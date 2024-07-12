Школьная задача по математике поставила в тупик соцсети

Школьная задача по математике поставила в тупик пользователей соцсетей, пишет Independent. Взрослые люди уверены, что это слишком сложное задание не только для детей, но и для них.

Мужчина из США рассказал, что его 10-летний брат учится в начальной школе в пятом классе. Недавно он вернулся с уроков и начал делать домашнее задание по математике, но не справился с задачей из учебника. Мальчик позвал на помощь семью, но даже общими усилиями правильный ответ так и не был найден.

После этого старший брат опубликовал условие задачи в соцсетях, попросив подписчиков решить задачу.

«Кляйн прочитал 30 страниц книги в понедельник и одну восьмую часть во вторник. В среду он дочитал оставшуюся одну четвертую часть. Сколько страниц в книге?» — таково было условие задачи.

Многие комментаторы признались, что вопрос поставил их в тупик.

«Прочитал эту задачу и понял, что мне не следует появляться в обществе умных людей», — иронизируют участники обсуждения.

Впрочем, нашлись и те, кому задача оказалась по зубам. В комментариях люди сообщили, что правильный ответ — в книге 48 страниц.

Ранее китаянка заняла высокое место на престижном математическом конкурсе и вызвала скандал.