Правда ли смузи полезны? Насколько часто их можно пить и как правильно готовить

Смузи прочно вошел в рацион миллионов людей, превратившись из модного веяния в повседневную привычку. Взбитый в блендере коктейль из фруктов, овощей или ягод может быть как легким перекусом, так и полноценным приемом пищи. Чем густой напиток отличается от сока, когда он действительно полезен и как приготовить идеальный смузи — в материале «Газеты.Ru».

Что такое смузи

В переводе с английского «smooth» означает мягкий, гладкий или нежный. Это определение идеально описывает текстуру напитка, который представляет собой нечто среднее между соком и пюре. В отличие от осветленных соков, где жмых и мякоть отправляются в отходы, смузи сохраняет все части плода, включая клетчатку. Именно наличие пищевых волокон делает смузи не просто утоляющим жажду напитком, а «едой в стакане».

Хотя привычка смешивать фрукты с водой и льдом существовала в разных культурах, рождение смузи связывают с Калифорнией 1930-х годов, где появились первые электрические блендеры. Однако взрыв популярности случился в конце 1960-х: движение хиппи и волна интереса к здоровому питанию превратили смешанные фруктовые коктейли в символ новой культуры потребления.

Сегодня смузи стал универсальным блюдом, которое подстраивается под любые запросы: от детокс-программ до спортивного питания. У адептов здорового образа жизни смузи давно имеет репутацию «здорового» напитка, отметила в беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог Юлианна Плискина.

Правильный смузи — это возможность «упаковать» в один прием пищи ягоды, зелень, клетчатку и полезные жиры, которых большинству людей не хватает в рационе. Юлианна Плискина нутрициолог

Какими бывают смузи

В зависимости от ингредиентов и назначения напитка смузи делятся на несколько видов.

Фруктовые и ягодные. Самый распространенный вариант. Они готовятся на основе бананов, манго, яблок, клубники и других плодов, богаты антиоксидантами и природными сахарами, дающими быструю энергию. Однако при их употреблении стоит помнить о высокой фруктозной нагрузке.

Овощные и зеленые. Зеленые коктейли на основе шпината, сельдерея, огурца или капусты считаются наиболее полезными, так как содержат минимум калорий и максимум микроэлементов. Но у них специфический вкус, к которому нужно привыкнуть. Для мягкости в них часто добавляют половинку авокадо или яблоко.

Белковые и сытные. Это смузи на основе греческого йогурта, мягкого творога или протеинового порошка. Они направлены на насыщение и восстановление мышц после тренировок. В такой напиток для длительной сытости обязательно добавляют источник полезных жиров (орехи, семена чиа, урбеч).

Десертные и смешанные. Смузи-боулы — это густые смеси, которые едят ложкой, украшая гранолой, кокосовой стружкой и свежими ягодами. Они часто выглядят очень эффектно, но по калорийности могут приближаться к полноценному обеду.

Смузи могут быть полезны — прежде всего потому, что помогают увеличить количество овощей, ягод, зелени и пищевых волокон в рационе. Для современного человека, который живет в режиме вечной спешки и дефицита времени, это часто самый простой способ наконец начать потреблять больше растительной пищи. Юлианна Плискина нутрициолог

Польза и вред смузи

Смузи — это не замена воде, а самостоятельный прием пищи или перекус. Даже если в стакане несколько разных фруктов, это все равно считается только одной порцией клетчатки из пяти рекомендуемых в сутки.

Смузи нельзя пить литрами. Измельчение нарушает клеточную структуру фрукта, высвобождая «свободные сахара». В большом количестве они уже не связаны волокнами и усваиваются слишком быстро, вызывая скачок глюкозы в крови.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», важный нюанс, о котором редко говорят — скорость потребления продуктов. Целое яблоко или салат из огурцов с зеленью человек ест несколько минут, а порция смузи выпивается практически мгновенно. «Для обмена веществ и системы насыщения это имеет значение. Напитки насыщают слабее, чем еда, которую нужно долго пережевывать, — поэтому после стакана смузи чувство голода часто возвращается быстрее. Смузи удобнее, но физиологически это все же более «быстрый» формат еды. Именно поэтому смузи могут незаметно мешать снижению веса, даже если человек уверен, что питается правильно», — поясняет Юлианна Плискина.

Польза для здоровья

При грамотном подходе у смузи масса преимуществ. По словам нутрициолога, сочетание ягод, шпината, авокадо и семян дает одновременно антиоксиданты, пищевые волокна, полезные жиры и фитонутриенты. Для людей с высоким темпом жизни, сниженным аппетитом или проблемами с желудочно-кишечным трактом это может быть действительно рабочим инструментом. В числе плюсов смузи:

1. Сохранение клетчатки. В отличие от соковыжималки, блендер не удаляет волокна. Это помогает нормальной работе кишечника, выводит токсины и дарит длительное чувство сытости.

2. Быстрая усвояемость. Механическое измельчение облегчает работу ЖКТ, «предварительно переваривая» пищу, что делает нутриенты более доступными. Это отличный вариант для людей с ослабленным пищеварением или в период восстановления после болезней.

3. Баланс нутриентов. В одном стакане можно смешать белок (йогурт, бобы), жиры (авокадо, орехи) и медленные углеводы (овсяные хлопья), получив идеально сбалансированное топливо для организма.

4. Маскировка нелюбимых продуктов. Многие люди не любят вкус листовой зелени или сельдерея в чистом виде. В смузи горьковатый привкус отлично перебивается сладостью банана или яблока.

Исследование испанских ученых показало, что каждый ингредиент играет уникальную роль в формировании вкуса. Например, смузи на основе инжира получаются сладкими, а с айвой — кисловатыми. Даже разновидности граната влияют на вкусовой профиль: один сорт придает напитку грушевые нотки и густоту, другой — выраженную кислинку.

Возможный вред и противопоказания

Многие смузи сегодня (особенно в заведениях общественного питания) представляют собой сладкий коктейль, который просто маскируется под полезное питание, говорит Юлианна Плискина. «Обычно в блендер отправляется сразу несколько фруктов, банан, сок, сироп топинамбура или сиропы с подсластителями, мед, финики, ореховая паста, сладкий йогурт. По итогу в одном стакане — сахара и калорий больше, чем в десерте. Такой напиток резко повышает уровень глюкозы в крови и довольно быстро возвращает сильное чувство голода — особенно если в нем нет достаточного количества белка, клетчатки и полезных жиров», — отметила нутрициолог.

Чем это грозит?

1. Скачки сахара. Для людей с инсулинорезистентностью, преддиабетом и сахарным диабетом сладкие фруктовые смузи могут быть опасны. Свободные сахара из измельченных фруктов всасываются мгновенно. Им стоит выбирать исключительно овощные базы без меда и соков.

2. Высокая калорийность. Стакан может незаметно вместить 3–4 фрукта, орехи и мед — и пищевая ценность напитка превысит 400–500 ккал. Если пить такой коктейль как дополнение к еде, набор веса неизбежен. Австралийские исследователи обнаружили важный эффект: когда участники заменяли обычный завтрак высококалорийным смузи, они не компенсировали это снижением калорийности в обед и ужин. В результате их общая суточная калорийность значительно возрастала. Это наглядно демонстрирует, как «полезный» напиток может незаметно способствовать набору веса.

3. Вздутие и брожение. Людям с синдромом раздраженного кишечника (СРК) или гастритом стоит быть осторожными с сырыми овощами и кислыми ягодами в составе. Они могут раздражать слизистую желудка.

4. Вред для зубов. Кислота, особенно из цитрусовых, размягчает эмаль. После употребления нельзя чистить зубы в течение минимум 30 минут, чтобы не повредить эмаль механически.

Рецепты полезных смузи

Одно из важных условий идеального смузи — это хороший блендер. Стационарный прибор справляется с волокнистыми стеблями и замороженными продуктами лучше погружного. Мощный прибор создаст идеально гладкую, «шелковую» текстуру даже из сельдерея и имбиря.

Формула идеального смузи

Чтобы напиток был полезным, нутрициолог советует придерживаться простого баланса:

* Основа: 1 стакан воды, несладкого растительного молока или кокосового йогурта без сахара.

* Клетчатка: 1 горсть ягод, зеленых фруктов, зелени, огурца, сельдерея или половина авокадо.

* Белок: 1 столовая ложка ореховой пасты без сахара, горсть орехов или растительный протеин.

* Полезные жиры: семена льна, чиа, подсолнечника, тыквы либо ореховая паста.

* Функциональные добавки: имбирь, куркума, корица, какао или натуральные суперфуды продукты с высокой концентрацией витаминов, минералов и антиоксидантов — по желанию.

Максимальный срок хранения домашнего напитка — 24 часа, но идеально употребить его в течение 15 минут после взбивания.

Проверенные рецепты

1. Зеленый завтрак. В чашу блендера поместите 1 стакан листьев шпината, половинку спелого банана, горсть замороженного манго и стакан миндального молока. Взбейте до однородности. Шпинат придаст цвет, не перебивая вкус, а манго и банан обеспечат сливочную консистенцию.

2. Протеиновый смузи. Идеален для восстановления после занятий спортом. Смешайте 200 мл молока или соевого напитка, 1 столовую ложку арахисовой пасты без сахара, 1 небольшой банан и 2 столовые ложки овсяных хлопьев. Такой напиток богат белком и закроет «углеводное окно» после тренировки.

3. Овощной детокс. Возьмите 1 средний огурец, стебель сельдерея, сок половинки лимона, маленький пучок петрушки и несколько кубиков льда. Залейте небольшим количеством воды. Взбейте до получения легкой текстуры.

4. Малиновый смузи. В чашу блендера положите стакан свежей или замороженной малины, половинку банана, полстакана несладкого растительного молока или кокосового йогурта без сахара. Взбейте до гладкости. Яркий ягодный вкус и высокое содержание витамина C делают этот вариант отличным началом дня.

5. Грушевый смузи с клубникой и бананом. Спелую грушу без сердцевины нарежьте кусочками, добавьте горсть клубники, половинку банана и стакан воды или несладкого растительного молока. Взбейте до кремовой текстуры. Груша дает нежную сладость, клубника — кислинку, а банан — приятную густоту.

6. Смузи из киви и банана. Очистите два спелых киви, добавьте половинку банана и полстакана воды или кокосового йогурта без сахара. Взбейте до однородности. Освежающая кислинка киви в сочетании с кремовой текстурой банана создает сбалансированный легкий напиток.

Идеальный смузи с точки зрения нутрициологии — это не десерт, не «витаминная бомба» из фруктов, а полноценный прием пищи, в котором есть клетчатка, белок и полезные жиры. Именно такой состав помогает поддерживать стабильный уровень энергии, нормальный аппетит и высокий метаболизм. Юлианна Плискина нутрициолог

Смузи — отличный способ разнообразить рацион, но он не является волшебной таблеткой для похудения или полной заменой пищи. Главное правило — сохранять баланс, не бояться добавлять овощи и белок, а не только фрукты, и помнить о размере порции. Только в этом случае густой коктейль станет для вас источником энергии и здоровья, а не скрытых калорий и сахара.