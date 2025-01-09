«Малибу уже не существует»: россиянин — о лесных пожарах в Лос-Анджелесе

В округе Лос-Анджелес из-за лесных пожаров почти полностью сгорел прибрежный город Малибу, огонь уже подошел к Голливудским холмам. Об этом «Газете.Ru» рассказал россиянин Егор Ушков, живущий в Голливуде. Люди стараются не выходить из домов, на улице сильный смог, везде пыль и сажа.

«В городе пожары везде, очень страшно. В моем районе буквально два часа назад загорелись Голливудские холмы, рядом с голливудской вывеской, буквами, мы видели пожар собственными глазами. Голливудские холмы горят, стараются тушить, пролетают вертолеты, но только тушат, но очаг опять воспламеняется. Очень сильно горит район Санта-Моника и Малибу. Последний сгорел практически весь. Сейчас Малибу уже не существует, хотя там безумно красиво, красивые пейзажи, очень дорогие дома. Хотя Малибу — это океан, даже с моей точки видно, как там сильно все горит. Все достаточно печально. Люди носят маски и стараются не выходить из дома. Уровень воздуха сегодня у нас превышал допустимый в несколько раз, на улицу нельзя было выходить. Везде стоял смог, воздух был коричневого цвета, везде пыль и сажа. Запах дыма был достаточно сильный, но сейчас ветер утих и стало меньше», — сказал он.

По словам Ушкова, в городе был сильный ветер, из-за которого пожарные не могли справиться с огнем. В некоторых районах до сих пор нет света.

«Ветер был очень сильным — 97 миль в час, достаточно сильный. Как раз из-за этого урагана просто пожарные не могли справиться с тушением огня. Ветер был аномальный, сносило крыши старых построек, дорожные знаки и деревья. В моем районе Голливуда отключили электричество в 6 утра и дали примерно в 3 часа дня. Но до сих пор некоторые районы сидят без света. Когда его дадут — неизвестно. Почему загорелся Лос-Анджелес, никто не понимает, различные районы загораются один за другим. Казалось бы, Малибу загорелся первым. Но Пасадена, которая находится в часе езды, тоже сейчас очень сильно горит. Существует версия о поджогах, но я не могу говорить, что это точно», — пояснил он.

Ушков добавил, что в городе объявлена эвакуация в связи с пожарами, люди могут поехать в пункты, где им могут помочь с едой, ночлегом и оказать первую помощь. Паники и ажиотажа в городе нет.

«В моем доме была эвакуация в связи с тем, то, что Голливудский холм горит. Она была добровольной, кто-то мог остаться в доме, кто-то мог поехать в шелтер (пункты для оказания помощи. – «Газета.Ru»). Там помогают с едой, оставляют переночевать, помогают первой помощью, но сейчас, насколько я знаю, многие американцы они уезжают либо к друзьям, либо как раз-таки шелтеры, другого варианта не остается. Лос-Анджелес сейчас окружен огнем, люди действительно не знают, как быть дальше. В продуктовых магазинах продукты есть, нет какого-то ажиотажа. Паники в целом нет. Люди, живущие на холмах, уезжают и создают пробки. А живущие именно в городе неподвластны панике. Я на данный момент пережидаю у друзей, но мы находимся недалеко от района Пасадена, где тоже есть очаг возгорания. У нас с собой чемоданчики для эвакуации, возможно, дальше мы все-таки эвакуируемся в шелтер. Сейчас следим за информацией о распространении пожаров по специальной карте», — заключил он.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес начался лесной пожар, из-за ветра он быстро расходится. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс — десятки тысяч человек покинули свои дома. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила три квадратных километра, но к 8 января пламя распространилось на 13,44 квадратных километра.

Специалисты компании AccuWeather оценили ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе примерно в $57 млрд. Действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия на всей территории штата Калифорния.

Ранее Бен Аффлек покинул дом из-за масштабного бедствия в Калифорнии.