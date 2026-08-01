Открытки на Ильин день — 2026: 55 красивых картинок и теплых поздравлений

Открытки и поздравления с Ильиным днем: картинки в церковном стиле и пожелания своими словами

2 августа православная церковь отмечает День памяти святого пророка Илии. Славяне считали его покровителем дождя и грома, молили святого о плодородной земле и богатом урожае. В праздник поздравьте близкого красивой открыткой и искренним пожеланием. «Газета.Ru» подготовила шаблоны картинок и поздравлений, которые можно отправить семье, друзьям и коллегам.

Красивые открытки с Ильиным днем

Поздравьте православного верующего с Ильиным днем красивой открыткой. Для этого сохраните понравившуюся картинку на смартфон, планшет или компьютер и отправьте в любом удобном мессенджере. А если хотите напомнить о празднике друзьям и знакомым, опубликуйте изображение в социальных сетях.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки с Ильиным днем в народном стиле

Еще до принятия христианства пророк Илия был известен на Руси как покровитель дождя и грома: наши предки молились ему о богатом урожае и просили послать с неба дождь, чтобы колосья не высыхали от жары. Отправьте картинку в народном стиле тем, кто ждет богатого урожая или просто любит проводить время в огороде.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки с Ильиным днем в церковном стиле

Сегодня в церкви в честь пророка Илии проходят праздничные богослужения — всенощное бдение накануне, божественная литургия в день праздника и малый крестный ход. Поздравьте с днем памяти одного из самых почитаемых святых красивой открыткой.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Открытки с молитвами пророку Илие

Эти картинки можно использовать в домашних молитвах или при посещении храма. Сохраните ее на свое устройство или поделитесь с близким человеком.

Chat GPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

Midjourney/«Газета.Ru»

Пожелания православным верующим

* Поздравляю с Ильиным днем! Благодарю тебя за доброе сердце и искреннюю веру. Пусть святой пророк Илия укрепляет в молитве, а Господь дарует мир, здоровье и благодать!

* С праздником святого пророка Илии! Спасибо, что в твоем сердце всегда живет любовь к Богу и ближним. Пусть каждый день будет наполнен надеждой, светом и Божьим благословением!

* Поздравляю с Ильиным днем! Восхищаюсь твоим милосердием и стремлением совершать добрые дела. Пусть святой пророк Илия станет твоим молитвенным заступником и поможет во всех начинаниях!

* С Ильиным днем! Спасибо за твою доброту и отзывчивость. Желаю, чтобы Господь укреплял силы, даровал душевный покой и оберегал всю твою семью!

* Поздравляю с праздником пророка Илии! Сохраняй свет, который каждый день даришь окружающим. Пусть вера никогда не угасает в сердце, а Божья помощь сопровождает на каждом шагу!

* С Ильиным днем! Спасибо за искренность, заботу и доброе отношение к людям. Пусть небесное заступничество святого пророка Илии хранит вас от тревог и невзгод!

* Поздравляю с этим светлым праздником! Ты украшаешь мир своей добротой, сердечностью и нежностью. Желаю крепкой веры, Божьей милости и благополучия всему твоему дому!

* С праздником святого пророка Илии! Помни, что своим примером ты вдохновляешь окружающих на добро. Пусть Господь наполнит твою жизнь миром, радостью и духовной крепостью!

* Поздравляю с Ильиным днем! Я счастлив(а), что могу постичь вашу мудрость, научиться терпению и отзывчивости. Пусть молитвы святого пророка Илии помогают преодолевать любые испытания и укрепляют надежду!

* С Ильиным днем! Спасибо за ваше доброе сердце и искреннее желание облегчить жизнь близких. Пусть Господь хранит вас, дарует здоровье, счастье и долгие годы жизни!

* Поздравляю с праздником! Твое уважение к православной вере и верность добрым традициям восхищают. Пусть Божья благодать пребывает с тобой сегодня и всегда!

* С Ильиным днем! То тепло, которым вы согреваете близких и друзей — невероятно. Пусть святой пророк Илия испросит для вас у Господа мира, любви и душевной радости!

* Поздравляю с днем памяти святого пророка Илии! Благодарю вас за доброту, терпение и искреннюю заботу о близких. Пусть Господь укрепляет вас в каждом добром деле и хранит для добрых дел!

* С праздником святого пророка Илии! Ты — самый открытый и честный человек, которого я встречал(а). Желаю, чтобы Божий свет озарял твой жизненный путь, а молитва приносила утешение и силы!

* Поздравляю с Ильиным днем! Благодарю вас за искреннюю любовь к людям и желание творить добро. Пусть Господь благословит ваш дом, подарит мирное сердце и наполнит жизнь своей благодатью!

Пожелания с Ильиным днем

* Поздравляю с Ильиным днем! Сегодня хочу сказать тебе спасибо за то, что всегда умеешь поддержать добрым словом и улыбкой. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, удачу и хорошее настроение!

* С Ильиным днем! Восхищаюсь твоей искренностью и душевной теплотой. В праздник желаю крепкого здоровья, семейного счастья и исполнения самых добрых желаний!

* Поздравляю с праздником! Пусть в вашем доме всегда царят любовь, уют и благополучие. Господь наградит вас за милосердие!

* С Ильиным днем! Как здорово, что мы встретились: именно твой оптимизм помогает мне и придает сил! Пусть жизнь радует приятными встречами, счастливыми событиями и новыми возможностями!

* Поздравляю с Ильиным днем! Спасибо за ваше большое сердце и искреннюю доброту. Желаю мира в душе, достатка в доме и благополучия во всех делах!

* С праздником! Я очень ценю твою поддержку, понимание и надежное плечо рядом. Пусть впереди будет как можно больше светлых дней, счастливых моментов и теплых встреч!

* Поздравляю с Ильиным днем! Пусть добро, которым вы делитесь с окружающими, вернется вам в пятикратном размере! Хочу пожелать, чтобы лето радовало солнечными днями, а жизнь — приятными сюрпризами и успехами!

* С Ильиным днем! Ваша искренность и доброжелательность освещает этот мир. Желаю крепкого здоровья, семейного тепла и уверенности в завтрашнем дне!

* Поздравляю с праздником! Спасибо за вашу мудрость, терпение и отзывчивость. Пусть каждый день будет наполнен радостью, гармонией и вдохновением!

* С Ильиным днем! Именно от тебя я научился(научилась) радоваться простым вещам и безвозмездно дарить хорошее настроение другим. Спасибо тебе за это! Пусть счастье и удача станут твоими постоянными спутниками!

* Поздравляю с Ильиным днем! Желаю благополучия, новых достижений и исполнения самых заветных мечтаний! Продолжай давать добрые советы и поддерживать тех, кто в этом нуждается!

* С праздником! Пусть то душевное тепло, которое вы дарите близким, никогда не заканчивается. А каждый день пусть приносит повод для улыбки. Помните, впереди ждут только добрые события!

* Поздравляю с Ильиным днем! Пророк Илия видит твою заботу, трудолюбие и отзывчивость. Желаю, чтобы любое дело приносило радость, а дома всегда ждали любовь и уют!

* С Ильиным днем! Пусть те добрые слова, которые ты услышишь сегодня, сопровождают тебя всю жизнь. Желаю больше счастливых встреч, приятных новостей и светлых мгновений!

* Поздравляю с Ильиным днем! Ты делаешь мир немного добрее своим вниманием и заботой ко мне и окружающим. Так и пусть мир оплатит тебе тем же, а еще принесет достаток, вдохновение и множество счастливых поводов для радости!

Ильин день: история и традиции праздника

2 августа церковь отмечает праздник, посвященный памяти одного из самых почитаемых святых в христианстве — ветхозаветного пророка Илии. Святой жил в IX веке до нашей эры, его жизнь описана в Ветхом Завете.

Согласно преданию, в годы жизни Илии Израильским царством правил нечестивый Ахав. Когда он женился на дочери сидонского царя Иезавели, то призвал местных жителей к языческому культу бога бури и дождя Ваалу. По стране велели уничтожить все алтари Яхве так звали бога в иудейской традиции и уничтожить его служителей.

Пророк Илия предупредил правителя, что за его нечестие народ ждет страшная засуха. Сам он поселился в пустыне у ручья. Голод продолжался более трех лет, и тогда Бог повелел пророку снова пойти к Ахаву. Илия велел правителю собрать народ Израиля на горе Кармил и принести жертву. Жители должны были поклониться Ваалу, а Илия — Богу. Кто первый пошлет огонь на жертву с неба, тот и был бы истинным Богом.

Вааловы жрецы преподнесли своему богу тельца, но он не загорелся. Тогда Илия приготовил жертвенник, положил туда дрова и тушу и наполнил водой. Когда он обратился с молитвой к Богу, сошел с неба огонь и уничтожил воду и камни. Тогда весь народ уверовал в Господа. После этого Илия взошел на вершину горы и молитвой вызвал сильный дождь.

Царица Иезавель повелела изгнать Илию, и тогда пророк ушел в пустыню. Святому явился Господь, который утешил его и дал указание взять в ученики и помазать в пророки Елисея. Илия выполнил указание.

Согласно преданию, позже перед Илией явилась огненная колесница с конями, и пророк понесся в вихре на небо. Когда святой исчез, к ногам его ученика Елисея упала верхняя одежда Илии. Подняв ее, Елисей получил двойной пророческий дар.

На Руси святой прославился как покровитель дождя и грома. Земледельцы просили у него дождя во время вызревания хлеба и молились о хорошем урожае.