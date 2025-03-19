Химическая завивка волос: какую выбрать, чтобы получить красивые кудряшки

Как работает химическая завивка, плюсы и минусы, кому она подходит, уход после процедуры

Химическая завивка стала одним из главных трендов в укладке волос минувшего года и уверенно перекочевала в 2025-й. Этот метод превращения прямых волос в кудри и локоны, появившийся более сотни лет назад, сегодня переживает новую волну популярности. Как работает химическая завивка, каковы ее плюсы и минусы, какой вид завивки выбрать и как правильно ухаживать за волосами после этой процедуры — в материале «Газеты.Ru».

Что такое химическая завивка и как она появилась

Химическая завивка — это салонная процедура, позволяющая на длительный срок превратить прямые волосы в кудри. Подробно о сути метода и его преимуществах рассказала «Газете.Ru» визажист международного класса, свадебный стилист, эксперт по волосам Вера Румянцева.

Химическая или, как ее еще называют, перманентная завивка — это процедура, при которой под воздействием специальных химических составов меняется форма волоса. Главный компонент, чаще всего тиогликолевая кислота или ее производные, проникает в кортекс (центральную часть) волоса и временно разрушает дисульфидные связи. Затем с помощью фиксатора эти связи стабилизируются в новом положении — так волос получает желаемую форму. Вера Румянцева визажист международного класса, свадебный стилист, эксперт по волосам

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История химической завивки началась в 1905 году, когда немецкий парикмахер Карл Людвиг Несслер впервые продемонстрировал общественности свое изобретение: перманентную завивку. Свой метод парикмахер долго отрабатывал и испытывал на супруге Катарине. Его первые опыты по созданию стойких кудряшек были рискованными и дарили жене не только локоны, но и ожоги. Впрочем, Катарину неудачи супруга не пугали: вновь и вновь она выступала в роли модели. В конце концов, эксперименты увенчались успехом.

Карл Несслер представил общественности машину, которая завивала волосы путем нагрева. Щелочной состав, нанесенный на шевелюру, разрушал дисульфидные связи внутри волоса, а горячие латунные стержни помогали сформировать кудри.

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Изначально процесс завивки был длительным и занимал не менее пяти часов. Кудри сохраняли свою форму около полугода. В 1938 году метод Несслера уступил место технологии «холодной» завивки. Ее выполняли с использованием кислоты — тиогликолята аммония. Процедура была еще более длительной — занимала до 8 часов — и обладала рядом побочек. Так, например, обладательницы слабых волос после завивки начинали стремительно лысеть.

С тех пор технология химической завивки эволюционировала. Сегодня парикмахеры используют качественные и безопасные препараты, хотя подходит такая процедура по-прежнему не всем.

Плюсы и минусы химической завивки

Среди плюсов такой завивки Вера Румянцева выделяет:

Длительный результат. Завивка держится от 2–3 месяцев до полугода, в зависимости от типа волос и состава.



Объем и пышность волос, визуально их становится больше.



Упрощение некоторых видов укладки: локоны могут держаться легче.

Минусы химической завивки :

Риск пересушивания и повреждения волос из-за агрессивных химических веществ.



Волосы после процедуры могут стать более пористыми и ломкими, требовать более тщательного ухода.



При некачественно проведенной процедуре или неправильном уходе возможные негативные последствия усиливаются (ломкость, тусклость волос и пр.).

Основные виды химической завивки волос

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Классическая или щелочная завивка

Основана на применении щелочного состава, чаще всего на базе тиогликолевой кислоты и аммиака или аммониевых соединений.



Хорошо подходит для «трудных» волос — жестких и толстых, дает достаточно упругий завиток.



Может быть агрессивней для волос и кожи головы.

Ацидная или кислотная завивка

Используются составы на кислотной основе — с малым содержанием аммиака или без него. В состав часто входят глицериновые и тиогликолатные компоненты.



Это более щадящий вариант по сравнению с классическим, но требуется больше времени воздействия, а завиток может получиться менее ярко выраженным.



Подходит для тонких, поврежденных или ослабленных волос.

Нейтральная завивка

Как правило, у такого состава рН сбалансирован ближе к нейтральному уровню — около 7.



Это универсальный вариант, который подходит большинству типов волос, сопровождается меньшим раздражением кожи головы.



По стойкости завитка и воздействию на волосы считается «золотой серединой» между кислотной и щелочной завивкой.

Биозавивка

Используются препараты без аммиака и тиогликолевой кислоты, чаще всего главным действующим веществом является цистеамин (производное аминокислоты цистеина) .



. Более щадящий вариант, формально не содержит агрессивных компонентов, но все же воздействует на структуру волос.



Дает мягкий, естественный завиток, как правило, не такой стойкий, как при классической химии.

Подвиды химической завивки

Аминокислотная завивка . Похожа на биозавивку, но дополнительно в состав входят аминокислоты и протеины, призванные «восстанавливать» структуру волос.



. Похожа на биозавивку, но дополнительно в состав входят аминокислоты и протеины, призванные «восстанавливать» структуру волос. Шелковая завивка . Разновидность биозавивки. В ее составе есть протеины шелка, помогающие смягчить воздействие химических компонентов.



. Разновидность биозавивки. В ее составе есть протеины шелка, помогающие смягчить воздействие химических компонентов. Японская завивка. Еще один вариант биозавивки. В состав входят коллагеновые и липидные комплексы.

«При выборе конкретного способа химической завивки нужно учитывать состояние волос, их тип, чувствительность кожи головы, а также желаемую степень завитка», — напомнила Вера Румянцева.

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Противопоказания к химической завивке

Метод создания стойких кудрей подходит далеко не всем обладательницам прямых волос. Прежде чем решиться на процедуру, важно выяснить ваш тип волос и ознакомиться с противопоказаниями.

Противопоказания к процедуре:

Аллергические реакции на компоненты препаратов. Обязательно сделайте тест-пробу перед процедурой.



Недавнее окрашивание волос агрессивными красками или обесцвечивание, сильное повреждение или чрезмерная сухость волос.



Заболевания кожи головы — например, себорея, псориаз, микоз и другие. Открытые раны и царапины на голове также являются противопоказанием к процедуре.



Состояние волос после хны или басмы — может быть непредсказуемая реакция: состав не ляжет равномерно, цвет может измениться.



Беременность, грудное вскармливание, прием гормональных препаратов — гормональный фон может повлиять на результат завивки.



Период восстановления после болезней или операций, когда организм ослаблен — волосы могут хуже перенести процедуру.



Активная стадия выпадения волос или чрезмерная ломкость.

Иногда мастера рекомендуют повременить с химической завивкой, если в недавнее время(одну-две недели назад) был сеанс термовоздействия, например, кератиновое выпрямление, ботокс для волос и другие процедуры. Эти процессы могут вступать в конфликт.

Уход за волосами после химической завивки

Даже самая дорогая и бережная химическая завивка — большой стресс для волос. После процедуры очень важно правильно ухаживать за кудрями, отмечает Вера Румянцева. Она рекомендует женщинам несколько шагов по уходу:

Первое мытье . После химической завивки рекомендуется воздержаться от мытья волос минимум 48 часов, а иногда до 72 часов, чтобы фиксатор окончательно стабилизировал новые связи в волосах.



. После химической завивки рекомендуется воздержаться от мытья волос минимум 48 часов, а иногда до 72 часов, чтобы фиксатор окончательно стабилизировал новые связи в волосах. Выбор специальных средств . Используйте мягкие шампуни, по возможности без сульфатов, а также увлажняющие бальзамы и кондиционеры, созданные специально для вьющихся волос. Хорошо работают питательные и восстанавливающие маски 1-2 раза в неделю — с кератином, протеином шелка, маслами.



. Используйте мягкие шампуни, по возможности без сульфатов, а также увлажняющие бальзамы и кондиционеры, созданные специально для вьющихся волос. Хорошо работают питательные и восстанавливающие маски 1-2 раза в неделю — с кератином, протеином шелка, маслами. Защита волос . Избегайте горячего фена — старайтесь использовать режим низкой температуры с диффузором, чтобы сохранить упругость завитков.



. Избегайте горячего фена — старайтесь использовать режим низкой температуры с диффузором, чтобы сохранить упругость завитков. Укладка . При укладке используйте стайлинговые продукты для кудрявых волос — муссы, кремы для завитков. Они помогут сформировать локоны и предотвратить пушистость.



. При укладке используйте стайлинговые продукты для кудрявых волос — муссы, кремы для завитков. Они помогут сформировать локоны и предотвратить пушистость. Осторожное расчесывание . Пользуйтесь гребнем с широкими зубьями или специальными щетками для кудрявых волос. Не расчесывайте мокрые волосы слишком интенсивно. Лучше аккуратно разобрать пряди пальцами или гребнем.



. Пользуйтесь гребнем с широкими зубьями или специальными щетками для кудрявых волос. Не расчесывайте мокрые волосы слишком интенсивно. Лучше аккуратно разобрать пряди пальцами или гребнем. Дополнительное питание . Применяйте несмываемые спреи или сыворотки, содержащие аргановое, кокосовое и другие масла, витамины, протеины.



. Применяйте несмываемые спреи или сыворотки, содержащие аргановое, кокосовое и другие масла, витамины, протеины. Коррекция завивки. По мере отрастания волос завивку можно корректировать, так как у корней волосы будут без завитка. Обычно коррекцию делают через несколько месяцев, когда локоны теряют форму.

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«Химическая завивка может подарить красивый и стойкий завиток, но требует ответственного подхода как к выбору мастера и состава, так и к уходу за волосами после процедуры», — добавила Вера Румянцева. Она также посоветовала не пренебрегать профессиональными процедурами ухода в салонах красоты.

При правильном уходе и соблюдении рекомендаций специалиста волосы долго будут радовать вас безупречными локонами.