Балаяж, шатуш и курс на естественность: модные тренды в окрашивании волос — 2025

Изменить внешность, поднять настроение и даже начать новый этап в жизни помогает визит к парикмахеру-колористу. В 2025 году индустрия красоты предлагает изобилие оттенков и техник. Какие тренды в окрашивании волос будут модны в этом сезоне, какие техники пользуются особенной популярностью и как правильно ухаживать за окрашенными волосами — в материале «Газеты.Ru».

Главные тренды в окрашивании волос

Максимальный курс на естественность в окрашивании — главный тренд 2025 года, рассказала «Газете.Ru» тренер и стилист сети салонов красоты Cut and color Оксана Данилова.

«Мы подчеркиваем натуральную текстуру волос. Если это вьющиеся волосы — выделяем локоны. Если это мягкая волна или прямые волосы, бережно работаем с их текстурой», — пояснила стилист.

Все изобилие вариантов окрашивания в 2025 году максимально подчиняется тренду на натуральность. Цвета подбираются бережно и органично, в зависимости от структуры волос.

Главный тренд в 2025 году — это естественность и минимум стайлинга. Соответственно и цвет должен быть максимально натуральных оттенков. Разумеется, для брюнеток, блондинок и русых подбирается свой вид окрашивания. Оксана Данилова тренер и стилист сети салонов красоты Cut and color

Среди основных трендов окрашивания волос в 2025 году директор по развитию и продвижению бьюти-студии Mint.braids Александр Можейко отмечает полное окрашивание. По словам эксперта, в моду возвращаются насыщенные и яркие цвета, включая рыжий, бордовый и медный оттенки.

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Популярные техники окрашивания волос

В 2025 году будут по-прежнему актуальны различные осветляющие техники, прогнозирует Оксана Данилова. К ним относятся:

Балаяж. Это техника креативного окрашивания, в основе которой — разноуровневое осветление отдельных прядей. Балаяж (фр. balayage — «мести», «смахивать») позволяет создать нежную и плавную градацию цвета на кончиках волос. В результате оттенок смотрится очень естественно, создается эффект выгоревших на солнце волос.



Это техника креативного окрашивания, в основе которой — разноуровневое осветление отдельных прядей. Балаяж (фр. balayage — «мести», «смахивать») позволяет создать нежную и плавную градацию цвета на кончиках волос. В результате оттенок смотрится очень естественно, создается эффект выгоревших на солнце волос. Шатуш (фр. shatush — «козий пух»). Свое название эта техника получила благодаря необычной методике окрашивания: вначале волосы начесывают, а только потом осветляют. В результате цвет органично растягивается от натуральных корней к светлым концам. Эта техника помогает придать волосам визуальный объем и выглядит очень естественно.



(фр. shatush — «козий пух»). Свое название эта техника получила благодаря необычной методике окрашивания: вначале волосы начесывают, а только потом осветляют. В результате цвет органично растягивается от натуральных корней к светлым концам. Эта техника помогает придать волосам визуальный объем и выглядит очень естественно. Аиртач (англ. air touch — «прикосновение воздуха»). Эта популярная в 2025 году техника окрашивания волос очень сложна в исполнении. В процессе работы стилист отделяет прядь волос с помощью фена, направляет на нее струю воздуха и окрашивает только ту часть, которая остается в руке. Плюс этой техники — отсутствие резких, контрастных переходов от одного цвета к другому, как при классическом мелировании.



(англ. air touch — «прикосновение воздуха»). Эта популярная в 2025 году техника окрашивания волос очень сложна в исполнении. В процессе работы стилист отделяет прядь волос с помощью фена, направляет на нее струю воздуха и окрашивает только ту часть, которая остается в руке. Плюс этой техники — отсутствие резких, контрастных переходов от одного цвета к другому, как при классическом мелировании. Мелирование. Классическая, не теряющая популярности техника окрашивания, при которой осветляются лишь отдельные пряди. Применяется это окрашивание как на длинные волосы, так и на волосы средней длины. Эффект выгоревших на солнце прядей очень нравится девушкам.

Мелирование с притемненными корнями сейчас вновь входит в моду. В случае с осветляющими техниками для брюнеток это максимально естественное окрашивание — буквально на один-два тона светлее, чем основной цвет. Для русых девушек предпочтительны очень модные сегодня мягкие медовые оттенки. Кроме того, в 2025 году очень популярен насыщенный, бордовый цвет махагон. Этот глубокий оттенок прекрасно подходит обладательницам светлой, фарфоровой кожи. Оксана Данилова тренер и стилист сети салонов красоты Cut and color

А вот такие техники как колорирование и брондирование, по словам стилиста, в 2025 году постепенно выходят из моды.

Вне зависимости от того, какие техники окрашивания находятся на волне популярности, нередко женщины приходят к стилисту за кардинальными переменами.

«Как правило, это то, что обычно мы себе не можем позволить, но вдруг что-то случается, и мы принимаем решение. Например, перемены из черного в белый, что выполнить крайне сложно — процесс окрашивания занимает около 7–9 часов. Или сочетание очень ярких и противоречащих друг другу цветов. Так, недавно по запросу девушки мы сочетали розовый, сиреневый, зеленый и желтый цвета. Она осталась очень довольна», — рассказала Данилова.

Чтобы не ошибиться в своем выборе, стилист советует выбирать сердцем и обязательно прислушиваться к парикмахеру.

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Советы по уходу за окрашенными волосами

Средства для ухода за окрашенными волосами Оксана Данилова рекомендует выбирать профессиональные.

«Качество профессиональных продуктов на порядок выше, чем у масс-маркета. Кроме того, линейки в профессиональных продуктах всегда конкретно распределены по запросам. Там нет вариантов «12 в 1». В профессиональных линейках по уходу за окрашенными волосами будет больше питательных составляющих, ведь, как правило, такие волосы — более сухие, особенно у блондинок», — отметила Данилова.

Стилист обратила внимание, что существует целый ряд профессиональной продукции, которая направлена на уход за осветленными волосами. Есть косметика, которая поддерживает полученный оттенок. И во всех этих линейках обязательно есть уходовые составляющие для окрашенных волос.

«Выбирая средства для ухода за окрашенными волосами, внимательно читайте состав. На баночке обязательно должны быть заявлены липиды и протеины. Если в составе эти ингредиенты есть, значит можно брать продукцию. Дальше все зависит от кошелька», — подчеркнула эксперт.

Помимо шампуня и кондиционера, для окрашенных волос очень важен несмываемый уход: легкое молочко или уходовый спрей. Кроме того, раз в две недели Данилова рекомендует использовать маску, которая ухаживает за окрашенными волосами.

close hedgehog94/Shutterstock/FOTODOM

Рекомендации по окрашиванию волос

Александр Можейко дает следующие рекомендации по окрашиванию волос:

Для достижения максимально естественного вида выбирайте оттенки, близкие к вашему натуральному цвету волос.



Если хотите добавить яркости и контраста, попробуйте использовать технику омбре или сомбре, которая создает плавные переходы между двумя или более оттенками.



Для смелых и экстравагантных образов можно выбрать яркие и необычные цвета, такие как синий, зеленый, фиолетовый или розовый.



Избегайте частого использования горячих инструментов для укладки, таких как фен, утюжок или плойка, чтобы не пересушивать волосы.



Для получения яркого и насыщенного цвета выбирайте стойкие краски, которые обеспечивают длительный результат.



При использовании перманентных красок обязательно следуйте инструкциям производителя и проводите тест на аллергию.

«Лучшая техника окрашивания волос — это та, которая подходит вашему типу волос и тону кожи, а также обеспечивает равномерное покрытие и естественный вид. Худшая техника окрашивания волос — это та, которая может повредить волосы или вызвать аллергические реакции», — добавил эксперт.