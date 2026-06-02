Казань за один день: что посмотреть, где гулять и что попробовать

Казань — один из самых красивых и самобытных городов России. Всего за день здесь можно успеть многое: забраться на старинную колокольню, увидеть легендарную «падающую» башню Кремля, сделать эффектное фото у Дворца земледельцев и прогуляться по уютной Старо-Татарской слободе. А после отдохнуть за чашкой горячего чая с ароматным эчпочмаком и чак-чаком. Самые интересные и необычные достопримечательности и маршруты, а также советы гида — в материале «Газеты.Ru».

Как добраться до Казани

Казань — город-миллионник в Приволжском федеральном округе, куда легко добраться из любого крупного города России. Вокзалы города принимают поезда из Москвы, Санкт-Петербурга и других направлений, а состояние дорог и наличие метро делают передвижение по городу комфортным.

Из Москвы

Самолетом. Время в пути — около 1,5 часа. Цена билетов — от 3000 ₽ в одну сторону.

Поездом. Время в пути — 11–15 часов. Цены: сидячий: от 2235 ₽, плацкарт: от 2867 ₽, купе: от 4841 ₽. Лучше выбирать ночные рейсы, чтобы приехать утром.

Автобусом. Время в пути — 12,5–17 часов. Цена билетов — от 2645 ₽.

На машине. Время в пути — около 12 часов. Учтите возможные пробки на выезде из Москвы и при подъезде к Нижнему Новгороду.

Из Санкт-Петербурга

Самолетом. Время в пути — 2–2,5 часа. Цена билетов — от 5600 ₽ в одну сторону.

Поездом. Время в пути — около 20 часов. Цена билетов: плацкарт: от 5414 ₽, купе: от 8825 ₽.

Из Нижнего Новгорода

На электричке. Время в пути — около 5,5 часа. Цена билетов — от 2573 ₽.

На автобусе. Время в пути — 6–10 часов. Цена билетов — от 1712 ₽.

Из Екатеринбурга

Самолетом. Время в пути — около 1,4 часа. Цена билетов — от 6400 ₽ в одну сторону.

Поездом. Время в пути — 13–15 часов. Цена билетов: сидячий: от 2234 ₽, плацкарт: от 3593 ₽, купе: от 5083 ₽, СВ: от 15 201 ₽.

Как дешевле и быстрее?

Самый бюджетный вариант — поезд, в сидячем или плацкартном вагоне, а также автобус. Быстрее всего долететь на самолете, особенно из дальних городов.

Альтернатива на ближних маршрутах (Москва – Казань, Нижний Новгород – Казань) — BlaBlaCarонлайн-сервис для поиска совместных поездок с попутчиками. Стоимость поездки начинается от 1900 ₽.

Цены на проезд по городу в 2026 году

С 1 января 2026 года в Казани изменилась стоимость проезда в общественном транспорте. Разовая поездка (оплата наличными, банковской или транспортной картой) — 46 ₽. По транспортной карте на 100+ поездок — 36 ₽ за одну поездку (сам проездной стоит 3600 ₽).

Достопримечательности Казани

Казанский кремль

Это древнейшая часть города и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории находятся Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф и знаменитая падающая башня Сююмбике. Здесь сосредоточены главные православные объекты (Благовещенский собор) и мусульманские святыни. Вход на территорию свободный, но для посещения мечети женщинам нужно покрыть голову, а одежда должна быть закрытой.

Цены: самостоятельный вход на территорию свободный. Билеты в музеи можно приобрести по ссылке.

Время работы: территория открыта круглосуточно (через Спасскую башню). Через Тайницкую башню: с 6:00 до 20:00 (с 1 октября по 30 апреля) и с 6:00 до 22:00 (с 1 мая по 30 сентября). Музеи работают по своему расписанию.

Адрес: остановка «Центральный стадион» или станция метро «Кремлевская».

Национальный музей Республики Татарстан

Это крупнейший региональный музей России с фондом более 945 тысяч экспонатов. Здесь хранится единственная в мире булгарская коллекция ювелирных шедевров, включая знаменитое золотое височное кольцо XII века. Среди уникальных экспонатов — древнеегипетский расписной саркофаг (XI в. до н. э.) и самый древний сосуд с изображением паруса (IV тыс. до н. э.). Музей богат этнографией народов Поволжья: от татарских калфаков до ритуальной утвари удмуртов. Также здесь можно увидеть монеты времен Александра Македонского, личные архивы деятелей культуры и знаменитые «Моабитские тетради» Мусы Джалиля.

Цены: обычный входной билет: от 250 до 500 ₽ (в зависимости от времени посещения), льготный — от 150 ₽. Лица до 18 лет имеют право на бесплатный вход. Проверьте актуальные цены на официальном сайте музея перед посещением.

Время работы: Пн, Вс — с 10:00 до 18:00 (касса до 17:00), Вт–Сб — с 10:00 до 20:00 (касса до 19:00).

Адрес: ул. Кремлевская, 2.

Колокольня Богоявленского собора

Одна из главных архитектурных доминант пешеходной улицы Баумана. Высота колокольни — 74 метра, со смотровой площадки открывается панорама на 360 градусов.

Цены: подъем на смотровую площадку — 200 ₽ с человека. Время работы и важные нюансы: ежедневно с 10:00 до 19:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00). По некоторым данным, оплата может приниматься только наличными. Вход в сам собор бесплатный.

Адрес: ул. Баумана, 78, корп. 2, (станция метро «Площадь Тукая»).

Центр семьи «Казан» («Чаша»)

Современный Дворец бракосочетания в виде гигантского казана на берегу реки Казанки. На крыше — смотровая площадка.

Цены: вход на территорию центра свободный, взрослый билет на смотровую площадку: 200 ₽, детский билет: 100 ₽, дети до 7 лет — бесплатно.

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 (технический перерыв с 14:30 до 15:00).

Адрес: ул. Сибгата Хакима, 4.

Дворец земледельцев

Это здание министерства сельского хозяйства Татарстана и одновременно одна из самых необычных архитектурных достопримечательностей Казани. Здание в стиле «имперской классики» с огромным бронзовым деревом (20 метров) в центре арки особенно эффектно выглядит в вечерней подсветке. Это административное здание, поэтому попасть внутрь нельзя, осмотр возможен только снаружи.

Цены: вход на прилегающую территорию и осмотр — бесплатно.

Время работы: круглосуточно. Здание красиво подсвечивается в вечернее время.

Как добраться: расположен в историческом центре, напротив Казанского Кремля. Пешком: 5–7 минут от Кремля через пешеходный переход или 10 минут от станции метро «Кремлевская».

Адрес: ул. Федосеевская, 36

Набережная озера Кабан

Одно из самых популярных мест для прогулок. Набережные Казани вообще радуют своим благоустройством, и эта — не исключение. Благоустроенная набережная озера Кабан с велодорожками, зонами для барбекю, детскими и спортивными площадками (часть спортивных объектов города).

Вход свободный.

Важно В 2026 году ведутся масштабные работы по благоустройству третьей очереди набережной. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить их до 30 августа 2026 года (ко Дню Республики). Проект благоустройства включает обустройство 1,5 километра пешеходных дорожек, что позволит закольцевать маршрут вокруг озера общей протяженностью 5 километров. Также обсуждается установка мультимедийного фонтана у театра имени Камала.

Адрес: протянулась вдоль озера Нижний Кабан.

Старо-Татарская слобода

«Душа Казани» — исторический район с купеческими домами, мечетями и аутентичной атмосферой.

Вход на территорию свободный. Стоимость пешеходных экскурсий с гидом начинается от 550 ₽ с человека.

Адрес: ориентир — озеро Нижний Кабан.

Храм всех религий (Вселенский храм)

Уникальный архитектурный комплекс, объединяющий элементы 16 различных религиозных традиций — православный купол, мусульманский полумесяц, буддийскую пагоду, иудейскую звезду Давида и другие символы. Это не действующий культовый храм, а культурный центр и музей, созданный художником Ильдаром Хановым как символ единства религий и культур. Строительство началось в 1993 году и продолжается до сих пор. Внутри можно осмотреть залы, посвященные разным верованиям, и галереи с произведениями искусства.

Цены: вход — добровольное пожертвование (обычно 200–300 рублей). Дети до 10 лет — бесплатно.

Время работы: зависит от сезона. Летний сезон (с 1 мая по 30 сентября): с 08:00 до 20:00. Зимний сезон (с 1 октября по 30 апреля): с 09:00 до 18:00.

Как добраться: находится в поселке Старое Аракчино, примерно в 10 км от центра Казани. На автобусе: №2 или №45 до остановки «Старое Аракчино». На электричке: с железнодорожного вокзала до станции «Старое Аракчино», далее пешком около 15 минут. На такси: самый удобный способ, если вас несколько человек.

Адрес: ул. Старо-Аракчинская, 4.

Возьмите с собой наличные, так как оплата за вход часто принимается только ими.

«Парк Тысячелетия» (также известен как «парк Миллениум»)

Парк «Миллениум» разбили на месте старых домов у озера Нижний Кабан к 1000-летию Казани в 2005 году. Это уютный сквер с дорожками, газонами и цветниками. Вообще скверы и парки Казани заслуживают отдельной прогулки. Главная фишка — фонтан «Казан» в виде традиционного азиатского котла, окруженного скульптурами зилантов мифических драконов, из пастей которых льется вода. По местной традиции молодожены бросают в фонтан монетки на счастье.

Время работы: круглосуточно. Вход бесплатный.

Адрес: ул. Спартаковская, 1 (рядом станция метро «Площадь Габдуллы Тукая»).

Готовые маршруты от гида

Казань — это город-амфибия на стыке Волги и Казанки, место, где в одном квартале можно услышать звон колоколов и призыв муэдзина. Если у вас есть всего один день, приготовьтесь к интенсивному, но захватывающему путешествию. О самых интересных местах рассказала в беседе с «Газетой.Ru» аттестованный экскурсовод по Казани, член международного сообщества «Проводники смыслов», финалист второго и победитель третьего сезонов проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы», автор эксклюзивных маршрутов для индивидуальных туристов по Казани и Татарстану Ольга Косова.

1. «Классика жанра»: пеший маршрут «Два мира, две культуры»

Для тех, кто готов пройти 15 000 шагов и увидеть «сердце» города.

Утро: Белокаменный Кремль

Начните в Казанском Кремле. Это архитектурный диалог веков.

* Мечеть Кул-Шариф: жемчужина города. Поднимитесь на балкон для экскурсантов, чтобы рассмотреть роспись купола и пространство молельных залов.

* Благовещенский собор: старейшее каменное здание города.

* Башня Сююмбике: «падающая» царевна.

Помните, что башня — объект культурного наследия. Трогать ее кирпичную кладку или пытаться «загадать желание», прислонившись к ней — дурной тон, который вредит памятнику. Просто найдите лучший ракурс для фото, где наклон в два метра виден отчетливее всего.

Где перекусить: загляните в здание Присутственных мест, а в летнее время — и во двор. Здесь заведения расположены по принципу возрастания чека: чем ближе к Спасской башне, тем доступнее и быстрее можно купить эчпочмаки. В ближайшей к Спасской башне арке притаился магазин «Бэхетле», там можно и перекусить, и воду приобрести по адекватной цене.

День: Казанский Арбат и озеро Кабан

Спуститесь на пешеходную улицу Баумана (ее еще называют казанским Арбатом). В любое время дня и ночи тут кипит жизнь, но наша задача — успеть осмотреть как можно больше интересных мест города, поэтому не задерживайтесь, но и не проходите мимо колокольни Богоявленского собора, поднимитесь на смотровую площадку, виды с нее впечатляющие.

Обед: выбор огромен. От легендарного ресторана «Сказка» (работает более полувека) до современного татарского стритфуда в «Тюбетей» или «Кыстыбый».

Если спешите, загляните в «Дом чая» или в пекарню «Жар Свежар» у музея Константина Васильева (в музей тоже загляните). Национальная выпечка с горячим бульоном — это полноценный и очень быстрый и вкусный обед.

Вечер: Старо-Татарская слобода

Пересеките озеро Кабан (обязательно прокатитесь на катамаране, если погода позволяет!) и попадете в край резных усадеб.

Что смотреть:

* Мечети Аль-Марджани (не закрывалась даже в советские годы) и Апанаевскую (каменное кружево в стиле барокко).

* Традиции: Зайдите в один из двориков на чай. Закажите татарский чай с травами и губадью — многослойный пирог с кортом (томленым творогом), рисом, изюмом и яйцом.

* Пройдитесь по набережной озера Кабан.

* Загляните на Юнусовскую площадь, тут вас ждут 4 сада: Любви, Танца, Печали и сад Майдан (с татарского площадь). А еще тут сказочный замок мадам Шамиль и пряничный дом купца Сафы Бахтеева.

2. «Казанский телепорт»: маршрут на метро

Подойдет для тех, кто хочет увидеть максимум без пробок.

* Станция «Суконная Слобода»: посмотрите выставку ретро-трамваев под открытым небом, сказочный театр кукол «Экият» и комплекс «Туган авылым».

Совет эксперта: пройдите насквозь через здание IT-парка им. Башира Рамеева (вход свободный через досмотр). В центре там само играет фортепиано, а на выходе вы окажетесь прямо на набережной озера Кабан.

* Станция «Площадь Тукая»: поднимитесь по ул. Пушкина к Национальной библиотеке Республики Татарстан. Это суперсовременное пространство с панорамным видом. Здесь же открывается ресторан новой татарской кухни «Күңел» с выходом на террасу. Рядом, на набережной, новые парки «Елмай» и «Урам» и гастрокомплекс «Кайт». Спуститься можно сразу за библиотекой, но лучше подняться чуть выше в Фуксовский садик и воспользоваться лестницей там, Карлу Федоровичу передавайте привет и не забудьте найти на его памятнике второе лицо!

* Станция «Кремлевская»: пройдите Кремль насквозь к Дворцу земледельцев и поднимитесь к Богородицкому монастырю, основанном на месте обретения чудотворной иконы Богородицы, сейчас там хранится Ватиканский список Казанской иконы.

* Станция «Козья Слобода»: финал дня у центра семьи «Казан» (Чаша). Здесь лучшая смотровая площадка для заката.

3. Казань с высоты птичьего полета

Лучшие видовые точки Казани позволяют окинуть взглядом весь город с нестандартного ракурса.

* Центр семьи «Казан»: панорама 360 градусов на Кремль и реку. Самая доступная площадка, но подняться на нее придется по лестнице, стоимость взрослого билета 200 ₽, детского — 100 ₽, цены актуальны на лето 2026 года.

* Колокольня Богоявленского собора: вид на пешеходный центр. Подъем пешком по лестнице, вход платный, стоимость взрослого билета 200 ₽, детского — 150 ₽, цены актуальны на лето 2026 года.

* Гранд Отель Казань: вертолетная площадка (100 метров). Но посещение только в составе групп по расписанию, планируйте заранее, подробности на сайте отеля.

* Храм-памятник на Казанке: храм-пирамида на воде. Добраться непросто (пешком по дамбе), но виды на Кремль оттуда уникальные. Да и сам храм очень необычный.

* Колесо обозрения «Вокруг света»: отсюда сейчас лучше всего видно масштабную стройку и преображение набережной у моста Миллениум. Но если пройти мимо в сторону моста и пройти между двумя достроенными корпусами, то можно попасть на самую свежую и комфортную смотровую, хоть и не с высоты, но весь город как на ладони.

* Смотровая у Национальной библиотеки и из Фуксовского сада.

* Смотровая площадка в Кремле, за Благовещенским собором и в Преображенской башне (платная и только летом).

4. Если не повезло с погодой: «Музейный десант»

Не бойтесь дождя — в Казани музеи стоят того, чтобы провести в них день.

* Национальный музей Татарстана: карета Екатерины II и история региона с древности.

* В Кремле: Музей естественной истории (динозавры!), Центр «Эрмитаж-Казань» (мировое искусство) и Музей Спасской башни (оборонительная история) и еще восемь музеев на любой вкус.

* Музей «Городская панорама»: огромный макет Казани в миниатюре и интерактивные полеты над городом.

* Частные музеи: чак-чака, чая, эчпочмака, татарского быта, татарской невесты, Сююмбике, за день все точно не обойти.

* А еще есть необычный музей в темноте, но без национальной изюминки.

5. Альтернативная Казань: для тех, кто уже все видел

Если Кремль и Баумана пройдены, ищите скрытые жемчужины.

* Сквер «Казанский наличник» (ул. Волкова): уютное место с отреставрированной резьбой наличников со старых деревянных домов.

* Московский рынок (метро «Яшьлек»): микс истории и современного гастропространства.

* Креативный кластер «Адонис»: дворик в здании старой фабрики с кофейнями и лекториями Из внутреннего двора открывается вид на самый старый гражданский дом купца Микляева и небесной красоты Петропавловский собор, построенный на его деньги 300 лет назад.

* Музей Старообрядчества (ул. Старообрядческая, д.17): самый необычный музей в Покровском соборе. Важно: вход только по предварительной записи.

* Пещерный храм: находится под Казанским собором. Попасть можно с аудиогидом, который приобретают в Музее Казанской епархии.

* Центр современной культуры «Смена» в Казани — это независимое культурное пространство, которое объединяет галерею современного искусства, книжный магазин, лекторий и другие проекты. Основан в 2013 году, располагается в историческом здании начала XX века по адресу: ул. Бурхана Шахиди, 7. Рядом ресторан «Солома» с чудесным интерьером и внутреннем двором.

6. Хлеб и зрелища: гастрономия и театр

Где ужинать: для праздничного вечера бронируйте заранее столы в ресторанах «Чирэм», «Татар», «Гусь» или «Умай» и других ресторанах национальной кухни. Спрос в сезон огромный! Неожиданный вариант бар «Эпоха подвоха» в меню имеется национальная кухня, к примеру кыстыбый с рваной уткой.

Театральный вечер: посещение татарского театра (театр имени Камала или театр имени Тинчурина) — это отдельный вид эстетического удовольствия.

Не бойтесь языкового барьера: в залах выдают наушники с синхронным переводом. Для любителей экспериментов — площадка «МОН» в здании библиотеки, для камерной атмосферы — театр Сдвиг.

* Еще в театре Камала и театре кукол «Экият» проводятся экскурсии (билеты на сайте) — отличная альтернатива, если вы не успеваете на вечерний спектакль.

* А недавно в Казани открылся ЦУМ. Центр уникальных мастеров: креативное пространство и шоурумы для ремесленников и малых производств Татарстана — объединение народных художественных промыслов с современными креативными индустриями. Цель проекта — вывести региональный продукт на международный уровень.

7. МЕГА-МАРШРУТ: «Казань на одном дыхании»

Личный выбор аттестованного гида и коренного жителя Ольги Косовой.

Если бы меня спросили: «Ольга, у меня есть всего один день, вагон энергии и безумное желание увидеть настоящую, непарадную и одновременно величественную Казань — как мне пройти этот путь?», я бы не задумываясь нарисовала этот маршрут. Мы начнем на футуристичном правом берегу, пройдем сквозь века, подземелья, секретные дворики и закончим в тишине Старо-Татарской слободы. Это вызов для сильных духом, но после этого дня Казань останется в вашем сердце навсегда Ольга Косова Экскурсовод по Казани

Часть 1. Через дамбу — в объятия древней крепости

Маршрут: станция метро «Козья Слобода» → Центр семьи «Казан» → Кремлевская дамба → Казанский Кремль.

* Старт (08:30): начните на правом берегу у Центра семьи «Казан».

* Совет гида: можно подняться на смотровую площадку «Чаши», но она работает с 10.00. Не грустите, снизу, от самой воды, панорама на просыпающийся Кремль выглядит ничуть не хуже, а простор ощущается даже острее.

* Пеший переход через реку: направляйтесь в сторону центра пешком прямо вдоль Кремлевского моста и Кремлевской дамбы. Это прекрасная утренняя прогулка, где ветер с Казанки заряжает энергией на весь день.

* Секретный вход в Кремль: не ищите главный вход. Зайдите в Казанский Кремль с обратной, тихой стороны — через Тайницкую башню.

* Внутри крепости: поднимитесь на смотровую площадку за Благовещенским собором (отсюда открывается потрясающий вид на Дворец земледельцев), зайдите в сам собор, загляните в мечеть Кул-Шариф.

* Пауза на чай: в здании отреставрированных Присутственных мест возьмите стаканчик ароматного горячего чая или бульона на вынос, элеш или эчпочмак и выходите из Кремля через парадную Спасскую башню.

Часть 2. Аристократическая Казань и тайны соборов

Маршрут: ул. Кремлевская → Петропавловский собор → Парк «Черное озеро» → Богородицкий монастырь.

* По аристократическому тракту: двигайтесь прямиком по улице Кремлевской до пересечения с улицей Мусы Джалиля. Сверните направо и спуститесь к величественному Петропавловскому собору.

* Совет гида: поднимитесь по крутым ступеням на галерею собора — эта смотровая площадка покажет вам центр города под необычным углом. Зайдите внутрь, чтобы восхититься его трехсотлетней историей, прикоснуться к святыням и рассмотреть уникальный, уходящий в самое небо многоярусный резной иконостас.

* Через дворянский парк к святыне: вернитесь на Кремлевскую, пройдите мимо роскошного, но таинственного Александровского пассажа и спуститесь в парк «Черное озеро». Пройдите его по диагонали и выходите на противоположной стороне на улицу Миславского. Она приведет вас прямо к Богородицкому мужскому монастырю и величественному Казанскому собору — месту обретения Казанской иконы Божией Матери.

Часть 3. Книги, сады и гастрономия у воды

Маршрут: Национальная библиотека РТ → Фуксовский сад → Набережная → Парк «Урам» → Парк Горького.

* В обитель знаний: от монастыря направляйтесь в сторону Национальной библиотеки РТ. Зайдите внутрь: это не просто библиотека, а настоящий культурный космос. Обязательно загляните в залитый светом универсальный читальный зал с панорамными окнами на реку.

* Городская легенда в Фуксовском саду: выйдя из библиотеки, поднимитесь чуть выше — в уютный Фуксовский сад.

* «Пасхалка» от экскурсовода: найдите памятник Карлу Федоровичу Фуксу (выдающемуся казанскому врачу и историку). Внимательно присмотритесь к нему со всех сторон. Местные жители давно заметили: на памятнике есть второе лицо, небольшое, удивительно похоже на лицо бывшего мэра Казани Камиля Исхакова, при котором и устанавливали памятник.

* Спуск к реке и обед: по каменной лестнице спуститесь из сада прямо на набережную — в новый детский парк «Елмай». Пройдите немного вперед и устройте заслуженный обед в стильном гастрокомплексе «Кайт».

* Через спорт в зеленый массив: после обеда дойдите до экстрим-парка «Урам», чтобы восхититься масштабом спортивных объектов, и прямо отсюда поднимайтесь вверх — в тенистые аллеи Парка Горького. Пройдите сквозь его прохладу к мемориалу памяти неизвестного солдата и Вечному огню.

Часть 4. Деревянное кружево и секретный музей в отеле

Маршрут: ул. Вишневского → Ул. Волкова → Отель Tasigo (Шамовская больница).

* По следам деревянного зодчества: пересеките дорогу по подземному переходу и идите вниз по улице Вишневского. На перекрестке с улицей Чехова поверните направо и выйдите к скверу «Казанских наличников» на улице Волкова. Идите вниз по Волкова до пересечения с улицей Айвазовского, любуясь редкой, точечно сохранившейся исторической деревянной застройкой старой Казани.

* Секретный музей: направляйтесь к роскошному отелю Kazan Palace by Tasigo (ул. Калинина, 3Б).

* Инсайдерская находка от Ольги: мало кто знает, что в этом отреставрированном здании бывшей Шамовской городской больницы (шедевр стиля модерн начала XX века) есть бесплатный, очень стильный музей. Он посвящен основателям больницы — купцу-старообрядцу Якову Шамову — и истории самого госпиталя. Музей расположен в проходной стеклянной галерее, соединяющей современный четырехзвездочный и исторический пятизвездочный корпуса отеля.

Часть 5. От Маленького принца к поющему пианино

Маршрут: Суконная слобода → Театр кукол «Экият» → Духосошественская церковь → IT-парк.

* В гостях у сказки: спуститесь в район Суконной слободы. Пройдите через бревенчатый комплекс «Туган Авылым» к замку театра кукол «Экият». Обязательно поднимитесь на его открытую балюстраду-галерею, чтобы сфотографироваться со скульптурой Маленького принца.

* Голос Шаляпина: рядом находится Духосошественская церковь. Именно здесь, в церковном хоре, когда-то пел совсем юный Федор Шаляпин.

* Технологичный транзит: направляйтесь к IT-парку им. Башира Рамеева со стороны улицы Спартаковская. Пройдите рамки досмотра и зайдите в просторный технологичный холл, где самостоятельно играет фортепиано. Пройдите здание насквозь и выйдите с противоположной стороны.

Часть 6. Зазеркалье озера Кабан и финал в Слободе

Маршрут: озеро Кабан → Новый театр Камала → Ул. Марджани → Юнусовская площадь → Ул. Каюма Насыри.

* Великое озеро: перейдите дорогу и окажитесь на благоустроенной набережной озера Кабан. Поверните налево и идите к футуристическому новому зданию театра им. Галиасгара Камала, напоминающему ледяные глыбы.

* Обход озера: перейдите по мосту на противоположную сторону озера.

* Важное примечание от Ольги: сейчас на набережной со стороны улицы Марджани идет масштабная реконструкция нижней террасы и ревитализация старых промышленных объектов под общественные пространства. Пройти здесь все равно можно, а издалека, с воды, панорама театра открывается максимально целостной.

* В сердце татарской культуры: по улице Марджани дойдите до перекрестка с улицей Кунче (очень крохотной и душевной) и выйдите на ул. Каюма Насыри к Апанаевской мечети, одной и двух построенных с согласования Екатерины II. Пройдите чуть вперед и поверните на Юнусовскую площадь — исторический центр притяжения татарской интеллигенции. Здесь бьется сердце Слободы. Полюбуйтесь на изящный Дом мадам Шамиль (где сейчас Музей Г. Тукая) и уютный розовый деревянный особняк купца Сафы Бахтеева.

* Финальный аккорд: вернитесь на пешеходную улицу Каюма Насыри. Здесь нас встречают две самые старые каменные мечети города — Апанаевская (ее мы уже видели) и Аль-Марджани. Зайдите в чайную усадьбы, закажите чай на травах с чак-чаком, а лучше с губадией, такой пирог вы больше нигде не отведаете, в начинке рис, яйцо, изюм и корт (красный творог), томленый до карамелизованной текстуры. Выдохните и осознайте: вы только что пешком покорили великую Казань!

Если ноги все еще слушаются вас, смело берите катамаран и провожайте этот день с акватории озера, нижний Кабан, думая о том, что на его дне покоятся ханские сокровища, а охраняет их защитник Казани змей Зилант.

Как организовать прогулку? Рекомендации гида

Казань — город гостеприимный, но требующий подготовки.

* Пешком, на общественном транспорте или личном автомобиле. Совет для автолюбителей, с 08.00 до 19.00 по будням парковки платные, стоимость от 30 до 140 ₽/час, оплатить можно через терминал (в некоторых местах нужно поискать), по смс или через федеральное приложение парковок — да пребудет с вами интернет. В центре города много одностороннего движения и в целом мало левых поворотов, заранее скачайте офлайн-карты для навигатора, это уже совет общий и для тех, кто планирует гулять пешком.

* Воспользуйтесь двухэтажным красным автобусом — билет действует весь день, можно выходить и садиться неограниченно.

* Групповые экскурсии: бронируйте через интернет заранее, в сезон мест может не быть.

* Индивидуальный формат: для тех, кто ценит комфорт.

Я и мои коллеги предлагаем пешеходно-автомобильные прогулки. За 4,5 часа мы проживем историю города от древних легенд до устройства современной городской среды. Это будет путешествие только для вашей компании, где мы обсудим все: от архитектуры до секретов татарской кухни. Ольга Косова Экскурсовод по Казани

Что привезти из Казани

Традиционные сладости остаются визитной карточкой региона. Главные из них — это чак-чакмедовые шарики или брусочки из теста и талкыш калевевоздушное лакомство с волокнистой структурой, напоминающее сахарную вату, которое часто формуют в виде небольших пирамидок. Их можно смело покупать в любом сувенирном магазине, на рынках или в крупных сетевых супермаркетах.

Интересно Гостинцы по-татарски называют кучтэнэч.

Помимо традиционных угощений, можно приобрести торт «Казань». Также отличным подарком станет местная выпечка: эчпочмак (треугольник с мясом) и элеш (круглый пирог), вяленая конина (казылык) или запеченная по национальному рецепту утка.

Где купить: шопинг стоит начать на главной пешеходной улице Баумана, где расположено множество сувенирных магазинов. Там можно найти книги, пазлы и открытки с дизайном местных иллюстраторов.

Новой точкой притяжения для ищущих аутентичные подарки стал обновленный Центральный универмаг (ЦУМ), который весной 2026 года превратился в огромный хаб ремесел — «Центр уникального мастерства» (Московская, 2). Здесь на площади в 31 тысячу кв. м разместились 68 мастерских по 18 направлениям.

Аутентичные сувениры: войлок, керамика, изделия из кожи и козьего пуха, ичиги (татарские сапоги), валенки ручной работы. Авторские украшения: серьги, кулоны и броши в форме герба Татарстана, стилизованные под чак-чак или эчпочмак.

Для тех, кто ищет авторские подарки и мерч, по-прежнему актуален Центр современной культуры «Смена» (Бурхана Шахиди, 7). Помимо книг, тут можно выбрать значки, брелоки, стикерпаки, открытки и другой мерч локальных художников, переосмысляющих культуру Татарстана. Центр также известен своей насыщенной публичной программой: здесь проводят выставки, лекции и дважды в год — книжный фестиваль.

Также обратите внимание на необычные сувениры, которые набирают популярность. Косметика и аксессуары: мыло ручной работы в виде тюбетейки и чак-чака, серьги-эчпочмаки и даже банные шапочки с казанской символикой.

Фермерские продукты: свежие и натуральные продукты от местных производителей можно найти на регулярных сельскохозяйственных ярмарках, которые проходят в городе по выходным.