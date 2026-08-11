Открытки с Днем ВВС России — 2026: 50+ красочных картинок и приятных поздравлений

Красивые открытки и теплые пожелания с Днем Военно-воздушных сил России для близких и сослуживцев

12 августа по всей стране профессиональный праздник отмечают летчики, штурманы, инженеры военной авиации и другие специалисты, которые служат в Военно-воздушных силах России. Каждый день они направляют все силы на защиту страны с воздуха и отражение воздушных атак противника. Поздравьте своих близких и знакомых тематической открыткой и добавьте теплое пожелание о том, как вы цените их труд.

Красивые открытки

Поздравьте близкого человека с профессиональным праздником красочной открыткой. Для этого сохраните на свое устройство понравившуюся картинку и отправьте в любом удобном мессенджере. А если в вашем окружении много специалистов военной авиации, добавьте картинку в тематический чат или опубликуйте в социальных сетях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки с пожеланиями

В День Военно-воздушных сил каждому человеку, связанному с военной авиацией, будет приятно получить поздравление и теплое пожелание. Поддержите эту традицию открыткой с лаконичным пожеланием. Будет еще лучше, если вы добавите что-то от себя: так получатель почувствует вашу заботу даже на расстоянии.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Открытки родным

Если ваш муж, отец или брат каждый день трудится ради мирного неба над нашими головами, поздравьте его красивой открыткой. Ваше внимание придаст ему сил и мотивации!

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Поздравления с Днем ВВС России для родственников

* Родной, поздравляем тебя с Днем Военно-воздушных сил России! Вся семья гордится твоей силой, мужеством и преданностью своему делу. Желаем крепкого здоровья, спокойной службы, надежных людей рядом и как можно больше счастливых дней в кругу семьи!

* С Днем ВВС! Спасибо тебе за смелость, выдержку и готовность каждый день выполнять такую непростую и ответственную работу. Пусть небо над головой будет мирным, дома всегда ждут и любят, а судьба бережет от любых невзгод!

* От всей души поздравляем с Днем Военно-воздушных сил! Пусть каждый взлет заканчивается мягкой посадкой, а техника никогда не подводит. Желаем здоровья, благополучия, семейного тепла и исполнения самых заветных желаний!

* С праздником тебя, наш дорогой защитник! Спасибо за твою силу, мужество и ответственность. Желаю крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и большого человеческого счастья. Пусть дома тебя всегда окружают любовь, забота и понимание!

* Поздравляю с Днем ВВС России, родной! Желаю тебе всегда оставаться таким же сильным, решительным и надежным человеком. Пусть служба проходит спокойно, здоровье остается крепким, а в жизни будет много поводов улыбаться!

* В День Военно-воздушных сил хочу пожелать тебе мирного неба и спокойствия на земле. Пусть рядом всегда будут родные люди, готовые поддержать и согреть своим теплом. Береги себя и будь здоров!

* С Днем ВВС! Милый, для меня и всей нашей семьи ты человек, которым мы искренне гордимся. Пусть тебе всегда сопутствует удача, любые задачи успешно решаются, а впереди ждут долгие годы здоровья и благополучия!

* Поздравляю тебя с профессиональным праздником! Пусть высота покоряется легко, дорога домой всегда будет короткой, а родные встречают с улыбками! Желаю сил, выдержки, надежных товарищей и огромного счастья!

* С Днем Военно-воздушных сил! Желаю тебе уверенно идти к своим целям, не бояться новых высот и всегда чувствовать крепкую поддержку семьи! Пусть судьба хранит тебя!

* От всего сердца поздравляю тебя с Днем ВВС России! Спасибо за твой труд! Желаю, чтобы небо было спокойным, служба — благополучной, а жизнь — долгой и счастливой!

Поздравления с Днем ВВС России для друзей и знакомых

* Друг, поздравляю с Днем Военно-воздушных сил России! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и настоящей летной удачи!

* С Днем ВВС! Желаю чистого неба, исправной техники, верных товарищей и отличного настроения. Пусть в службе все складывается успешно, а дома ждут с распростертыми объятиями!

* Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть высоты покоряются одна за другой, любые препятствия остаются далеко внизу, а жизненный курс неизменно ведет к счастью. Желаю здоровья, удачи и исполнения всего задуманного!

* С Днем Военно-воздушных сил! Спасибо тебе за смелость, ответственность и верность своему делу. Желаю, чтобы каждый день приносил уверенность в собственных силах, а впереди открывались новые горизонты!

* Поздравляю с Днем ВВС России! Пусть небо радует ясной погодой! Желаю крепкого здоровья, любви, благополучия и удачи во всех начинаниях!

* С праздником всех, кто связал свою жизнь с небом и авиацией! Желаю вам уверенно держать выбранный курс, сохранять выдержку в любой ситуации и никогда не терять чувства юмора!

* Поздравляю с Днем ВВС! Желаю, чтобы в жизни было побольше ясных дней и поменьше турбулентности!

* В День Военно-воздушных сил желаю вам сил, бодрости и неиссякаемого оптимизма! Пусть каждый новый день открывает интересные возможности!

* С Днем ВВС России! Ваш профессионализм помогает справляться с самыми сложными задачами! Желаю здоровья, надежных товарищей, семейного благополучия и побольше счастливых моментов!

* Поздравляю с праздником! Желаю не терять высоты ни в профессии, ни в жизни, уверенно двигаться вперед и всегда возвращаться туда, где любят и ждут. Пусть судьба будет благосклонна, а удача никогда не покидает!

Поздравления с Днем ВВС России для сослуживцев

* Товарищи, поздравляю с Днем Военно-воздушных сил России! Желаю каждому крепкого здоровья, выдержки, профессиональных успехов и благополучия. Пусть поставленные задачи выполняются точно, а служба приносит заслуженную гордость!

* Поздравляю с Днем ВВС! Спасибо каждому из вас за профессионализм и преданность общему делу. Желаю безопасной службы, успешного выполнения всех задач, надежных товарищей рядом и мирного неба над головой!

* С Днем Военно-воздушных сил! Крепкого вам здоровья, уверенности, выдержки и новых профессиональных достижений. Пусть на работе все складывается удачно, а дома ждут тепло и поддержка близких!

* Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть накопленный опыт помогает справляться с любыми испытаниями. Помните, что готовность прийти друг другу на выручку остается нашей общей силой. Здоровья, успехов и благополучия вам и вашим семьям!

* С Днем ВВС России! Желаю всем, кто стоит на страже воздушных рубежей, крепости духа и спокойной службы. Пусть каждый день завершается успешно, а впереди ждут новые достижения!

* Поздравляю сослуживцев с Днем Военно-воздушных сил! Пусть ваша ответственность и надежность помогают вам по жизни. Желаю здоровья, удачи, карьерных успехов и достойных результатов!

* В этот профессиональный праздник желаю всему коллективу ясного неба, успешной службы и уверенности в завтрашнем дне. Пусть опыт приумножается, а любые поставленные задачи выполняются четко и слаженно. С Днем ВВС!

* Поздравляю с Днем Военно-воздушных сил России! Желаю вам сохранять спокойствие и выдержку в непростых ситуациях, оставаться настоящими профессионалами и надежной командой. Пусть впереди будет как можно больше мирных и благополучных дней!

* С профессиональным праздником вас! Спасибо за ответственность и ежедневный труд. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, новых успехов!

* С Днем ВВС России! Пусть накопленные знания, опыт и сплоченность помогут нам справляться с любыми задачами. Желаю здоровья, стойкости, удачи и мирного неба над головой!

День ВВС России: история праздника

Памятный день в честь Военно-воздушных сил РФ отмечается 12 августа ежегодно. С профессиональным праздником принято поздравлять военнослужащих и ветеранов военной авиации, штурманов, летчиков, инженеров, техников, а также специалистов по обеспечению безопасности воздушных сил.

История Дня ВВС РФ зародилась еще в 1912 году. Тогда 30 июля (12 августа) в военном ведомстве Российской империи был издан приказ о введении штата Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. Ее возглавил генерал-майор Михаил Шишкевич. Позже он участвовал в Первой мировой войне.

Но сам праздник появился уже после распада Советского Союза, в 1997 году. Главнокомандующий ВВС Петр Дейнекин выступил с инициативой, которую поддержали военные летчики. Президент Борис Ельцин одобрил просьбу об официальном учреждении Дня ВВС: соответствующий указ был подписан 29 августа 1997 года.

Уже в 2015 году указом президента РФ Военно-воздушные силы объединили с Войсками воздушно-космической обороны. Теперь они входят в состав Воздушно-космических сил, поэтому у военных летчиков есть два профессиональных праздника. Памятный день не утратил своего значения во многих регионах России. В этот день проходят торжественные построения личного состава, демонстрационные полеты авиагрупп высшего пилотажа и выставки военной техники. К памятникам авиаторам по традиции возлагают цветы, проходят концерты.