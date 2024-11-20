Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Стиль
Размер текста
А
А
А

Как правильно заниматься с фитнес-резинкой: топ-10 упражнений с видео

В чем эффективность тренировок с фитнес-резинкой и как их правильно выполнять

Автор: Эксперт:
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM
Фитнес-резинка — это универсальный тренировочный инструмент, который дает возможность эффективно тренировать различные группы мышц в домашних условиях. Благодаря своей доступности и разнообразию упражнений она становится все более популярной. Как правильно заниматься с фитнес-резинкой и какие есть упражнения для тренировки мышц ног, ягодиц и пресса, «Газете.Ru» рассказал фитнес-тренер Игорь Коркин.

Что такое фитнес-резинка Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой на разные части тела Комплексные тренировки с фитнес-резинкой: 3 эффективных варианта

Что такое фитнес-резинка

Фитнес-резинка — это эластичный тренажер, который используется для силовых тренировок и функционирует по принципу резистивного сопротивления. У нее могут быть разные уровни сопротивления, что позволяет подобрать подходящий вариант для новичков и продвинутых спортсменов.

Преимущества фитнес-резинки

  • Компактность и мобильность. Фитнес-резинки занимают мало места и легко помещаются в сумку, что делает их идеальными для занятий как дома, так и в поездках.
  • Разнообразие упражнений. С помощью резинки можно тренировать практически все группы мышц: ноги и ягодицы, пресс, спину и руки. Упражнения с фитнес-резинкой можно адаптировать под любой уровень подготовки.
  • Безопасность. Занятия с резинками позволяют минимизировать риск травм благодаря плавному движению и контролю нагрузки.
  • Доступность. Фитнес-резинки доступны по цене, их можно купить в любом спортивном магазине.

close
Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Зачем использовать фитнес-резинку в тренировках

Использование фитнес-резинок помогает лучше контролировать движение мышц, что способствует более эффективной проработке целевых зон. Это идеальный инструмент для повышения выносливости, силы и укрепления мышц, а также для восстановления после травм, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат в мастера спорта по гиревому спорту и военному многоборью, обладатель золотого знака ГТО и фитнес-тренер Игорь Коркин.

Основные виды фитнес-резинок

Существует множество различных видов и типов фитнес-резинок, и отличаются они по эффективности и универсальности применения, а также от материала производства, обратил внимание Игорь Коркин.

«Существуют простые фитнес-резинки, эспандеры, эспандер-ленты, резинки-петли и ленточные амортизаторы», — уточнил фитнес-тренер.

1. Простые фитнес-резинки

Это эластичные ленты, которые могут иметь разную толщину и степень натяжения. Они используются для выполнения различных упражнений, позволяя создавать сопротивление. Обычно представляют собой длинные плоские ленты, выполненные из латекса или резины. Длина может варьироваться, но стандартно составляет около полутора-двух метров. Используются для тренировки различных групп мышц, в том числе рук, ног и корпуса. Подходят для растяжки и реабилитации.

2. Эспандеры

Эспандеры — это устройства, которые обеспечивают сопротивление при растяжении. Они могут быть в форме ленты или с ручками на концах, что делает их удобными для использования. Они часто имеют несколько уровней сопротивления и используются для силовых тренировок, реабилитации и улучшения гибкости.

3. Эспандер-ленты

Это разновидность фитнес-резинок, которая обычно более широкая и плоская. Они также могут иметь разные уровни сопротивления. Эспандер-ленты похожи на обычные резинки, но шире и толще. Используются для тренировок всего тела, особенно для нижней части тела и ягодиц. Часто применяются в групповых тренировках и для функционального тренинга.

4. Резинки-петли

Это замкнутые кольца из эластичного материала, которые используются для различных упражнений. Они могут быть разной толщины и длины. Резинки-петли представляют собой кольца, которые можно надевать на ноги, руки или использовать для поддержания сопротивления в различных упражнениях. Часто используются для тренировки ног, ягодиц и корпуса. Они идеально подходят для функциональных тренировок и реабилитации.

5. Ленточные амортизаторы

Это эластичные ленты, которые могут быть использованы для создания сопротивления в различных направлениях. Они часто имеют специальные крепления для использования со спортивным оборудованием. Ленточные амортизаторы выглядят как длинные эластичные ленты с возможностью крепления к стенам, дверям или тренажерам. Используются для тренировок, требующих многопланового сопротивления, таких как функциональные тренировки, а также для реабилитации и растяжки.

Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой на разные части тела

Теперь давайте рассмотрим лучшие упражнения с фитнес-резинкой, которые помогут вам эффективно тренировать различные группы мышц.

1. Приседания с резинкой

Что тренирует: ноги и ягодицы

Как делать:

  • Убедитесь, что резинка закреплена на уровне чуть выше колен.
  • Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и слегка наклоните корпус вперед.
  • Опускайтесь в присед, стараясь не отрывать пятки от пола и держать спину прямой.
  • Вернитесь в исходное положение. Повторите 15–20 раз.

2. Выпады с резинкой

Что тренирует: ноги и ягодицы

Как делать:

  • Наденьте резинку на обе ноги.
  • Сделайте шаг вперед одной ногой и опуститесь в выпад, колено должно быть согнуто под прямым углом.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите другой ногой. Выполните 10–15 раз на каждую ногу.

3. Разведение рук в стороны

Что тренирует: мышцы плеч и спины

Как делать:

  • Встаньте на резинку, держите ее руками на уровне талии.
  • Слегка наклоните корпус вперед и разведите руки в стороны, удерживая локти слегка согнутыми.
  • Вернитесь в исходное положение. Повторите 10–15 раз.

4. Сгибание рук на бицепс

Что тренирует: мышцы рук

Как делать:

  • Встаньте на резинку и держите ее в руках.
  • Поднимите руки к плечам, сгибая в локтях.
  • Опустите руки. Повторите 10–15 раз.

5. Отведение ноги с резинкой

Что тренирует: ноги и ягодицы

Как делать:

  • Лягте на бок, обхватив резинкой обе ноги выше колена.
  • Поднимите верхнюю ногу вверх, сопротивляясь резинке.
  • Опустите и повторите 12–15 раз, затем смените сторону.

6. Упражнение на пресс с резинкой

Что тренирует: мышцы пресса

Как делать:

  • Лягте на спину, обхватив резинкой стопы ног.
  • Скручивайте ноги и корпус навстречу друг другу, подтягивая колени к груди.
  • Вернитесь в исходное положение. Повторите 15–20 раз.

7. Отведение ноги назад

Что тренирует: ягодицы и мышцы бедер

Как делать:

  • Встаньте на четвереньки, натяните резинку на бедра чуть выше колена.
  • Поднимите одну ногу назад, удерживая ее прямой.
  • Вернитесь в исходное положение. Повторите 10–15 раз для каждой ноги.

8. Кранч с резинкой

Что тренирует: мышцы пресса

Как делать:

  • Лягте на спину, зафиксировав резинку на ногах чуть ниже колена.
  • Не сгибая, поднимите ноги вверх и раздвиньте их на ширину плеч. В этом положении фитнес-резинка должна натянуться. Руки уберите за голову.
  • Поднимайте корпус, одновременно раздвигая ноги еще шире. Повторите 15–20 раз.

9. Становая тяга с резинкой

Что тренирует: ноги, спину и ягодицы

Как делать:

  • Встаньте на резинку, держа ее руками.
  • Слегка наклоните корпус вперед и, согнув колени, опускайтесь вниз.
  • Вернитесь в исходное положение. Повторите 12–15 раз.

10. Отведение ноги в сторону

Что тренирует: ноги и ягодицы

Как делать:

  • Зафиксируйте резинку на щиколотках, поставив ноги на ширине плеч.
  • Обопритесь рукой о стену или найдите другую точку поры.
  • Оторвите ногу от земли и отведите ее вбок, пока напряжение не станет сильным.
  • Сделайте по 10–15 повторений с каждой стороны.

Комплексные тренировки с фитнес-резинкой: 3 эффективных варианта

Из упражнений, описанных выше, можно составлять тренировочные комплексы, которые будут направлены на разные группы мышц. Выполнять их можно в домашних условиях.

Комплекс 1: тренировка ног и ягодиц

  1. Приседания с резинкой (15 повторений).
  2. Выпады с резинкой (10 повторений на каждую ногу).
  3. Подъем ног с резинкой (12 повторений на каждую ногу).
  4. Отведение ноги назад (10 повторений на каждую ногу).

Комплекс 2: тренировка мышц пресса

  1. Упражнение на пресс с резинкой (15 повторений).
  2. Кранч с резинкой (15 повторений).
  3. Сгибание рук на бицепс с резинкой (12 повторений).
  4. Становая тяга с резинкой (12 повторений).

Комплекс 3: общая тренировка

  1. Разведение рук в стороны (15 повторений).
  2. Отведение ноги в сторону (10 повторений на каждую сторону).
  3. Подъем ног с резинкой (12 повторений).
  4. Упражнение на пресс с резинкой (15 повторений).

Фитнес-резинка — отличный инструмент для тренировки различных групп мышц в домашних условиях. Она идеальна для прокачки мышц ног, ягодиц, пресса и рук. Используя приведенные выше упражнения и комплексы, вы сможете значительно улучшить свою физическую форму.

«Главное поставить правильную цель, грамотно разработать эффективную программу тренировок и выполнять упражнения без нарушения правильной техники, дабы избежать травм во время занятий», — заключил фитнес-тренер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами