Место силы ближе, чем кажется. Как взять от Алтая максимум за короткую поездку

Куда поехать и что посмотреть на Алтае, если у вас немного времени

Алтай — место, где масштаб природы ощущается почти сразу. Горы поднимаются над долинами, реки стремительно прорезают скалистые берега. Увидеть это можно, не строя грандиозные экспедиционные планы. А чтобы понять, за что регион называют «местом силы», не обязательно забираться в его дальние уголки. Как получить максимум даже от короткой поездки на Алтай, потратив минимум времени на логистику, — в нашем материале.

Даже для короткого знакомства с Алтаем нужно запастись временем. Только перелет до Горно-Алтайска из центральных регионов России занимает около четырех часов, а затем путешественников ждут новые расстояния. Например, дорога до знаменитого Телецкого озера может отнять еще часа три. А если впереди короткий отпуск, проводить его в утомительных перемещениях совсем не хочется.

Но почувствовать настоящий Алтай можно и без многочасовых переездов. Рядом с Горно-Алтайском находятся места, где есть все, за что туристы влюбляются в этот край: горные склоны, долины, быстрые реки, живописные скалы, захватывающие дух виды и удивительное ощущение спокойствия, ради которого сюда возвращаются снова и снова.

Примерно в получасе езды от аэропорта у подножия горы Каим расположен всесезонный курорт «Сибирская монета». Это не отдельный отель, а огромная территория, где рядом друг с другом находятся несколько гостиничных комплексов, мараловодческое хозяйство, экотропы, центр активного отдыха и рестораны. За одну поездку можно попробовать сразу несколько совершенно разных форматов отдыха — от конных прогулок в лесной тишине среди оленей до вечеринок у бассейна.

По этим местам предлагаем отправиться в первую очередь.

Горы и маралы

Если хочется увидеть тот самый «открыточный» Алтай с горными склонами и широкими панорамами, не нужно искать сложные маршруты — достаточно оказаться в отеле «Маральник». Тут пространство задает ритм: тишина, простор и бескрайние хребты, уходящие за горизонт. Хочется перестать спешить и просто подолгу смотреть на горы, наслаждаясь окружающей природой.

Здесь находится крупнейшее на Алтае мараловодческое хозяйство, где живет около тысячи животных. Марал — это подвид благородного оленя, который издавна считается одним из символов региона. Животные содержатся на большой территории в естественных условиях, и наблюдать за ними можно почти так же, как в дикой природе.

Самый интересный способ познакомиться с этими местами — отправиться на прогулку верхом. Конная база находится здесь же, а маршруты проходят по горным склонам и долинам с видами, ради которых хочется останавливаться каждые несколько минут. В сам парк с маралами нельзя пройти пешком, чтобы не пугать животных. А вот к всадникам олени относятся спокойно, видя в них четвероногих сородичей. Так что поездка на лошади дает возможность увидеть маралов совсем близко и сделать эффектные фотографии.

Где жить

Отель «Маральник»

Пятизвездочный «Маральник» расположен среди горных склонов и пастбищ маралов, в самой тихой и уединенной части курорта. Вокруг — горные склоны и полное отсутствие городской суеты. Сюда приезжают не столько за насыщенной программой, сколько за возможностью на несколько дней сменить ритм. Гости живут в отдельно стоящих шале с панорамными окнами или на более просторных семейных виллах с собственным бассейном на террасе. Из номеров открываются виды на горы и маральник, а по утрам можно увидеть, как животные выходят на пастбища.

На территории работает центр красоты и здоровья со спа-комплексом и круглогодичным полукрытым бассейном. Здесь предлагают как привычные спа-процедуры и массажи, так и пантотерапию — одну из самых известных оздоровительных практик Алтая, основанную на использовании продукции мараловодства.

Где поесть

Ресторан «Деревня»

Ресторан, расположенный на территории отеля «Маральник», знакомит гостей с локальной кухней Алтая. В меню собраны блюда, приготовленные из местных продуктов. Тем, кто хочет попробовать что-то действительно особенное, советуем заказать бифштекс или строганину из мяса марала. Отдельного внимания заслуживают травяные чаи и авторские сборы из местных растений. Если вы предпочитаете напитки покрепче, здесь подают домашние настойки по традиционным рецептам.

Немного пощекотать нервы

Алтай давно перестал быть направлением исключительно для любителей неспешных прогулок и созерцания природы. За последние годы здесь появилось немало развлечений для тех, кто хочет более активного отдыха. Один из популярных вариантов — поездки на квадроциклах по горным маршрутам. Они позволяют быстро добраться до смотровых площадок и мест, куда пешком пришлось бы идти несколько часов.

Еще один вариант пощекотать нервы — полет на параплане с инструктором. С высоты особенно хорошо видно, насколько разнообразен местный ландшафт: горные хребты сменяются долинами, а леса — открытыми участками лугов.

Впрочем, адреналин на Алтае ищут не только среди гор. Здесь расположена игорная зона «Сибирская монета», на территории которой работает единственное в Сибири казино. Даже если азартные игры не входят в планы, многие заглядывают сюда просто из любопытства: посмотреть, как устроена одна из немногих легальных игорных зон России.

Где жить

Арт-отель Altai Palace

Семейный четырехзвездочный отель, где легко совместить размеренный отдых на природе с более насыщенным досугом. Он предлагает разные форматы размещения — от классических номеров до отдельно стоящих на склоне холма шале с панорамными окнами и видами на окружающие пейзажи.

Центр активных видов отдыха находится тут же. А еще на территории работают два больших открытых подогреваемых бассейна и один детский, поэтому купальный сезон здесь длится значительно дольше, чем можно ожидать от сибирского региона. Летом здесь часто проводятся тематические вечеринки на открытом воздухе и детские праздники. После ужина вечер можно продолжить в баре или от души попеть в караоке. А еще — отдохнуть в настоящей русской бане с уличной купелью.

Где поесть

Ресторан «Ласточки»

Если занять столик на веранде, довольно быстро становится понятно, откуда взялось название: неподалеку гнездятся ласточки, которые то и дело проносятся в небе. Основу меню составляет европейская кухня, но главное, на что стоит обратить внимание, — продукция собственной сыроварни ресторана. Местные сыры используют во многих блюдах, и знакомство с меню логично начинать именно с них. Если погода позволит расположиться на открытой террасе, бонусом к ужину станут виды на холмы и закатное небо.

Гулять, гулять и еще раз гулять

В целом в этой части Алтая логика отдыха довольно простая: чем меньше планов, тем лучше складывается день. Большую часть маршрутов можно выстраивать уже по ходу — в зависимости от погоды и настроения. В итоге основным занятием почти всегда становятся прогулки по горным и лесным тропам, главное в которых — сам ландшафт. Территория «Сибирской монеты» площадью 2 тыс. гектаров, большую часть которой составляет природная заповедная зона, располагает к ним как нельзя лучше.

Быстрые холодные реки, леса, открытые участки склонов и мягкие линии гор создают тот самый фон, ради которого сюда приезжают. На Алтае довольно быстро перестаешь искать очередную достопримечательность и начинаешь обращать внимание на саму дорогу, ловя ощущение того, что лучшее не впереди, а вокруг тебя здесь и сейчас. В любой точке даже самого короткого маршрута можно остановиться и просто посмотреть по сторонам, без ощущения, что нужно куда-то спешить. В этот миг понимаешь, почему этот край называют «местом силы».

Где жить

Отель «Среди гор»

Гостиница, которая полностью оправдывает свое название, и самый доступный по цене вариант размещения в нашей подборке. Это новый трехзвездочный отель с комфортными и светлыми номерами, из окон которых открывается вид на горы. На территории есть летний подогреваемый бассейн. А скоро неподалеку планируется открытие горнолыжных трасс с подъемником, который будет работать круглый год.

Одно из главных преимуществ «Среди гор» — возможность пользоваться инфраструктурой всего курорта «Сибирская монета». На бесплатном микроавтобусе можно примерно за 10 минут доехать до парка с маралами (или дойти пешком по экотропе меньше чем за час) и остаться на обед в ресторане «Деревня». В 15 минутах пешком находится арт-отель Altai Palace, где можно завершить день посиделками в баре или в караоке. Скучно точно не будет.

Бирюзовая Катунь

И напоследок — еще одно место, которое находится в 20 минутах езды от «Сибирской монеты» и заслуживает отдельной остановки. Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь» уже давно стала одной из самых популярных туристических локаций Алтая. Здесь пейзаж заметно меняется: вместо изумрудных холмов — густые сосновые леса и река Катунь с ее стремительным течением и скалистыми берегами.

Именно благодаря реке место получило свое название. Осенью вода в Катуни действительно приобретает насыщенный бирюзовый оттенок — зрелище настолько эффектное, что кажется нереальным. Впрочем, красиво здесь в любое время года. Летом можно гулять по лесным тропам и любоваться рекой со смотровых площадок, а в межсезонье наслаждаться тишиной и красками алтайской природы.

Любителям необычных маршрутов стоит заглянуть в местные пещеры. Самые известные из них — Тавдинские, представляющие собой целую систему гротов и подземных ходов. Тем, кто предпочитает неспешные прогулки, стоит отправиться в парк Рериха — пространство, посвященное философу, художнику и путешественнику Николаю Рериху, которого можно назвать первым популяризатором Алтая как «места силы». Отсюда открываются невероятные виды на Катунь и окружающие скалистые горы, а сама атмосфера располагает к обретению того самого чувства внутреннего покоя, за которым многие и приезжают на Алтай.

Где жить

Domina Алтай «Шамбала»

Вариант для тех, хочет совместить близость к природе с высоким уровнем комфорта. Пятизвездочный отель расположен на берегу Катуни, а его территория примыкает к парку Рериха. Здесь можно просыпаться под шум реки, гулять по территории в тишине среди столетних сосен и при этом пользоваться всеми преимуществами премиального отдыха.

На территории есть инфинити-бассейн с видом на Катунь (единственный в этом туристическом районе) и спа-центр с оздоровительными и расслабляющими процедурами. Гостей «Шамбалы» размещают в отдельно стоящих шале с панорамными окнами и террасами — любоваться алтайскими пейзажами можно не выходя из номера.

Где поесть

Ресторан «Птичка»

Проект известного ресторатора Аркадия Новикова делает ставку на грузинскую кухню — понятную, щедрую и всегда уместную. В меню: хачапури, хинкали, мясо и овощи на огне, традиционные закуски. Обязательно оставьте место для десерта и попробуйте нежнейшее фирменное «Птичье молоко». Но главный совет — занимайте столик на террасе над Катунью. Виды на реку и горы здесь настолько впечатляющие, что ужин станет одним из ярких воспоминаний о поездке.