Как правильно заниматься с фитнес-резинкой: топ-10 упражнений с видео

Что такое фитнес-резинка
Фитнес-резинка — это эластичный тренажер, который используется для силовых тренировок и функционирует по принципу резистивного сопротивления. У нее могут быть разные уровни сопротивления, что позволяет подобрать подходящий вариант для новичков и продвинутых спортсменов.
Преимущества фитнес-резинки
- Компактность и мобильность. Фитнес-резинки занимают мало места и легко помещаются в сумку, что делает их идеальными для занятий как дома, так и в поездках.
- Разнообразие упражнений. С помощью резинки можно тренировать практически все группы мышц: ноги и ягодицы, пресс, спину и руки. Упражнения с фитнес-резинкой можно адаптировать под любой уровень подготовки.
- Безопасность. Занятия с резинками позволяют минимизировать риск травм благодаря плавному движению и контролю нагрузки.
- Доступность. Фитнес-резинки доступны по цене, их можно купить в любом спортивном магазине.
Зачем использовать фитнес-резинку в тренировках
Использование фитнес-резинок помогает лучше контролировать движение мышц, что способствует более эффективной проработке целевых зон. Это идеальный инструмент для повышения выносливости, силы и укрепления мышц, а также для восстановления после травм, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат в мастера спорта по гиревому спорту и военному многоборью, обладатель золотого знака ГТО и фитнес-тренер Игорь Коркин.
Основные виды фитнес-резинок
Существует множество различных видов и типов фитнес-резинок, и отличаются они по эффективности и универсальности применения, а также от материала производства, обратил внимание Игорь Коркин.
«Существуют простые фитнес-резинки, эспандеры, эспандер-ленты, резинки-петли и ленточные амортизаторы», — уточнил фитнес-тренер.
1. Простые фитнес-резинки
Это эластичные ленты, которые могут иметь разную толщину и степень натяжения. Они используются для выполнения различных упражнений, позволяя создавать сопротивление. Обычно представляют собой длинные плоские ленты, выполненные из латекса или резины. Длина может варьироваться, но стандартно составляет около полутора-двух метров. Используются для тренировки различных групп мышц, в том числе рук, ног и корпуса. Подходят для растяжки и реабилитации.
2. Эспандеры
Эспандеры — это устройства, которые обеспечивают сопротивление при растяжении. Они могут быть в форме ленты или с ручками на концах, что делает их удобными для использования. Они часто имеют несколько уровней сопротивления и используются для силовых тренировок, реабилитации и улучшения гибкости.
3. Эспандер-ленты
Это разновидность фитнес-резинок, которая обычно более широкая и плоская. Они также могут иметь разные уровни сопротивления. Эспандер-ленты похожи на обычные резинки, но шире и толще. Используются для тренировок всего тела, особенно для нижней части тела и ягодиц. Часто применяются в групповых тренировках и для функционального тренинга.
4. Резинки-петли
Это замкнутые кольца из эластичного материала, которые используются для различных упражнений. Они могут быть разной толщины и длины. Резинки-петли представляют собой кольца, которые можно надевать на ноги, руки или использовать для поддержания сопротивления в различных упражнениях. Часто используются для тренировки ног, ягодиц и корпуса. Они идеально подходят для функциональных тренировок и реабилитации.
5. Ленточные амортизаторы
Это эластичные ленты, которые могут быть использованы для создания сопротивления в различных направлениях. Они часто имеют специальные крепления для использования со спортивным оборудованием. Ленточные амортизаторы выглядят как длинные эластичные ленты с возможностью крепления к стенам, дверям или тренажерам. Используются для тренировок, требующих многопланового сопротивления, таких как функциональные тренировки, а также для реабилитации и растяжки.
Топ-10 упражнений с фитнес-резинкой на разные части тела
Теперь давайте рассмотрим лучшие упражнения с фитнес-резинкой, которые помогут вам эффективно тренировать различные группы мышц.
1. Приседания с резинкой
Что тренирует: ноги и ягодицы
Как делать:
- Убедитесь, что резинка закреплена на уровне чуть выше колен.
- Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и слегка наклоните корпус вперед.
- Опускайтесь в присед, стараясь не отрывать пятки от пола и держать спину прямой.
- Вернитесь в исходное положение. Повторите 15–20 раз.
2. Выпады с резинкой
Что тренирует: ноги и ягодицы
Как делать:
- Наденьте резинку на обе ноги.
- Сделайте шаг вперед одной ногой и опуститесь в выпад, колено должно быть согнуто под прямым углом.
- Вернитесь в исходное положение и повторите другой ногой. Выполните 10–15 раз на каждую ногу.
3. Разведение рук в стороны
Что тренирует: мышцы плеч и спины
Как делать:
- Встаньте на резинку, держите ее руками на уровне талии.
- Слегка наклоните корпус вперед и разведите руки в стороны, удерживая локти слегка согнутыми.
- Вернитесь в исходное положение. Повторите 10–15 раз.
4. Сгибание рук на бицепс
Что тренирует: мышцы рук
Как делать:
- Встаньте на резинку и держите ее в руках.
- Поднимите руки к плечам, сгибая в локтях.
- Опустите руки. Повторите 10–15 раз.
5. Отведение ноги с резинкой
Что тренирует: ноги и ягодицы
Как делать:
- Лягте на бок, обхватив резинкой обе ноги выше колена.
- Поднимите верхнюю ногу вверх, сопротивляясь резинке.
- Опустите и повторите 12–15 раз, затем смените сторону.
6. Упражнение на пресс с резинкой
Что тренирует: мышцы пресса
Как делать:
- Лягте на спину, обхватив резинкой стопы ног.
- Скручивайте ноги и корпус навстречу друг другу, подтягивая колени к груди.
- Вернитесь в исходное положение. Повторите 15–20 раз.
7. Отведение ноги назад
Что тренирует: ягодицы и мышцы бедер
Как делать:
- Встаньте на четвереньки, натяните резинку на бедра чуть выше колена.
- Поднимите одну ногу назад, удерживая ее прямой.
- Вернитесь в исходное положение. Повторите 10–15 раз для каждой ноги.
8. Кранч с резинкой
Что тренирует: мышцы пресса
Как делать:
- Лягте на спину, зафиксировав резинку на ногах чуть ниже колена.
- Не сгибая, поднимите ноги вверх и раздвиньте их на ширину плеч. В этом положении фитнес-резинка должна натянуться. Руки уберите за голову.
- Поднимайте корпус, одновременно раздвигая ноги еще шире. Повторите 15–20 раз.
9. Становая тяга с резинкой
Что тренирует: ноги, спину и ягодицы
Как делать:
- Встаньте на резинку, держа ее руками.
- Слегка наклоните корпус вперед и, согнув колени, опускайтесь вниз.
- Вернитесь в исходное положение. Повторите 12–15 раз.
10. Отведение ноги в сторону
Что тренирует: ноги и ягодицы
Как делать:
- Зафиксируйте резинку на щиколотках, поставив ноги на ширине плеч.
- Обопритесь рукой о стену или найдите другую точку поры.
- Оторвите ногу от земли и отведите ее вбок, пока напряжение не станет сильным.
- Сделайте по 10–15 повторений с каждой стороны.
Комплексные тренировки с фитнес-резинкой: 3 эффективных варианта
Из упражнений, описанных выше, можно составлять тренировочные комплексы, которые будут направлены на разные группы мышц. Выполнять их можно в домашних условиях.
Комплекс 1: тренировка ног и ягодиц
- Приседания с резинкой (15 повторений).
- Выпады с резинкой (10 повторений на каждую ногу).
- Подъем ног с резинкой (12 повторений на каждую ногу).
- Отведение ноги назад (10 повторений на каждую ногу).
Комплекс 2: тренировка мышц пресса
- Упражнение на пресс с резинкой (15 повторений).
- Кранч с резинкой (15 повторений).
- Сгибание рук на бицепс с резинкой (12 повторений).
- Становая тяга с резинкой (12 повторений).
Комплекс 3: общая тренировка
- Разведение рук в стороны (15 повторений).
- Отведение ноги в сторону (10 повторений на каждую сторону).
- Подъем ног с резинкой (12 повторений).
- Упражнение на пресс с резинкой (15 повторений).
Фитнес-резинка — отличный инструмент для тренировки различных групп мышц в домашних условиях. Она идеальна для прокачки мышц ног, ягодиц, пресса и рук. Используя приведенные выше упражнения и комплексы, вы сможете значительно улучшить свою физическую форму.
«Главное поставить правильную цель, грамотно разработать эффективную программу тренировок и выполнять упражнения без нарушения правильной техники, дабы избежать травм во время занятий», — заключил фитнес-тренер.