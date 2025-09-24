Овал, круг, сердце: как определить свою форму лица и зачем это нужно

Форма лица — главный ориентир для создания гармоничного образа. Она диктует правила выбора прически, макияжа и даже аксессуаров. Знание своих особенностей поможет подчеркнуть индивидуальность и подобрать идеальный стиль. Как определить свой тип лица, какие приемы подчеркнут его достоинства и скроют недостатки, рассказывает «Газета.Ru».

Почему важно знать свою форму лица

Знать форму лица — это все равно что иметь путеводитель в мире красоты. Это ваш персональный ключ к безупречному стилю, который экономит время, деньги и нервы. Больше не нужно методом проб и ошибок определять, пойдут ли вам новая стрижка или «те самые» модные очки. Вы просто определяете свой тип — и получаете готовый ответ.

Как это знание меняет правила игры?

Идеальная стрижка и челка. Одни приемы визуально удлиняют лицо, другие — смягчают угловатость. Зная свою форму, вы на 100% поймете, стоит ли делать каре или лучше выбрать длинные волны.

Безупречный макияж. Техника контуринга — это чистая геометрия. С помощью хайлайтера и бронзера можно скорректировать пропорции, выделив скулы или сузив лоб. Как это сделать? Отталкиваться от своей природной формы!

Верный выбор аксессуаров. Оправы очков, солнцезащитные модели, серьги и даже вырез одежды — все это либо гармонирует с вашими чертами, либо конфликтует с ними. Понимание своих линий поможет вам собирать образы, которые работают на вас.

Это знание — не про то, чтобы вписать себя в рамки. Наоборот, оно про то, чтобы раскрыть свою природную красоту и научиться подчеркивать ее максимально выигрышно , рассказала «Газете.Ru» фотограф Ольга Эмбер. Вы перестаете слепо следовать трендам и начнете выбирать то, что идеально подходит именно вам.

Какие бывают формы лица

Определение формы лица основывается на анализе нескольких ключевых параметров: пропорций длины и ширины, самой широкой части лица, линии скул, контура подбородка и общего визуального восприятия геометрических линий.

Овальное лицо

Длина лица приблизительно в 1,5 раза превышает ширину. Скулы являются самой широкой частью, плавно сужаясь ко лбу и подбородку. Линии контура мягкие, без резких углов. Подбородок округлый, но не заостренный.

Визуальные маркеры:



Плавные, скругленные контуры.



Наибольшая ширина в средней части лица.



Гармоничные пропорции без резких переходов.

Знаменитости с овальной формой лица Кейт Миддлтон, Джордж Клуни, Шарлиз Терон

close Chris Jackson/AP

Круглое лицо

Длина и ширина лица практически равны. Мягкие, округлые контуры без угловатости. Скулы и щеки составляют самую широкую часть. Подбородок округлый, линия челюсти не выражена.

Визуальные маркеры:



Округлые линии по всему периметру.



Отсутствие четких углов и граней.



Мягкие, плавные переходы.

Знаменитости с круглой формой лица Кира Найтли, Селена Гомес, Кристен Белл

close IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Global Look Press

Квадратное лицо

Ширина лба, скул и линии челюсти практически идентичны. Четко выраженные углы нижней челюсти создают «квадратный» эффект. Подбородок часто плоский или слегка округлый.

Визуальные маркеры:



Прямая линия роста волос.



Ярко выраженные углы челюсти.



Широкий, массивный подбородок.

Знаменитости с квадратной формой лица Оливия Уайлд, Анджелина Джоли, Брэд Питт

close Анджелина Джоли на премьере фильма «Вечные» в Голливуде, 19 октября 2021 года Mario Anzuoni/Reuters

Прямоугольное лицо

Сочетает угловатость квадратной формы с удлиненными пропорциями. Длина значительно преобладает над шириной. Лоб и челюсть имеют сходную ширину, создавая вытянутый прямоугольный силуэт.

Визуальные маркеры:



Высокий лоб и удлиненный подбородок.



Прямые боковые контуры.



Угловатые очертания челюсти.

Знаменитости с прямоугольной формой лица Сара Джессика Паркер, Джоан Кроуфорд, Лив Тайлер

close Актриса Сара Джессика Паркер Joel Ryan/Invision/AP

Сердцевидное лицо

Широкий лоб и скулы контрастируют с узким, заостренным подбородком. Линия роста волос часто имеет V-образную форму. Скулы являются самой выразительной частью лица.

Визуальные маркеры:



Широкая линия лба и височной зоны.



Резкое сужение к подбородку.



Острый, выраженный кончик подбородка.

Знаменитости с сердцевидной формой лица Риз Уизерспун, Райан Рейнольдс, Скарлетт Йоханссон

close Риз Уизерспун Jordan Strauss/Invision/AP

Ромбовидное лицо

Скулы представляют самую широкую часть лица, тогда как лоб и подбородок узкие. Лицо имеет угловатые очертания с выраженными скулами и заостренным подбородком.

Визуальные маркеры:



Острые, высокие скулы.



Узкая линия лба и подбородка.



Угловатые контуры.

Знаменитости с ромбовидной формой лица Зендая, Ванесса Хадженс, Джонни Депп

close Джонни Депп Keystone Press Agency/Global Look Press

Треугольное лицо

Широкая линия челюсти контрастирует с узким лбом. Подбородок может быть как округлым, так и квадратным. Нижняя часть лица выглядит массивнее верхней.

Визуальные маркеры:



Широкая, выраженная челюсть.



Узкий лоб и височная зона.



Массивный подбородок.

Знаменитости с треугольной формой лица Дженнифер Энистон, Крис Пайн, Наоми Кэмпбелл

close Наоми Кэмпбелл в Burberry Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Как определить форму лица: 4 способа

Определить форму лица можно различными методами — от простого визуального анализа до точных измерений и использования современных технологий. Каждый подход имеет свои преимущества и может быть использован в зависимости от доступных инструментов и желаемой точности результата.

1. Визуальный осмотр перед зеркалом

Самый доступный метод, не требующий дополнительных инструментов. Встаньте перед зеркалом на расстоянии 30-50 см, соберите волосы, полностью открыв контуры лица. Мысленно оцените пропорции: какая зона кажется самой широкой (лоб, скулы или челюсть), насколько выражены углы, какова форма подбородка. Сравните свое отражение с описаниями основных форм лица. Этот способ отлично развивает насмотренность, но может требовать некоторого опыта для точного определения.

2. Метод контурного рисунка

Для этого способа понадобится сухой стираемый маркер или, как вариант, помада — ее всегда можно легко стереть. Встаньте перед зеркалом и аккуратно обведите контур своего лица непосредственно на зеркальной поверхности. Отойдите на шаг и проанализируйте получившуюся геометрическую фигуру. Этот наглядный метод позволяет буквально «увидеть» свою форму лица и особенно полезен для тех, кто с трудом определяет пропорции визуально.

3. Точные измерения сантиметровой лентой

Для измерений потребуется сантиметровая лента. При ее отсутствии можно использовать альтернативный метод: лента, бумага и карандаш позволят сделать отметки, которые затем измеряются линейкой. Дополнительно рекомендуется сделать фотографию анфас с нейтральным выражением лица для визуального анализа.

Шаг 1: Измерение ширины лица. Проведите три горизонтальных замера. Ширина лба измеряется по самой широкой части между висками. Ширина скул определяется между наиболее выступающими точками скуловых дуг. Ширина челюсти замеряется по линии от угла до угла нижней челюсти. Каждый параметр следует фиксировать максимально точно.

Шаг 2: Измерение длины лица. Вертикальный замер выполняется от середины линии роста волос на лбу до кончика подбородка по прямой линии. При наличии залысин или высокого лба необходимо определить, где естественным образом находилась бы линия роста волос.

Шаг 3: Анализ пропорций. Сравните полученные измерения с характерными соотношениями для каждой формы лица:

Овальное — скулы заметно шире лба и уже подбородка.



— скулы заметно шире лба и уже подбородка. Круглое — все три ширины (лоб, скулы, челюсть) почти равны, челюсть угловата.



— все три ширины (лоб, скулы, челюсть) почти равны, челюсть угловата. Квадратное — лоб, скулы и челюсть имеют практически одинаковую ширину.



— лоб, скулы и челюсть имеют практически одинаковую ширину. Прямоугольное — лоб и челюсть одинаковы по ширине, длина значительно превышает ширину.



— лоб и челюсть одинаковы по ширине, длина значительно превышает ширину. Сердцевидное — лоб шире скул, скулы шире челюсти, подбородок острый.



— лоб шире скул, скулы шире челюсти, подбородок острый. Ромбовидное — скулы значительно шире лба и челюсти.



— скулы значительно шире лба и челюсти. Треугольное — челюсть шире скул, скулы шире лба.

close bus109/Shutterstock/FOTODOM

4. Использование мобильных приложений

Современные технологии предлагают еще одно решение. Существуют специализированные приложения, которые с помощью искусственного интеллекта анализируют фотографию и определяют форму лица. Для точного результата сделайте селфи анфас с нейтральным выражением лица при хорошем освещении. Учтите, что точность может варьироваться в зависимости от качества приложения и фотографии.

Совет Для наиболее точного результата стоит комбинировать несколько методов. Начните с визуального осмотра, затем проверьте себя с помощью измерений или контурного метода. Мобильные приложения можно использовать как дополнительный инструмент для подтверждения своих выводов.



Помните, что многие лица сочетают признаки нескольких форм — в этом случае ориентируйтесь на преобладающие характеристики.

Смешанные формы: почему ваше лицо уникально

Геометрические формы лица в чистом виде встречаются редко. Большинство лиц сочетают признаки нескольких типов — и именно это создает уникальность.

Например:

Овал с сильной челюстью (овал + квадрат).



Круг с угловатыми скулами (круг + ромб).



Сердце с мягкими линиями (сердце + круг).

По словам Ольги Эмбер, люди «пытаются втиснуть» свое лицо в одну четкую категорию: овал, круг, сердце... Но правда в том, что у большинства из нас — смешанные черты. Широкий лоб плюс заостренный подбородок — и вот человек уже решает: «Я квадрат». Хотя на деле это может быть скорее перевернутое сердце или просто овал с сильной челюстью.

Я всегда обращаю внимание не на шаблоны, а на пропорции. Где лицо шире? Где уже? Как работают вместе линия скул, лба и подбородка? Именно это создает визуальный баланс — или его отсутствие. В кадре важно не то, вписываешься ли ты в воображаемый идеал, а то, как свет, ракурс и даже макияж играют с твоими уникальными чертами. Так что забудьте о строгих рамках. Смотрите на лицо как на уникальный рельеф — и тогда любая форма станет интересной задачей, а не проблемой. Ольга Эмбер фотограф

Как понять свою смешанную форму?

Определите доминирующую черту (самую широкую часть лица);

Отметьте второстепенные особенности (форма подбородка, линия скул);

Проанализируйте, как разные зоны сочетаются друг с другом.

Как точно оценить форму лица: совет врача-косметолога

Помимо замеров сантиметром, также следует обращать внимание на визуальные пропорции и анатомические особенности , отметила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, трихолог, трансфузиолог, основатель и главный врач ARTLEO CLINIC Екатерина Васильева.

close puhhha/Shutterstock/FOTODOM

Например, важно оценить:

Соотношение скуловой дуги и нижней трети лица — если жевательные мышцы гипертрофированы, это может нарушать гармонию, делая лицо излишне широким в нижней части.

Симметрию — небольшая асимметрия есть у всех, но выраженные различия между правой и левой половинами требуют коррекции.

Общую геометрию — например, если лицо визуально кажется «тяжелым» в районе челюсти, это может быть связано с особенностями мышц или жировых пакетов.

Прически, макияж и аксессуары: что подойдет каждой форме

Теперь, когда вы определили свою форму лица, настало время раскрыть ее потенциал. Это знание — ваш личный ключ к гармоничному образу, который работает на вас. Забудьте о строгих правилах — думайте об этом как о руководстве к эксперименту, где вы — главный стилист.

Овальное лицо считается эталоном пропорций, и ему подходит практически все, заметила фотограф. Смело экспериментируйте с любыми стрижками — от ультракороткого пикси до длинных волн. В макияже достаточно легкого контуринга по периметру лица, чтобы подчеркнуть естественную гармонию. С аксессуарами тоже сложно ошибиться: овал универсален. Однако избегайте слишком массивных украшений и высоких закрытых воротников — они могут нарушить баланс.

«Овальное лицо считается универсальным с точки зрения пропорций. Его главное преимущество — сбалансированность: лоб, скулы и подбородок гармонично сочетаются друг с другом», — подчеркнула Ольга Эмбер.

Фотографически это очень удобно: такое лицо хорошо смотрится с разных ракурсов, легко освещается и не требует сложных приемов коррекции. Оно органично сочетается с разными прическами, очками и аксессуарами.

Но важно подчеркнуть: универсальность не означает превосходство. Например, угловатые лица с выраженными чертами часто создают более драматичные и запоминающиеся кадры. Выразительность всегда ценнее шаблонной «идеальности». Ольга Эмбер фотограф

Круглое лицо выигрывает от асимметрии и вертикальных линий. Идеально подойдут стрижки с объемом на макушке и длинные косые челки — они визуально вытянут силуэт. В макияже акцент на скулы и затемнение по бокам лица создадут желаемый эффект. Выбирайте угловатые оправы очков и длинные серьги — они отвлекут внимание от округлости. А вот от обручей и круглых вырезов лучше отказаться — они подчеркнут то, что вы, возможно, хотели бы смягчить.

«Для круглого лица стоит избегать прямой густой челки и стрижек с тяжелыми горизонтальными линиями на уровне щек — они визуально укорачивают и расширяют лицо. Каре одной длины до подбородка только подчеркнет округлость, а не скорректирует форму», — объяснила собеседница «Газеты.Ru».

Квадратное лицо с его выразительными чертами требует мягкости и плавных линий. Волнистые стрижки и пышные укладки смягчат углы, а округлые формы оправ и сережек добавят гармонии. В контуринге сосредоточьтесь на скруглении углов лба и подбородка. Избегайте геометричных стрижек и прямых линий в аксессуарах — они могут сделать образ слишком жестким.

«Для квадратного лица не лучшим выбором станут короткие стрижки, акцентирующие внимание на нижней части, например, боб до линии челюсти без объема в области макушки. Прямые челки лишь усилят угловатость, добавляя резкости чертам», — обратила внимание фотограф.

Прямоугольное лицо нуждается в визуальном сокращении длины и добавлении объема по бокам. Короткие стрижки до подбородка, пышные челки и объемные волны отлично справятся с этой задачей. В макияже затемнение нижней части подбородка и линии роста волос поможет скорректировать пропорции. Выбирайте массивные очки и крупные серьги — они разобьют вертикаль, обратила внимание собеседница «Газеты.Ru». А вот длинные серьги-подвески и глубокие V-образные вырезы только удлинят лицо.

Широкие оправы — особенно с акцентом на верхнюю часть — визуально «разрезают» лицо поперек, уменьшая его высоту и придавая структуру. Это особенно заметно на портретах — лицо становится гармоничнее в кадре. Ольга Эмбер фотограф

Сердцевидное лицо с его широким лбом и узким подбородком требует баланса. Стрижки с объемом в области подбородка и боковые проборы отлично уравновешивают пропорции. В макияже легкое затемнение по краям лба и высветление центра лица создаст гармонию. Оправы очков с акцентом на нижнюю часть и серьги-гвоздики будут идеальным выбором. Избегайте массивных украшений наверху и заостренных форм — они могут нарушить баланс.

Ромбовидное лицо с его выразительными скулами требует смягчения углов и добавления объема на лбу и подбородке. Многослойные стрижки и волны справятся с этой задачей. В макияже затемнение скул и высветление центра лба и подбородка создадут нужный эффект. Овальные оправы и серьги средней длины подчеркнут достоинства. А вот геометричные стрижки и узкие оправы могут сделать черты излишне резкими.

Треугольное лицо с широкой челюстью и узким лбом требует акцента на верхней части. Стрижки с объемом на макушке и многослойные укладки отлично сбалансируют пропорции. В макияже затемнение линии челюсти и высветление центра лба визуально сузят низ. Массивные верхние части оправ и крупные серьги добавят гармонии. Избегайте тупых стрижек на уровне челюсти и акцента на нижней части лица — они могут усилить диспропорцию.

close Varavin88/Shutterstock/FOTODOM

Анатомия лица: почему универсальный уход не работает

Теперь, когда вы определили свою форму лица и знаете, как подобрать прическу, макияж и аксессуары, важно избежать распространенной ошибки. Запомните: ваше лицо — это не плоский шаблон, а сложный трехмерный рельеф с уникальными анатомическими особенностями каждой зоны, отметила врач-косметолог Екатерина Васильева.

Например, если у вас круглая форма лица, агрессивный массаж гуаша не создаст выраженные «острые скулы», как у девушек с ромбовидным типом. Напротив, такие методы могут нарушить естественную анатомию: вызвать растяжение сосудов, провисание тканей или даже усилить отечность.

Косметологи единогласны: выбирать уход только по форме лица — ошибка. Гораздо важнее понимать, как работают ваши мышцы, распределяется жировая ткань и меняется кожа с возрастом.

Что действительно влияет на выбор ухода:

Плотность кожи — на скулах она тоньше, чем на лбу и подбородке.

Активность сальных желез — Т-зона часто требует контроля жирности, тогда как щеки нуждаются в увлажнении.

Мышечная активность — гипертонус жевательных мышц у квадратного типа требует коррекции ботулотоксином в косметологии применяется для временного расслабления мимических мышц с целью разглаживания морщин и коррекции других косметических дефектов .

Тип старения — гравитационный (птоз) или мелкоморщинистый.

Косметологи никогда не выбирают процедуры, ориентируясь только на форму лица. Например, когда мы работаем с жевательными мышцами (уколы ботулотоксина), мы смотрим на то, насколько сами мышцы развиты, а не на то, квадратное у вас лицо или круглое. То же с филлерами: важно, как именно у вас расположены сосуды и жировая ткань, а не абстрактные пропорции. Если ошибиться с методом, можно сделать только хуже. Скажем, если применить RF-лифтинг (нагревание кожи) к тонкой, сухой коже с мелкими морщинами, — вместо подтяжки мы получим разрушение собственного коллагена и еще больше дряблости. Екатерина Васильева врач-косметолог, кандидат медицинских наук

Правильный подход начинается с понимания своей уникальной анатомии, а не следования шаблонам. Профессиональная диагностика у косметолога поможет подобрать процедуры, которые будут работать именно с вашими особенностями, а не против них.

Как изменить форму лица: реалистичные методы и мифы

Многие мечтают изменить форму лица — сделать скулы выразительнее, подбородок изящнее или сузить широкие скулы. Но важно разделять методы, которые дают временный визуальный эффект, и те, что действительно меняют анатомию.

Макияж и контуринг: искусство иллюзии

С помощью правильно нанесенного макияжа можно визуально скорректировать пропорции лица. Главное правило: темные оттенки скрывают и «уменьшают», светлые — выделяют и «приближают».

Самый эффективный прием изменения формы лица — это мягкий контуринг. Простыми словами: вы используете темный тон, чтобы «прятать» объем, и светлый, чтобы его «высветлять», тем самым «рисуя» новую форму лица. Ольга Эмбер фотограф

Основные принципы для разных форм:

Круглое лицо. Нанесите бронзер по бокам лба, вдоль скул (по диагонали к уголкам рта) и на кончик подбородка. Высветлите центр лба, переносицу и центральную часть подбородка.

Квадратное лицо. Затемните углы лба и челюсти. Высветлите центр лба, скулы и середину подбородка — это визуально вытянет лицо.

Прямоугольное лицо. Затемните линию роста волос и кончик подбородка. Светлый хайлайтер на скулах и по центру лба добавит объема.

Сердцевидное лицо. Затемните широкий лоб по краям и скулы. Выделите подбородок, чтобы сбалансировать пропорции.

Ромбовидное лицо. Затемните выступающие скулы и лоб по бокам. Высветлите центр лба и подбородок.

Совет Используйте кремовые текстуры для естественного перехода и всегда растушевывайте границы. Не переусердствуйте с количеством продукта — лучше наносить его в несколько слоев.

Массаж: правда и мифы

Массаж лица не может изменить костную структуру или кардинально поменять форму . Однако регулярный массаж может:

Улучшить лимфодренаж и уменьшить отечность



Повысить тонус мышц



Временно улучшить контуры лица

Косметологические процедуры: работа с анатомией

Только косметология может реально повлиять на пропорции лица .

close Shutterstock/FOTODOM

Популярные методы коррекции

Ботулотоксин — для сужения широкой нижней челюсти.



— для сужения широкой нижней челюсти. Филлеры — для коррекции асимметрии, изменения формы подбородка, увеличения скул.



— для коррекции асимметрии, изменения формы подбородка, увеличения скул. Нитевой лифтинг — для создания четкого овала.



— для создания четкого овала. Липолитики — для уменьшения объема в области щек и второго подбородка.

Что действительно важно

Помните: не существует «идеальной» формы лица. Гармония важнее следования шаблонам. Вместо того чтобы пытаться изменить свою природную форму, лучше подчеркнуть сильные стороны и научиться работать с особенностями.

Современная косметология предлагает множество возможностей для коррекции, но любое вмешательство должно быть основано на индивидуальной анатомии, а не на желании вписаться в определенный стандарт, заключила врач-косметолог Екатерина Васильева.