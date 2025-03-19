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Химическая завивка волос: какую выбрать, чтобы получить красивые кудряшки

Как работает химическая завивка, плюсы и минусы, кому она подходит, уход после процедуры
Автор: Эксперт:
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Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Химическая завивка стала одним из главных трендов в укладке волос минувшего года и уверенно перекочевала в 2025-й. Этот метод превращения прямых волос в кудри и локоны, появившийся более сотни лет назад, сегодня переживает новую волну популярности. Как работает химическая завивка, каковы ее плюсы и минусы, какой вид завивки выбрать и как правильно ухаживать за волосами после этой процедуры — в материале «Газеты.Ru».

Что такое химическая завивка и как она появилась Плюсы и минусы химической завивки Основные виды химической завивки волос Противопоказания к химической завивке Уход за волосами после химической завивки

Что такое химическая завивка и как она появилась

Химическая завивка — это салонная процедура, позволяющая на длительный срок превратить прямые волосы в кудри. Подробно о сути метода и его преимуществах рассказала «Газете.Ru» визажист международного класса, свадебный стилист, эксперт по волосам Вера Румянцева.

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progressman/Shutterstock/FOTODOM

История химической завивки началась в 1905 году, когда немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал общественности свое изобретение: перманентную завивку. Свой метод парикмахер долго отрабатывал и испытывал на супруге Катарине. Его первые опыты по созданию стойких кудряшек были рискованными и дарили жене не только локоны, но и ожоги. Впрочем, Катарину неудачи супруга не пугали: вновь и вновь она выступала в роли модели. В конце концов, эксперименты увенчались успехом.

Карл Несслер представил общественности машину, которая завивала волосы путем нагрева. Щелочной состав, нанесенный на шевелюру, разрушал дисульфидные связи внутри волоса, а горячие латунные стержни помогали сформировать кудри.

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Maurice Ambler/Getty Images

Изначально процесс завивки был длительным и занимал не менее пяти часов. Кудри сохраняли свою форму около полугода. В 1938 году метод Несслера уступил место технологии «холодной» завивки. Ее выполняли с использованием кислоты — тиогликолята аммония. Процедура была еще более длительной — занимала до 8 часов — и обладала рядом побочек. Так, например, обладательницы слабых волос после завивки начинали стремительно лысеть.

С тех пор технология химической завивки эволюционировала. Сегодня парикмахеры используют качественные и безопасные препараты, хотя подходит такая процедура по-прежнему не всем.

Плюсы и минусы химической завивки

Среди плюсов такой завивки Вера Румянцева выделяет:

  • Длительный результат. Завивка держится от 2–3 месяцев до полугода, в зависимости от типа волос и состава.
  • Объем и пышность волос, визуально их становится больше.
  • Упрощение некоторых видов укладки: локоны могут держаться легче.

Минусы химической завивки:

  • Риск пересушивания и повреждения волос из-за агрессивных химических веществ.
  • Волосы после процедуры могут стать более пористыми и ломкими, требовать более тщательного ухода.
  • При некачественно проведенной процедуре или неправильном уходе возможные негативные последствия усиливаются (ломкость, тусклость волос и пр.).

Основные виды химической завивки волос

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Hyung min Choi/Shutterstock/FOTODOM

Классическая или щелочная завивка

  • Основана на применении щелочного состава, чаще всего на базе тиогликолевой кислоты и аммиака или аммониевых соединений.
  • Хорошо подходит для «трудных» волос — жестких и толстых, дает достаточно упругий завиток.
  • Может быть агрессивней для волос и кожи головы.

Ацидная или кислотная завивка

  • Используются составы на кислотной основе — с малым содержанием аммиака или без него. В состав часто входят глицериновые и тиогликолатные компоненты.
  • Это более щадящий вариант по сравнению с классическим, но требуется больше времени воздействия, а завиток может получиться менее ярко выраженным.
  • Подходит для тонких, поврежденных или ослабленных волос.

Нейтральная завивка

  • Как правило, у такого состава рН сбалансирован ближе к нейтральному уровню — около 7.
  • Это универсальный вариант, который подходит большинству типов волос, сопровождается меньшим раздражением кожи головы.
  • По стойкости завитка и воздействию на волосы считается «золотой серединой» между кислотной и щелочной завивкой.

Биозавивка

  • Используются препараты без аммиака и тиогликолевой кислоты, чаще всего главным действующим веществом является цистеамин(производное аминокислоты цистеина).
  • Более щадящий вариант, формально не содержит агрессивных компонентов, но все же воздействует на структуру волос.
  • Дает мягкий, естественный завиток, как правило, не такой стойкий, как при классической химии.

Подвиды химической завивки

  • Аминокислотная завивка. Похожа на биозавивку, но дополнительно в состав входят аминокислоты и протеины, призванные «восстанавливать» структуру волос.
  • Шелковая завивка. Разновидность биозавивки. В ее составе есть протеины шелка, помогающие смягчить воздействие химических компонентов.
  • Японская завивка. Еще один вариант биозавивки. В состав входят коллагеновые и липидные комплексы.

«При выборе конкретного способа химической завивки нужно учитывать состояние волос, их тип, чувствительность кожи головы, а также желаемую степень завитка», — напомнила Вера Румянцева.

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Противопоказания к химической завивке

Метод создания стойких кудрей подходит далеко не всем обладательницам прямых волос. Прежде чем решиться на процедуру, важно выяснить ваш тип волос и ознакомиться с противопоказаниями.

Противопоказания к процедуре:

  • Аллергические реакции на компоненты препаратов. Обязательно сделайте тест-пробу перед процедурой.
  • Недавнее окрашивание волос агрессивными красками или обесцвечивание, сильное повреждение или чрезмерная сухость волос.
  • Заболевания кожи головы — например, себорея, псориаз, микоз и другие. Открытые раны и царапины на голове также являются противопоказанием к процедуре.
  • Состояние волос после хны или басмы — может быть непредсказуемая реакция: состав не ляжет равномерно, цвет может измениться.
  • Беременность, грудное вскармливание, прием гормональных препаратов — гормональный фон может повлиять на результат завивки.
  • Период восстановления после болезней или операций, когда организм ослаблен — волосы могут хуже перенести процедуру.
  • Активная стадия выпадения волос или чрезмерная ломкость.

Иногда мастера рекомендуют повременить с химической завивкой, если в недавнее время(одну-две недели назад) был сеанс термовоздействия, например, кератиновое выпрямление, ботокс для волос и другие процедуры. Эти процессы могут вступать в конфликт.

Уход за волосами после химической завивки

Даже самая дорогая и бережная химическая завивка — большой стресс для волос. После процедуры очень важно правильно ухаживать за кудрями, отмечает Вера Румянцева. Она рекомендует женщинам несколько шагов по уходу:

  • Первое мытье. После химической завивки рекомендуется воздержаться от мытья волос минимум 48 часов, а иногда до 72 часов, чтобы фиксатор окончательно стабилизировал новые связи в волосах.
  • Выбор специальных средств. Используйте мягкие шампуни, по возможности без сульфатов, а также увлажняющие бальзамы и кондиционеры, созданные специально для вьющихся волос. Хорошо работают питательные и восстанавливающие маски 1-2 раза в неделю — с кератином, протеином шелка, маслами.
  • Защита волос. Избегайте горячего фена — старайтесь использовать режим низкой температуры с диффузором, чтобы сохранить упругость завитков.
  • Укладка. При укладке используйте стайлинговые продукты для кудрявых волос — муссы, кремы для завитков. Они помогут сформировать локоны и предотвратить пушистость.
  • Осторожное расчесывание. Пользуйтесь гребнем с широкими зубьями или специальными щетками для кудрявых волос. Не расчесывайте мокрые волосы слишком интенсивно. Лучше аккуратно разобрать пряди пальцами или гребнем.
  • Дополнительное питание. Применяйте несмываемые спреи или сыворотки, содержащие аргановое, кокосовое и другие масла, витамины, протеины.
  • Коррекция завивки. По мере отрастания волос завивку можно корректировать, так как у корней волосы будут без завитка. Обычно коррекцию делают через несколько месяцев, когда локоны теряют форму.

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progressman/Shutterstock/FOTODOM

«Химическая завивка может подарить красивый и стойкий завиток, но требует ответственного подхода как к выбору мастера и состава, так и к уходу за волосами после процедуры», — добавила Вера Румянцева. Она также посоветовала не пренебрегать профессиональными процедурами ухода в салонах красоты.

При правильном уходе и соблюдении рекомендаций специалиста волосы долго будут радовать вас безупречными локонами.

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