а в трудовой книжке отмечают все освоенные навыки. Для малышей от 1,5 лет — простые роли, для подростков — сложные задания. Проводятся квесты, дни рождения и праздничные программы. Это отличный способ познакомить ребенка с миром профессий и финансовой грамотностью в увлекательной форме.

Адрес: Театральный пр., 5, стр. 1 (этаж 5), метро «Лубянка»; другие адреса можно посмотреть на официальном сайте

Цена: от 2000 рублей

Режим работы: пн–чт: с 10:00 до 20:00, пт–вс: с 10:00 до 22:00

«КидБург»

Для активного отдыха отлично подойдет лазертаг . Это командная игра-соревнование с безопасным лазерным оружием. К примеру, центр «Лазертаг Лофт» работает по адресу: Варшавское шоссе, д. 95, к. 1. Здесь можно забронировать игру от 1 до 2 часов. Цены от 350 рублей за одну игру.

Любителям головоломок стоит обратить внимание на квесты . Популярные детские сценарии есть у компании «Клаустрофобия»: «В гостях у сказки» (6+), «Золото гномов» (8+), «Алиса в Подземелье», «Темное королевство» (6+) с актером для детей от 6 до 10 лет. В каждом квесте ребенок становится главным героем захватывающей истории, разгадывает загадки и преодолевает препятствия. Для малышей есть сценарии, где актер сопровождает группу на протяжении всей игры. Это отличный способ весело и с пользой провести время, развивая логику и командный дух. Адреса доступны на официальном сайте. Стоимость от 5000 рублей.

Аквапарк «Карибия» — идеальное место для семейного отдыха с детьми любого возраста. Для малышей до 120 см вход бесплатный, а для ребят ростом 100–120 см работает отдельная детская горка. Детям до 8 лет в аквазоне выдают спасательные жилеты. Родители могут спокойно отдохнуть, пока ребенок от 3 до 12 лет находится в мини-клубе с няней (ежедневно с 11:00 до 20:00): здесь есть лабиринт, лего, раскраски, сухой бассейн и игровые автоматы. По субботам проводятся «Веселые выходные» с анимацией, дискотеками и шоу мыльных пузырей.

Адрес: Зеленый проспект, 10Б, метро «Перово»

Цена: от 1490 рублей

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Volodymyr TVERDOKHLIB/Shutterstock/FOTODOM

Парки аттракционов

В Москве есть парки аттракционов на любой вкус: от мультимедийных пространств с дополненной реальностью до огромных развлекательных комплексов с колесами обозрения и контактными зоопарками. Здесь можно провести целый день, кататься до упаду, обнимать животных и делать сотни фотографий.

Мультимедийный центр «СоюзМультПарк» в павильоне №7 на ВДНХ — это первая в России интерактивная площадка, где любимые с детства мультфильмы оживают с помощью новейших технологий. На территории 2000 кв. метров работают 18 интерактивных аттракционов с VR, AR и 3D-анимацией. Здесь можно прогуляться с Карлсоном по крышам, помочь Винни-Пуху собрать мед, оживить нарисованных героев «Простоквашино», посмотреть мультфильмы в купольном кинотеатре и сфотографироваться в необычной фотозоне из Чебурашек.

Адрес: территория ВДНХ, проспект Мира, 119, стр. 7, павильон №7 «СоюзМультПарк», метро «ВДНХ»

Цена: от 800 рублей, дети до 3 лет — бесплатно

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 (возможны технические выходные)

Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Парк «Сказка» — единственный в Москве круглогодичный парк развлечений под открытым небом, расположенный на особо охраняемой природной территории «Москворецкий». Здесь собрано более 80 аттракционов на любой вкус: от экстремальных до семейных и детских. Главная гордость — 55-метровое колесо обозрения, с которого открывается панорама столицы. Для любителей животных работают тематические зоны: Дино-парк, Альпака парк, Хаски лэнд, Страна ЕНОТиЯ, Парк птиц Авиариум и Страус-парк. Работает прокат электромобилей.

Адрес: ул. Крылатская, 18; от метро «Крылатское» (ежедневно) и «Народное Ополчение» (по выходным) курсирует бесплатный автобус

Цена: вход в парк бесплатный, аттракционы от 2000 рублей

Режим работы: пн–чт и вс — с 10:00 до 22:00, пт и сб — с 10:00 до 23:00

Сергей Киселев/Агентство «Москва»

В Москве есть настоящий город развлечений — «Остров Мечты» . Комплекс занимает 100 га и включает крытый тематический парк с 10 волшебными вселенными, аттракционами и 5 шоу. Здесь можно встретиться с героями мультфильмов, побывать в деревне Смурфиков или в гостях у динозавров. С 1 августа 2026 года новые уличные зоны работают в тестовом режиме. Торжественное открытие запланировано на 5 сентября. Всего в парке действует 65 механических аттракционов, включая экстремальную «Территорию скорости» и «Деревню Дримчиков» для малышей.

Адрес: просп. Андропова, 1, метро «Технопарк»

Цена: от 2800 рублей

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Спортивные секции и занятия

Активный отдых в Москве не ограничивается прогулками в парке. Летом в городе открываются десятки спортивных лагерей и интенсивов, где ребенок может попробовать себя в футболе, плавании, танцах, скейтбординге или даже триатлоне. Это отличная возможность провести каникулы с пользой для здоровья, найти новых друзей и открыть в себе новые таланты.

Для юных спортсменов в Москве работают футбольные школы и дневные лагеря . Академия «Метеор» проводит летние кэмпы на базах по всему городу — занятия проходят с 09:00 до 18:00, две тренировки в день, питание и досуговая программа включены. Принимают детей от 5 до 14 лет с любым уровнем подготовки. В августе доступны смены в «Школе мяча» на 4 локациях (Тушино, Хамовники, Солнцево, Кузьминки) — также тренировки и двухразовое питание. Спортивный кэмп «КАНТ» предлагает программы по скейтборду, роликам, скалодрому и киберспорту для детей 7–14 лет. А 7 августа на Гребном канале в Крылатском пройдет Детский кубок Федерации триатлона России — участники от 7 до 14 лет смогут попробовать силы в плавании, велогонке и беге, а для малышей 4–6 лет устроят дуатлон.

В городе действуют школы плавания для детей любого возраста. Студия раннего плавания «Аквакласс» у ВДНХ принимает малышей от двух месяцев до 7 лет. Занятия проходят с персональным инструктором. «Школа плавания №1» проводит выездные программы для детей от 8 лет на базе школы «Олимп-Плюс» (Рублевское шоссе) — с 17 по 21 августа 2026 года. В СШОР «Москвич» доступны индивидуальные занятия по плаванию с профессиональными тренерами. Также в городских футбольных интенсивах часто предусмотрено посещение бассейна в рамках программы.

Для любителей танцев и хореографии в Москве работают специализированные лагеря и секции. В августе 2026 года проходят танцевальные дневные кэмпы на берегу Химкинского водохранилища — два танцевальных занятия в день на свежем воздухе. Дети изучают хореографию, развивают гибкость и актерское мастерство, в программу входит также посещение бассейна. Танцы развивают координацию, артистизм и музыкальность — отличный вариант для активного и творческого досуга.

Выставки и фестивали

Москва живет яркой событийной жизнью даже в разгар лета. В городе проходят фестивали, открываются интерактивные выставки и необычные музеи, где дети могут не только смотреть, но и участвовать. Мы собрали три события и места, которые точно стоит посетить, чтобы удивиться, вдохновиться и провести время с удовольствием.

Интерактивная выставка роботов в павильоне №2 на ВДНХ «Робостанция» работает с 2015 года и стала центром популяризации робототехники для всей семьи. Здесь можно задать вопрос роботу-предсказателю, погладить робота-собаку, увидеть первую в мире роборыбу, плавающую с живой рыбкой в аквариуме. Гости общаются с роботами-промоутерами, играют в аэрохоккей с роботом-манипулятором и смотрят танцевальные шоу. На мастер-классах дети учатся создавать изобретения своими руками — например, сделать шлем робота из коробки.

Адрес: Проспект Мира 119с2, ВДНХ, павильон №2, метро «ВДНХ»

Цена: Детский билет стоит от 1090 рублей в будни, взрослый — от 1190 рублей. Цены в выходные выше.

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

В самом центре Москвы стоит «Особняк-небылица» — старинный дом, где грань между реальностью и сказкой почти исчезает. По легенде, хозяин особняка — профессор Аполлинарий Феликсович Московин, путешественник и собиратель диковин. Из каждой экспедиции привозил он неведомых существ да книги на непонятных языках. Теперь герои русских сказаний, лешие и русалки вольно бродят по комнатам и поджидают гостей. На трех этажах музея собраны удивительные экспонаты, каждый из которых хочется рассматривать. Посетители получают карту и отправляются в путешествие по сказочным мирам — от библиотеки до заснеженного леса.

Адрес: Озерковский переулок, 1/18, метро «Новокузнецкая»

Цена: от 1500 рублей

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00