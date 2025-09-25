Окрашивание волос AirTouch: как оно выполняется и в чем отличие от других техник

Как сделать модное окрашивание AirTouch (аиртач), кому пойдет такой стиль и не вредит ли это волосам

Модное в последние годы окрашивание AirTouch полюбилось россиянкам. Мягкие переливы и плавные переходы оттенков создают визуальную густоту волос и стоят затраченных денег и времени. В основе этой техники — выдув отдельных прядей феном, благодаря которому колористы достигают эффекта естественности. Как правильно сделать AirTouch, кому подойдет такое окрашивание и как продлить его эффект — в материале «Газеты.Ru».

Общее описание техники AirTouch

AirTouch (аиртач) — это способ окрашивания части волос, при котором стилист феном выдувает определенные пряди. Волосы, которые остались у мастера в руке, обесцвечивают и закрашивают в оттенок светлее основного. Так получается «рисунок» на волосах, который создает визуальный эффект объемного, многослойного окрашивания.

С английского Air Touch переводится как «прикосновение воздуха», поэтому выдувание феном в этой технике имеет ключевое значение: оно обеспечивает плавность переходов от окрашенных волос к остальным. Этот метод окрашивания трудоемкий и занимает много времени, но при правильной работе мастера получаются естественные блики, которые эффектно смотрятся на волосах.

В отличие от аиртач, при других техниках, в частности, мелировании или балаяже, мастер вручную выбирает и отделяет пряди для окрашивания.

Технологию выдува феном придумал стилист по волосам Владимир Сарбашев в 2015 году. Тогда он работал в Краснодаре и разрабатывал новый метод окрашивания два года, после чего представил его публике. Метод получил популярность по всему миру, и сегодня AirTouch делают не только в России, но и в США, Европе, Турции и ОАЭ.

Как выполняется AirTouch

Первый шаг — разделение прядей. Сначала волосы моют и вытягивают на фен и брашинг. После этого мастер выделяет небольшие пряди на затылочной части, которые будут выкрашены в более светлые тона. Более светлые пряди создадут «рисунок» на общем полотне волос, например, в форме ромба или полукруга.

Каждую из выделенных прядей оттягивают перпендикулярно голове и обдувают струей холодного воздуха из фена у прикорневой зоны по направлению от роста волос. В руке мастера остается около 50% первоначального объема — если клиент требует больше светлых прядей, то феном выдувают меньше волосков. Но «пушок» и корни волос в основном выдуваются.

Те волосы, что остались в руке, красят не от основания. Мастер отступает около трех-пяти сантиметров для естественного перехода и наносит смесь с окислителем. Выкрашенную прядь заворачивают в фольгу и оставляют на некоторое время (его определяет колорист, в зависимости от окислителя, типа волос и желаемого результата).

Краску смывают водой, затем шампунем, а после наносят на волосы питательную маску. Затем волосы тонируют, не затрагивая натуральный цвет.

Преимущества и недостатки AirTouch

Среди преимуществ этой техники окрашивания выделяют:

Создание эффекта натуральных бликов . Мастер подбирает краску так, чтобы визуально часть волос выглядела светлее основной массы. Это делает окрашивание более объемным и придает лицу свежий вид.



. Мастер подбирает краску так, чтобы визуально часть волос выглядела светлее основной массы. Это делает окрашивание более объемным и придает лицу свежий вид. Плавные переходы . Благодаря выдуву отдельных прядей, при AirTouch нет резких переходов. Это отличает метод от мелирования, которое было популярно в 2000-х.



. Благодаря выдуву отдельных прядей, при AirTouch нет резких переходов. Это отличает метод от мелирования, которое было популярно в 2000-х. Щадящий метод окрашивания . При AirTouch колорист не затрагивает недавно выросшие волосы, поэтому можно не переживать за их здоровье.



. При AirTouch колорист не затрагивает недавно выросшие волосы, поэтому можно не переживать за их здоровье. Визуальная густота и объем . AirTouch выглядит хорошо на волосах разной длины. Длинные волосы с ним выглядят гуще, а короткие — объемнее.



. AirTouch выглядит хорошо на волосах разной длины. Длинные волосы с ним выглядят гуще, а короткие — объемнее. Длительный эффект. Ухоженный вид сохраняется до полугода.

У этой техники также есть свои минусы:

Скорость выполнения . Так как AirTouch — кропотливая работа с отделением прядей, на ее выполнение может потребоваться несколько часов.



. Так как AirTouch — кропотливая работа с отделением прядей, на ее выполнение может потребоваться несколько часов. Сложность . Чтобы увидеть желаемые естественные блики и переливы, необходимо выбрать профессионального мастера, который овладел техникой выдува прядей и имеет соответствующий опыт.



. Чтобы увидеть желаемые естественные блики и переливы, необходимо выбрать профессионального мастера, который овладел техникой выдува прядей и имеет соответствующий опыт. Высокая стоимость. Окрашивать волосы при AirTouch дорого, особенно если вы блондинка. Стоимость может достигать 30 тысяч рублей.

Кому подходит AirTouch

Тип волос

Техника AirTouch подходит для большинства типов волос. Густота не имеет значения, так как рисунок окрашивания внешне создает объем на волосах. Колорист Ирина Третьякова советует обладательницам тонких волос присмотреться к данной технике или выбрать рельефное окрашивание на основе выдува волос, чтобы создать эффект дополнительного объема.

В то же время AirTouch разнообразен, и на разных типах волос используется своя техника. На прямых волосах его можно сделать без пропуска, когда колористом выдувается каждая прядь.

Благодаря этой технике у нас есть возможность сделать больше белого, например, у лица — создать как вертикальный, так и горизонтальный баланс белого. Ирина Третьякова колорист

Обладательницам кудрявых волос эксперт рекомендует делать AirTouch с пропусками прядей.

При AirTouch и так создается плавная растяжка от корня к максимально светлым концам. Когда все концы белые, на кудрявых волосах это будет смотреться как белое пушистое облако. Для того, чтобы не было эффекта, когда все слилось в непонятную воздушную массу, на кудрявых волосах делают пропуски. И тогда AirTouch играет по-другому: есть дополнительный рельеф на волосах. Ирина Третьякова колорист

Некоторые специалисты совмещают технику AirTouch с крупным мелированием. На кудрявых волосах это окрашивание выглядит еще эффектнее.

Цвет волос

AirTouch можно затонировать любым оттенком, каким хочется. Этот метод окрашивания используется даже при седине. Но в этом случае колорист должен сделать более тонкую работу, так как при обычном окрашивании может получиться непредсказуемый результат.

В этом случае в седину можно добавить натуральные пряди, делая пропуски. Тогда получится красивый эффект. Ирина Третьякова колорист

Тем, кому совершенно не подходят светлые тона, колорист советует затонировать пряди русым или шоколадным оттенком, чтобы придать объем.

Длина волос

Максимальный эффект AirTouch виден на длинных волосах ниже плеч и по лопатки, так как создается наиболее плавная растяжка, уточнила эксперт. В этом случае при отрастании волос визуальный эффект сохраняется надолго, и окрашивание можно повторить лишь через полгода или год.

При AirTouch не забудьте о стрижке: ее лучше сделать перед окрашиванием, чтобы не срезать растяжку и светлые концы. Тогда окрашивание не превратится в мелирование. Ирина Третьякова колорист

На коротких волосах выдув происходит сложнее, может создаться эффект «тотал-блонда». В таких работах AirTouch совмещается с микромелированием, когда некоторые пряди окрашивают в натуральный цвет по всей длине. Этот эффект выглядит красиво на каре.

Может ли AirTouch изменить овал лица

С помощью добавления светлых прядей можно скорректировать визуально форму лица. Поэтому перед окрашиванием колорист обращает внимание не только на основную массу волос, но и на овал лица.

Если форма квадратная или круглая, то у лица можно добавить более темные пряди. Для этого колорист рекомендует затемнить корни или выпадающие пряди за ухом, чтобы «очертить» контур лица.

При овальной и треугольной форме мастер, наоборот, может добавить больше светлых прядей у лица, чтобы визуально расширить его и сделать более сбалансированным.

Вреден ли AirTouch для волос

При правильном уходе и коррекции никакого вреда AirTouch не наносит: все зависит от профессионализма колориста, который делает окрашивание. Также важно, чтобы при коррекции мастер не заходил на ранее обесцвеченные пряди: это может повредить полотно волос. Чем бережнее колорист обращается с волосами, тем лучше сохранится их структура.

Безусловно, любой блонд, не только AirTouch, требует домашнего ухода. От этого зависит 50% успеха. В этом случае необходимо наносить питательные маски, которые направлены на восстановление окрашенных волос. На рынке есть много масок, муссов, шампуней и других ухаживающих средств с разными оттенками, поэтому дома можно поддерживать окрашивание практически в любой цвет. Ирина Третьякова колорист

Эксперт рекомендует между окрашиваниями сделать процедуру салонного ухода. Как правило, они ступенчатые, работают с внешним и внутренним слоем волоса и максимально наполняют его структуру. Это позволит продлить эффект окрашивания.