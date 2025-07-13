Перья постапокалипсиса. Самые странные коллекции Недели высокой моды в Париже

Модели на показах Iris Van Herpen, Chanel и Rahul Mishra на Неделе моды в Париже, 2025 год

Прошедшая в Париже Неделя высокой моды сезона «Осень-зима 2025 года» показала, что модельеры находятся в поиске. Наряд haute couture давно не может быть просто красивым — это целая философия, история, рассказанная в коллекции. И в этом году было много странных историй. «Газета.Ru» — о самых необычных коллекциях.

Robert Wun

close Показ Robert Wun осень-зима 2025-2026 Haute Couture Global Look Press

Живущий в Лондоне модельер из Гонконга Роберт Вун в своей коллекции рассказал целую историю — приготовлений к балу Met Gala, которые потрясли его в прошлом году. Это рассказ о превращении — из обычного утреннего себя в «кого-то, кем ты желаешь быть», как говорилось в пресс-релизе показа. То, что эти приготовления не даются просто, символизировало белое платье, окропленное «кровавой» вышивкой.

Его модели напоминали безликие (или обезличенные) скульптуры, над головами которых под фатой просвечивались чужие руки. Жакеты с непропорционально удлиненными рукавами и фалдами, сумки в форме корсетов и жакетов, белые пальто в пятнах рисуют сюрреалистичный образ женщины, которая хочет скрыться от себя за придуманным кем-то образом.

Maison Margiela

close Показ Maison Margiela осень-зима 2025-2026 Haute Couture Maison Margiela

С коллекцией haute couture для французского модного дома на Неделе дебютировал Гленн Мартенс, сменивший на посту креативного директора Джона Гальяно. Показ открыли модели, плотно укутанные с головы до ног в удушающий пластик. Он заранее создает ощущение удушья, которое не будет покидать при просмотре всей коллекции. Головы моделей были плотно облеплены шлемами-масками, богато инкрустированными камнями или сшитыми из винтажной кожи.

Из такой же кожи — старой, страшной, распадающейся на лоскуты, — были пальто, жакеты и юбки. Маски из тюля имитировали крылья каких-то жутких птиц.

Для создания коллекции использовали не только винтажную кожу, но и выброшенную за ненадобностью бижутерию и подкладочные материалы. Цветочные принты и объемные цветы на нарядах были созданы на основе натюрмортов XVII века. Все это в итоге создавало ощущение жуткого и прекрасного постапокалипсиса, когда о цветах люди могут только вспоминать, укутываясь в пластик и лохмотья.

Viktor & Rolf

close Показ Viktor & Rolf осень-зима 2025-2026 Haute Couture Global Look Press

Свою новую коллекцию модельеры Дома Виктор Хорстинг и Рольфо Снерен создали, думая о перьях. Точнее, видимо, о пухе, потому что в основе коллекции — гигантские пуховики, надутые пуховые платья, воротники и рукава жакетов, а также юбки. Перья были не только внутри, но и снаружи — например, черное пальто из сверкающих перышек поверх красного платья из них же. Некоторые многослойные наряды выглядели так, будто на них перьев не хватило. И это пошло им на пользу — модели обретали изысканный готический вид.

Rahul Mishra

close Показ Rahul Mishra осень-зима 2025-2026 Haute Couture Getty Images

Индийский модельер Рахул Мишра в своей коллекции исследует идеи суфизма — ни больше ни меньше. Это течение о семи стадиях любви — притяжение, увлечение, любовь, доверие или почтение, поклонение, безумие и смерть.

Он выражает эти стадии в виде скульптурных коротких платьев в форме сердца, гигантских цветов, будто вырастающих из костюма, принтов, прямиком отсылающих к картинам Климта, белых кейпов из жемчужных нитей. Смерть символизирует платье в виде черного сердца, закрывающее показ.

Schiaparelli

close Показ Schiaparelli осень-зима 2025-2026 Haute Couture Global Look Press

От модного дома, носящего имя эксцентричной Эльзы Скиапарелли, расцвет которой пришелся на 30-е, можно ожидать любых неожиданностей. На этот раз креативный директор бренда Даниэл Розберри превзошел себя и устроил парад сюрреализма. Что неудивительно: вдохновением послужил период, когда Скиапарелли создавала коллекции в сотрудничестве с Сальвадором Дали и Жаном Кокто.

Металлический декор в виде человеческих глаз и павлиньих перьев, платье, будто плавленая сталь обливающее тело модели, комбинезон в стиле милитари (тоже цвета металлик), наряд тореадора и красное платье с корсетом, переворачивающим тело женщины, — все это напоминает картины Дали или Ман Рэя, только уже готовые к красной дорожке «Оскара».

Iris Van Herpen

close Показ Iris Van Herpen осень-зима 2025-2026 Haute Couture Global Look Press/Getty Images

Нидерландский модельер Ирис Ван Херпен известна графичными 3D-нарядами, каждый из которых выглядит как математическая вселенная. В этот раз она представила платья, по-настоящему живые — созданные из биолюминистцентных водорослей. Как рассказала она изданию WWD, история это, скорее, музейная. Такие платья не переживут доставку к клиенту, поскольку им нужен уход — восемь часов отдыха, восемь часов светового дня, прохлада и спокойствие . Тогда они «счастливы» — и переливаются на теле человек, откликаясь на каждое движение.

close Показ Chanel осень-зима 2025-2026 Haute Couture Gao Jing/Global Look Press

Официальный дебют нового креативного директора Дома Матье Блази состоится только на Неделе моды в Париже в октябре. Но ветер перемен чувствуется уже сейчас — в кутюрной коллекции, которая стала общим детищем команды бренда. Chanel давно не показывали такого количества перьев и бахромы!

Перья украшают кейпы цвета слоновой кости, удлиненные жакеты молочного оттенка и даже пальто, бахрома — на каждом костюме или юбке. Ботфорты, жакеты в стиле милитари с накладными карманами и воротником-стойкой, пушистые костюмы и длинные юбки-годе придали коллекции жесткость и агрессия, которых Chanel давно не хватало.