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Врач рассказала о самом полезном виде смузи

Врач Мухина: смузи с белками, жирами и углеводами является самым полезным

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Unsplash

Наиболее полезным для здоровья смузи является тот, который содержит в себе белки, жиры и углеводы. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, в этом случае он заменит полноценный прием пищи.

«Белки нам может дать наличие в смузи творога, а полезные растительные жиры легко получить из авокадо или кокоса. Углеводы плюс клетчатка — это фрукты, овощи, ягоды. Это может быть морковь, малина, голубика, ежевика, яблоки, банан, брокколи или шпинат», — отметила врач.

Она уточнила, что в данном напитке будут содержаться аминокислоты, антиоксиданты, минералы и другие полезные вещества, которые дадут организму энергию и поднимут настроение. Чтобы подсластить напиток, можно использовать трегалозу — углевод, который считается безвредной заменой обычному сахару, заключила Мухина.

Нутрициолог фитнес-клуба «Бионика Биохакинг» Олеся Платонова-Губинская до этого говорила, что в смузи не следует добавлять крахмалистые овощи, поскольку на высокой скорости взбивания они образуют вязкую субстанцию. Также по ее словам, напиток приобретает неприятный вкус и текстуру.

Ранее врач заявила, что смузи поможет справиться с похмельем.

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