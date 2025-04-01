Как правильно набрать вес без вреда для здоровья: советы нутрициолога

10 частых ошибок при наборе веса и как их избежать

Недостаток веса может быть столь же опасен для здоровья, как и его избыток. С этой проблемой сталкиваются многие люди, и возникает вопрос: как увеличить массу тела без вреда для организма. Ведь если просто увеличить калорийность рациона, это не всегда может пойти на пользу. «Газета.Ru» разобралась в причинах недостаточного веса, возможных рисках этого состояния и с помощью нутрициолога составила детальные рекомендации по безопасному набору массы тела.

Причины недостаточного веса

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году около 390 млн взрослых в мире (в возрасте 18 лет и старше) имели пониженную массу тела. Дефицит веса может быть вызван различными факторами и заболеваниями, отметила в беседе с «Газетой.Ru» биолог и нутрициолог Анастасия Романова. ​

Генетическая предрасположенность. Некоторые люди от природы имеют быстрый обмен веществ и эктоморфный тип телосложения, характеризующийся худощавостью и трудностью в наборе массы.​

Неполноценное питание. Недостаточное потребление калорий и питательных веществ, несбалансированный рацион или нерегулярные приемы пищи могут привести к снижению массы тела.​

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Хронические заболевания. Заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные нарушения (например, гипертиреоз), диабет и другие хронические состояния могут способствовать потере веса.​

Психологические факторы. Стресс, депрессия, тревожные расстройства и расстройства пищевого поведения, такие как анорексия или булимия, могут привести к значительному снижению массы тела.​

«Также дефицит сна и сильные стрессовые ситуации негативно сказываются на общем состоянии организма, что может приводить к потере веса», — подчеркнула Анастасия Романова.

Высокая физическая активность. Интенсивные тренировки или физически требовательная работа без адекватного восполнения затраченных калорий могут привести к дефициту массы тела.

Как определить дефицит веса: расчет индекса массы тела (ИМТ) Индекс массы тела (ИМТ) — это показатель, позволяющий оценить соответствие массы тела и роста человека. Он рассчитывается по формуле:



ИМТ = масса тела (кг) / (рост (м))²

• Например, при весе 50 кг и росте 1,65 м: ИМТ = 50 / (1,65 × 1,65) 18,37



Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), значения ИМТ интерпретируются следующим образом:



• Менее 16 — выраженный дефицит массы тела

• 16-18,5 — недостаточная (дефицит) масса тела

• 18,5-24,9 — нормальная масса тела

• 25-29,9 — избыточная масса тела (предожирение)

• 30 и более — ожирение различных степеней



Если ваш ИМТ ниже 18,5, это может свидетельствовать о дефиците массы тела. Однако важно знать, что ИМТ не учитывает соотношение жировой и мышечной ткани, поэтому для более точной оценки состояния организма рекомендуется дополнительно проводить анализ состава тела.

Риски, связанные с недостаточным весом

Недостаток массы тела может привести к серьезным последствиям для здоровья, обратила внимание нутрициолог.

При определенных показателях индекса массы тела могут возникнуть необратимые последствия. ИМТ ниже 18,5 считается недостаточным, в то время как выраженный дефицит — менее 16 — требует медицинского вмешательства. Критическим является ИМТ ниже 15, что может потребовать парентерального питания — внутривенной инфузии в обход ЖКТ. Анастасия Романова нутрициолог, биолог

К самым распространенным рискам для здоровья из-за дефицита массы тела относят:

Ослабление иммунной системы. Низкий вес может привести к снижению иммунной функции, повышая восприимчивость к инфекциям и замедляя процесс выздоровления.​

Остеопороз и повышенная хрупкость костей. Дефицит массы тела увеличивает риск развития остеопороза из-за недостатка витамина D и кальция, что делает кости более хрупкими и подверженными переломам.​

Проблемы с фертильностью. У женщин низкий вес может вызвать нерегулярный менструальный цикл, аменорею (отсутствие менструаций) и проблемы с зачатием.​

Мышечная атрофия. Значительный недостаток веса может привести к уменьшению мышечной массы, снижению силы и выносливости.​

Анемия. Неполноценное питание при дефиците веса может привести к недостатку железа и развитию анемии, сопровождающейся усталостью, головокружением и одышкой.​

Также, по словам собеседницы «Газеты.Ru», сильный дефицит тела может снижать умственные способности и поражать сердечно-сосудистую и нервные системы .

Чем ниже индекс массы тела, тем опаснее возвращение к норме. Это состояние часто сопровождается психоневрологическими симптомами, и работа с такими пациентами часто требует участия психиатров. Рекомендуется как можно раньше обратиться за помощью к специалистам для минимизации последствий. Анастасия Романова нутрициолог, биолог

Как правильно набрать вес без вреда для здоровья: 7 главных принципов

1. Увеличьте калорийность рациона

Для набора массы тела необходимо создать калорийный профицит, то есть потреблять больше калорий, чем организм тратит. Рекомендуется увеличить суточное потребление на 250-500 ккал. Важно, чтобы дополнительные калории поступали из питательных и полезных продуктов, а не из фастфуда или сладостей.

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«Выбирайте продукты с высокой нутритивной ценностью. Это должны быть качественные белки, жиры и углеводы, а также легко усваиваемая пища. Вполне подойдут детские питания, бульоны и жидкие блюда. Важно тщательно пережевывать еду», — отметила нутрициолог.

Чтобы рассчитать индивидуальную норму потребления калорий и постепенно увеличивать количество, воспользуйтесь специальным калькулятором «Газеты.Ru».

2. Чаще ешьте

Увеличьте количество приемов пищи до 5-6 раз в день, включая основные приемы и перекусы. Это способствует равномерному поступлению энергии и питательных веществ, облегчая достижение необходимой калорийности. ​

3. Сбалансируйте питание

Рацион должен включать:​

Белки: необходимы для восстановления и роста мышц. Рекомендуется употреблять от 1,2 до 1,8 г белка на 1 кг массы тела. Источники: нежирное мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые. ​

Углеводы: обеспечивают энергией. Отдавайте предпочтение сложным углеводам: цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, крупы, фрукты и овощи.

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Жиры: полезны для здоровья сердца, а также важны для гормонального баланса и усвоения витаминов. Включайте в рацион полезные жиры: авокадо, орехи, семена, оливковое масло.

4. Добавьте калорийных и питательных продуктов

Включите в рацион продукты с высокой энергетической плотностью:​

Овес — богат витаминами группы B, железом и клетчаткой.​



— богат витаминами группы B, железом и клетчаткой.​ Авокадо — содержит полезные жиры, витамины C, E и калий.​



— содержит полезные жиры, витамины C, E и калий.​ Ореховые масла — источник здоровых жиров и белка.​



— источник здоровых жиров и белка.​ Сухофрукты — удобный перекус, богатый калориями и микроэлементами.​



— удобный перекус, богатый калориями и микроэлементами.​ Растительные масла — оливковое, льняное — добавляйте в салаты и готовые блюда.



— оливковое, льняное — добавляйте в салаты и готовые блюда. Молочные продукты: сыр, молоко, йогурт — богаты белком и кальцием. ​

Специалисты рекомендуют включить в рацион растительные ферменты или системные ферменты для улучшения усвоения макронутриентов. Особое внимание стоит уделить восстановлению слизистых кишечника и микрофлоры, что поможет предотвратить синдром мальабсорбции [потеря одного или многих питательных веществ — «Газета.Ru»]. Это можно достичь с помощью обволакивающих клетчаток и пробиотиков. Анастасия Романова нутрициолог, биолог

5. Больше занимайтесь и гуляйте

Физическая активность, особенно силовые упражнения, способствует набору мышечной массы. Тренировки с отягощениями стимулируют рост мышц, что приводит к здоровому увеличению массы тела без сильной потери калорий во время занятий спортом.

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Если вы по каким-то причинам не можете выполнять силовые упражнения, то отдайте предпочтение регулярным легким физическим нагрузкам, таким как прогулки на свежем воздухе, йога, растяжка и другие упражнения (не кардио). По словам нутрициолога, это также способствуют улучшению состояния.

6. Отдыхайте и достаточно спите

Сон продолжительностью 7-9 часов в сутки необходим для восстановления организма и эффективного набора массы. Хронический недосып может замедлить процессы роста мышц и привести к накоплению жировой ткани.​

7. Контролируйте стресс

Стресс негативно влияет на аппетит и обмен веществ. Практики релаксации, такие как медитация, йога и дыхательные упражнения, помогут снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.​

10 частых ошибок при наборе веса: как их избежать

Набор веса — задача, требующая внимательного и осознанного подхода. Ошибки в этом процессе могут не только замедлить достижение желаемых результатов, но и нанести вред здоровью.

Важно вести здоровый образ жизни и анализировать первопричины потери массы тела для их устранения. Таким образом, осознанный подход к питанию, восстановлению и лечению может помочь в наборе массы тела без вреда для здоровья. Анастасия Романова нутрициолог, биолог

1. Избыточное потребление калорий

Ошибка: чрезмерное увеличение калорийности рациона без учета качества потребляемых продуктов.​

Последствия:



Набор жировой массы вместо мышечной.​



Повышение уровня холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.​

Рекомендации: • Увеличивайте калорийность постепенно, контролируя состав тела и общее самочувствие.

• Сосредоточьтесь на качестве потребляемых продуктов, выбирая те, которые богаты питательными веществами.



2. Неправильный баланс макронутриентов

Ошибка: несбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе.​

Последствия:



Недостаток белка может замедлить рост мышечной массы.​



Чрезмерное потребление углеводов и жиров может привести к накоплению жировой ткани.​

Рекомендации: • Поддерживайте сбалансированное соотношение макронутриентов, соответствующее вашим индивидуальным потребностям и целям.

• Включайте в рацион разнообразные источники белка, полезные жиры и сложные углеводы.



3. Недостаточное потребление белка

Ошибка: потребление недостаточного количества белка, необходимого для восстановления и роста мышц.​

Последствия:



Замедление процессов восстановления после тренировок.​



Снижение эффективности набора мышечной массы.​

Рекомендации: • Стремитесь потреблять от 1,2 до 1,8 г белка на 1 кг массы тела в день.

• Распределяйте потребление белка равномерно в течение дня для оптимального усвоения.



4. Пропуск приемов пищи

Ошибка: нерегулярное питание и пропуск приемов пищи, особенно завтрака.​

Последствия:



Сложности в достижении необходимого суточного калоража.​



Снижение уровня энергии и продуктивности в течение дня.​

Рекомендации: • Составьте расписание приемов пищи и придерживайтесь его, включая 5-6 приемов пищи в день.

• Планируйте питание заранее, чтобы избежать пропусков и обеспечить регулярное поступление питательных веществ.





5. Употребление нездоровой пищи

Ошибка: потребление фастфуда, сладостей и продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров.​

Последствия:



Набор жировой массы вместо мышечной.​



Повышение риска развития хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые патологии.​

Рекомендации: • Сосредоточьтесь на потреблении цельных, минимально обработанных продуктов.

• Включайте в рацион фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и полезные жиры.



6. Недостаточное потребление углеводов

Ошибка: ограничение потребления углеводов из-за опасений набора жировой массы.

Последствия:



Снижение уровня энергии и выносливости.​



Замедление процессов восстановления после физических нагрузок.​

Рекомендации: • Включайте в рацион сложные углеводы, такие как цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты и овощи.

• Регулируйте потребление углеводов в зависимости от уровня физической активности и индивидуальных потребностей.



7. Игнорирование физических упражнений

Ошибка: отсутствие регулярных физических нагрузок, особенно силовых тренировок.​

Последствия:



Набор веса преимущественно за счет жировой ткани.​



Снижение мышечного тонуса и силы.​

Рекомендации • Включите в программу тренировок упражнения с отягощениями для стимуляции роста мышечной массы.

• Составьте сбалансированный план тренировок, учитывающий ваши цели и уровень подготовки.



8. Недостаточное потребление калорий

Ошибка: потребление недостаточного количества калорий, необходимого для создания профицита энергии, который способствует набору массы.​

Последствия:



Замедление или отсутствие прироста массы тела.​



Использование организмом мышечной ткани в качестве источника энергии, что приводит к большей потере мышечной массы.​

Рекомендации: • Рассчитайте свою суточную потребность в калориях с учетом уровня физической активности и увеличьте потребление на 300-500 ккал в день.

• Отдавайте предпочтение питательным продуктам с высокой энергетической плотностью.



9. Недостаточный отдых и восстановление

Ошибка: пренебрежение отдыхом, недостаточный сон и чрезмерные физические нагрузки без адекватного восстановления.

Последствия:



Перетренированность и хроническая усталость.



Повышенный риск травм и ослабление иммунитета.



Замедление прогресса в наборе мышечной массы.

Рекомендации: • Спите не менее семи часов в сутки, чтобы обеспечить организму полноценное восстановление.

• Включайте дни отдыха между тренировками для предотвращения перетренированности.

• Используйте техники восстановления, такие как массаж, растяжка и самомассаж.

10. Недостаточный контроль стресса

Ошибка: игнорирование высокого уровня стресса и отсутствие методов его управления.

Последствия:



Потеря аппетита или, наоборот, неконтролируемое переедание нездоровой пищей или сладостями.



Нарушение обмена веществ и ухудшение гормонального фона (повышение уровня кортизола).



Ухудшение качества сна и общего самочувствия.