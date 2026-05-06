Россиян предупредили о подорожании фисташек и фисташковой пасты

Рост мировых цен на фисташки отразится и на российском рынке, однако для потребителей это, скорее всего, будет не ценовой шок, а постепенное и неравномерное подорожание. Сильнее всего изменение заметят покупатели очищенных фисташек, фисташковой пасты и ингредиентов для кондитерского производства. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова.

«В готовых продуктах — шоколаде, мороженом и десертах — рост цен может быть мягче, поскольку фисташка составляет только часть себестоимости. К маю 2026 года на мировом рынке фисташек сложилось дефицитное равновесие. На цены одновременно давят слабый урожай в Иране, сокращение доступных экспортных запасов, логистические ограничения, конфликт на Ближнем Востоке и высокий спрос на фисташку со стороны кондитерской промышленности. По данным на апрель 2026 года экспорт из Ирана снизился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о сокращении доступных для внешнего рынка запасов, в том числе оставшихся с предыдущих сезонов», — отметила Казова.

Отдельно Казова указала на влияние тренда на так называемый дубайский шоколад. По ее словам, ажиотаж вокруг него уже нельзя считать кратковременной модой. Фисташка вышла за пределы одного продукта и стала самостоятельной вкусовой платформой премиального сегмента: ее используют в шоколаде, десертах, мороженом, напитках и сиропах, уточнила эксперт. Даже если первоначальный ажиотаж снизится, спрос на фисташковую продукцию останется выше, чем в предыдущие периоды, уверена экономист.

По ее словам, Иран играет важную, но не определяющую роль на мировом рынке фисташек: США обеспечивают около 55% мирового производства, Иран — порядка 18%, Турция — 10–12%. При сохранении логистических ограничений вокруг Ирана давление на цены может сохраняться, считает экономист. Она пояснила, что проблема заключается не только в физическом сокращении объема продукции, но и в снижении ее доступности на мировом рынке. Доставка занимает больше времени, растут транспортные и страховые расходы, усложняются расчеты, а часть товарных партий временно выпадает из глобального оборота, сказала эксперт.

В то же время рынок уже адаптируется — торговые потоки постепенно перестраиваются, а альтернативные поставщики, прежде всего США и Турция, частично компенсируют выпадающие объемы, отметила Казова. Поэтому наиболее вероятным сценарием для второй половины 2026 года экономист считает не новый резкий скачок цен, а их закрепление на высоком уровне с отдельными периодами волатильности.

Главными факторами для рынка фисташек во втором полугодии станут объемы нового урожая и размер переходящих запасов, уверена Казова. На втором месте — геополитическая напряженность вокруг Ирана и связанные с ней логистические риски, сказала эксперт. Далее идут спрос со стороны кондитерской промышленности, транспортные издержки и валютные курсы, добавила экономист.

Financial Times со ссылкой на аналитиков написала, что конфликт в Иране вызвал резкий скачок цен на фисташки — до максимальных уровней за последние годы. На Иран приходится около пятой части мирового производства и 25–30% экспорта фисташек, однако из-за нарушения логистики, задержек поставок и роста транспортных затрат вывоз урожая осложнился.

