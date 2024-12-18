Салат оливье: калорийность, пищевая ценность и полезные рецепты от шеф-поваров для новогоднего стола Как сделать оливье полезным для здоровья и менее калорийным

Салат оливье по праву считается королем новогоднего стола. Каждый год под бой курантов миллионы семей по всей России угощаются именно этим блюдом. При этом споры о пользе и вреде оливье не утихают. Подробности о пищевом составе праздничного салата, рекомендации диетологов и легкие рецепты от поваров — в материале «Газеты.Ru».

Калорийность салата оливье

Сколько калорий в оливье? Это вопрос волнует многих хозяек.

Самый распространенный рецепт салата оливье включает: вареный картофель, отварные вкрутую яйца, вареную колбасу, маринованные огурцы, зеленый горошек, морковь вареную, майонез «Провансаль».

В продуктах для оливье содержится:

картофель отварной (100 г): 2,0 г белка, 0,4 жира, 16,7 углеводов. Калорийность: 82



морковь вареная (100 г): 0,8 г белка, 0,3 жира, 5,0 углеводов. Калорийность: 25



горошек зеленый (100 г): 5,0 г белка, 0,2 жира, 13,8 углеводов. Калорийность: 73



лук репчатый (50 г): 0,7 г белка, 0 жира, 5,2 углеводов. Калорийность: 20,5



яйцо куриное, вареное (2 шт – 110 г): 14,9 г белка, 12,76 жира, 0,88 углеводов. Калорийность: 176



огурец маринованный (100 г): 2,0 г белка, 0,4 жира, 16,7 углеводов. Калорийность: 82



колбаса «Докторская» (200 г): 12,8 г белка, 22,2 жира, 1,5 углеводов. Калорийность: 514



майонез «Провансаль» (70 г): 3,1 г белка, 67,0 жира, 2,6 углеводов. Калорийность: 436

Итого: 830 г салата с калорийностью 1342 ккал.

161,7 ккал Содержится в 100 г классического оливье

close AtlasStudio/Shutterstock/FOTODOM

Как сделать салат оливье полезней

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина рассказала «Газете.Ru», что у салата оливье есть свои недостатки.

«К основным недостаткам праздничного блюда можно отнести использование наиболее универсальной и простой заправки — майонеза. Не облегчают рецепт салата и два несовместимых ингредиента — колбаса или мясо и картофель», — подчеркнула Мария Калошина.

Как отмечает врач, организму приходится тратить много энергии на освоение тяжелого блюда, растет нагрузка на желудок. Также диетолог не советует налегать на оливье в новогоднюю ночь.

Если на столе много блюд, то салатов с майонезом нужно есть не более 100 грамм. Если же кроме салата оливье и селедки под шубой нет ничего майонезного, тогда можно увеличить порцию до 150 грамм. Мария Калошина Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области

Бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева рассказала «Газете.Ru», что традиционный рецепт часто вызывает опасения у тех, кто следит за питанием. Особенно важно сделать это блюдо диетическим пожилым людям, которые стараются избегать тяжелой пищи.

«Оливье можно приготовить не только вкусно, но и легко, если внести в рецепт немного изменений. Например, замените колбасу на отварное куриное филе или говяжий язык — это снизит жирность блюда, благодаря чему оно быстрее усваивается и не вызывает тяжести. Для заправки вместо майонеза используйте греческий йогурт, добавив в него немного горчицы и лимонного сока — такой вариант понравится тем, кто следит за питанием и избегает калорийных соусов», — пояснила Мосева.

Также бренд-шеф рекомендует:

Попробуйте добавить вместо мяса креветки или кальмары — морепродукты обогатят салат белком и полезными омега-3 жирными кислотами, что особенно ценно для здоровья сердца и сосудов людей старше 65 лет. Заправить можно легким соусом из йогурта или оливковым маслом.



Если вы предпочитаете вегетарианский вариант, замените колбасу на копченый тофу или отварной нут. Яйца тоже можно исключить, добавив больше овощей — например, вареный корень сельдерея или запеченную цветную капусту.



Чтобы салат стал еще «воздушнее», замените картофель на печеную тыкву или авокадо. Последний вариант придаст блюду кремовую текстуру и обогатит его полезными жирами.

close SergioViana/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы не навредить здоровью во время праздничных посиделок, Тамара Мосева советует придерживаться следующих рекомендаций:

Съедайте не более 150–200 граммов за раз — это примерно 2–3 ложки.



Дополните салат свежими овощами или легким бульоном, чтобы не перегружать желудок.



Помните, что во всем важна мера, ведь даже легкий оливье лучше смаковать небольшими порциями



Чтобы не съесть лишнего, подавайте салат, например, в хрустальном фужере и выглядит красиво, и не заставит вас переесть.

Дипломированный и активно практикующий нутрициолог Кристина Франц рекомендует заменить картофель на цветную капусту или репу в сочетании с яблоком. Консервированный зеленый горошек — на свежемороженый. А малосольные огурцы — на свежие. Все это позволит «облегчить» салат, сделать его более полезным, но не менее вкусным.

Рецепты полезных и низкокалорийных салатов оливье

Оливье с яблоком и салатом айсберг

Су-шеф сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Ярослав Галков предлагает попробовать приготовить авторский вариант облегченного оливье.

Ингредиенты:

2 картофелины;



200 г говядины;



2 свежих огурца;



200 г салата айсберг;



1 соленый огурец;



1 кислое яблоко;



3 яйца;



200 г банки консервированного горошка;



150 г майонеза;



Соль по вкусу;



несколько перьев зелёного лука;



1 ст. л каперсов для украшения;



1 ч. л дижонской горчицы;



сок половины лимона;



100 г натурального йогурта.

Приготовление:

Отварите картофель, яйца и говядину до готовности.



Нарежьте салат айсберг на мелкие кусочки.



Говядину, свежие и соленые огурцы, картофель, яйца и яблоко нарежьте кубиками.



Слейте воду с консервированного горошка.



В отдельной миске смешайте майонез, дижонскую горчицу, сок половины лимона и натуральный йогурт до однородной консистенции.



В большой миске смешайте нарезанную говядину, свежие и солёные огурцы, картофель, яйца, яблоко и горошек.



Добавьте нарезанный салат айсберг.



Посолите по вкусу и заправьте приготовленным соусом.



Тщательно перемешайте все ингредиенты.



Выложите салат на порционные тарелки с помощью сервировочного кольца.



Украсьте каждую порцию нарезанным зеленым луком, каперсами и дольками лимона.

Низкокалорийный оливье на йогурте

close DONOT6_STUDIO/Shutterstock/FOTODOM

Главный технолог сервиса PizzaSushiWok Андрей Лебедев предлагает собственный вариант салата оливье с калорийностью менее 100 ккал на 100 граммов блюда.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.



Яичные желтки — 2 шт.



Морковь — 2 шт. (средней величины).



Куриное филе — 300 г.



Свежий огурец — 1 шт.;



Малосольный огурец — 2 шт.



Авокадо — 1 шт (средней величины).



Консервированный горошек — 150 г.



Греческий йогурт — 200 г.



Зерновая горчица — 1 ч.л.



Соль — 3 ч.л.

Приготовление:

Сначала отварите два яйца — на это уйдет 8–10 минут после того, как закипит вода. Чтобы облегчить процесс очистки скорлупы, добавьте в кипящую воду пару чайных ложек соли.



Затем возьмите куриное филе среднего размера, посыпьте его солью и приправами по своему вкусу и отваривайте около 25–30 минут до полной готовности.



Одновременно с курицей вы можете сварить морковку — для этого тоже понадобится примерно полчаса. Дождитесь полного охлаждения готового мяса и овощей.



Разделите авокадо пополам, удалите косточку и аккуратно извлеките мякоть с помощью чайной ложки. Если плод спелый, он будет мягким и легко очистится от кожицы.



Теперь мелко порежьте яйца, куриное мясо, морковь и огурцы. Смешайте все ингредиенты вместе с нарезанным авокадо и добавьте к ним банку зеленого консервированного горошка.



Чтобы приготовить заправку, разомните вилкой два вареных яичных желтка, смешайте их с натуральным греческим йогуртом, добавьте одну чайную ложку горчицы и половину чайной ложки соли. Все тщательно взбейте в блендере. Полейте этим соусом готовый салат и уберите в холодильник минимум на час.



Подавайте блюдо в красивой сервировочной тарелке, сверху красив его сухариками и веточками петрушки.

Домашний майонез для оливье

Чтобы сделать домашний майонез, который позволяет контролировать количество соли, сахара и других добавок, Андрей Лебедев предлагает простой рецепт:

Ингредиенты:

Яичный желток — 1 шт..



Растительное масло — 250 мл.



Лимон — 1/2 шт. (сок).



Соль — щепотка.



Сахар — 1/2 ч.л.



Дижонская горчица — 1/2 ч.л. (по желанию).

Приготовление:

Взбейте яичный желток с солью и сахаром до однородной массы.



Постепенно добавьте растительное масло, продолжая взбивать. Масло нужно вводить тонкой струйкой, чтобы смесь не расслаивалась.



Когда масса загустеет, добавьте лимонный сок и дижонскую горчицу. Перемешайте до однородной массы.



Заправка для оливье на основе йогурта

Также шеф предлагает приготовить оригинальную заправку на основе йогурта и зелени:

Ингредиенты:

Натуральный йогурт — 200 мл.

Чеснок — 1 зубчик.

Зелень (петрушка, укроп) — пучок.

Сок лимона — 1 ст.л.

Оливковое масло — 1 ст.л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Измельчите чеснок и зелень.

Смешайте йогурт, чеснок, зелень, лимонный сок и оливковое масло.

Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

Оливье с языком

close Natalia Hanin/Shutterstock/FOTODOM

Кристина Франц предлагает заменить колбасу в салате оливье на язык. Это тоже поможет снизить калорийность блюда.

Ингредиенты:

Огурец свежий — 100 г.



Язык говяжий отварной — 200 г.



Зеленый горошек свежемороженный — 50 г.



Отварные яйца — 3 шт.



Отварная морковь — 100 г.



Отварной картофель — 200 г.



Сметана/натуральный йогурт + горчица — по вкусу.



Соль — по вкусу.



Зелень — по желанию.

Приготовление:

Очищаем огурец от кожуры, режем на кубики. Язык, морковь, картофель тоже нарезаем кубиками. Рубим яйца. Все смешиваем в миске, солим, заправляем сметаной или натуральным йогуртом, смешанным с горчицей по вкусу, тщательно перемешиваем. Выкладываем в салатник и украшаем зеленью.

История салата оливье

close Alena_Kos/Shutterstock/FOTODOM

История знаменитого салата оливье началась в 60-х годах XIX века. Именно тогда в ресторане «Эрмитраж» на Трубной площади творил гастрономические чудеса француз Люсьен Оливье. Специально для столичной знати он долго корпел над блюдом и экспериментировал с ингредиентами.

Когда салат оливье впервые выставили на стол в ресторане, он мало походил на своего сегодняшнего собрата. Французский повар тщательно нарезал множество ингредиентов на кубики, выложил их на тарелку. В центре композиции красовалась горка картофеля в окружении кусочков раковых шеек, перепелиных яиц и корнишонов. Увенчивал блюдо майонез «Провансаль».

Однако нетерпеливый посетитель не стал пробовать все продукты на тарелке по отдельности: тщательно перемешав их, он начал с аппетитом уплетать блюдо.

Увидев, с каким удовольствием клиент ест салат, услышав восторженные отзывы, повар в дальнейшем начал подавать оливье в перемешанном виде. С тех пор это стало традицией.

Кстати Оригинальный салат оливье включал в себя такие изысканные ингредиенты, как рябчики, отварной язык, каперсы, маринованные огурцы, листья салата, раковые шейки, картофель, оливки и соус «Провансаль». Это было блюдо высокой кухни, доступное лишь зажиточным слоям общества.

В то время рецепт держался в строжайшем секрете, и только немногие могли оценить вкус настоящего салата оливье от самого шеф-повара. Однако, популярность блюда росла, и его стали готовить в других ресторанах. В связи с труднодоступностью некоторых ингредиентов, рецепт постепенно упрощался и видоизменялся, приближаясь к тому варианту, который мы знаем сегодня.

После революции 1917 года, когда доступность деликатесных продуктов резко снизилась, оригинальный салат практически исчез. Однако благодаря своей невероятной популярности он не был забыт. Рецепт претерпел значительные изменения, адаптируясь к доступным продуктам. Рябчики и раковые шейки уступили место более доступному мясу — курице, говядине, докторской колбасе. Так появился советский оливье, который стал символом праздничного стола и частью национальной кулинарной культуры.

Популярность салата оливье в мире

Несмотря на то, что салат оливье прочно ассоциируется с Россией и другими странами бывшего СССР, его влияние простирается намного дальше. В некоторых странах Центральной Азии и Восточной Европы существуют свои вариации этого салата, часто с использованием местных ингредиентов и специй.

Например, в некоторых странах Балтии, вместо традиционной колбасы используют копченую грудинку или ветчину.

В странах Центральной Азии в состав салата добавляют местные фрукты или овощи. Однако основа — картофель, морковь, горошек, яйца и майонез — остается неизменной, что говорит о непреходящей популярности этого блюда.

В отличие от многих национальных блюд, оливье не имеет строгого, неизменного рецепта. Адаптивность — один из секретов его невероятной популярности. Каждый повар, каждая семья вносят свои коррективы, передавая рецепты из поколения в поколение.