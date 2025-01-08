«Щелкунчик», Чайковский и «Пузеля». Почему в 2025-м надо поехать в Удмуртию

В этом году Россия празднует 185-летие со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского — автора музыки к операм «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» и балету «Щелкунчик». Его произведения каждый из нас слышит с детства. На родине Чайковского относятся к его юбилею с особым трепетом. «Газета.Ru» рассказывает, почему в 2025 году нужно непременно съездить с детьми в Удмуртию — в гости к маленькому Пете.

Зимой в Удмуртии погода неприятная. Ветрено, неуютно, сыро и зябко так, что ноги замерзают за 10 минут — хочется поскорее забежать куда-нибудь в тепло. Хорошо, что тепла тут много: Удмуртия оказывается невероятно гостеприимными регионом, где ждут горячие перепечи, травяной чай и пощатэм — настойка из трав, которую пьют теплой.

close В музее-усадьбе П. И. Чайковского Мария Тергоева

В 2025-м главным поводом для поездки в Удмуртию станет не знакомство с национальными традициями удмуртов — ради них захочется вернуться в республику позже. Наступивший год здесь посвящен юбилею Петра Ильича Чайковского — 7 мая исполнится 185 лет со дня его рождения.

Удмуртская республика, а в 1840 году Вятская губерния — родина композитора. За несколько лет до его рождения, в 1837 году, его отец Илья Петрович Чайковский был назначен начальником Камско-Воткинского железоделательного завода (основанный в 1759 году, он до сих пор остается здесь градообразующим предприятием, правда, слегка сменил направление деятельности). Новый директор завода обосновался в поселке Воткинске на улице Господской в большом доме с видом на Воткинский пруд — с прислугой, садом, конюшней, оранжереей. Чайковские проживут здесь 11 лет — за это время у них появятся четверо детей: Николай, Петр, Александра и Ипполит.

Музей-усадьбу П. И. Чайковского открыли в 1940 году — после масштабной реставрации обстановку казенного жилища, которая была утрачена с отъездом семьи в 1848-м, удалось воссоздать по подробнейшей описи имущества завода, сделанной отцом композитора. Но это не значит, что вещей, которые принадлежали Чайковским, здесь нет — музей музыканта в Клину передал коллегам из Воткинска некоторые семейные реликвии, в том числе рояль «Wirth», на котором в юности играл композитор. Сейчас в усадьбе стараются как можно осторожнее дышать на инструмент и позволяют сыграть на нем только в самых редких случаях и самым почетным гостям. А вот в 1950-е годы, когда в музее была открыта детская музыкальная школа, в день рождения композитора самые талантливые ученики имели право сыграть на рояле Петра Ильича.

Есть в усадьбе и другие предметы, наполнявшие дом Чайковских звуками: подлинная музыкальная шкатулка матери композитора и оркестрина («музыкальный центр» XIX века — механическое пианино). Именно в ее исполнении маленький Чайковский впервые услышал музыку Моцарта — арии из «Дон Жуана».

close Рояль «Wirth», на котором играл Чайковский Мария Тергоева

Для экскурсоводов музея-усадьбы композитор — вовсе никакой не Петр Ильич. Он Петя. Маленький Петя, «стеклянный ребенок», ранимый мальчик, в голове у которого всегда звучит музыка, привязанный к своей гувернантке француженке Фанни Дюрбах и матери Александре Андреевне. Театрализованные элементы экскурсии, стихи на французском языке юного Чайковского, рояль, полукруглое окно с видом на пруд в мезонине, где располагалась детская, галерея, в которой маленький Петя, колотя по стеклу, как по фортепиано, случайно разбил окно и поранил руку, — все это и вправду меняет ощущение времени и помогает погрузиться в детство композитора. А вокруг дома — бережно возделываемый сад с сенсорным огородом, 246-летней липой, игровой площадкой для детей и своей особенной усадебной атмосферой.

close Мыши в музее «Щелкунчик» Мария Тергоева

В этом году на территории усадьбы появился и еще один, совсем детский музей — «Щелкунчик». Он предназначен для маленьких посетителей — от 3 до 9 лет, — хотя и взрослым в нем будет интересно. В этом музее, посвященном сказке Гофмана и балету Чайковского, можно открывать дверцы, заглядывать в ящики, нюхать, играть, слушать, валяться на подушках и заодно учиться чувствовать музыку — через ощущения и ассоциации. А в конце детей ждет леденцовая комната с подарками. «Нам очень хотелось сделать первую встречу детей с классической музыкой очень яркой», — объясняет куратор музея Юлия Конарева. И это удалось — леденцовую комнату и страшных белых мышей не забудет ни ребенок, ни взрослый.

Среди зданий, которые помнят в Воткинске маленького Петю — Благовещенский собор. Именно здесь в мае 1840 года крестили будущего композитора. В первозданном виде храм не сохранился — в 1929 году он был закрыт, фрески закрашены, купол разрушен, иконы пущены на растопку — собор превратили в дом культуры имени Ленина. В 2001 году он был возвращен верующим, в 2006-м началась реконструкция — восстановление архитектурного облика храма с перерывами продолжалось до 2023 года. Сейчас здесь открыты частично сохранившиеся фрески когда-то расписанных стен.

А вот дворец культуры «Юбилейный» с композитором не знаком — его построили для жителей Воткинска в 1967 году, и сейчас это главная площадка города, где проводят концерты, цирковые представления, джазовые фестивали. Сюда даже можно попасть на бал с мастер-классом по танцам XIX века. Фанты, шарады, исторические настольные игры — например, «Пузеля» и «Игра в гусек» напоминают знакомые нам паззлы и «Монополию». Но главное, конечно, это вальс в крепких объятиях участников творческого коллектива дворца — становится понятно, как барышни XIX века теряли головы в этом кружении.

close Вальс во дворце культуры «Юбилейный» Мария Тергоева

Удмуртия плотно связана с семьей Чайковских. Одним Воткинском дело не ограничивается: приехав в город Глазов, вы непременно узнаете, что дед композитора Петр Федорович Чайковский более 20 лет служил здесь городничим — на площади Свободы установлен памятник в его честь. Неудивительно, что круглую дату со дня рождения композитора тут планируют отмечать с размахом — в течение всего года.

Однако главным местом притяжения для поклонников Чайковского станет, разумеется, Воткинск. В день рождения композитора вся жизнь города будет посвящена «Дню с Чайковским», с 3 по 6 июля в Воткинске и Ижевске пройдет 68-й фестиваль искусств. И весь год в Государственном театре оперы и балета Удмуртской республики имени П. И. Чайковского будут постановки с его музыкой. Так что те, кому не хватит «Щелкунчика» в этот Новый год, смогут легко восполнить пробел на родине композитора.

Погружение в атмосферу XIX века, которое так легко удается в Воткинске, можно будет усилить, отправившись в город из Ижевска на ретропоезде «Чайковский экспресс» с настоящим паровозом и проводниками в форме позапрошлого столетия. В музее-усадьбе композитора можно будет даже провести выходные в стиле XIX века (со званым ужином, костюмами и танцами). И по всей Удмуртии обещают подавать в ресторанах блюда, вдохновленные гастрономией XIX века. А о кулинарных пристрастиях Чайковского известно немало — он любил грибы (не только есть, но и собирать), кукурузу, спаржу, сдобные булочки с маслом, жареные биточки, кислые щи с черным хлебом, и особенно макароны по-итальянски.

Поездка была организована в рамках проекта «Медиаразведка Туту».