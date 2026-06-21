Открытки ко Дню памяти и скорби: символичные картинки и памятные слова

Подборка открыток и уместных пожеланий ко Дню памяти и скорби 22 июня в прозе и стихах

22 июня 1941 года — дата, которая повлияла на ход российской и мировой истории. В 2026 году отмечается 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Многие в этот день вспоминают родственников, погибших в боях за родину. «Газета.Ru» подготовила открытки ко Дню памяти и скорби и пожелания с уместными для этой даты словами, которые можно отправить родственникам и друзьям, а также опубликовать в социальных сетях.

Символичные открытки

Поделитесь открыткой в памятный день с близким человеком. Для этого сохраните или скопируйте картинку на свое устройство и прикрепите ее к сообщению в любом удобном вам мессенджере. А чтобы напомнить друзьям и знакомым о важной дате, опубликуйте изображение в социальных сетях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Памятные открытки

22 июня 1941 года стало одной из самых печальных дат в нашей истории. Тем не менее, важно помнить о жертве, которую принесли наши предки. Именно благодаря их усилиям мы видим светлое небо над головой. Чтобы почтить память героев, поделитесь картинкой с близким человеком и добавьте пожелание.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Открытки со стихами

Многие поэты и писатели обращались к теме Великой Отечественной войны. Они находили слова, которые выражали чувства тысяч людей.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/Газета.Ru

Что уместно пожелать в День памяти и скорби

* Дорогие мои! В День памяти и скорби хочу пожелать хранить уважение к подвигу наших предков. Спасибо им за то, что сегодня мы можем собраться за одним столом! Пусть над нашими головами всегда будет мирное небо!

* Вечная память нашим близким, кто не вернулся с полей сражений! Пусть этот день напомнит о ценности человеческой жизни, важности единства и необходимости беречь мир для наших детей!

* В этот скорбный день желаю мира в душе и согласия в семье! Пусть память о великом подвиге народа напомнит о том, как важно ценить каждый день и беречь друг друга!

* Пусть День памяти и скорби станет напоминанием о том, какой высокой ценой была завоевана Победа. Желаю, чтобы над нашими детьми и внуками никогда не сгущались тучи войны!

* Низкий поклон всем героям войны, которые бились за наше спокойствие! Пусть память о них передается нашим детям и внукам!

* Вечная память павшим героям. Пусть этот день напомнит нам о важности мира и любви к самым близким!

* 22 июня — День памяти и скорби. Эта дата объединила нас в уважении к великому подвигу не только предков, но и всего советского народа. Дорогие, желаю вам мира и благополучия!

* В этот день хочу пожелать, чтобы память о героях войны всегда оставалась живой в наших семьях. Пусть мужество и стойкость предков вдохновляют нас на сохранение мира и согласия!

* В День памяти и скорби желаю всем мира, спокойствия и единства! Ведь история учит нас беречь то, что важно! Не забудем своих героев!

* В День памяти и скорби хочу выразить благодарность тем, кто защищал нашу страну. Пусть память о них будет светлой, а мы будем помнить об их жертве всегда!

* В День памяти и скорби хочу пожелать мира каждому дому и каждой семье! Пусть над нами всегда будет ясное небо, а сердца будут наполнены добром и благодарностью!

* 22 июня, День памяти и скорби, напоминает о мужестве, стойкости и силе духа миллионов людей. Пусть память о них живет в наших сердцах!

* Низкий поклон всем нашим предкам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость Родины! Пусть мирное небо над нами остается символом их великого подвига!

* Пока жива память о героях, жив и их подвиг! В этот день важно быть благодарным, уважать историю нашей семьи и стремление предков сохранить этот мир для нас и наших потомков!

* Сегодня День памяти и скорби. Склоняя головы перед памятью погибших, желаем всем ценить жизнь, беречь своих близких и помнить, какой высокой ценой был завоеван мир!

* 22 июня — День памяти и скорби. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь ради будущих поколений. Пусть память о героях Великой Отечественной войны живет в наших сердцах, а их мужество вдохновляет нас беречь мир, согласие и спокойствие на родной земле!

* Склоняя головы перед подвигом защитников Отечества, желаю всем мира, добра и благополучия. Пусть память о павших будет вечной, а трагические события никогда не повторятся!

* Сегодня, 22 июня, мы вспоминаем миллионы людей, чьи судьбы навсегда изменила война. Пусть стойкость и самоотверженность предков служат примером мужества! Мира, тепла и благополучия в каждый дом!

* Сегодня — День памяти и скорби. Мы помним тех, кто отдал жизнь за свободу Родины, и тех, кто трудился в тылу ради Победы. Пусть их подвиг никогда не будет забыт!

* В День памяти и скорби хочется пожелать всем сохранять историческую память и уважение к прошлому. Пусть героизм наших предков вдохновляет нас на добрые дела и укрепляет веру в будущее!

* В День памяти и скорби желаю, чтобы люди всегда были открыты для добра, сострадания и помощи друг другу. Пусть эти страшные уроки истории делают нас мудрее и сильнее!

* Сегодня мы вспоминаем тех, кто ценой собственной жизни защитил Родину! Пусть их подвиг живет в наших сердцах, а благодарность потомков за мирное небо будет нерушимой!

* В День памяти и скорби мы отдаем дань уважения тем, кто пережил тяжелые испытания войны. Пусть их подвиг никогда не будет забыт!

* Память о страшных годах войны помогла мне еще больше ценить мирную жизнь. Желаю благополучия и добра! Пусть трагедии прошлого не повторятся!

* 22 июня мы вспоминаем героев, которые подарили нам возможность жить под мирным небом. Пусть их подвиг всегда остается символом мужества, силы духа и любви к Родине!

* Вечная память павшим и глубокое уважение ветеранам! Пусть подвиг народа всегда служит примером истинного патриотизма!

* Сегодня — День памяти и скорби. Мы помним тех, кто погиб на фронте, и тех, кто приближал Победу в тылу. Пусть их мужество никогда не будет забыто, а память о них живет вечно!

* Сегодняшний день напоминает нам о том, насколько хрупок мир, обретенный ценой жизней наших предков. Желаю беречь и ценить его, а также сохранять память о великом подвиге нашего народа!

* 22 июня — День памяти и скорби. Пусть горечь от утраты погибших героев всегда сопровождается благодарностью за их подвиг. Желаю мира, согласия и взаимопонимания вашему дому!

* В этот памятный день хочется пожелать, чтобы уважение к истории и памяти предков объединяло разные поколения. Пусть подвиг героев остается нравственным ориентиром для нас и наших внуков!

День памяти и скорби: чему посвящена памятная дата

В День памяти и скорби россияне вспоминают дату начала Великой Отечественной войны в 1941 году. В этот день фашистская Германия ровно в 4 часа утра начала нападение на Советский Союз, нанеся массированный удар по многим городам страны.

Война продолжалась четыре года, и за это время СССР потерял около 27 миллионов человек, были разрушены более 1,7 тысячи городов. Многие потеряли родных и близких. Но стране удалось выстоять и завоевать Победу в тяжелой кровопролитной войне. А 22 июня 1941 года запомнилось как одна из самых печальных дат в российской истории.

В 1996 году указом Президента РФ Бориса Ельцина 22 июня объявили Днем памяти и скорби. В этот день на зданиях государственных учреждений приспускают флаги, а на кораблях Военно-морского флота — Андреевские флаги. В стране в 12:15 по московскому времени объявят минуту молчания.

По всей России в этот день проходят траурные мероприятия с возложением цветов к памятникам, посвященным жертвам Великой Отечественной войны. Музей Победы на Поклонной горе в Москве изменит график работы и откроет двери для всех желающих. Вход 22 июня будет бесплатным. В Зале памяти и скорби пройдет мемориальная акция «Свеча памяти»: любой посетитель сможет зажечь свечу в память о погибших.