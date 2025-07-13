Город воспоминаний: чем заняться в Стамбуле и почему вам надо отправиться туда прямо сейчас

Если этим летом вы летите в какую-нибудь не очень дружественную страну, то почти наверняка вашей точкой пересадки станет Стамбул. Огромное количество россиян отдыхает на турецких побережьях, слушает Таркана и читает Орхана Памука, но по какой-то причине не побывало в этом величественном, важнейшем с точки зрения истории и культуры городе. Предлагаем исправить эту ситуацию и провести несколько дней в Стамбуле — а наш гид в этом вам поможет.

Как добираться

Из Москвы в Стамбул ежедневно летают десятки рейсов, причем из всех трех главных аэропортов. Если выбор падет на самый популярный вариант — Внуково и Turkish Airlines, — то погружение в турецкие традиции начнется сразу на борту самолета: там вас накормят местными закусками типа хайдари (йогуртовый соус из разряда «намазок») или турецкого шоколадного пудинга супангле. И все это, вопреки стереотипам про авиационное питание, реально вкусно!

Для краткосрочных поездок (до 60 дней) виза в Турцию не нужна, все процедуры после приземления проходят быстро . Но советуем сразу продумать варианты трансфера: новый, огромный аэропорт находится достаточно далеко от Стамбула, и добираться до центра на авто придется где-то час. Не забывайте, что российские карты в Турции не работают, так что надо будет везти с собой кэш . Не меняйте деньги в аэропорту — лучше это сделать в городе, где курс более выгодный. Кстати, рубли на лиры тоже можно поменять без проблем.

Где остановиться

Вариантов множество, но вы же хотите получить от поездки максимум? Тогда рекомендуем CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul — роскошный, как замок султана, отель с видом на Босфор в пяти минутах ходьбы от площади Таксим, что в европейской части Стамбула, а точнее — в знаменитом районе Бейоглу.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В конце XIX века стараниями итальянского барона Бланка здесь должна была появиться дипломатическая резиденция. Однако вскоре дворец перешел во владение султана Абдул-Хамида II, став министерством иностранных дел Османской империи. Позже здание переродилось в гостиницу Park Hotel, которая принимала богему и самых выдающихся деятелей своего времени — в том числе отца-основателя Турецкой Республики Мустафу Кемаля и британского короля Эдуарда VIII. Президентский люкс CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul до сих пор считается самым большим в стране — это, на секундочку, 850 м².

Впрочем, не нужно быть монархом или даже мажором типа Серкана Болата, чтобы насладиться отелем по полной. Ведь к вашим услугам в CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul более 380 номеров разной категории, метража и, соответственно, ценника, — а также апартаменты, пять ресторанов и баров авторской кухни и, конечно, спа-зона Safira Spa & Fitness с бассейном. Последнее вдвойне приятно после долгих прогулок по городу — особенно если вы решите совершить марафонский спуск ко дворцу Долмабахче на набережной и потом подняться пешком обратно.

И нет ничего зазорного в том, чтобы вместо экскурсий провести здесь целый день — разглядывать экспозицию традиционных турецких костюмов, изучать истории жен султанов, чьими именами названы этажи отеля, ходить на массаж и в хамам. Или просто залипать на гудящие корабли и бесчисленные алые флаги с высоты ресторана Izaka Terrace, уплетая сочный кебаб.

close Пресс-служба CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul

С чего начать знакомство с городом

Большим соблазном будет выйти из отеля и сразу направиться в сторону площади Таксим и торговой улицы Истикляль, но тогда ваша прогулка закончится у ближайшего магазина Zara или H&M. Так что берем себя в руки и, не теряя времени, отправляемся на Исторический полуостров, или Суричи, Город-крепость.

close Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Главный центр притяжения здесь — мечеть Айя-София. И, чтобы умножить удовольствие от посещения, загляните сначала в интерактивный Музей истории и опыта Святой Софии, где в формате цифровой инсталляции вам расскажут всю историю собора — так, что сможете потом обойтись без экскурсовода .

На пути в саму Софию — по площади Султанахмет, где раньше был ипподром, а теперь остались обелиск фараона Тутмоса, Змеиная колонна и столб Константина, — не забудьте о том, что это действующая мечеть и поэтому женщин туда не пустят без платка, а мужчин — в шортах. Помнить и соблюдать эти правила несложно, и оно того стоит — в этом вы убедитесь, как только увидите архитектурное чудо Софийского собора изнутри, с его уникальным куполом, мозаикой императрицы Зои и арабской каллиграфией на огромных деревянных медальонах.

Сильно задерживаться на одном месте не надо, ведь рядом находится не менее знаменитая Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет — с неповторимыми кобальтовыми изразцами и редкими для исламской традиции шестью минаретами. Легенда гласит, что архитектор неверно понял приказ султана построить золотые («алтын») башни и случайно построил шесть («алты») штук.

close Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Двигаясь от возвышенного к низменному, можно заглянуть в Цистерну Базилику — то есть буквально спуститься под землю в уникальное византийское водохранилище, которое раньше вмещало до 100 тыс. тонн воды . Ну а фанатам сериала «Великолепный век» добро пожаловать в дворец Топкапы, бывшую резиденцию османских султанов — с гаремом и сокровищницей.

Шопинг, коты и ракета

Здесь же, на Историческом полуострове, можно выполнить и перевыполнить KPI по покупке разных сувениров, безделушек и сладостей. Например, нырнуть с головой в Гранд-базар, который представляет из себя не просто рынок, а город в городе со своей колоритной атмосферой и этикетом. Или дойти до вокзала Сиркеджи, откуда в свое время уезжал «Восточный экспресс», погладить местных ленивых котиков и заглянуть в ароматный Египетский базар — кладезь специй, чая, пахлавы и мыла на любой вкус.

Место не для слабонервных и точно не для агорафобов. Но перевести дух можно неподалеку — например, взяв чашечку кофе по-турецки в одной из старейших стамбульских кофеен «Мехмет Эфенди». И неторопливо попивать его рядом с вечно дымящими мужичками, занятыми игрой в шахматы.

close Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Чтобы еще больше сбавить темп, отправляемся в азиатскую часть города, известную более спокойным вайбом, — как раз поэтому местные предпочитают жить именно тут . Так, можно неспешно прогуляться по улочкам хипстерского района Кадыкёй (и там же перехватить донер с пивком), а если хочется чего-то необычного — залезть на футуристическую, напоминающую ракету телебашню Чамлыджа и посмотреть на город с высоты орлиного полета. Здесь, кстати, есть шанс ознакомиться с амбициозной космической программой Турции — шутка ли, в ближайшие годы запланирована высадка на Луну.

Возвращаться обратно «в Европу» советуем по морю — не обязательно арендовать яхту, легче просто прыгнуть на паром, который идет мимо легендарной Девичьей башни и меньше чем за полчаса доставит вас обратно к «Галатапорту». Тут-то и можно дать волю своему внутреннему шопоголику и пробежаться по всем ушедшим из родины магазинам и бутикам.

Но даже лучше будет добраться до шумной улицы Истикляль, где те самые вирусные мороженщики из тиктоков громко стучат железными палками и зазывают к себе клиентов. Большой ошибкой будет пройти мимо и не свернуть в какой-то момент в сторону прекрасных церквей Святой Троицы (православной) и Святого Антония Падуанского (католической).

Хотя объяснимо, если ноги сами понесут вас вперед-вперед к Галатской башне с ее 400 гнездами стрижей и лучшим видом на залитый солнцем город, Золотой Рог и Босфор. По легенде, именно отсюда в XVII веке был совершен первый в истории полет человека с механическими крыльями — и действительно, это место, как и сам Стамбул, окрылит вас и останется в сердце навсегда.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.