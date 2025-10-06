Скачок роста, прыщи и первая любовь. Что такое пубертат?

Что происходит с подростками в пубертат и почему девочки взрослеют раньше мальчиков

Гормональные бури, скачки роста, перемены настроения — пубертат сопровождается множеством изменений, которые порой пугают и подростков, и их родителей. Это один из самых сложных жизненных периодов, знаменующий переход от детства к взрослой жизни. Что же такое пубертат, почему девочки взрослеют раньше мальчиков, какие сюрпризы возможны в период полового созревания и как помочь юному человеку пройти через этот непростой этап — рассказывает «Газета.Ru».

Что такое пубертат?

Вспомните себя в 13 лет. Еще вчера вы играли во дворе, а сегодня вдруг обнаружили, что джинсы стали коротки, на лице выскочил первый прыщ, и одноклассники противоположного пола вызывают необъяснимый интерес. Резкие перепады настроения, обида на весь мир, замкнутость или бунтарство — для родителей подростков все эти метаморфозы часто становятся неожиданностью.

На самом деле, ничего сверхъестественного не происходит — просто наступил пубертатный период, или проще говоря, началось половое созревание . Это необходимый этап развития подростков, через который проходят все мальчики и девочки на пути из детства во взрослую жизнь.

Если говорить научным языком, пубертат — это процесс физиологических изменений, в результате которых ребенок превращается во взрослого человека, способного к воспроизведению потомства. Слово происходит от латинского pubertas — «половая зрелость».

В организме запускается сложный механизм: сигналы из гипоталамуса поступают к половым железам — яичникам у девочек и семенникам у мальчиков. В ответ эти железы вырабатывают половые гормоны (эстрогены у девочек и тестостерон у мальчиков), которые приводят к активному росту тела, развитию репродуктивных органов и появлению вторичных половых признаков.

Пубертат длится несколько лет и затрагивает как физиологическое, так и психоэмоциональное развитие подростка, отметила в беседе с «Газетой.Ru» интегративный психолог Анна Закаидзе.

Представьте, что в организме подростка запускается масштабная перестройка. Руководят этим процессом гормоны, которые действуют как мощные дирижеры, дающие команды всему телу и мозгу. Меняется буквально все: тело, мышление, эмоции, социальное восприятие. Это не просто «трудный возраст» — это настоящая революция, необходимая для превращения ребенка во взрослого. Анна Закаидзе интегративный психолог

Когда начинается и заканчивается пубертат

Начало и продолжительность этого периода у всех индивидуальны, но существуют стандартные возрастные рамки.

Как правило, девочки вступают в пубертат раньше: процесс запускается примерно с 8-9 лет у девочек и с 10-11 лет у мальчиков, а завершается к примерно 16-17 годам у девушек и 19-20 годам у юношей.

Средний возраст начала полового созревания у девочек — около 10-11 лет, у мальчиков — около 11-12 лет.

Однако разброс большой : нормой считается начало пубертата в любой момент с 8 до 13 лет у девочек и с 9 до 14 лет у мальчиков.

«С биологической точки зрения пубертат проходит каждый — это объективный процесс. А вот с психологической — не всегда все очевидно. Некоторые подростки переживают этот период относительно спокойно, «ушли в себя», углубились в учебу или хобби. Их внутренняя борьба и поиски себя не так заметны со стороны. Каждый подросток проходит через психологическую трансформацию, но формы ее выражения могут быть радикально разными: от громкого протеста до тихого, но глубокого внутреннего кризиса», — рассказала психолог.

Признаки пубертата и характерные изменения

Первый визит «волшебника пубертата» ребенок может заметить не сразу. Изменения нарастают постепенно, но неумолимо. Основные черты у мальчиков и девочек схожи, хотя проявляются в разной последовательности и степени.

Скачок роста. Под действием половых гормонов и гормона роста дети быстро вытягиваются: у девочек пик наступает раньше, у мальчиков — позже. В 5-6 классе девочки часто выше одноклассников, но к 8-9 классу юноши «перехватывают инициативу»: в финале пубертата они в среднем выше девушек примерно на 12-13 см. Быстрый рост может сопровождаться дискомфортом в костях и суставах — это связано с интенсивным растяжением тканей.

Вторичные половые признаки. Появляются волосы на лобке и в подмышках; меняются наружные половые органы; формируются типичные мужские и женские пропорции.

Кожа и запах. Сальные и потовые железы активизируются: кожа становится жирнее, чаще возникает акне, пот приобретает более резкий запах — это нормально и временно.

Голос. У мальчиков голос «ломается» и становится ниже; у девочек изменения, как правило, незначительные.

Изменение тела и веса. Фигура подростка начинает приобретать взрослые черты.

У девочек под влиянием эстрогенов расширяется таз, откладывается жир на бедрах, ягодицах и слегка на животе — появляются женственные округлости.

У мальчиков наоборот — под действием тестостерона плечи становятся шире, активизируется рост мышечной массы и крепнут кости.

К концу пубертата среднестатистический юноша имеет почти вдвое больше мышечной массы, чем девушка. Причем интенсивный рост мышц начинается ближе к завершению полового созревания, достигая пика примерно через год после максимального скачка роста у мальчика. То есть сначала подросток вытягивается, и только потом «набирает мясо» — многие худые мальчишки к 16-17 годам превращаются в широкоплечих юношей.

Вес тоже меняется: кому-то гормоны приносят временную полноту, а кто-то, наоборот, резко вытягивается и худеет — это индивидуально.

Главное, чтобы подросток вел здоровый образ жизни — ел достаточно и сбалансированно, имел физическую активность и отдых, тогда тело само придет к генетически заложенным формам.

Как происходит половое созревание у девочек

Половое созревание у девочек обычно начинается раньше, чем у мальчиков. Главную роль в нем играют эстрогены, прежде всего эстрадиол, они запускают перестройку репродуктивной системы и внешности.

Самый ранний и заметный признак — развитие молочных желез (телархе). Сначала под соском появляется небольшое уплотнение, затем грудь постепенно увеличивается и формируется в течение 2-3 лет; размер и форма индивидуальны и в основном определяются генетикой. Спустя несколько месяцев после телархе начинается рост волос на лобке (пубархе), позже — в подмышках. У небольшой части девочек волосы могут появиться раньше грудного бугорка — это нормально.

Кульминацией процесса становится первая менструация (менархе), примерно через два года после начала роста груди — чаще в 12-13 лет (нормально с 10 до 15). В первые 1-2 года цикл бывает нерегулярным , овуляция может отсутствовать, поэтому возможны задержки — это физиологично. Примерно к 15-16 годам цикл, как правило, стабилизируется, и девушка считается половозрелой.

Интересно, что… Возраст менархе за последние сто лет существенно снизился. Например, в начале XX века первая менструация в среднем наступала в 16–17 лет, а к концу века — в 13 лет. Это связано с улучшением питания, условий жизни и здоровья детей.



За последние десятилетия динамика замедлилась — менархе стабилизировалось на уровне 12–13 лет. Вместо этого ученые сейчас отслеживают изменение возраста телархе (начала развития груди). Мета-анализ, опубликованный в журнале JAMA Pediatrics в 2020 году, показал, что с 1970 по 2010 год средний возраст начала развития молочных желез у девочек стал меньше почти на год. Иначе говоря, современные девочки в среднем вступают в пубертат раньше, чем их бабушки.

Как происходит половое созревание у мальчиков

У мальчиков пубертат обычно начинается позже, чем у девочек. Главную роль здесь играет тестостерон: он запускает перестройку репродуктивной системы, рост мышечной массы и появление «мужских» черт внешности.

Самый ранний маркер — увеличение яичек, затем — рост пениса. Вскоре появляются волосы в лобковой зоне, подмышках, на лице и на теле (степень оволосения сильно зависит от генетики). Примерно через год после старта пубертата начинается сперматогенез: возможны спонтанные эрекции и поллюции во сне — нормальная часть процесса взросления.

Голос, как правило, ломается в 13-14 лет и стабилизируется к 15 годам.

Пик роста тела чаще приходится на 13-14 лет, затем прибавка замедляется. Завершение полового созревания у большинства юношей — 16-18 лет, но тело может продолжать расти до 19-20 лет.

Важно Не все знают, но у мальчиков-подростков тоже бывают «неожиданности» со стороны груди. Речь о таком явлении, как юношеская гинекомастия — временное увеличение молочных желез у мальчиков.



Из-за дисбаланса между уровнем тестостерона и эстрогенов в период полового созревания примерно у половины юношей может наблюдаться незначительный рост грудных желез. Выглядит это как небольшое уплотнение или округлость под соском, иногда болезненная при нажатии.



К счастью, никакой опасности в этом нет: как правило, за 1-2 года все проходит само собой, когда гормональный фон выравнивается. Лечение обычно не требуется, достаточно наблюдать за состоянием подростка и успокоить его, что это временно и он не превращается в девочку. Если же увеличение значительное или не проходит, стоит проконсультироваться с врачом.

Эмоциональные изменения и интерес к противоположному полу

Пока тело подростка переживает революцию, психика тоже не отстает, обратила внимание психолог. Переходный возраст славится своенравностью, нестабильностью эмоций и сложностями в общении. Гормональные бури отражаются на настроении: вспышки гнева, слезы без причины, резкая смена радости на апатию. Подросток может испытывать чувство, что его никто не понимает, стремиться к самостоятельности, одновременно не справляясь с нахлынувшими эмоциями.

Американский писатель Рэй Брэдбери в рассказе «К западу от Октября» метко описал этот кризис:

«В тринадцать жизнь идет наперекосяк. В четырнадцать — и вовсе заходит в тупик. В шестнадцать — хоть ложись да помирай. В семнадцать — конец света. А там терпи лет до двадцати, чтобы дела пошли на лад».

Это во многом обусловлено биологически: изменения уровня тестостерона и эстрогенов влияют на мозг и нейромедиаторы, связанные с регуляцией настроения. Но, по словам Анны Закаидзе, есть и социально-психологический аспект: ребенок осознает себя уже не ребенком, но еще не взрослым, и пытается найти свое место.

Первые влюбленности

Интерес к противоположному полу просыпается у подростков именно в пубертате. Гормоны фактически «пробуждают» заложенное природой половое влечение. Девочки начинают проявлять симпатию к мальчикам (или наоборот, дразнить их от неловкости), мальчики — к девочкам. Возникают первые романтические фантазии, влюбленности.

В этом нет ничего плохого — так формируется способность к глубоким чувствам и отношениям во взрослой жизни, подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

Гормональная буря в подростковом возрасте не проходит бесследно для психики, вызывая ключевые изменения в восприятии и поведении. Прежде всего, появляется интерес к противоположному полу — это не просто мимолетные «влюбленности», а сложный процесс обучения построению близких отношений через пробы и ошибки. Психологи видят в этом важнейший этап формирования сексуальности и социальных навыков. Анна Закаидзе интегративный психолог

Как реагировать родителям? Родителям важно не высмеивать первую любовь подростка, как бы наивно она ни выглядела, а напротив — помочь сыну или дочери разобраться с новыми чувствами.



По словам психолога, подростковая влюбленность часто носит характер идеализации, может быстро проходить и сменяться другой, но оставляет яркие воспоминания. В период полового созревания формируется и сексуальное влечение — тут задача взрослых объяснить основы полового воспитания, вопросы согласия, контрацепции и так далее, чтобы уберечь подростка от ошибок и травм.

Первые проблемы самооценки

Помимо любовных переживаний, подросток может столкнуться с проблемами самооценки. В этом возрасте дети чрезвычайно критично оценивают свою внешность и поступки.

Тело меняется быстро и, можно сказать, странно, заставляя подростка постоянно сравнивать себя с другими. Любой прыщ или неудачная фраза могут восприниматься как катастрофа, закладывая основы комплексов, которые многие сохраняют и во взрослой жизни. Анна Закаидзе интегративный психолог

Как реагировать родителям? Важно поддержать, показать позитивные примеры, научить принимать и любить свое тело. На самом деле большинство «недостатков» временные (тот же рост может увеличиться за лето, а кожа очистится к 17 годам), да и идеальных людей не существует — разве что в интернете за десятками фильтров и часами работы в фоторедакторах.

Стремление к риску и экспериментам

Подростки нередко делают все «на слабо»: кому-то в голову приходит попробовать алкоголь, сигареты, кто-то ввязывается в экстремальные затеи.

«Стремление к риску и экспериментам объясняется особенностями нейробиологии: зоны мозга, отвечающие за самоконтроль, еще находятся в стадии развития. Рискованное поведение становится способом почувствовать себя взрослым, получить новые ощущения и признание сверстников», — объяснила Анна Закаидзе.

Как реагировать родителям? Мягко направлять и обсуждать с подростком такие вещи, не читая нотаций, а именно разговаривая, подчеркнула психолог.



Кстати, родителям важно оставаться на связи со своим взрослеющим ребенком: как бы он ни отстранялся, поддержка и понимание семьи очень ему нужны. Открыто говорите о тех изменениях, которые с ним происходят, отвечайте на вопросы без табу.

Не ждите, когда дети придут к вам с вопросами о своем меняющемся теле — этого может и не случиться. Инициируйте беседу сами, честно и спокойно. Убедите подростка, что происходящие с ним перемены — это нормально. Такой доверительный подход поможет снизить тревожность ребенка и укрепит вашу связь.

С точки зрения психологии все эти проявления закономерны и необходимы — они представляют собой важные шаги в сепарации от родителей и поиске собственного «Я». Анна Закаидзе интегративный психолог

Раннее и позднее половое развитие

Ранним считают начало пубертата у девочек до 8 лет и у мальчиков до 9 лет . О задержке полового развития говорят, если у девочки к 13 годам не начинается развитие груди или к 15 нет менструации, а у мальчика к 14 годам не увеличиваются яички.

«Раннее или позднее созревание действительно может стать проблемой, и в первую очередь — психологической. Подросток, который развивается раньше сверстников, особенно если это мальчик, часто получает временные социальные преимущества. Однако окружающие начинают воспринимать его как более взрослого и предъявлять завышенные ожидания, к которым он может быть не готов эмоционально. Это неизбежно порождает внутреннее напряжение и тревогу. Тот, кто созревает позже, особенно девочка, часто сталкивается с ударом по самооценке. Подросток чувствует себя белой вороной на фоне сверстников, что может привести к неуверенности в себе и замкнутости», — рассказала психолог.

Чаще задержка полового созревания — вариант семейной нормы: такие подростки просто стартуют позже и со временем догоняют сверстников. Реже причины связаны с хроническими заболеваниями, выраженным дефицитом или избытком массы тела, чрезмерными тренировками, а также эндокринными и генетическими нарушениями.

Если очевидны признаки задержки полового созревания, то стоит обратиться к педиатру или эндокринологу, порекомендовала Анна Закаидзе. Врач обычно оценивает рост и костный возраст условная степень зрелости костей скелета, при необходимости проверяет гормональный фон и делает УЗИ.

Тактика проста: при конституциональной задержке ведется наблюдение, а если выявлена конкретная причина отклонения — назначается адресное лечение, включая гормональную коррекцию. Важно не откладывать проверку: слишком ранний пубертат может привести к быстрому закрытию зон роста и более низкому окончательному росту, а любая нетипичная траектория добавляет подростку психологического стресса.

Но даже если развитие укладывается в медицинские нормы, а вас или самого подростка что-то тревожит — будь то резкие перепады настроения, подавленность или полный уход от общения, обратиться к психологу будет верным решением. Специалист поможет подростку пройти этот сложный этап без серьезных психологических травм, а родителям — понять переживания ребенка и сохранить с ним доверительный контакт. Анна Закаидзе интегративный психолог

Для самих юношей и девушек пубертат — время нелегкое. Меняется тело, сознание, возникают новые чувства, часто все это пугает и сбивает с толку. Поддержка семьи и просвещение здесь бесценны. Спокойные откровенные разговоры о физиологии (без стеснения и ужасов), уверение подростка, что с ним все в порядке — лучший рецепт. Не помешает и чувство юмора: иногда совместный смех над временными трудностями (будь то рост волос или ломка голоса) отлично снимает напряжение, но не перегните палку.

«Пубертатный период — это не наказание, а мост между детством и взрослой жизнью. Задача нас, взрослых, — не мешать переходу, а стать надежными перилами по обеим сторонам этого моста», — заключила психолог.