В чем польза яблочного уксуса и кому он противопоказан

Как правильно принимать яблочный уксус, чтобы не навредить своему здоровью

Яблочный уксус — продукт, который активно используют не только для приготовления разных блюд, но и для укрепления здоровья. В чем его полезные свойства, какие у него противопоказания и как правильно применять натуральный яблочный уксус в своем рационе — в материале «Газеты.Ru».

Что такое яблочный уксус

Яблочный уксус — это результат ферментации яблочного сока. Он применяется в медицине, косметологии и кулинарии. По словам нутрициолога и парафармацевта Юлии Поповой, яблочный уксус известен еще со времен Вавилона и древнего Египта, первые упоминания о нем встречаются примерно за 5 тыс. лет до нашей эры. Уже тогда люди оценили его лечебные свойства и приятный вкус.

Яблочный уксус — это продукт, содержащий полезные молочнокислые бактерии Lactobacillus, комплекс органических кислот, такие минералы, как калий, магний, натрий, фосфор, кальций, железо, витамины С, Е, А, Р, группу В, бета-каротин, а еще природный энтеросорбент пектин. Юлия Попова нутрициолог

«Популярность яблочного уксуса связана с доступностью и многочисленными заявлениями о его пользе для здоровья. Однако не все из них подтверждены наукой, а неправильное применение может навредить», — рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

1 - 2 ст. л. безопасная дневная норма потребления яблочного уксуса

Полезные свойства яблочного уксуса

Как рассказала Зарема Тен, основные активные компоненты продукта — уксусная кислота (5-6%), а также витамины группы B, калий, магний и полифенолы.

По словам врача, яблочный уксус:

Замедляет всасывание углеводов и улучшает чувствительность к инсулину. Исследование Diabetes Care (2004) показало, что употребление 1 ст. л. уксуса перед едой снижает скачки глюкозы на 34% у людей с инсулинорезистентностью.



(2004) показало, что употребление 1 ст. л. уксуса перед едой снижает скачки глюкозы на 34% у людей с инсулинорезистентностью. Стимулирует выработку желудочного сока, что полезно при гипоацидности пониженной кислотности .



. Ежедневное употребление яблочного уксуса может оказывать благотворное влияние на липидный профиль у пациентов с диабетом 2-го типа — по данным исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare(2023).



в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare(2023). Обладает антимикробными свойствами, подавляя рост возбудителей кишечных инфекций — E. coli и Salmonella.



Помогает в борьбе с акне благодаря антибактериальному действию. При этом разбавленный уксус используют наружно. Однако научных подтверждений эффективности мало.



Уменьшает уровень ЛПНП «плохого» холестерина . Это показали опыты на животных. Клинических данных по людям пока недостаточно.

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Среди полезных свойств яблочного уксуса нутрициолог Юлия Попова выделила следующие:

Природные ферменты в яблочном уксусе помогают улучшить пищеварение, нормализовать кислотность, справиться с изжогой.



За счет содержащегося в нем калия яблочный уксус положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.



Продукт помогает справиться с грибками на ногтевой пластине, благодаря своим антисептическим свойствам.



Способность подавлять вредные бактерии и вирусы делает яблочный уксус незаменимым помощником при сезонных ОРВИ.



Кислоты и витамины, содержащиеся в уксусе, заряжают энергией, поддерживая работу митохондрий специализированных структур в каждой клетке человеческого организма, кроме эритроцитов .



. Облегчает состояние при отравлениях.

«Однако, важно понимать, что уксус — это вспомогательный инструмент в управлении здоровьем, его употребление никак не может заменить необходимое лечение», — подчеркнула Юлия Попова.

Вредные свойства яблочного уксуса и противопоказания для его применения

Яблочный уксус — не панацея, обращает внимание Зарема Тен. Его неконтролируемое применение может привести к различным нарушениям.

Вредные свойства яблочного уксуса

Кислота разрушает защитный слой зубов, повышая риск кариеса. Поэтому если вы решили применять яблочный уксус в виде добавки к воде, рекомендовано пить такой раствор через трубочку и полоскать рот водой.



У людей с гастритом, язвой или ГЭРБ гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью уксус провоцирует изжогу и боль. Таким пациентам рекомендовано отказаться от приема уксуса натощак и разбавлять его, чтобы снизить концентрацию — 1 ч. л. на стакан воды.



уксус провоцирует изжогу и боль. Таким пациентам рекомендовано отказаться от приема уксуса натощак и разбавлять его, чтобы снизить концентрацию — 1 ч. л. на стакан воды. Злоупотребление более 2 ст. л. в день может вызвать гипокалиемию, особенно при приеме диуретиков.



может вызвать гипокалиемию, особенно при приеме диуретиков. Уксус усиливает действие инсулина и сердечных препаратов. Консультация врача перед применением обязательна!

Не советует бездумно увлекаться этим полезным, но не самым безобидным продуктом и Юлия Попова. Нужно крайне осторожно употреблять уксус, как и прочие кислоты, при наличии таких диагнозов, как:

гастрит с повышенной кислотностью, язвенные болезни ЖКТ, колиты;



ГЭРБ;



синдром повышенной проницаемости кишечника;



панкреатит;



печеночная, почечная недостаточность;



цирроз;



гепатиты;



камни в желчном пузыре;



повышенная чувствительность десен, зубов, повреждение эмали;



индивидуальные реакции.

Однозначно не стоит прибегать к уксусу в стадии обострения любой болезни ЖКТ. Перед началом приема важно убедиться, что слизистые не раздражены и восстановить их при необходимости. Яблочный уксус может быть противопоказан аллергикам. Как и любой другой ферментированный продукт, он поднимает уровень гистамина. Юлия Попова нутрициолог

Подбирать соотношение уксуса и воды нужно с оглядкой на самочувствие и состояние здоровья.

Важно! Нельзя пить яблочный уксус в чистом виде, не разбавляя его водой.

Как выбрать качественный яблочный уксус

Чтобы получить максимум пользы от этого продукта, Юлия Попова советует выбирать нефильтрованный и непастеризованный уксус, который не подвергался дополнительной обработке и сохранил все свои качества.

«Приобретайте товар в стеклянной таре, ведь при контакте с пластиком в уксус может перейти содержащийся в нем бисфенол», — подчеркнула нутрициолог.

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4 - 6% составляет кислотность натурального уксуса. У синтетических аналогов — до 9%.

Эксперты рекомендуют выбирать нефильтрованный уксус с пометкой «с матерью»/«with the morther». Это означает, что в нем присутствует биопленка из бактерий и дрожжей. Визуально яблочный уксус может быть умеренно прозрачным или чуть мутноватым за счет естественного осадка. На дне допустимы темные хлопья или сгусток — та самая уксусная «матка», которая со временем может погрузиться на дно посуды. Также может быть немного пузырьков или пены на поверхности. Цвет желтый, насыщенный разных оттенков.

«Качественный уксус имеет свежий яблочный аромат и приятный сладко-кислый вкус. Хранить уксус можно в холодильнике или прохладном темном месте», — отмечает Юлия Попова.

Как использовать яблочный уксус в кулинарии

Яблочный уксус используется при приготовлении множества блюд. Это отличный помощник хозяек в кулинарии.

Яблочный уксус добавляет блюдам кислинку, заменяя лимонный сок или винный уксус. Не нагревайте яблочный уксус выше 60°C, чтобы сохранить его полезные свойства. Зарема Тен врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Варианты применения яблочного уксуса в кулинарии:

Заправка для салата.



Маринад для курицы, мяса, рыбы.



Напитки.



Веганский майонез.

Рецепты

Маринад для мяса, птицы, рыбы

Смешать 3 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. горчицы, 2 ст. л. растительного масла, молотую паприку, сушеные или измельченные травы (розмарин, орегано, укроп, фенхель). Смазать маринадом мясо, дать пропитаться 20-30 минут.

Заправка для зеленых салатов

Смешать 3 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. жидкого меда, 1 ч. л. горчицы, 5 ст. л. оливкового масла. Прекрасно подходит к салатам с зеленью, яйцами, отварной птицей.

Дрессинг для десертов

Смешать 3 ст. л. яблочного уксуса, 3 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. мускатного ореха, ванилин на кончике ножа. Этим соусом тонкой струйкой можно поливать пироги, торты, добавлять в натуральный йогурт или творог.

Детокс-напиток

Смешать 1 ч. л. уксуса + 200 мл воды + 1 ч. л. меда + долька имбиря. Пить утром за 20 минут до завтрака.

Веганский майонез

Взбить блендером 100 мл соевого молока, 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. горчицы, 200 мл растительного масла.

Также натуральным яблочным уксусом можно заменить специальный уксус для приготовления роллов.

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Как использовать яблочный уксус для оздоровления

Для улучшения пищеварения, нормализации кислотности желудка, снижения патогенной нагрузки в кишечнике

На 1 стакан теплой воды добавить 1 ч. л. ложку уксуса.



Пить за полчаса до еды.



Если через пять-семь дней нет дискомфорта в желудке, изжоги, можно увеличить дозу до 1 ст. л. уксуса на стакан.

При варикозном расширении вен

Неразведенным яблочным уксусом смазывают ноги.

Для поддержки сердечно-сосудистой системы, снижения холестерина, коррекции лишнего веса, профилактики и лечения респираторных заболеваний