Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьная задача по математике поставила в тупик соцсети

Independent: пользователей соцсетей поставила в тупик задача для пятиклассника

close
100%
springwaterh20/Reddit

Школьная задача по математике поставила в тупик пользователей соцсетей, пишет Independent. Взрослые люди уверены, что это слишком сложное задание не только для детей, но и для них.

Мужчина из США рассказал, что его 10-летний брат учится в начальной школе в пятом классе. Недавно он вернулся с уроков и начал делать домашнее задание по математике, но не справился с задачей из учебника. Мальчик позвал на помощь семью, но даже общими усилиями правильный ответ так и не был найден.

После этого старший брат опубликовал условие задачи в соцсетях, попросив подписчиков решить задачу.

«Кляйн прочитал 30 страниц книги в понедельник и одну восьмую часть во вторник. В среду он дочитал оставшуюся одну четвертую часть. Сколько страниц в книге?» — таково было условие задачи.

Многие комментаторы признались, что вопрос поставил их в тупик.

«Прочитал эту задачу и понял, что мне не следует появляться в обществе умных людей», — иронизируют участники обсуждения.

Впрочем, нашлись и те, кому задача оказалась по зубам. В комментариях люди сообщили, что правильный ответ — в книге 48 страниц.

Ранее китаянка заняла высокое место на престижном математическом конкурсе и вызвала скандал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами