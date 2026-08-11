Открытки с Днем ВВС России — 2026: 50+ красочных картинок и приятных поздравлений

Красивые открытки
Поздравьте близкого человека с профессиональным праздником красочной открыткой. Для этого сохраните на свое устройство понравившуюся картинку и отправьте в любом удобном мессенджере. А если в вашем окружении много специалистов военной авиации, добавьте картинку в тематический чат или опубликуйте в социальных сетях.
Открытки с пожеланиями
В День Военно-воздушных сил каждому человеку, связанному с военной авиацией, будет приятно получить поздравление и теплое пожелание. Поддержите эту традицию открыткой с лаконичным пожеланием. Будет еще лучше, если вы добавите что-то от себя: так получатель почувствует вашу заботу даже на расстоянии.
Открытки родным
Если ваш муж, отец или брат каждый день трудится ради мирного неба над нашими головами, поздравьте его красивой открыткой. Ваше внимание придаст ему сил и мотивации!
Поздравления с Днем ВВС России для родственников
* Родной, поздравляем тебя с Днем Военно-воздушных сил России! Вся семья гордится твоей силой, мужеством и преданностью своему делу. Желаем крепкого здоровья, спокойной службы, надежных людей рядом и как можно больше счастливых дней в кругу семьи!
* С Днем ВВС! Спасибо тебе за смелость, выдержку и готовность каждый день выполнять такую непростую и ответственную работу. Пусть небо над головой будет мирным, дома всегда ждут и любят, а судьба бережет от любых невзгод!
* От всей души поздравляем с Днем Военно-воздушных сил! Пусть каждый взлет заканчивается мягкой посадкой, а техника никогда не подводит. Желаем здоровья, благополучия, семейного тепла и исполнения самых заветных желаний!
* С праздником тебя, наш дорогой защитник! Спасибо за твою силу, мужество и ответственность. Желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и большого человеческого счастья. Пусть дома тебя всегда окружают любовь, забота и понимание!
* Поздравляю с Днем ВВС России, родной! Желаю тебе всегда оставаться таким же сильным, решительным и надежным человеком. Пусть служба проходит спокойно, здоровье остается крепким, а в жизни будет много поводов улыбаться!
* В День Военно-воздушных сил хочу пожелать тебе мирного неба и спокойствия на земле. Пусть рядом всегда будут родные люди, готовые поддержать и согреть своим теплом. Береги себя и будь здоров!
* С Днем ВВС! Милый, для меня и всей нашей семьи ты человек, которым мы искренне гордимся. Пусть тебе всегда сопутствует удача, любые задачи успешно решаются, а впереди ждут долгие годы здоровья и благополучия!
* Поздравляю тебя с профессиональным праздником! Пусть высота покоряется легко, дорога домой всегда будет короткой, а родные встречают с улыбками! Желаю сил, выдержки, надежных товарищей и огромного счастья!
* С Днем Военно-воздушных сил! Желаю тебе уверенно идти к своим целям, не бояться новых высот и всегда чувствовать крепкую поддержку семьи! Пусть судьба хранит тебя!
* От всего сердца поздравляю тебя с Днем ВВС России! Спасибо за твой труд! Желаю, чтобы небо было спокойным, служба — благополучной, а жизнь — долгой и счастливой!
Поздравления с Днем ВВС России для друзей и знакомых
* Друг, поздравляю с Днем Военно-воздушных сил России! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и настоящей летной удачи!
* С Днем ВВС! Желаю чистого неба, исправной техники, верных товарищей и отличного настроения. Пусть в службе все складывается успешно, а дома ждут с распростертыми объятиями!
* Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть высоты покоряются одна за другой, любые препятствия остаются далеко внизу, а жизненный курс неизменно ведет к счастью. Желаю здоровья, удачи и исполнения всего задуманного!
* С Днем Военно-воздушных сил! Спасибо тебе за смелость, ответственность и верность своему делу. Желаю, чтобы каждый день приносил уверенность в собственных силах, а впереди открывались новые горизонты!
* Поздравляю с Днем ВВС России! Пусть небо радует ясной погодой! Желаю крепкого здоровья, любви, благополучия и удачи во всех начинаниях!
* С праздником всех, кто связал свою жизнь с небом и авиацией! Желаю вам уверенно держать выбранный курс, сохранять выдержку в любой ситуации и никогда не терять чувства юмора!
* Поздравляю с Днем ВВС! Желаю, чтобы в жизни было побольше ясных дней и поменьше турбулентности!
* В День Военно-воздушных сил желаю вам сил, бодрости и неиссякаемого оптимизма! Пусть каждый новый день открывает интересные возможности!
* С Днем ВВС России! Ваш профессионализм помогает справляться с самыми сложными задачами! Желаю здоровья, надежных товарищей, семейного благополучия и побольше счастливых моментов!
* Поздравляю с праздником! Желаю не терять высоты ни в профессии, ни в жизни, уверенно двигаться вперед и всегда возвращаться туда, где любят и ждут. Пусть судьба будет благосклонна, а удача никогда не покидает!
Поздравления с Днем ВВС России для сослуживцев
* Товарищи, поздравляю с Днем Военно-воздушных сил России! Желаю каждому крепкого здоровья, выдержки, профессиональных успехов и благополучия. Пусть поставленные задачи выполняются точно, а служба приносит заслуженную гордость!
* Поздравляю с Днем ВВС! Спасибо каждому из вас за профессионализм и преданность общему делу. Желаю безопасной службы, успешного выполнения всех задач, надежных товарищей рядом и мирного неба над головой!
* С Днем Военно-воздушных сил! Крепкого вам здоровья, уверенности, выдержки и новых профессиональных достижений. Пусть на работе все складывается удачно, а дома ждут тепло и поддержка близких!
* Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть накопленный опыт помогает справляться с любыми испытаниями. Помните, что готовность прийти друг другу на выручку остается нашей общей силой. Здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям!
* С Днем ВВС России! Желаю всем, кто стоит на страже воздушных рубежей, крепости духа и спокойной службы. Пусть каждый день завершается успешно, а впереди ждут новые достижения!
* Поздравляю сослуживцев с Днем Военно-воздушных сил! Пусть ваша ответственность и надежность помогают вам по жизни. Желаю здоровья, удачи, карьерных успехов и достойных результатов!
* В этот профессиональный праздник желаю всему коллективу ясного неба, успешной службы и уверенности в завтрашнем дне. Пусть опыт приумножается, а любые поставленные задачи выполняются четко и слаженно. С Днем ВВС!
* Поздравляю с Днем Военно-воздушных сил России! Желаю вам сохранять спокойствие и выдержку в непростых ситуациях, оставаться настоящими профессионалами и надежной командой. Пусть впереди будет как можно больше мирных и благополучных дней!
* С профессиональным праздником вас! Спасибо за ответственность и ежедневный труд. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов!
* С Днем ВВС России! Пусть накопленные знания, опыт и сплоченность помогут нам справляться с любыми задачами. Желаю здоровья, стойкости, удачи и мирного неба над головой!
День ВВС России: история праздника
Памятный день в честь Военно-воздушных сил РФ отмечается 12 августа ежегодно. С профессиональным праздником принято поздравлять военнослужащих и ветеранов военной авиации, штурманов, летчиков, инженеров, техников, а также специалистов по обеспечению безопасности воздушных сил.
История Дня ВВС РФ зародилась еще в 1912 году. Тогда 30 июля (12 августа) в военном ведомстве Российской империи был издан приказ о введении штата Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Ее возглавил генерал-майор Михаил Шишкевич. Позже он участвовал в Первой мировой войне.
Но сам праздник появился уже после распада Советского Союза, в 1997 году. Главнокомандующий ВВС Петр Дейнекин выступил с инициативой, которую поддержали военные летчики. Президент Борис Ельцин одобрил просьбу об официальном учреждении Дня ВВС: соответствующий указ был подписан 29 августа 1997 года.
Уже в 2015 году указом президента РФ Военно-воздушные силы объединили с Войсками воздушно-космической обороны. Теперь они входят в состав Воздушно-космических сил, поэтому у военных летчиков есть два профессиональных праздника. Памятный день не утратил своего значения во многих регионах России. В этот день проходят торжественные построения личного состава, демонстрационные полеты авиагрупп высшего пилотажа и выставки военной техники. К памятникам авиаторам по традиции возлагают цветы, проходят концерты.