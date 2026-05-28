Открытки «С Днем пограничника» — 2026: 60 картинок и поздравлений с праздником

Красочные открытки на День пограничника и душевные пожелания родным и близким, друзьям, сослуживцам

28 мая в России отмечают День пограничника — профессиональный праздник тех, кто стоит на защите рубежей нашей Родины. Он связан с множеством традиций. В этот день проходят торжественные построения и награждения, встречи ветеранов пограничной службы, концерты. Поздравить ваших родных и близких с Днем пограничника можно красивой открыткой с теплыми пожеланиями. «Газета.Ru» подготовила 60 картинок и поздравлений, которые вы можете отправить своим родственникам, друзьям, сослуживцам.

Красивые открытки на День пограничника — 2026

Поздравить близкого человека красивой открыткой можно в несколько кликов. Нажмите на понравившееся изображение и сохраните его на свое устройство, а потом отправьте в любом мессенджере. А если хотите поздравить все свое окружение, опубликуйте картинку в социальных сетях или чатах.

Открытки на День пограничника — 2026 в стиле детских рисунков

На праздник приятно получить открытку «С Днем пограничника» в стиле детского рисунка. Сопроводите ее теплым пожеланием в текстовом формате или попросите ребенка записать аудиосообщение с поздравлением.

Открытки военнослужащим на День пограничника — 2026 от семьи

Праздничные открытки скрасят военнослужащим дежурство и напомнят о том, что дома ими гордятся, их любят и ждут.

Советские открытки на День пограничника — 2026

Открытки в советском стиле понравятся ценителям ретроэстетики, ветеранам-пограничникам, кто уже вышел на пенсию. Своим вниманием вы скрасите им день!

Памятные открытки на День пограничника — 2026

В Великую Отечественную войну и в послевоенное время многие мужчины, защищавшие границу не жалели жизни во имя Родины. Почтите их память красивой открыткой, опубликовав ее в социальных сетях, или отправив в мессенджере родным и близким погибших героев.

Стильные открытки на День пограничника — 2026

Этой открыткой можно поздравить друга или родственника. Ему будет приятно ваше внимание!

Поздравления родным и друзьям

* С Днем пограничника! Желаю крепкого здоровья, выдержки и спокойных дней службы! Пусть рядом всегда будут верные товарищи, а дома ждут любимые люди!

* Поздравляю с Днем пограничника! Пусть судьба убережет тебя от любых трудностей и подарит как можно больше счастливых моментов рядом с семьей!

* С Днем пограничника! Желаю благополучия, мирной службы, уважения окружающих и сил двигаться вперед!

* С Днем пограничника! Горжусь твоей смелостью, самоотдачей и верностью своему делу! Пусть здоровье будет крепким, сердце — спокойным, а жизнь радует приятными встречами!

* Поздравляю с праздником защитников границы! Пусть твоя служба проходит спокойно, а каждый день приносит чувство гордости за свое дело! Желаю счастья, любви и благополучия!

* С Днем пограничника! Пусть сила характера помогает преодолевать любые испытания! А мы поддержим тебя в любой ситуации и будем ждать новых достижений! Любим тебя!

* С праздником! Быть пограничником — значит быть человеком чести, мужества и ответственности. Желаю, чтобы твоя стойкость вызывала уважение окружающих и всегда помогала тебе справляться с трудностями!

* От всей души поздравляю с Днем пограничника! Пусть в жизни будет меньше тревог и больше радости! Спасибо за твою силу, выдержку и преданность своему делу!

* С Днем пограничника, родной! Желаю тебе уверенности во всем — друзьях, решениях и завтрашнем дне! Пусть любые трудности останутся позади, а впереди ждут только хорошие события!

* Поздравляю с Днем пограничника! Пусть мужество, сила и верность долгу всегда помогают идти вперед! Желаю мирного неба, крепкого здоровья и почаще быть рядом с семьей!

Поздравления для любимого мужчины

* Любимый, с Днем пограничника! Восхищаюсь твоей силой, выдержкой и тем спокойствием, с которым ты справляешься с любыми трудностями! Пусть наш дом всегда будет местом, куда хочется возвращаться!

* Мой родной, поздравляю с твоим праздником! Ты для меня не просто сильный мужчина, а человек, которым я искренне горжусь! Пусть служба проходит мирно, рядом будут верные и надежные люди, а в сердце всегда царят любовь и спокойствие!

* С Днем пограничника, любимый! Твоя смелость, ответственность и преданность своему делу вызывают у меня огромное уважение! Хочу пожелать тебе сил, удачи и душевного спокойствия. Пусть судьба тебя бережет!

* Мой дорогой, поздравляю тебя! Спасибо за твою силу, заботу и за то чувство защищенности, которое ты мне даришь! Пусть в твоей жизни будет меньше тревог, больше светлых моментов — а я постараюсь исполнить все твои желания!

* Любимый с Днем пограничника! Ты тот человек, рядом с которым я чувствую уверенность и тепло! Желаю тебе стойкости, благополучия, мирных дней службы и большого счастья!

* С Днем пограничника, мой герой! Я знаю, сколько силы, выдержки и характера требует твоя служба! Пусть здоровье остается крепким, а моя любовь и забота согревают даже на расстоянии!

* Любимый, поздравляю с твоим днем! Пусть удача сопровождает тебя во всем, решения всегда оказываются правильными, а рядом будут надежные люди! Пусть в нашей жизни будет больше счастливых моментов, которые мы разделим вместе!

* Дорогой, с Днем пограничника! Для меня ты пример настоящего мужчины — сильного, честного, надежного! Пусть твое доброе сердце не знает тревог, здоровье никогда не подводит, а каждый день приносит счастье!

* Любимый, сегодня твой праздник — День пограничника! Твои стойкость и мужество восхищают меня каждый день, горжусь тобой! Пусть жизнь дарит тебе спокойствие, радость и успех!

* С праздником, мой самый дорогой человек! Пусть все дороги ведут тебя к счастью, а испытания будут под силу! Спасибо за силу, заботу и любовь!

Памятные поздравления

* С Днем пограничника! В этот день мы вспоминаем тех, кто до конца остался верен присяге и своему долгу. Светлая память павшим героям, а живым — силы, мира и крепости духа!

* С Днем пограничника! Это не только праздник мужества, но и день памяти тех, кто отдал свою жизнь, защищая рубежи Родины. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах!

* В День пограничника хочется склонить голову перед памятью тех, кто не вернулся со службы. Их отвага, честь и преданность долгу никогда не будут забыты. Светлая память героям!

* С Днем пограничника! Сегодня вспоминаем не только тех, кто стоит на страже границ, но и тех, кто пожертвовал собой во имя Родины. Вечная слава нашим защитникам!

* Особая память тем пограничникам, кто ценой собственной жизни сохранил мир и безопасность для других. Вечная память героям!

* С Днем пограничника! Память о павших защитниках границы будет в наших сердцах вечно, ведь их подвиг бессмертен!

* Сегодня день силы, чести и памяти. Вспоминаем тех пограничников, кто до последнего исполнял свой долг и не вернулся домой. Светлая память им и почет!

* С Днем пограничника! Пусть этот день будет не только праздником, но и днем памяти о тех, кто пожертвовал жизнью ради безопасности страны. Слава нашим героям!

* В День пограничника мы чтим подвиг героев. Их мужество стало частью истории! Спасибо за мирное небо над головой!

* Светлая память павшим пограничникам! В этот день с особым чувством вспоминаем тех, кто с честью выполнил свой долг до конца. Их подвиг живет вечно!

Веселые поздравления

* С Днем пограничника! Пусть на твоем жизненном КПП всегда пропускают удачу, любовь и хорошее настроение. А все неприятности пусть отправляются туда, откуда пришли!

* С праздником, пограничник! Пусть твоя бдительность пригодится только для отслеживания тех, кто несет вкусности к столу!

* Поздравляю с Днем пограничника! Желаю, чтобы зарплата уверенно пересекала все границы, а отдых был строго по высшему разряду!

* С Днем пограничника! Пусть счастье приходит без всяких расписаний, а проблемы покинут территорию!

* С праздником! Желаю, чтобы твои границы нарушали только друзья с ароматным шашлыком и родные с крепкими объятиями!

* Поздравляю с Днем пограничника! Пусть внутренний контроль пропускает только радость, благополучие и счастье! А все неприятности отправляет тому, кто их тебе обеспечил!

* С Днем пограничника! Желаю, чтобы в жизни все было четко и по уставу: отпуск — вовремя, настроение — отличное, а компания — веселая!

День пограничника — 2026: история и дата праздника

В России День пограничника отмечается 28 мая ежегодно, в 2026 году праздник выпадает на четверг.

История появления пограничных войск восходит к древним временам, когда князья приказывали возводить пограничные заставы, чтобы защититься от набегов врагов. В 1571 году в России приняли «Уложение о станичной службе»: в документе определили права и обязанности пограничников. А сами службы появились в Российской империи в XVIII веке, при Екатерине II.

Но тогда речи о празднике, посвященном пограничникам, конечно, не было. Его начали отмечать в 1958 году, когда Совет министров СССР принял постановление об учреждении профессионального праздника.

Дату для Дня пограничника выбрали в честь события 1918 года: 28 мая декретом Совета народных комиссаров было создано Главное управление пограничной охраны РСФСР. Оно подчинялось Особому отделу Всероссийской чрезвычайной комиссии, но позже перешло под крыло Объединенного госполитуправления, и затем — в Наркомат внутренних дел.

После окончания Великой Отечественной войны охраной государственной границы начало заниматься Министерство государственной безопасности. Это продолжалось до 1953 года, пока обязанности не передали МВД СССР. Уже через четыре года вопросы охраны границы перешли в ведение Комитета государственной безопасности.

30 декабря 1993 года пограничные войска были выделены в Федеральную пограничную службу, которая самостоятельно занималась вопросами охраны государственной границы и подчинялась непосредственно президенту РФ и кабинету министров. В марте 2003 года пограничная служба перешла в управление Федеральной службы безопасности.