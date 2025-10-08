Продукт-хамелеон: что такое тапиока и чем она полезна

Почему тапиоку называют тропическим крахмалом и за что ее любят повара

Тапиока в России — на пике популярности. Ее называют жемчугом и продуктом-хамелеоном, а бабл-ти с шариками тапиоки — любимым напитком зумеров. В руках поваров тапиока легко превращается не только в аккуратные шарики — главный ингредиент bubble tea, но и чипсы, лапшу, икру. Что такое тапиока, чем она полезна, кому не рекомендуется и какие блюда можно из нее приготовить — в материале «Газеты.Ru».

Что такое тапиока

Тапиоку изготавливают из корней маниоки — неотропического клубнеплодного растения. Его родиной считается Бразилия, но сегодня эту пищевую культуру активно выращивают не только в Южной Америке, но и в Африке и Азии.

Многолетний вечнозеленый кустарник маниоки может достигать в высоту пяти метров. Его клубни до сих пор остаются основным продуктом питания для более чем 500 миллионов человек в мире.

В сыром виде клубни маниоки не едят — они нефротоксичны, пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» заведующая филиалом «Октябрьская» Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Нафисет Хачмафова. Вначале маниоку подвергают тепловой обработке — варят или жарят — и только после этого употребляют в пищу.

После специальной обработки из корнеплодов маниоки получают крахмал — тапиоку. В зависимости от обработки она может быть представлена в виде:

мелких шариков — именно их используют как компонент bubble tea;



— именно их используют как компонент bubble tea; хлопьев или муки — используется в массе блюд: супах, десертах, подливках;



— используется в массе блюд: супах, десертах, подливках; крахмалистой пасты — популярный ингредиент блюд азиатской кухни.

Сегодня тапиоку можно встретить в составе модных десертов, bubble tea и безглютеновой выпечки. Этот продукт широко представлен в аниме, корейских дорамах, кулинарных блогах и азиатских шоу.

Главная особенность тапиоки заключается в том, что это практически чистый крахмал, то есть источник сложных углеводов. Калорийность составляет около 350 ккал на 100 г сухого продукта. В тапиоке мало белков и жиров, есть немного железа, кальция, калия, витаминов группы B. Нафисет Хачмафова заведующая филиалом «Октябрьская» Красногорской больницы минздрава Московской области

Пищевая ценность тапиоки (на 100 г сухого продукта):

Калорийность — 350 ккал;



— 350 ккал; Белки — 0.2 г;



— 0.2 г; Жиры — 0 г;



— 0 г; Углеводы — 87.8 г;



— 87.8 г; Пищевые волокна — 0.9 г.

В чем польза тапиоки

У тапиоки — множество полезных свойств. Среди основных преимуществ Нафисет Хачмафова выделяет:

Отсутствие глютена . Это делает ее подходящей для людей с целиакией непереносимостью глютена .



. Это делает ее подходящей для людей с целиакией . Низкое содержание клетчатки . Вот почему тапиоку часто сочетают с фруктами, ягодами или продуктами, богатыми витаминами.



. Вот почему тапиоку часто сочетают с фруктами, ягодами или продуктами, богатыми витаминами. Высокая усвояемость . Тапиока достаточно быстро переваривается и не вызывает раздражения желудочно-кишечного тракта. Она подходит людям с чувствительным пищеварением.



. Тапиока достаточно быстро переваривается и не вызывает раздражения желудочно-кишечного тракта. Она подходит людям с чувствительным пищеварением. Энергетический заряд. Тапиока полезна при восстановлении после болезни. Это объясняется тем, что крахмалистая структура помогает мягко восполнять энергетические запасы.

Нутрициолог Наталья Чаевская рекомендует обратить внимание на тапиоку спортсменам.

«Высокое содержание углеводов в тапиоке обеспечивает быстрый и длительный приток энергии, что полезно при активном образе жизни и физической нагрузке», — подчеркнула она.

Чем вредна тапиока

Несмотря на полезные свойства, вводить тапиоку в ежедневный рацион можно не всем, предупреждают эксперты.

«Тапиока содержит небольшое количество минеральных веществ, таких как калий, кальций и железо, их концентрация незначительна. Витамины в тапиоке практически отсутствуют. Все это делает продукт хорошим источником энергии, но не полноценным источником питательных веществ», — пояснила Наталья Чаевская.

Нутрициолог называет следующие риски, которые стоит учитывать при употреблении тапиоки:

Из-за большого количества углеводов тапиока при чрезмерном употреблении может способствовать набору лишнего веса.



Быстрые углеводы из тапиоки могут резко повышать уровень глюкозы в крови. Поэтому важно употреблять этот продукт умеренно, особенно людям с избыточным весом и сахарным диабетом.



При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом перед включением тапиоки в рацион.

Тапиока в кулинарии — рецепты блюд

Тапиока широко используется в кулинарии разных стран благодаря своей универсальности, нейтральному вкусу и способности загущать блюда. Особенно популярна она в веганской и безглютеновой кухне, а также в напитках, отметила Наталья Чаевская.

Тапиока часто используется для приготовления пудингов. Классический пример — пудинг из тапиоки с кокосовым или обычном молоком и фруктами. Веганская версия легко готовится на растительном молоке. Тапиоковая мука служит заменой пшеничной в хлебе, блинах, печенье и другой выпечке. Благодаря своей крахмалистой структуре тапиока используется для загущения супов, соусов и карри, придавая им гладкую текстуру. Наталья Чаевская нутрициолог

Пудинг из тапиоки с кокосовым молоком

Ингредиенты:

Тапиока — 100 г;



Ванильный сахар — ½ ст. л.;



Кокосовое молоко — 600 мл;



Манго — 1 шт;



Яйца — 2 шт;



Сахар — 1 ст. л.;



Соль — 1 щепотка.

Приготовление

Положите «жемчуг» (мелкие шарики тапиоки) в кастрюлю и залейте кокосовым молоком. Оставьте набухать примерно на полчаса.



Очистите манго от шкурки и натрите мякоть на терке, либо превратите в пюре с помощью блендера.



У яиц отделите желтки от белков. Желтки положите в миску.



Добавьте в миску с желтками соль и сахар, хорошо взбейте массу блендером или венчиком.



Кастрюлю с тапиокой поставьте на медленный огонь. Добавьте ваниль и варите около 20 мин, помешивая.



Влейте взбитые желтки с сахаром и продолжайте мешать около 3-5 мин.



Добавьте пюре манго, хорошо перемешайте, разлейте смесь по формам и поставьте в холодильник.

Тыквенная каша с тапиокой

Ингредиенты:

Мякоть тыквы — 500 г;



Шарики тапиоки — 5 ст. л.;



Вода — 1 л;



Сахар — 1 ст. л.

Приготовление

Очистите тыкву от кожицы и нарежьте кубиками. Положите их в кастрюлю.



Залейте кубики водой, добавьте сахар и соль, доведите до кипения и варите до мягкости.



Хорошо разомните тыкву в кастрюле. Добавьте тапиоку.



Варите, помешивая, около 15-20 мин.



Как только шарики набухнут и станут прозрачными, выключите огонь, накройте кашу крышкой и дайте настояться.



Готовую кашу можно заправить сливочным или кокосовым маслом.

Молочный бабл-ти

Ингредиенты:

Тапиока — 100 г;



Молоко — 200 мл;



Крепкий черный чай — 1 ст. л.;



Сахар — 2 ст. л.;



Ванилин — ½ ч. л.



Вода — 500 мл.

Приготовление