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Названы продукты, содержащие самые полезные для сердца жиры

Nature: замена сливочного масла растительным укрепляет здоровье сердца

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Ученые из Технологического университета Чалмерса (Швеция) и Немецкого института питания человека установили, что отказ от сливочного масла в пользу богатых ненасыщенными жирами продуктов (растительных масел) снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие 113 человек. В течение 16 недель одна группа придерживалась диеты с высоким содержанием насыщенных животных жиров, в то время как другая группа придерживалась диеты, богатой ненасыщенными жирами растительного происхождения.

Насыщенные жиры имеют твердую консистенцию и преимущественно животное происхождение. Они встречаются в сале, сосисках, сыре, сливках, молоке, сливочном масле, а также некоторых растительных продуктах — пальмовом и кокосовом маслах. Ненасыщенные жиры получают из растительного сырья — рапса, подсолнечника, льна.

После завершения эксперимента ученые взяли у участников образцы крови для лабораторных анализов и приступили к наблюдению за добровольцами. В течение нескольких лет наблюдения исследователи фиксировали все новые случаи развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Оказалось, что у лиц, потреблявших больше продуктов с ненасыщенными жирами растительного происхождения, эти патологии возникали реже, чем у тех, кто отдавал предпочтение насыщенным жирам.

Ученые объяснили, что потребление полезных растительных масел (оливкового, льняного) способствовало улучшению липидного (жирового) профиля крови. Липидный профиль заключается в определении уровней триглицеридов, общего холестерина и холестерина липопротеинов различной плотности. При нормальной концентрации этих соединений в организме снижается вероятность развития атеросклероза, гипертонии и других факторов болезней сердца и сосудов.

Ранее в оливках нашли вещество, которое снижает уровень сахара и помогает похудеть.

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