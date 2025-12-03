Как записывать «кружки» в Telegram: подробная инструкция, эффекты и функции

Как сделать кружок в Telegram и добавить визуальные эффекты и музыку

Среди миллениалов и зумеров популярно общение через «кружки» в Telegram — это короткие видеосообщения в круглой рамке, которые быстро отправляются и не занимают место в смартфоне. Почему их предпочитают полноразмерным видео, как записать свой первый «кружок» и добавить визуальные эффекты, рассказывает «Газета.Ru».

Что такое «кружок»: краткое описание

«Кружком» в мессенджере Telegram называют короткое видеосообщение, которое длится не более одной минуты. Его можно отправить как в личной переписке, так и в чате или канале.

Эта функция появилась в Telegram в 2017 году как альтернатива голосовым сообщениям. В отличие от аудиосообщения, в нем можно изобразить все эмоции или показать какие-то предметы. А еще — быстро сообщить какую-то информацию, если нет времени набирать текст.

Формат записи «кружков» часто используют блогеры, чтобы заинтересовать аудиторию, вовлечь ее в разговор. Например, девушки часто демонстрируют косметику через «кружки». В январе 2022 года Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев, Илья Соболев и другие комики запустили Telegram-канал «Круги на полях», где общались только с помощью видеосообщений в рамке. За сутки они набрали более 100 тысяч подписчиков. Сейчас канал насчитывает более 700 тысяч подписчиков, а в «беседе через кружки» участвуют многие известные комики.

В чем преимущества «кружков» по сравнению с видео

Удобство использования . Если вы ведете активную переписку, вам не нужно переходить в приложение камеры, чтобы записать видео. «Кружок» создается внутри диалога и там же отправляется.



. Если вы ведете активную переписку, вам не нужно переходить в приложение камеры, чтобы записать видео. «Кружок» создается внутри диалога и там же отправляется. Экономия памяти . В отличие от полноценного видео, «кружок» не сохраняется в памяти смартфона и не занимает место.



. В отличие от полноценного видео, «кружок» не сохраняется в памяти смартфона и не занимает место. Быстрая загрузка . Скорость загрузки тяжелого видео зависит от мобильного оператора и качества Интернета. «Кружки» обычно весят меньше и потому отправляются быстро.



. Скорость загрузки тяжелого видео зависит от мобильного оператора и качества Интернета. «Кружки» обычно весят меньше и потому отправляются быстро. Удобное воспроизведение . По умолчанию «кружок» воспроизводится у собеседника без звука в миниатюре. Нажав всего одну кнопку, можно увеличить видео и посмотреть со звуком.



. По умолчанию «кружок» воспроизводится у собеседника без звука в миниатюре. Нажав всего одну кнопку, можно увеличить видео и посмотреть со звуком. Возможность сохранения. Просмотренный «кружок» останется в чате с собеседником, но при желании его можно сохранить в памяти смартфона — для этого нужно несколько секунд нажимать на сам кружок и выбрать «Сохранить видео».

Среди минусов «кружков» — более низкое качество, чем у основной камеры, нет возможности отрегулировать экспозицию. Поэтому формат предусмотрен прежде всего для коротких сообщений.

Как записать «кружок»

Войдите в приложение Telegram и откройте чат с собеседником. Если хотите отправить сообщение в групповой чат или публичный канал, откройте его.

Переключение на запись видео

Нижняя строка в чате — поле для введения текста. Справа от нее есть кнопка с микрофоном. Она дает возможность записать аудиосообщение и установлена по умолчанию.

Нажмите на микрофон один раз, чтобы переключиться на запись видео с фронтальной камеры телефона. Вместо микрофона появится изображение фотоаппарата — вы перешли в видеорежим.

Начало записи

Нажимайте на иконку фотоаппарата больше двух секунд, тогда у вас откроется поле для записи «кружка». Чтобы записать видео, удерживайте палец на кнопке камеры. Как только вы отпустите кнопку, видео отправится в чат автоматически.

По умолчанию запись идет с фронтальной камеры телефона. Видео длится до одной минуты, после кружок автоматически завершится и отправится в чат.

Вы можете зафиксировать «кружок», чтобы не держать палец на экране. Для активации режима «свободные руки» начните запись и потяните значок вверх до иконки замка. Как только он достигнет замка и зафиксируется, палец можно убрать.

Отмена записи до отправки

В Telegram предусмотрена функция отмены записи до отправки в чат, если вдруг вас что-то отвлекло или вы сказали не то. Чтобы отменить запись, потяните кнопку камеры влево — тогда видео удалится.

Переключение на основную камеру

Бывает, что во время записи видеосообщения хочется показать то, что видишь перед собой. Это легко сделать.

Записывая кружок, обратите внимание на кнопку слева на экране. Она похожа на иконку камеры наоборот. Нажмите на нее, и изображение сменится на то, что находится перед вами.

Нажмите еще раз, чтобы вернуться в кадр видео.

Как увеличить изображение в «кружке»

Вы можете увеличить изображение, чтобы показать собеседнику детали того, что видите напротив. Для этого во время записи разведите два пальца на экране в стороны. Продолжайте разводить, пока изображение не приблизится.

Помните, что как только вы уберете пальцы с экрана, изображение вернется к своему обычному виду. Закрепить зум нельзя.

Полезные функции при записи «кружка»

В «кружках» Telegram есть несколько полезных функций, которые могут пригодиться вам при записи.

Освещение. Чтобы «подсветить» свое лицо в «кружке», обратите внимание на иконку молнии слева. Она включает переднюю вспышку.



Чтобы «подсветить» свое лицо в «кружке», обратите внимание на иконку молнии слева. Она включает переднюю вспышку. Пауза. Вы можете остановить запись кружка. В нижней строке появится кадровая шкала с ползунками. Двигайте ползунки, чтобы отредактировать запись.



Вы можете остановить запись кружка. В нижней строке появится кадровая шкала с ползунками. Двигайте ползунки, чтобы отредактировать запись. Обрезка видео. Если вы записываете «кружок» длительностью в минуту, до отправки его можно укоротить. Для этого нажмите «Стоп» до завершения записи. В нижней части экрана появится покадровый редактор в виде шкалы. Двигайте ползунки, чтобы выбрать, какая часть отправится в чат.

Также в мессенджере можно записать кружки, которые будут удалены после того, как их посмотрит собеседник. Но эта функция доступна только в личных чатах. Начните записывать видео и потяните значок камеры вверх, чтобы зафиксировать запись. Над кнопкой паузы в правом углу появится иконка с цифрой 1. Нажмите на нее — тогда собеседник сможет посмотреть кружок всего один раз. Он не будет доступен в режиме предпросмотра до воспроизведения, а после — удалится из переписки.

Пользователям Telegram Premium доступна расшифровка аудио- и видеосообщений. Это означает, что в случае нехватки времени вы можете не смотреть «кружок» собеседника, а прочесть сказанное. Для расшифровки нажмите букву «А» справа от «кружка». Если текст скрыт, нажмите стрелку вниз.

Визуальные эффекты

Если вы владеете новой моделью iPhone с iOS 17 или выше, вам доступны визуальные эффекты. Они помогут вам улучшить качество видео внутри Telegram и привлекут внимание собеседника, заставив досмотреть видео до конца.

Начните записывать кружок и зафиксируйте его, протянув пальцем до замка. Проведите вниз по экрану из правого верхнего угла (там, где значок батарейки). Перед вами откроется панель управления. Выберите кнопку «Эффекты» — в режиме «Портрет» вы сможете размыть фон, а в режиме «Студийный свет» — сделать изображение светлее или темнее.

Включив «Реакции», вы сможете активировать жестами визуальные эффекты.

Они меняются в зависимости от положения пальцев.

буква V указательным и средним пальцем ✌️ — в кадре появляются воздушные шарики;



буквы V пальцами обеих рук ✌️✌️— в сообщении появятся конфетти;



поднятый большой палец вверх 👍 вызовет эмодзи «лайка»;



два поднятых больших пальца вверх 👍👍 — фейерверки;



опущенный вниз большой палец 👎 вызовет эмодзи «дислайка»;



два опущенных вниз больших пальца 👎👎 — в сообщении появится дождь;



поднятые вверх указательный палец и мизинец 🤘вызовут лазерное шоу;



сложенное пальцами обеих рук сердце вызовет эмодзи «сердца».

Также в приложении доступен выбор режима микрофона: есть стандартный, для более громкого голоса или фоновых звуков. Кнопка располагается справа от «Эффектов».

Как записать «кружок» с музыкой

Для смартфонов на iOS: Чтобы отправить видео с фоновой музыкой, сначала перейдите в «Настройки» на смартфоне и найдите приложение «Telegram». В открывшемся окне выберите пункт «Данные и память». Пролистайте меню вниз до блока «Другие». Там вы увидите пункт «Пауза музыки при записи» и передвиньте рычаг.

Для смартфонов на OS Android: в приложении Telegram откройте «Настройки» и выберите «Настройки чатов». Пролистайте меню вниз до раздела «Медиафайлы и звук». Пункт «Пауза музыки при записи» сделайте неактивным, передвинув рычаг.

Теперь можете отправлять видео с музыкой на фоне. Заранее включите необходимый трек и перейдите в приложение Telegram. Начните записывать «кружок», песня будет продолжаться.

Функции добавления музыки в «кружок» после записи в Telegram нет, для этого следует воспользоваться помощью специальных ботов. Снимите вертикальное или горизонтальное видео на камеру смартфона и наложите на него музыку в любом видеоредакторе. Через бот (его можно найти в поиске по запросу «кружкобот») преобразуйте получившееся видео в «кружок» и сохраните на смартфон. Отправьте его собеседнику как обычное видео.