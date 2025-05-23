Что такое меланин и зачем нам нужен внутренний «солнечный фильтр»

Как понять, что в организме не хватает меланина, и как проявляется его избыток

Представьте: солнечный луч скользит по вашему плечу, играя на изгибах кожи, а волосы наполняются мягким золотистым сиянием. Именно меланин дарит этой игре света насыщенные оттенки. А еще он защищает от «солнечных сюрпризов» — ожогов и ранних морщин, помогает организму справляться со стрессом и поддерживает иммунную систему. Как работает этот «солнечный фильтр» внутри нас, зачем он нужен и что делать, если баланс меланина нарушился, разбиралась «Газета.Ru».

Что такое меланин

Меланин — коричневатый пигмент, отвечающий за цвет кожи, волос и радужной оболочки глаз. Он вырабатывается специальными клетками — меланоцитами — и придает нашему телу уникальные оттенки, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог Мария Пономарева. По сути, меланин — это природная «краска».

От количества и распределения пигмента зависит оттенок кожи: он может быть от светло-розового до темно-коричневого. Также меланин играет важную роль в защите клеток кожи от вредного воздействия солнечных лучей. Без достаточного количества меланина кожа человека становится более тонкой и приобретает повышенную чувствительность: она склонна к солнечным ожогам, а цвет радужной оболочки глаз может бледнеть.

Как вырабатывается меланин в организме

Меланоциты синтезируют меланин из аминокислоты тирозина под действием фермента тирозиназы. При этом синтез меланина в организме активизируется под воздействием солнечных лучей: в ответ на ультрафиолетовые лучи кожа темнеет, так как выработка пигмента усиливается.

«Меланин вырабатывается меланоцитами, которые находятся в нижнем слое эпидермиса. Процесс его образования называется меланогенез, и запускается он под действием ультрафиолетовых (УФ) лучей. То есть, когда мы загораем, кожа получает сигнал: «пора защищаться» — и активирует выработку меланина», — объяснила врач.

Количество производимого меланина у разных людей заложено генетически, однако на него влияют и внешние факторы. Гормоны (в частности, эстроген), возраст и хронический стресс — это факторы, которые могут существенно изменять уровень пигмента в организме.

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Например, известно, что с возрастом снижается активность фермента каталазы (что приводит к накоплению перекиси водорода в коже) и это угнетает синтез меланина.

Типы меланина

В организме человека различают несколько видов меланина. В коже и волосах преобладают два основных типа: эумеланин и феомеланин.

Эумеланин бывает черного и коричневого оттенка и отвечает за темный цвет кожи, волос и глаз человека. Волосы блондинов содержат преимущественно коричневый эумеланин.

Феомеланин придает тканям красноватые и желтоватые тона — именно он дает губам и рыжим волосам характерный цвет.

Кроме того, в мозге человека есть нейромеланин — темный пигмент, содержащийся в нервных структурах и участвующий в работе нервной системы. Известно, что дефицит нейромеланина может быть связан с развитием болезни Паркинсона.

Почему меланин важен для человека: основные функции пигмента

Меланин выполняет роль природного солнцезащитного фильтра. Он поглощает ультрафиолетовые лучи и предотвращает повреждения ДНК клеток кожи. Благодаря этому люди с темной кожей лучше переносят воздействие солнечных лучей и меньше подвержены ожогам.

Меланин — это своего рода природный «солнцезащитный крем». Он защищает клетки кожи от вредного воздействия УФ-излучения, снижая риск повреждения ДНК, а значит — и развития рака кожи. Кроме этого, меланин влияет на терморегуляцию (темная кожа лучше удерживает тепло) и даже участвует в работе иммунной системы. Мария Пономарева врач-дерматовенеролог

Меланин обладает выраженными антиоксидантными свойствами: он нейтрализует свободные радикалы и тем самым защищает организм от преждевременного старения. Ученые также отмечают, что этот пигмент помогает бороться со стрессом, способствует поддержанию работы печени, кишечника и иммунной системы.

Нарушения баланса меланина

Избыток меланина

Избыток меланина называют гиперпигментацией: он проявляется неравномерным тоном кожи и появлением темных пятен.

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«Переизбыток меланина может проявляться в виде гиперпигментации: появление темных пятен на коже — например, после воспалений, ожогов, гормональных изменений или просто из-за возраста. Классические примеры — пигментные пятна, мелазма, постакне», — отметила Мария Пономарева.

По словам врача, длительное воздействие солнца, травмы и воспаления усиливают этот эффект: на рубцах или местах поврежденной кожи выработка меланина становится выше, что приводит к заметному потемнению. Легче предотвратить нарушения пигментации, чем потом бороться с их последствиями, поэтому важна правильная защита кожи от солнца в летний период.

Недостаток меланина

Недостаток меланина приводит к депигментации кожи и волос. Считается, что витилиго и альбинизм — это состояния, при которых клетки не вырабатывают достаточного количества пигмента, обратила внимание собеседница «Газеты.Ru».

Недостаток меланина проявляется прежде всего в осветлении кожи, волос или радужки глаз. Например, при альбинизме — редком генетическом заболевании — организм практически не вырабатывает меланин. Такие люди особенно чувствительны к солнцу и имеют повышенный риск развития кожных заболеваний. Мария Пономарева врач-дерматовенеролог

При витилиго на коже появляются светлые (иногда почти белые) пятна из-за локального уничтожения меланоцитов, а при альбинизме обесцвечивается весь организм от рождения.

Как понять, что меланина не хватает

Недостаток меланина проявляется как в виде заметных визуальных изменений, так и в повышенной чувствительности к ультрафиолету и световым раздражителям глаз. Диагностика включает клинический осмотр, неинвазивные методы (лампа Вуда, спектрофотометрия), а при подозрении на генетические формы — молекулярно-генетическое тестирование.

Прямого анализа крови на меланин не существует, поскольку этот пигмент локализован в коже, волосах и глазах.

Визуальные признаки недостатка меланина

Неравномерный загар и белесые пятна. При гипопигментации кожа не удерживает ровный тон — на ней могут появляться светлые участки без загара или белые пятна по типу витилиго.

Витилиго. Это аутоиммунное заболевание, при котором разрушаются меланоциты и возникают молочно-белые пятна на любых участках кожи. По данным исследований, им страдают 0,5–2% людей в мире.

Альбинизм. Генетическая форма полного или частичного отсутствия меланина: кожа бледная, волосы светлые, часто с голубыми глазами и очень высокой фоточувствительностью.

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Преждевременная седина. При нехватке меланина в волосяных фолликулах волосы теряют пигмент и раньше становятся седыми или белыми.

Блеклый оттенок волос. Даже если полная депигментация отсутствует, волосы могут приобретать более светлый, безжизненный тон из-за снижения уровня меланина.

Офтальмологические и другие симптомы

Блеклый оттенок радужки. У людей с альбинизмом или выраженной гипопигментацией радужка глаз становится почти прозрачной или сизой.

Фотофобия и снижение остроты зрения. Меланин участвует в формировании сетчатки глаз; его дефицит приводит к светобоязни и ухудшению зрения.

Как проверяют нехватку меланина: диагностика • Осмотр под лампой Вуда. Под длинноволновым УФ-светом лампы Вуда здоровая кожа светится слегка синим, а гипопигментированные участки — ярко-белым, что помогает выявить очаги недостатка меланина.



• Спектрофотометрия и колориметрия. Приборы типа Mexameter измеряют отражение кожи в разных диапазонах волн и вычисляют индекс меланина. Низкие показатели индекса указывают на сниженный уровень пигментации (гипопигментацию).



• Биопсия и гистологическое исследование. В сложных случаях берут небольшой срез кожи и окрашивают его по методу Фонтана-Массон для выявления концентрации меланина в меланоцитах.



• Генетическое тестирование. При подозрении на наследственные формы (альбинизм) проводят анализ мутаций в генах меланогенеза (OCA-панель). Это позволяет подтвердить диагноз и оценить риски для потомства.

Когда обращаться к врачу

Появление новых белых пятен или прогрессирующее обесцвечивание кожи.

Быстрое появление седины в молодом возрасте.

Ярко выраженная светобоязнь или ухудшение зрения.

Частые солнечные ожоги при минимальном воздействии солнца.

❗️ Важно: не назначайте себе «лечение» самостоятельно! Использование мазей, кремов и других препаратов может ухудшить состояние кожи (если вы нашли пигментное пятно на каком-либо открытом участке) и организма в целом.

При первых тревожных признаках гипопигментации рекомендуется консультация дерматолога и офтальмолога, чтобы исключить серьезные генетические или аутоиммунные заболевания и подобрать оптимальную тактику коррекции.

Как восстановить уровень пигмента при нехватке

Если при обследовании выявлена нехватка меланина, врач-дерматолог обычно рекомендует комплексный подход.

Во-первых, важно правильное питание: продукты, богатые аминокислотой тирозином (мясо, рыба, бобовые) и медью (орехи, семечки, морепродукты), служат строительными блоками меланина. Также полезны витамины С, Е и группы В, участвующие в метаболизме пигмента.

Во-вторых, умеренное солнце стимулирует естественный синтез меланина: короткие и контролируемые солнечные ванны (с соблюдением мер безопасности) постепенно увеличивают выработку пигмента. При выраженной гипопигментации (например, при витилиго) могут назначаться фототерапия или подкожные инъекции препаратов, стимулирующих работу меланоцитов, но эти методы подбираются врачом индивидуально.

Мнение врача Если речь не о генетических нарушениях, а о временном снижении пигментации (например, из-за воспалений, гормональных сбоев или дефицита витаминов), то восстановить уровень меланина возможно, говорит врач-дерматовенеролог Мария Пономарева.



• Защита от солнца — парадокс, но избыток УФ может «перегружать» кожу и нарушать работу меланоцитов.



• Витамины — особенно важны витамины B12, D, медь и железо. Они участвуют в синтезе меланина.



• Фототерапия — используется при некоторых кожных заболеваниях, как, например, витилиго.



• Местные препараты — стимулирующие выработку меланина (по назначению врача).



• Общее здоровье — гормональный фон, работа щитовидной железы и печени тоже влияют на пигментацию.



Но важно понимать: если организм не запрограммирован вырабатывать больше меланина (как, например, при альбинизме), то «нарастить» его будет невозможно. В остальных случаях — все индивидуально и требует консультации врача-дерматолога.

Можно ли загорать при дефиците или избытке меланина?

При нехватке

Риски при витилиго

Депигментированные участки кожи лишены меланина и не имеют естественной защиты от УФ-лучей, поэтому они быстро обгорают и болят при солнечном воздействии.



Загар без надежного солнцезащитного крема и одежды может вызвать ожоги и даже спровоцировать симптом Кебнера — появление новых белых пятен на местах травмы кожи.



Обычные советы «посидите на солнышке и все пройдет» не применимы: витилиго требует специальных узкополосных UVB-сеансов в клинике (фототерапия), а не естественного загара на пляже.

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Риски при альбинизме

При альбинизме меланоциты практически не вырабатывают меланин, и кожа, волосы и глаза чрезвычайно чувствительны к солнечному свету.



Людям с альбинизмом категорически не рекомендуется загар на солнце или в солярии — даже кратковременное пребывание без защиты приводит к ожогам и повышает риск рака кожи.



Единственные «безопасные» УФ-воздействия — это лечебные сеансы под наблюдением дерматолога, а не самостоятельное загорание.

Рекомендации по фотозащите при нехватке меланина • Полный отказ от намеренного загара: никаких пляжных сеансов или соляриев — они лишь усугубят состояние кожи.

• Использование ежедневного солнцезащитного крема с SPF, широким спектром (UVA+UVB) и обновлением каждые 2–3 часа, особенно в летний сезон, или если живете в южной полосе.

• Ношение защитной одежды: широкополые шляпы, закрытые рубашки и солнечные очки с УФ-фильтром.

• По возможности избегайте солнца в «пиковые» часы (10:00–16:00) и находитесь в тени.

При избытке

Основные риски при гиперпигментации

Усиление темных пятен. При длительном или интенсивном загаре меланоциты увеличивают выработку меланина, что приводит к формированию возрастных и солнечных пятен.

Неровная пигментация. Солнце может вызывать «блочность» цвета кожи: одни участки становятся заметно темнее, другие — светлее, из-за чего тон лица выглядит пятнистым.

Долговременные последствия. Хроническое воздействие УФ-излучения не только усугубляет гиперпигментацию, но и ускоряет фотостарение: появление морщин, дряблость и изменение структуры кожи.

Когда обратиться к дерматологу? • Быстрое изменение пятен. Если новые участки резко выросли в размере, потемнели сильнее или стали неравномерными по краям, это повод для срочной консультации онкодерматолога.



• Изменение формы и цвета мелких пятен. Форма веснушек или родинок, которые изменяются под солнечным воздействием, требует проверки на предмет злокачественного перерождения.



• Хроническая гиперпигментация (мелазма). При стойких темных пятнах, не исчезающих самостоятельно, показана специализированная терапия: фототерапия, химические пилинги и отбеливающие средства строго по назначению врача.

Ни при дефиците, ни при избытке меланина обычный загар на солнце не является безопасным решением.

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В первом случае это чревато ожогами и прогрессированием депигментации, во втором — усилением гиперпигментации. Правильный подход включает консультацию дерматолога, медицинскую фототерапию (при витилиго) и строгую фотозащиту в быту.

Меланин — это больше, чем просто «краситель» кожи, волос и глаз: он выполняет важнейшие функции защиты от ультрафиолета, замедляет фотостарение и поддерживает иммунную систему. Баланс этого пигмента в организме определяет не только оттенок кожи, но и ее здоровье — при дефиците мы рискуем ожогами и повышенной светочувствительностью, а при избытке сталкиваемся с пигментными пятнами и неровным тоном. Понимание того, как синтез меланина регулируется, какие есть типы пигмента и как диагностировать нарушения, поможет вовремя скорректировать уход: от правильного питания и умеренного солнца до консультации дерматолога. Берегите «солнечный фильтр» внутри себя, следите за балансом меланина и наслаждайтесь здоровой и ровной кожей!