Как похудеть после новогодних праздников и не навредить здоровью: советы врача

Как похудеть, чтобы не вернулся вес? Основы рациона и легкие тренировки

После новогодних праздников с бесконечными застольями многие сталкиваются с проблемой — пара лишних килограммов. Попытка избавиться от них за несколько дней с помощью жестких и модных диет может лишь усугубить состояние здоровья, а после — и вовсе удвоить потерянные килограммы. Как похудеть, чтобы вес не вернулся, при этом сохранив свое здоровье, «Газета.Ru» узнала у врача-психофизиолога, кандидата биологических наук Виктории Долгих.

Как безопасно похудеть: основы рациона и важность белков, жиров, углеводов

Безопасное похудение — это процесс, который требует времени, умения правильно подходить к питанию и физическим нагрузкам. Важно не только снизить вес, но и сделать это так, чтобы сохранить здоровье и не причинить организму вред, отметила в беседе с «Газетой.Ru» врач-психофизиолог, нейробиолог, кандидат биологических наук Виктория Долгих.

3 основы сбалансированного рациона

Сбалансированный рацион — это основа успешного похудения. Он должен быть разнообразным и включать все необходимые макро- и микроэлементы.

1. Изучите свои потребности в калориях. Чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, но не чрезмерно его сокращать. С помощью онлайн-калькулятора от «Газеты.Ru» рассчитайте свою норму калорий и уменьшите количество потребляемых калорий на 10-20% от нормы.

Разнообразие продуктов. Включите в рацион все группы продуктов:

Белки : нежирное мясо, рыба, бобовые, яйца, молочные продукты.



: нежирное мясо, рыба, бобовые, яйца, молочные продукты. Жиры : растительные масла, орехи, авокадо. Обращайте внимание на правильные источники жиров, избегая трансжиров.



: растительные масла, орехи, авокадо. Обращайте внимание на правильные источники жиров, избегая трансжиров. Углеводы: предпочтительно выбирать сложные углеводы, такие как цельнозерновые продукты, овощи, фрукты.

Регулярные приемы пищи. Разделите суточный объем пищи на 4-6 небольших приемов или 2-4 больших, но сбалансированных. Это поможет избежать чувства голода и поддерживать уровень энергии.

«Последний прием пищи рекомендуется осуществлять не позднее 8 часов вечера. Кроме того, полезно соблюдать ночной интервал между ужином и завтраком в 12 часов. Такой подход помогает организму лучше перерабатывать энергию и способствует улучшению метаболизма. Количество приемов пищи может варьироваться от двух до 6 раз в день, но порции при этом должны быть сбалансированными, а питание функциональным», — подчеркнула врач.

Важно всегда помнить, что в каждый прием пищи должно попадать 20-40 граммов белка и 10-15 — пищевых волокон.

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Важность БЖУ

Баланс между белками, жирами и углеводами (БЖУ) важен для безопасного похудения. Такой подход помогает поддерживать уровень энергии и предотвращает чувство голода.

1. Определите пропорции БЖУ

Если человек потребляет больше калорий, чем его организм способен расходовать, излишки энергии неизбежно откладываются в виде жира, обратила внимание Виктория Долгих.

«Особенно это касается рациона, богатого простыми углеводами, сахаром и насыщенными жирами, а также недостатка белка и пищевых волокон. Такие пищевые привычки способствуют набору веса и могут привести к метаболическим нарушениям. Чтобы избежать этого, необходимо придерживаться сбалансированного питания, которое включает в себя белки, углеводы и жиры в правильных пропорциях», — объяснила она.

Белки: 15-25% от общего количества калорий. Они важны для восстановления и наращивания мышечной массы, особенно если вы занимаетесь спортом.

Жиры: 25-35% от общего количества калорий. Отдавайте предпочтение ненасыщенным жирам, таким как оливковое и рапсовое масла, рыбий жир.

Углеводы: 45-65% от общего количества калорий. Сосредоточьтесь на сложных углеводах, которые обеспечивают длительное чувство сытости.

Рекомендуемые нормы БЖУ в граммах По словам врача, рекомендуемые нормы для сбалансированного рациона следующие:



• Белки: 1,5 грамма на килограмм текущего веса. При интенсивных физических нагрузках эту норму можно увеличить, так как белок необходим для восстановления и роста мышц.



• Углеводы: не более 200 граммов в день. При этом предпочтение следует отдавать сложным углеводам, содержащимся в цельнозерновых продуктах, овощах и бобовых.



• Жиры: 1–1,5 грамма на килограмм идеального веса. Это означает, что если ваш идеальный вес составляет, например, 60 кг, то суточная норма жиров должна быть 60–90 граммов.



• Пищевые волокна (клетчатка): около 30 граммов в сутки. Они содержатся в цельных злаках, зернах, бобовых, овощах и фруктах, способствуя улучшению пищеварения и поддержанию чувства сытости.



2. Учитывайте качество пищи

Вместо простых углеводов, таких как сахар и белая мука, предпочтите сложные углеводы — цельнозерновые продукты, картофель, бобовые и все виды овощей и фруктов.

«Важно обратить внимание на качество потребляемой пищи. Безусловно стоит исключить из рациона продукты с добавленным сахаров, изделия из муки высшего сорта и алкоголь. Эти продукты не только способствуют набору веса, но и вызывают зависимость, ухудшают настроение, снижают продуктивность и повышают риск развития неинфекционных заболеваний и преждевременной старости», — отметила врач-психофизиолог.

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Продукты, способствующие снижению веса

Некоторые продукты помогают ускорить процесс похудения и при этом поддерживают здоровье.

Высококалорийные натуральные продукты. Например, авокадо, орехи и семена содержат полезные жиры и способствуют насыщению.

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Овощи и фрукты. Овощи (особенно зеленые) и фрукты полезны благодаря высокому содержанию клетчатки, которая помогает контролировать аппетит и улучшает пищеварение.

Продукты, богатые клетчаткой. Бобовые, цельнозерновые злаки и семена льна. Клетчатка способствует более длительному ощущению сытости.

Нежирные белковые продукты. Курица, индейка, рыба, молочные изделия помогут поддержать уровень белка в рационе.

Для эффективного похудения важно создать дефицит калорий, то есть потреблять меньше энергии, чем тратит организм. Однако дефицит не должен быть чрезмерным, чтобы не замедлить обмен веществ и не навредить здоровью. Виктория Долгих врач-психофизиолог, кандидат биологических наук

Суточная калорийность для похудения зависит от возраста, пола, уровня физической активности и других индивидуальных факторов.

1500–1800 ккал составляет оптимальная суточная норма для похудения

Сколько нужно пить воды в процессе похудения

Вода — один из важнейших факторов в процессе похудения. Она помогает организму функционировать правильно и способствует снижению веса.

Поддерживайте уровень гидратации организма. Рекомендуется выпивать от 1,5 до 2 литров воды в день. При физической активности и в жаркую погоду потребление воды следует увеличить.

Пейте до и во время еды. Выпивайте стакан воды перед приемом пищи. Это поможет вам занять часть объема желудка, уменьшив чувство голода.

Заменяйте сладкие напитки. Исключите или минимизируйте потребление газированных и сладких напитков, которые содержат много сахара и калорий без питательной ценности.

Отслеживайте уровень жидкости. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество жидкости через воду и жидкости из еды (супы, фрукты). Обратите внимание на коричневый цвет мочи — он может быть признаком обезвоживания, если он слишком темный.

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Как уменьшить порции без голода: 6 главных правил

Уменьшение порций — важный шаг на пути к снижению веса, но многие люди опасаются, что это приведет к постоянному чувству голода. Однако существуют методы, которые помогут вам сократить размеры порций, не испытывая при этом дискомфорта.

1. Следуйте принципам осознанного питания

Осознанное питание — это подход к еде, при котором вы внимательно относитесь к процессу приема пищи. Он включает в себя внимание к тому, что и как вы едите, и помогает лучше контролировать свои порции.

Сосредоточьтесь на еде. Избегайте отвлечений во время еды — выключите телевизор, оставьте телефон в стороне и сосредоточьтесь на каждом укусе. Это поможет вам насладиться пищей и, как следствие, проще почувствовать насыщение.

Ешьте медленно. Прибавьте время к приему пищи. Следует тщательно пережевывать продукты и осмысливать вкус, текстуру и ароматы. Это не только увеличит удовольствие от еды, но и даст вашему организму возможность правильно оценить, когда он насытился.

Следите за сигналами голода и сытости. Научитесь слушать свой организм. Перед приемом пищи задайте себе вопросы: «Я голоден?» или «Я просто хочу поесть из-за скуки или стресса?». Когда вы чувствуете, что сыты, лучше остановиться.

2. Используйте меньшую посуду и придерживайтесь функционального питания

Проблема большого количества пищи на тарелке часто заключается в визуальном восприятии.

Маленькие тарелки и чашки. Переход на меньшую посуду может помочь в контроле порций. Мы склонны полностью заполнять тарелки, и меньший размер посуды может помочь визуально создать впечатление полной тарелки, хотя фактически порция будет меньше.

Делите порции на несколько блюд. Например, вместо одной большой тарелки с не очень полезной пищей, распределите ее на две или три меньшие. Это поможет избежать ощущения переедания и создаст более запоминающийся прием пищи.

Вместе с тем, уменьшение порции — не самое главное, отметила Виктория Долгих.

«Главное, чтобы рацион был концентрированным на макро- микроэлементы при оптимальном калораже. Это называется функциональным питанием. К примеру, у вас на тарелке порция белой рыбы 200 граммов, овощей 100 граммов и белково-полбяного хлеба 80 граммов. По калориям это будет немного — всего 400 ккал, а вот по белку — 40 граммов белка, по пищевым волокнам — целых 12 граммов. Для женщины весом в 60 килограмм — это половина суточной нормы. При этом такое блюдо будет сытным за счет белка и пищевых волокон, а калорий в нем совсем мало, 25% от допустимой суточной нормы», — объяснила собеседница «Газеты.Ru».

3. Применяйте правила порционирования

Давайте поговорим о некоторых простых правилах, которые помогут вам правильно определять размер индивидуальной порции именно для вас.

Используйте размер ладони. Для определения размера порции белка (мясо, рыба) ориентируйтесь на размер вашей ладони. Для углеводов (например, риса или макарон) используйте размер кулака, а для жиров (орехи, масла) — размер пальца. Это позволит вам легко ориентироваться и не переедать.

Заботьтесь о сбалансированности. Состав продуктов на тарелке должен включать даже небольшое количество белков, жиров и углеводов, что помогает создать чувство насыщения. Это уменьшит вероятность переедания.

4. Увеличьте долю продуктов с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка — важный компонент рациона, который не только полезен для работы желудочно-кишечного тракта, но и помогает дольше сохранять чувство сытости.

Ешьте овощи и фрукты. Добавляйте больше овощей и фруктов в свои блюда. Они содержат много клетчатки и воды, что делает их низкокалорийными по сравнению с другими продуктами. Например, можно добавить салат перед основным блюдом или замещать высококалорийные закуски на нарезанные овощи.

Выбирайте цельные зерна. Замените белый хлеб и макароны на цельнозерновые аналоги. Цельные зерна содержат больше клетчатки и полезных веществ, что способствует более длительному чувству насыщения.

5. Пейте достаточно воды

Иногда жажду можно спутать с голодом. Правильный питьевой режим способен значительно улучшить ваши усилия по снижению веса. Перед приемом пищи выпейте стакан воды. Это поможет занять часть пространства в желудке и немного уменьшить чувство голода.

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6. Развивайте позитивное отношение к еде

Психология играет важную роль в отношении к похудению и в целом к еде.

Не переставайте радоваться еде. Диета не должна быть наказанием. Найдите здоровые и вкусные рецепты, которые вам нравятся, чтобы поддерживать интерес к еде. Это поможет избежать чувства ограниченности.

Не избегайте желаемого. Если вам хочется сладкого, не стоит полностью от него отказываться. Оставайтесь в рамках разумного и выбирайте меньшие порции полезных угощений (сухофрукты и так далее), чтобы удовлетворить свои вкусовые предпочтения, не перегружая себя калориями.

Основной принцип правильного питания — достаточное количество белка и пищевых волокон за один прием пищи, а также умеренное потребление жиров. Кроме того, исключите сахар из рациона и продукты, куда его добавляют, так как при регулярном потреблении промышленного сахара возникает нейрохимическая зависимость, а также инсулинорезистентность, что провоцирует набор жира и вечный голод с неконтролируемым аппетитом. Виктория Долгих кандидат биологических наук

Чем опасны «модные» диеты с быстрым результатом

Некоторые люди прибегают к помощи так называемых модных диет. Они часто обещают быстрое снижение веса и на первый взгляд выглядят действительно соблазнительно. Такие диеты могут включать ограничения на определенные продукты или предлагать радикальные изменения в питании. Однако такие подходы нередко могут оказать негативное влияние на здоровье.

Недостаток питательных веществ. Многие из таких диет сводят потребление калорий до минимума около 600-700 ккал, то есть меньше оптимальной суточной нормы или исключают целые группы продуктов (например, углеводы или жиры). Это может привести к дефициту витаминов, минералов и других необходимых веществ, что негативно сказывается на состоянии кожи, волос, органов и систем в целом.

Снижение метаболизма. Резкое сокращение калорий может привести к замедлению обмена веществ. Организм начинает «экономить» энергию, что затрудняет дальнейшее снижение веса и может привести к набору массы после прекращения диеты.

Психологические последствия. Жесткие ограничения могут вызвать чувство вины или стыда за съеденные продукты, приводя к неправильным пищевым привычкам. Эмоциональное переедание становится реакцией на строжайшие ограничения, и это создает порочный круг.

Временный эффект. Многие люди, соблюдающие модные строгие диеты, вскоре возвращаются к прежнему образу жизни и снова набирают вес. Это происходит из-за того, что они не выстраивают устойчивые привычки питания, а закладывают основу для циклов «диета — набор веса», а не «диета — поддержание веса».

Риски для здоровья. Суровые диеты могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта и психическим расстройствами.

Среди «модных» диет, которые могут быть опасны, стоит отметить экстремальные ограничения в питании и голодание. Такие подходы могут привести к дефициту питательных веществ, ослаблению иммунной системы и даже к расстройствам пищевого поведения. Голодание может вызвать резкие колебания уровня сахара в крови, что негативно сказывается на общем самочувствии. Виктория Долгих врач-психофизиолог, кандидат биологических наук

Почему стоит избегать голодания и чем оно опасно

Помимо модных диет, которые позволяют худеющим есть хотя бы что-то, некоторые люди прибегают к голоданию и употребляют на протяжении нескольких дней или недель только воду, чай и другие низкокалорийные напитки. Никакой еды.

Несмотря на то, что голодание, будь то кратковременное (интервальное голодание) или длительное, может показаться эффективным способом похудения, оно также влечет за собой серьезные риски.

Снижение мышечной массы. При длительном голодании организм начинает использовать не только жировую ткань, но и мышечную. Это может негативно повлиять на физическую работоспособность и общее состояние здоровья.

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Дефицит энергии. Ощущение голода и недостаток питательных веществ могут привести к снижению энергии, плохому настроению и ухудшению концентрации. Это может отразиться на работе, учебе и даже повседневной жизни.

Физиологические проблемы. Голодание может вызвать сбои в обмене веществ, привести к расстройствам пищеварения, проблемам с сердцем и другим заболеваниям. Некоторые люди могут страдать от головокружения, слабости, головных болей и прочих неприятных симптомов.

Обострение пищевых расстройств. У людей, предрасположенных к пищевым расстройствам, голодание может ухудшить состояние и привести к деструктивному поведению, в частности к нервной анорексии.

Обратный эффект. После голодания многие люди стремятся компенсировать потерянные за время ограничений калории, что может привести к перееданию и превышению обычного уровня потребления калорий.

Как избежать вредных последствий диет? Чтобы не столкнуться с негативными последствиями диет и голодания, следуйте этим рекомендациям:



• Составьте сбалансированный рацион. Убедитесь, что ваш рацион разнообразен и включает все необходимые макро- и микроэлементы. Рассмотрите возможность консультации с диетологом или врачом-эндокринологом для составления персонализированного плана питания.



• Слушайте свое тело. Изучите сигналы, которые подает ваш организм. Различайте голод и жажду, не переедайте и практикуйте осознанное питание.



• Не стесняйтесь консультироваться с экспертами. Если вы хотите похудеть, лучше всего обратиться к профессионалам, которые помогут выработать здоровые и устойчивые привычки.



• Фокусируйтесь на здоровье, а не на весе. Развивайте положительное отношение к своему телу. Сосредоточьтесь на том, как вы себя чувствуете, и на здоровье, а не на цифрах на весах.



Вместо голодания лучше придерживаться сбалансированного подхода к питанию, который включает разнообразные и функциональные продукты, регулярные физические нагрузки. Здоровый образ жизни — это не только правильное питание, но и активность, которая способствует поддержанию нормального веса и улучшению здоровья в целом. Виктория Долгих кандидат биологических наук

Какие тренировки можно делать дома, чтобы похудеть

Физические упражнения — неотъемлемая часть похудения. Вот несколько примеров эффективных тренировок, которые можно выполнять дома.

Кардио: 3 примера упражнений

Берпи — высокоинтенсивное упражнение, которое задействует все группы мышц.

Скакалка — отличное кардио для повышения сердечного ритма и сжигания калорий.

Бег на месте — легко выполнить даже в ограниченном пространстве.

Силовые: 3 примера упражнений

Отжимания — укрепляют грудные мышцы и мышцы рук.

Приседания — помогают развивать силу нижней части тела и сжигать жировую ткань.

Планка — отличное упражнение для пресса и стабилизации всего тела.

Растяжка: 3 примера упражнений

Скручивания — помогают улучшить гибкость и расслабить мышцы.

Наклоны — способствуют растяжению задней поверхности ног.

Повороты торса — улучшают подвижность позвоночника.

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Основные причины избыточного веса

Избыточный вес — это не только проблема эстетики, но и серьезный вопрос для здоровья. Существует множество причин, способствующих увеличению массы тела, обратила внимание Виктория Долгих.

Неправильное питание — высококалорийные продукты с низкой питательной ценностью заполняют наш рацион. Чрезмерное увлечение фастфудом и сладостями приводит к избыточному потреблению калорий.

Малоподвижный образ жизни — недостаток физической активности приводит к накоплению жировой ткани и замедлению обмена веществ.

Генетическая предрасположенность — некоторые люди более склонны к набору веса из-за наследственности.

Психологическое состояние — стресс и депрессия могут вызывать желание заедать эмоции, что также способствует набору лишнего веса.

Эндокринные расстройства — гормональные изменения могут серьезно повлиять на массу тела. Эндокринолог поможет определить, нет ли нарушений, способствующих увеличению веса.

«Основные причины избыточного веса — это неправильное питание: переедание, потребление лишних калорий, большого количества быстрых углеводов и жира. Заедание стресса, еда на ночь. Современный человек стал мало тратить калорий из-за сидячего образа жизни, недостатка физической нагрузки, на лишний вес влияют и генетические факторы, и некоторые нарушения работы эндокринной системы», — рассказала врач.

Она добавила, что у всех людей разный исходный код тела, который достался им по наследству: метаболизм, гормональный фон и распределение жировой ткани. Однако важно помнить, что, несмотря на генетическую предрасположенность, образ жизни, питание и физическая активность могут существенно влиять на то, как эти генетические факторы проявляются.

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Как лишний вес влияет на здоровье: 6 основных моментов

Лишний вес представляет собой не только проблему избыточных килограммов, но также значительно сказывается на здоровье, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других хронических заболеваний. Он может ухудшать общее состояние организма, приводить к снижению энергии и физической активности, а также негативно влиять на качество жизни, вызывая психологический дискомфорт и социальную изоляцию.

Избыточный вес может привести к множеству заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и даже некоторые виды рака. Кроме того, он может вызывать одышку, боли в суставах и ухудшение общего качества жизни. С каждым лишним килограммом увеличивается нагрузка на организм, что может негативно сказаться на здоровье. Виктория Долгих врач-психофизиолог, кандидат биологических наук

1. Сердечно-сосудистая система. Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Увеличение массы тела приводит к повышению артериального давления (гипертонии), что негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.

2. Обмен веществ и диабет. Ожирение и лишний вес ассоциируются с повышенным риском развития диабета 2 типа. Это происходит из-за того, что жировая ткань, особенно в области живота, нарушает чувствительность организма к инсулину — гормону, регулирующему уровень сахара в крови.

3. Опорно-двигательный аппарат. Лишний вес оказывает давление на суставы и позвоночник, особенно на колени и бедра, что может привести к различным проблемам. Избыточная нагрузка на суставы ускоряет разрушение хрящевой ткани, что приводит к остеоартриту — заболеванию, при котором суставы начинают болеть и терять подвижность.

4. Психологическое состояние. Лишний вес не только влияет на физическое здоровье, но и существенно отражается на психоэмоциональном состоянии человека. Исследования показывают, что ожирение связано с повышенными уровнями стресса, депрессии и тревоги. Кроме того, лишний вес нередко становится причиной низкой самооценки, замкнутости и избегания социальных взаимодействий.

5. Проблемы с дыханием. Лишний вес также может негативно сказываться на дыхательной системе. У людей с избытком жировой ткани вокруг шеи существует риск развития синдрома обструктивного сонного апноэ. Это состояние характеризуется периодическим прекращением дыхания во сне, что негативно влияет на качество сна и общее самочувствие. Также избыточная масса тела затрудняет нормальное дыхание и может вызывать развитие заболеваний, таких как астма.

6. Гормональные нарушения. Избыточный вес влияет на гормональный баланс, что может привести к нескольким нарушениям. Например, у женщин избыточный вес может вызвать нарушения менструального цикла и привести к проблемам с фертильностью, таким как синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Кроме того, жировая ткань производит эстроген, и его избыток может способствовать развитию рака молочной железы и других гормонозависимых заболеваний.